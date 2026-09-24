Упавшее из-за сильного ветра дерево убило москвича

«При падении дерева от сильного ветра на Витебской улице погиб мужчина», – рассказал собеседник РИА «Новости».
Он уточнил, что смерть пострадавшего наступила еще до прибытия бригады скорой помощи. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Между тем ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о штормовом ветре в городе, его порывы достигают 7-12 метров в секунду, он дует в восточном и юго-восточном направлении. Скорость отдельных порывов достигает 13-19 метров в секунду.
По его словам, в городе сохраняется угроза падения деревьев. Ветер начнет стихать после 18.00 мск.
В апреле из-за штормового ветра в Самарской области погибли три человека.
В ноябре прошлого года из-за непогоды в Москве упали несколько деревьев.