Упавшее из-за сильного ветра дерево убило москвича

Tекст: Алексей Дегтярёв

«При падении дерева от сильного ветра на Витебской улице погиб мужчина», – рассказал собеседник РИА «Новости».

Он уточнил, что смерть пострадавшего наступила еще до прибытия бригады скорой помощи. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Между тем ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о штормовом ветре в городе, его порывы достигают 7-12 метров в секунду, он дует в восточном и юго-восточном направлении. Скорость отдельных порывов достигает 13-19 метров в секунду.

По его словам, в городе сохраняется угроза падения деревьев. Ветер начнет стихать после 18.00 мск.

В апреле из-за штормового ветра в Самарской области погибли три человека.

В ноябре прошлого года из-за непогоды в Москве упали несколько деревьев.