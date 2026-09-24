Брат принцессы Дианы подтвердил слухи о нетрадиционной ориентации Карла III

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The Daily Beast, Спенсер в своих мемуарах привел детали разговора с сестрой, в котором она призналась в желании развестись. Изначально он пытался отговорить ее от этого шага, однако Диана настояла на своем решении, передает телеканал «360».

«Мой муж влюблен в своего камердинера», – объяснила она.

В книге не называется имя предполагаемого партнера британского монарха. Однако ранее таковым считался многолетний ассистент Карла III Майкл Фосетт. Слухи о нетрадиционной ориентации (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в России) короля впервые появились в 1996 году.

Тогда бывший камердинер Джордж Смит заявил об изнасиловании помощником принца в 1989 году. Смит также утверждал, что стал свидетелем интимной связи Карла и его старшего слуги. Сам Карл категорически отвергал эти обвинения, а его секретарь отмечал ненадежность слов Смита из-за его проблем с алкоголем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер обвинил Карла III в ликовании после смерти сестры.

В начале 2024 года врачи выявили у британского монарха онкологическое заболевание.

Внезапная болезнь короля нарушила планы принца Гарри на примирение с семьей.