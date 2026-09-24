Песков: Даты визита Пашиняна в Москву пока не согласованы

По словам Пескова, сроки приезда главы армянского правительства Никола Пашиняна в российскую столицу находятся на стадии согласования, передает РИА «Новости».
«Пока дата точно не согласована, по-прежнему есть понимание и договоренность президента и премьер-министра, что такой визит состоится в ближайшее время», – подчеркнул официальный представитель Кремля.
Напомним, ранее Владимир Путин провел переговоры с Николом Пашиняном на полях саммита ШОС в Бишкеке. После этой встречи российский лидер сообщил, что пригласил армянского коллегу в Москву для предметного обсуждения вопросов двустороннего взаимодействия.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал визит в Москву для продолжения двустороннего диалога.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил наличие договоренности о скорой поездке.