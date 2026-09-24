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    24 сентября 2026, 12:34 • Новости дня

    Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, тема которого будет объявлена в начале заседания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля отметил, что тему предстоящего обсуждения российский лидер обозначит в самом начале заседания. Кроме того, в рабочем графике Владимира Путина на этот день запланировано несколько непубличных встреч.

    Ранее 4 сентября Путин обсудил с Совбезом профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.

    23 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов СВО
    Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что россияне верят в военнослужащих специальной военной операции и не сомневаются в победе страны.

    В ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции глава государства обратился к военнослужащим на передовой, передает РИА «Новости». Он отметил, что прошедшие выборы в Государственную думу стали голосованием за бойцов спецоперации.

    «Хочу, чтобы вы знали, товарищи: это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм и преданность Родине», – сказал российский лидер.

    Президент добавил, что не сомневается в достижении всех поставленных в рамках специальной военной операции целей.

    В преддверии голосования президент России Владимир Путин обратился к нации со специальным телеобращением.

    Эксперты назвали участие в выборах возможностью поддержать защитников страны.

    По итогам кампании более 80 ветеранов спецоперации получат мандаты депутатов Государственной думы.

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    23 сентября 2026, 20:40 • Новости дня
    Путин предложил трех кандидатов на пост главы Дагестана

    Путин предложил Щукина, Давдиева и Абдулхаликова на пост главы Дагестана

    Путин предложил трех кандидатов на пост главы Дагестана
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Дагестана список из трех кандидатов на должность руководителя республики.

    «Президент России Владимир Путин представил в Народное собрание Республики Дагестан (НС РД) три кандидатуры на пост главы региона. Среди кандидатов: врио главы РД Федор Щукин, заместитель председателя НС РД Камил Давдиев, руководитель фракции КПРФ в НС РД Самир Абдулхаликов», – сообщили в парламенте республики, передает РИА «Новости».

    В начале апреля глава государства принял отставку бывшего руководителя Дагестана Сергея Меликова. Временно исполняющим обязанности главы республики был назначен Федор Щукин, который ранее занимал должность председателя Верховного суда региона.

    В июле новый руководитель региона сменил глав трех республиканских министерств.

    Позже председатель Народного собрания республики Заур Аскендеров анонсировал проведение выборов в сентябре.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлён. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    23 сентября 2026, 17:22 • Новости дня
    Путин поручил разъяснить россиянам разницу между цифровым и безналичным рублем
    Путин поручил разъяснить россиянам разницу между цифровым и безналичным рублем
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной подробнее разъяснять гражданам отличия цифрового рубля от привычных безналичных расчетов.

    В ходе совещания с правительством Путин поручил Силуанову и Набиуллиной доступнее рассказывать о цифровой валюте. Президент отметил, что обычным людям пока неясны преимущества введения цифрового рубля, передает РИА «Новости».

    «Антон Германович и Эльвира Сахипзадовна, все-таки нужно людям, мне кажется, поподробнее объяснять, в чем разница, скажем, между простыми безналичными расчетами и использованием цифрового рубля. В чем какие-то преимущества, в чем разница, думаю, для рядового гражданина не очень понятно», – сказал Путин.

    Цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. С первого сентября россияне получили возможность открывать специальные кошельки в 12 ведущих банках страны. Все транзакции с цифровой валютой бесплатны, а использование платформы Банка России остается полностью добровольным и защищено банковской тайной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября в России началось обращение цифрового рубля. Центральный банк сделал все операции с новой валютой полностью бесплатными для граждан.

    Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина назвала использование этого финансового инструмента исключительно добровольным.

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    23 сентября 2026, 18:17 • Новости дня
    США выразили надежду на участие Путина в саммите G20 в Майами

    Рубио: США надеются на участие Путина в саммите G20 в Майами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти рассчитывают на визит президента России Владимира Путина на предстоящую встречу Группы двадцати в Майами, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    Соединенные Штаты направили официальное приглашение Путину для участия в декабрьском саммите G20 в Майами. Об этом Рубио сообщил, отвечая на вопрос РИА «Новости».

    «Мы пригласили президента Путина на саммит G20. Мы считаем, что для него это возможность пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами. Мы надеемся, что он примет это приглашение», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.

    Рубио также отметил готовность к обсуждению глобальных конфликтов и не исключил вероятности личных переговоров Путина и президента США Дональда Трампа на полях саммита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона официально получила приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США.

    Позже посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев заявил о желании Вашингтона видеть Владимира Путина на этом мероприятии. Соединенные Штаты заранее приступили к подготовке возможного визита российского лидера в Майами.

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    23 сентября 2026, 23:13 • Новости дня
    Песков сообщил о проработке приглашения Путина на саммит G20

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона благодарна за приглашение президента Владимира Путина на саммит G20 в США и планирует проработать этот вопрос по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Россия признательна за приглашение президента Владимира Путина на саммит G20 в США, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что российская сторона видела сообщения в СМИ и заявления американского руководства.

    «Мы видели сообщения в СМИ и заявления госсекретаря. Мы благодарны и признательны за это приглашение», – заявил Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что вопрос об участии будет проработан по дипломатическим каналам.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон направил приглашение президенту России Владимиру Путину на предстоящий саммит G20, который пройдет на американской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты направили официальное приглашение Владимиру Путину на декабрьский саммит G20 в Майами.

    Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с американским госсекретарем в Нью-Йорке.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял об отсутствии окончательного решения по поездке российского лидера.

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    23 сентября 2026, 17:47 • Новости дня
    Путин назвал цифровой рубль полноценным средством платежа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Цифровой рубль окончательно закрепился в статусе официального средства платежа в России, заявил президент Владимир Путин.

    Путин в ходе рабочей встречи с правительством, которая проходила в формате видеоконференции, сообщил об официальном внедрении цифровой нацвалюты в финансовую систему страны с начала осени, передает РИА «Новости».

    «У нас с 1 сентября полноценным платежным инструментом в российской финансовой системе стал цифровой рубль», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк анонсировал бесплатные операции с цифровым рублем для граждан.

    Торговая сеть Fix Price объявила о приеме оплаты в новой валюте через обновленные терминалы Сбербанка.

    Сеть гипермаркетов «Лента» запланировала внедрение такого способа расчетов в большинстве своих розничных магазинов.

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    23 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин: Очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно
    Путин: Очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно
    @ Татьяна Симоненкова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на регулярные попытки противника прорвать противовоздушную оборону Москвы и других регионов во время выборов в парламент страны.

    Путин в ходе совещания с членами правительства по видеосвязи поблагодарил граждан за активное участие в выборах депутатов Государственной думы. Он также отметил, что ВСУ пытались прорвать ПВО Москвы и других регионов в дни голосования, сообщает РИА «Новости».

    «Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов. Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал массированные удары ВСУ по Москве безрезультатным саботажем.

    Мэр столицы Сергей Собянин также заявил о провале попыток киевского режима сорвать голосование. А глава ЦИК Элла Памфилова отметила спокойный ход избирательного процесса.

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    23 сентября 2026, 16:08 • Новости дня
    Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах
    Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рекордная активность избирателей продемонстрировала поддержку гражданами курса на развитие и укрепление России, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Глава государства поблагодарил россиян за участие в выборах.

    «Хочу поблагодарить граждан России за активное участие в этой избирательной кампании», – заявил глава государства. Президент обратил внимание на попытки противника помешать проведению голосования с помощью атак на Москву и другие российские регионы, передает ТАСС.

    «Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов. Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно», – сказал Путин.

    Глава государства назвал число принявших участие в выборах граждан рекордным. «Такое активное, даже рекордное количество людей, которые пришли и проголосовали, говорит о том, что народ России поддерживает наши усилия, направленные на укрепление страны», – подчеркнул президент.

    По его словам, голосование россиян на выборах в Государственную думу «связано с надеждами граждан на исполнение целей, которые перед нами стоят, по важнейшим направлениям развития и укрепления России», передает РИА «Новости».

    Путин отметил значительную роль правительства в решении поставленных задач. «От правительства очень многое зависит: денежно-кредитная политика, социальная политика, много задач», – заявил он.

    По мнению президента, своим участием в выборах граждане проголосовали за реализацию этих задач.

    Напомним, голосование на выборах в Госдуму завершилось рекордной явкой в 56,6%. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о полном провале попыток противника сорвать избирательный процесс. В дни выборов неприятель совершил массированные налеты беспилотников на российские регионы.

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    23 сентября 2026, 18:26 • Новости дня
    Путин: Переезд офисов госкомпаний в регионы уже начат

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин сообщил об активном переезде головных офисов крупных государственных компаний из столицы в различные регионы страны.

    Путин заявил, что процесс перемещения центральных офисов крупных государственных компаний из Москвы в регионы России активно идет. Глава государства провел совещание с правительством в формате видеоконференции, где обсудил этот вопрос с министром экономического развития Максимом Решетниковым, передает РИА «Новости».

    «Максим Геннадьевич, есть еще один вопрос, связанный с переездом головных офисов наших крупнейших госкомпаний в регионы – из Москвы в регионы Российской Федерации. Я знаю, что этот процесс идет. Он в каком сейчас состоянии находится?», – поинтересовался глава государства.

    Решетников пояснил, что речь идет не просто о смене юридического адреса, а о реальном переводе функций и рабочих мест. В качестве примера он привел компанию «Русгидро», которая уже завершила переезд в Красноярский край. РЖД создает инновационный кластер во Владимирской области для двух тысяч сотрудников, а «Транснефть» планирует перевести до тысячи человек в бэк-офисы в регионах.

    Кроме того, «Почта России» уже разместила свою IT-компанию с более чем тысячей сотрудников в Татарстане и планирует перевести туда еще две тысячи. Министр добавил, что правительство поручило ведомствам контролировать планы переезда, а сами регионы активно готовят предложения для госкомпаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэкономразвития выбрало восемь крупных холдингов для частичного перевода структур в регионы.

    Ранее президент России подтвердил запуск процесса децентрализации управления на практике. Двумя годами ранее российский лидер потребовал представить предложения о поэтапном переезде госкомпаний из столицы.

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    23 сентября 2026, 16:50 • Новости дня
    Путин наградил спасавшего людей в период оккупации ВСУ курского фельдшера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин посмертно отметил высокой государственной наградой сельского медика Владимира Ващенко, оказывавшего помощь раненым жителям Суджанского района, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн в своем канале в Max рассказал, что медик десять лет трудился в селе Гуево. «Сельский фельдшер, который был со своими пациентами до конца. Указом президента орденом Пирогова (посмертно) награжден фельдшер из села Гуево Суджанского района Владимир Ващенко», – заявил глава региона.

    Участок специалиста насчитывал более 550 человек. После захода украинских войск 6 августа 2024 года врач остался с местными жителями. Он ежедневно помогал раненым, накладывал повязки и спасал жизни в условиях полного отсутствия связи.

    Губернатор добавил, что многие люди выжили исключительно благодаря усилиям медика. В апреле 2025 года при эвакуации населения 54-летний специалист попал под обстрел и погиб.

    В июле текущего года президент России поблагодарил сотрудницу скорой помощи из Курской области за самоотверженность.

    Ранее глава государства выразил особую признательность спасающим жизни бойцов военным медикам.

    Во время оккупации курского села Гуево двадцать два человека погибли от постоянных обстрелов.

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    23 сентября 2026, 16:38 • Новости дня
    Путин назвал рекордную явку на выборах доказательством поддержки курса властей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин заявил, что рекордная явка на прошедших выборах в Госдуму демонстрирует поддержку гражданами курса на укрепление государства.

    Рекордное количество избирателей на прошедших выборах свидетельствует о поддержке россиянами усилий властей по укреплению страны, отметил Путин в ходе совещания с членами правительства, передает РИА «Новости».

    «Активное, даже рекордное количество людей, которые пришли на избирательные участки, проголосовали, говорит о том, что народ России поддерживает наши усилия, направленные на укрепление страны», – цитирует агентство главу государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итоговая явка на выборах депутатов Госдумы достигла 59,68%. Политолог Александр Рудаков назвал этот рекордный результат показателем высокой легитимности голосования.

    Перед началом кампании глава ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать выборы.

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    23 сентября 2026, 16:42 • Новости дня
    Путин высоко оценил прошедший в Екатеринбурге фестиваль молодежи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин позитивно высказался о результатах прошедшего в Екатеринбурге фестиваля молодежи.

    Глава государства поделился впечатлениями на совещании с членами правительства, передает РИА «Новости». Встреча проходила в формате видеоконференции. «Хорошее, большое и важное мероприятие», – сказал Путин.

    Международный фестиваль молодежи проходил в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабный Международный фестиваль молодежи собрал в Екатеринбурге десять тысяч участников из 191 страны мира.

    Глава российского МИД Сергей Лавров выступил на торжественной церемонии закрытия этого мероприятия.


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    23 сентября 2026, 20:35 • Новости дня
    Эксперт: Камболов получил мандат граждан Южной Осетии на интеграцию республики с Россией

    Политолог Вазагов: Камболов показал Южной Осетии выход из социально-экономического тупика

    Эксперт: Камболов получил мандат граждан Южной Осетии на интеграцию республики с Россией
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Поддержка Владимира Путина и первые результаты решения социально-экономических проблем республики обеспечили Марату Камболову убедительную победу на выборах президента Южной Осетии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Юрий Вазагов. По его словам, победа российского осетина также продемонстрировала запрос граждан республики на глубокую интеграцию с Россией. Ранее в Южной Осетии прошли выборы президента, на которых победу с результатом в 84,95% одержал Марат Камболов.

    «Победа Марата Камболова на выборах президента Южной Осетии – событие, выходящее за рамки очередной смены власти. Явка в 82,65% и почти 85% голосов «за» демонстрируют редкое единодушие общества. За этим стоит не просто поддержка конкретного кандидата, а глубокий запрос на перемены и подтверждение безальтернативности российского вектора», – считает политолог Юрий Вазагов.

    Собеседник подчеркнул: подобный результат – это, в том числе, и показатель доверия жителей республики к Владимиру Путину, который поддержал кандидатуру Камболова. «Пророссийские настроения в Южной Осетии абсолютно доминируют. Общество хорошо помнит роль главы РФ в поддержке республики, начиная с 2003-2004 годов и вплоть до решений 2008 года. Россия обеспечила безопасность, восстановление после агрессии и продолжает быть гарантом стабильности. Поэтому к мнению ее лидера также прислушиваются», – напомнил политолог.

    Кроме того, Камболов выстроил кампанию вокруг конкретных задач и уже достигнутых результатов – такой предметности местной политике давно не хватало. «Люди увидели реальные результаты: режим пересечения границы с Россией упростился, многочасовые пробки на КПП сократились до двадцати минут. Ведущие вузы и регионы России взяли шефство над школами, медицинский колледж получил оборудование на 30 млн рублей, в здравоохранении пошли позитивные сдвиги. Появилась надежда на выход из многолетнего социально-экономического тупика. Именно за этим последовал серьезный кредит доверия», – рассказал эксперт.

    Вазагов также отметил, что роль осетинской диаспоры в России для республики всегда была значимой. «В период, предшествовавший признанию государства, когда оно подвергалось давлению со стороны Грузии при режиме Саакашвили, осетины, работавшие в Москве на разных позициях, делали все для поддержки родины. Этот фактор никуда не исчез. Сегодня он обрел новое качество: республику впервые возглавил российский осетин с серьезным опытом работы в федеральных структурах», – пояснил эксперт.

    По мнению Вазагова, победа Камболова открывает перед Южной Осетией серьезные перспективы. «Поддержка России выражается не в декларациях, а в конкретных проектах – в энергетике, образовании, экономике. Стратегическая дорожная карта развития, сформулированная им в ходе кампании, охватывает все ключевые сферы. По большинству направлений уже достигнуты договоренности с ведомствами РФ, ее инвесторами и профильными структурами», – перечислил спикер.

    При этом говорить о завершенной фундаментальной трансформации политической системы, по его мнению, пока преждевременно. «Но процесс запущен. Прежняя управленческая парадигма, доминировавшая все предыдущие годы, претерпевает кардинальные изменения. Формируется новая модель, отвечающая национальным интересам Южной Осетии и углублению интеграции с РФ», – считает спикер.

    Новый президент получил мощный мандат на реформы, поэтому в ближайшее время «следует ожидать модернизации энергетики, выхода на российский рынок, развития туризма с соответствующей инфраструктурой, модернизации образования и формирования практически единого образовательного пространства с Россией».

    «По всем ключевым сферам намечены конкретные проекты, которые позволят республике войти в общее пространство России – экономическое, образовательное, социальное. В военно-политической сфере форматы тесной координации и единой оборонной безопасности давно сформированы и закреплены договором от 9 мая 2026 года. Они получат дальнейшее развитие», – прогнозирует политолог.

    Вазагов добавил, что Южную Осетию ожидает напряженная работа по всем направлениям. «Но уже сейчас очевидно: отношения Москвы и Цхинвала выходят на принципиально новый уровень. Это не просто финансовая помощь, а полноценные совместные программы развития. Общество дало мандат на глубокую интеграцию, и этот мандат будет реализован», – резюмировал спикер.

    Напомним, по итогам президентских выборов в Южной Осетии Марат Камболов набрал 84,95% голосов. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму избранному главе Южной Осетии, отметив, что убедительная победа на выборах подтверждает высокую степень доверия со стороны граждан республики.

    Российский лидер подчеркнул дружественный и союзнический характер отношений между Москвой и Цхинвалом. Путин выразил уверенность, что деятельность нового президента будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних связей.

    Марат Камболов родился 2 января 1965 года в селе Хазнидон Северной Осетии. Окончил Горский сельскохозяйственный институт, Российский государственный социальный университет и Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Кандидат юридических наук. В 2004–2010 годах занимал пост заместителя руководителя Федерального агентства по науке и инновациям, в 2010–2014 годах – заместителя министра образования и науки России. С 2014 года работал в НИЦ «Курчатовский институт», в 2021 году возглавил его. В мае 2026 года стал государственным советником президента Южной Осетии, в июне – председателем правительства республики. С 23 июня исполнял обязанности президента.

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    23 сентября 2026, 22:55 • Новости дня
    Политолог отметила слова Путина «это голосование за вас», обращенные к участникам СВО

    Политолог Федорова: Голосуя за патриотических кандидатов, россияне поддержали бойцов на передовой

    Политолог отметила слова Путина «это голосование за вас», обращенные к участникам СВО
    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Обращение Владимира Путина к избирателям и военным в зоне СВО показало тесную связь между политической жизнью страны и событиями на передовой – голос за кандидата с патриотической позицией на выборах стал голосом в поддержку бойцов на фронте, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, эксперт ЭИСИ. В четверг президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах.

    «Обращение Владимира Путина, в котором он поблагодарил граждан за активное участие в выборах и отметил провал попыток противника сорвать голосование, подводит итог кампании. Она вышла далеко за рамки обычной электоральной процедуры, поэтому голосование стало для людей способом совершить патриотический поступок и продемонстрировать свою позицию», – считает политолог Анна Федорова, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    Это особенно актуально для жителей исторических регионов, где участие в выборах для многих людей связано с непосредственным риском для жизни, подчеркивает эксперт. «Там были потери, в том числе среди членов избирательных комиссий. Для них эта работа стала по-настоящему героической. Но и в Подмосковье были атаки беспилотников и жертвы. Жители самых разных регионов понимают, что противник хотел запугать людей, заставить их отказаться от участия в выборах и тем самым создать повод говорить о несостоятельности российского избирательного процесса. Но произошло ровно обратное», – отмечает Федорова.

    Слова президента «это голосование за вас», обращенные к бойцам на передовой, также показывают, насколько тесно сегодня связаны события на фронте и политическая жизнь страны, добавила Федорова.

    «Партии и кандидаты, за редчайшими исключениями, едины по этому вопросу. Трудно представить кандидата в федеральный парламент, который не высказывался бы по теме СВО или лично не участвовал в помощи фронту. Люди видят это единство. Поэтому голос за кандидата с патриотической позицией воспринимается и как голос в поддержку бойцов на фронте. Важно и то, что сами участники СВО активно включились в избирательную кампанию и добились заметных результатов», – отметила политолог.

    При этом высокие результаты «Единой России» – не повод для самоуспокоения, а прежде всего серьезный мандат ответственности, считает эксперт. «Власть обязана делом оправдать кредит доверия. Главные вызовы не заканчиваются после выборов. Экономическое давление, атаки, попытки дестабилизации, угроза террористических актов – сама конфигурация вызовов остается прежней. Люди обновили мандат доверия, а кто-то получил его впервые. Теперь надо работать. Президент всегда говорит об этом, и каждый раз он прав», – резюмирует Федорова.

    В среду президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством поблагодарил россиян за активное участие в выборах.

    «Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов. Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно. Такое активное, даже рекордное количество людей, которые пришли на избирательные участки, проголосовали, говорит о том, что народ России поддерживает наши усилия, направленные на укрепление страны», – сказал президент.

    Глава государства также обратился к бойцам и командирам на передовой линии. «Хочу, чтобы вы знали, товарищи, – это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, ваш героизм, вашу преданность Родине. Не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой поставили в рамках специальной военной операции, будут достигнуты», – подчеркнул Путин.

    При этом, по его словам, власти теперь «нужно сделать все для того, чтобы оправдать доверие, которое люди оказали правительству Российской Федерации, всему российскому руководству по всем важнейшим направлениям укрепления России».

    По предварительным результатам, партия «Единая Россия» получает рекордное количество мандатов за свою историю – 355. Это позволяет ей получить конституционное большинство. КПРФ займет 40 депутатских мест, ЛДПР – 25, «Новые люди» – 20, «Справедливая Россия» – четыре, «Родина» – одно. Окончательные итоги голосования станут известны 25 сентября. Выборы депутатов Госдумы и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли с 18 по 20 сентября при явке в 59 %.

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    24 сентября 2026, 10:49 • Новости дня
    Военный врач Светяш: Для солдата на передовой слова Путина значат не меньше, чем поддержка из дома

    Tекст: Вера Басилая

    Слова президента Владимира Путина, поблагодарившего россиян за участие в выборах в Госдуму и обратившегося к бойцам спецоперации со словами «это голосование за вас», стали выражением доверия граждан к стране и ее защитникам и подтвердили единство фронта и тыла, заявила выпускница президентской программы «Время героев», военный врач, капитан медицинской службы, кавалер ордена Мужества Дарья Светяш, избранная в Госдуму от Свердловской области.

    «Президент поблагодарил людей, которые пришли на участки, и обратился к бойцам словами «это голосование за вас». Как военный врач я видела своих ребят в самые тяжелые минуты, и могу сказать, что для солдата на передовой такие слова Верховного Главнокомандующего значат не меньше, чем поддержка из дома», – сказала Светяш.

    По ее словам, участие уральцев в голосовании стало продолжением этой же линии доверия и сопричастности. «Уральцы своим участием в выборах показали то же самое, что фронт и тыл в нашей стране – это одно целое», – отметила она.

    Светяш подчеркнула, что именно на этом доверии будет строиться ее работа в новом созыве. «Я иду в Думу, чтобы этот принцип работал прежде всего в законах, и о поддержке участников СВО, их семей, и о военной медицине и реабилитации», – заключила она.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов спецоперации.

    Политолог Анна Федорова сочла голоса за патриотических кандидатов прямой поддержкой военных на фронте.

    По итогам завершившегося голосования мандаты депутатов федерального парламента получат свыше 80 ветеранов специальной военной операции.

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