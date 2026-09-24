Костин предрек снижение прибыли банковского сектора

Глава ВТБ Костин спрогнозировал снижение прибыли банковского сектора

Tекст: Мария Иванова

Об этом он сказал на XXIII Международном банковском форуме в Петербурге, передает ТАСС.

Костин отметил, что прибыль банковского сектора сейчас стабильна и даже несколько увеличивается, однако это явление временное. Он считает, что 2027 и 2028 годы в этом плане могут оказаться «менее радужными». При этом в целом банковский сектор, по его словам, остается устойчивым и обеспечивает потребности экономики в кредитовании.

ЦБ ранее улучшил прогноз по прибыли банковского сектора на 2026 год, повысив его до 3,9–4,4 трлн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Костин назвал цифровой рубль будущим внешних расчетов.