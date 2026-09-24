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    24 сентября 2026, 12:25 • Новости дня

    Костин предрек снижение прибыли банковского сектора

    Глава ВТБ Костин спрогнозировал снижение прибыли банковского сектора

    Tекст: Мария Иванова

    Следующие два года будут «менее радужными» по прибыли для банковского сектора по сравнению с 2026 годом, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

    Об этом он сказал на XXIII Международном банковском форуме в Петербурге, передает ТАСС.

    Костин отметил, что прибыль банковского сектора сейчас стабильна и даже несколько увеличивается, однако это явление временное. Он считает, что 2027 и 2028 годы в этом плане могут оказаться «менее радужными». При этом в целом банковский сектор, по его словам, остается устойчивым и обеспечивает потребности экономики в кредитовании.

    ЦБ ранее улучшил прогноз по прибыли банковского сектора на 2026 год, повысив его до 3,9–4,4 трлн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Костин назвал цифровой рубль будущим внешних расчетов.

    23 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    ЦБ выявил случаи отказа банков принимать наличные у россиян
    ЦБ выявил случаи отказа банков принимать наличные у россиян
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Банк России зафиксировал случаи, когда некоторые кредитные организации отказываются принимать у россиян наличные деньги, сообщил заместитель председателя регулятора Сергей Белов.

    Беглов призвал кредитные организации пресекать случаи отказа в приеме наличных денег у граждан, передает ТАСС. «К сожалению, видим случаи, когда некоторые подразделения кредитных организаций отказываются принимать наличные платежи у граждан. Причем объясняя это тем, что совершение операций с наличными деньгами – право, а не обязанность кредитной организации», – заявил он в ходе ХХІІI Международного банковского форума.

    Зампред ЦБ призвал банки обратить пристальное внимание на работу своих отделений и пресекать подобные отказы. Он подчеркнул, что такая трактовка закона в корне неверна, поскольку, согласно Гражданскому кодексу, рубль является законным платежным средством и обязателен к приему по нарицательной стоимости на всей территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Центробанк рекомендовал участникам рынка усилить надзор за внесением клиентами крупных сумм наличных.

    В прошлом году средняя сумма разовой покупки за бумажные деньги достигла 1999 рублей.

    В начале сентября Сбербанк зафиксировал сокращение оттока наличности из кредитных организаций на треть.

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    21 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин ответил анекдотом на предложение министра финансов России Антона Силуанова обсудить использование искусственного интеллекта в управлении финансами.

    Разговор состоялся на полях XI Московского финансового форума, передает ТАСС. «Антон Германович, когда денег нет, всегда говорят об искусственном интеллекте. Как в том анекдоте, знаете, когда на колхозном собрании обсуждали два вопроса, первый – строительство коммунизма, а второй – строительство сарая. Слушайте, на строительство сарая денег нет, сразу перейдем к обсуждению вопроса о коммунизме. И мы с вами, давайте поговорим об искусственном интеллекте», – ответил глава города на инициативу министра.

    Силуанов с юмором воспринял слова мэра и добавил, что тема внедрения новых технологий остается интересной и недооцененной. Он отметил, что недавно на встрече финансовой «двадцатки» этому вопросу посвятили отдельную сессию. По словам министра, использование нейросетей помогает экономить средства и находить дополнительные резервы в бюджетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года глава Минфина Антон Силуанов сообщил о внедрении искусственного интеллекта в процесс подготовки федерального бюджета.

    Ранее министр назвал бюджетное планирование неподвластной нейросетям сферой из-за нехватки у них человеческих качеств.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в конце прошлого года выразил уверенность в отсутствии угрозы массовой безработицы из-за новых технологий.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлён. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    23 сентября 2026, 17:22 • Новости дня
    Путин поручил разъяснить россиянам разницу между цифровым и безналичным рублем
    Путин поручил разъяснить россиянам разницу между цифровым и безналичным рублем
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной подробнее разъяснять гражданам отличия цифрового рубля от привычных безналичных расчетов.

    В ходе совещания с правительством Путин поручил Силуанову и Набиуллиной доступнее рассказывать о цифровой валюте. Президент отметил, что обычным людям пока неясны преимущества введения цифрового рубля, передает РИА «Новости».

    «Антон Германович и Эльвира Сахипзадовна, все-таки нужно людям, мне кажется, поподробнее объяснять, в чем разница, скажем, между простыми безналичными расчетами и использованием цифрового рубля. В чем какие-то преимущества, в чем разница, думаю, для рядового гражданина не очень понятно», – сказал Путин.

    Цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. С первого сентября россияне получили возможность открывать специальные кошельки в 12 ведущих банках страны. Все транзакции с цифровой валютой бесплатны, а использование платформы Банка России остается полностью добровольным и защищено банковской тайной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября в России началось обращение цифрового рубля. Центральный банк сделал все операции с новой валютой полностью бесплатными для граждан.

    Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина назвала использование этого финансового инструмента исключительно добровольным.

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    21 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Экономист назвал россиянам самые выгодные стратегии сохранения сбережений

    Экономист Абрамов посоветовал гражданам инвестировать в краткосрочные депозиты

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заведующий лабораторией РАНХиГС Александр Абрамов порекомендовал гражданам использовать защитные финансовые стратегии на фоне нестабильной ситуации с инфляцией.

    В условиях экономической неопределенности гражданам следует обратить внимание на краткосрочные банковские вклады, сообщил Абрамов, передает «Лента.ру». Подобные финансовые инструменты позволяют минимизировать риски при изменениях ключевой ставки.

    «Мне кажется, в период, когда выросла неопределенность, что дальше будет с инфляцией и ключевой ставкой, наступило время некоторых защитных стратегий. Это могут быть, например, депозиты в банках, но все-таки на более короткое время. Потому что краткосрочные депозиты менее подвержены факторам роста ключевой ставки», – посоветовал Абрамов.

    Специалист также обратил внимание на государственные и корпоративные облигации с плавающим доходом. Кроме того, экономист назвал фонды денежного рынка надежным инструментом для сохранения сбережений, поскольку они меньше страдают от повышения процентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых.

    Глава Сбербанка Герман Греф назвал банковские вклады самым надежным финансовым инструментом для консервативных инвесторов.

    Эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев посоветовал открывать депозиты сроком на один год.

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    21 сентября 2026, 15:28 • Новости дня
    Минфин отложил решение о введении налога на сверхприбыль бизнеса

    Сазанов: Минфин отложил решение о введении налога на сверхприбыль бизнеса

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское финансовое ведомство продолжает обсуждать параметры изъятия дополнительных доходов бизнеса, окончательного решения еще нет, констатировал заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

    Окончательные параметры фискальной нагрузки на следующий год станут известны позже, передает РИА «Новости». Выступая перед журналистами в кулуарах Московского финансового форума, Сазанов прокомментировал перспективы новых сборов с бизнеса. «Осень только началась. Еще не определились», – заявил он.

    В конце лета заместитель министра отмечал отсутствие планов по дополнительному обложению металлургических предприятий.

    Все ключевые решения традиционно принимаются осенью в рамках подготовки федерального бюджета. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников допускал дискуссию о ресурсной ренте для сырьевых отраслей с учетом их инвестиционных циклов.

    Практика разовых сборов применялась в России три года назад. Компании со средней доналоговой прибылью свыше 1 млрд рублей уплачивали 10% от суммы превышения доходов. Государство планировало привлечь 300 млрд рублей, однако итоговые поступления достигли 315 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Министерство финансов России исключило планы по введению налога на сверхприбыль для бизнеса.

    Заместитель министра финансов Алексей Сазанов перенес обсуждение дополнительных сборов на осень.

    До этого депутаты Госдумы предложили установить разовый налог на сверхприбыль для банковской сферы.

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    21 сентября 2026, 13:59 • Новости дня
    Россиян предупредили о потере до 20% при обмене старых долларов

    Финансист Селезнев сообщил о потере до 20% при обмене старых долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Финансовый аналитик Кирилл Селезнев предупредил граждан о риске потерять до 20% стоимости при попытке обменять поврежденные или старые долларовые купюры.

    По словам Селезнева, владельцы ветхих или поврежденных американских банкнот рискуют столкнуться с существенным дисконтом в обменных пунктах. В некоторых случаях банки могут полностью отказать клиентам в приеме таких денег, передает «Газета.Ru».

    «Проблемы могут возникнуть с купюрами старого дизайна, а также банкнотами с потертостями, надрывами, пятнами, надписями и другими повреждениями», – отметил Кирилл Селезнев.

    По его словам, в США старые деньги остаются законным средством платежа, однако российские кредитные организации устанавливают собственные правила их приема.

    Специалист настоятельно рекомендовал проверять год выпуска и состояние валюты сразу при получении наличных. Если планируется обмен крупной суммы, стоит заранее уточнить размер комиссии за операции с неидеальными купюрами в конкретном банке.

    Хранение наличных дома несет риски кражи или порчи, добавил аналитик. В качестве альтернативы можно использовать банковскую ячейку, аренда которой в Москве обойдется в 3-8 тыс. рублей ежемесячно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за санкций российские банки утратили возможность свободно обновлять валютные запасы.

    Российские банки в феврале прошлого года начали взимать комиссию за покупку новых долларов.

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    21 сентября 2026, 20:03 • Новости дня
    Минфин: ИИ может упростить работу с контрактной системой

    Замглавы Минфина Моисеев: ИИ может упростить работу с контрактной системой

    Tекст: Дарья Григоренко

    На XI Московском финансовом форуме прошла сессия «Автоматизация и искусственный интеллект – помощники участников контрактной системы», посвященная внедрению искусственного интеллекта в сферу закупок, в ходе которой замглавы Минфина Алексей Моисеев отметил перспективы автоматизации контроля и предупреждения нарушений.

    Участники 11-го Московского финансового форума обсудили цифровизацию контрактной системы, говорится в сообщении на сайте Министерства финансов. «Вне сомнений, что искусственный интеллект может стать решающим фактором по упрощению работы с контрактной системой как для заказчиков, так и для проверяющих органов», – заявил Моисеев в ходе мероприятия.

    Он уточнил, что для заказчиков ИИ позволит автоматизировать большую часть функций, в частности, изучение нормативной базы, определение начальной цены контракта и проверку договора на соответствие требованиям. Контролирующим органам, по его словам, искусственный интеллект поможет в анализе закупок и выявлении нарушений.

    Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев подчеркнул важность адаптации инноваций к потребностям регионов.

    «Совет Федерации как палата регионов выступает за понятную и удобную контрактную систему. По поручению Валентины Ивановны Матвиенко мы уже приняли три пакета изменений и продолжаем совершенствовать законодательство. В том числе поправки должны учитывать технологические инновации. Автоматизация и ИИ не могут быть самоцелью. Ведь конечные решения принимает человек, и человек несет за них ответственность. Но инновации должны помогать заказчикам и поставщикам проводить закупки быстрее, проще и дешевле, повышая прозрачность процедур. Такие решения должны быть адаптированы к потребностям и возможностям регионов, не увеличивать нагрузку на бюджеты и административные процедуры», – сказал он.

    Федеральное казначейство уже запустило пилотный проект по закупкам в медицинской сфере с использованием открытых языковых моделей. Как пояснила заместитель руководителя ведомства Анна Катамадзе, каждое действие виртуального помощника фиксируется в закрытом журнале. Тем временем власти Москвы планируют перевести до 70% регулярных контрактов на долгосрочную основу, сформировав лоты на 216 млрд рублей.

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    23 сентября 2026, 18:14 • Новости дня
    Минфин сообщил о планах усилить уголовную ответственность для черных кредиторов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти России намерены упростить механизм привлечения к уголовной ответственности лиц и организаций, незаконно выдающих потребительские займы гражданам, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

    Министерство финансов намерено отказаться от требования о предварительном привлечении к административной ответственности для возбуждения уголовных дел против черных кредиторов. Выступая на XXIII Международном банковском форуме, Яковлев пояснил суть готовящихся изменений, передает РИА «Новости».

    «Предполагается усилить уголовную ответственность за действия по нелегальному кредитованию. У нас уже сегодня предусмотрена ответственность за то, что те организации и лица, которые не имеют права на предоставление потребительских займов и кредитов, такие действия осуществляют», – заявил Яковлев и отметил, что действующий механизм требует сначала наказать нарушителя в административном порядке.

    По его словам, многие недобросовестные участники рынка пользуются этой лазейкой и избегают наказания. Отказ от предварительного административного этапа, как ожидают в министерстве, существенно повысит эффективность борьбы с теневым сектором.

    Еще в марте правительство внесло в Госдуму два соответствующих законопроекта для обеления экономики и повышения прозрачности финансового рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак анонсировал введение строгих мер против нелегальных кредиторов.

    Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о выявлении почти 5,8 тыс. незаконных финансовых компаний за три квартала прошлого года. А уже в августе регулятор зафиксировал двукратный рост числа таких организаций.

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    22 сентября 2026, 11:22 • Новости дня
    СВР: ЕС начал разработку механизма вывода активов России из Euroclear

    Tекст: Вера Басилая

    В Брюсселе обсуждают создание специальной структуры, куда можно было бы «спрятать» активы России, выведя их из находящегося в бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear, сообщила Служба внешней разведки (СВР).

    Брюссельские эксперты готовят создание новой наднациональной структуры для перевода замороженных отечественных средств из бельгийской юрисдикции ради дальнейшего финансирования Киева, передает СВР.

    По данным СВР, европейские чиновники намерены изъять суверенные средства нашей страны до выборов 2027 года. Смена правительств во Франции, Испании, Греции и Польше может привести к власти силы, не желающие разжигать масштабный конфликт.

    «Попытки украсть суверенные средства России приведут к подрыву доверия к общеевропейским институтам. Государства Глобального Юга больше не будут рассматривать европейскую юрисдикцию как «безопасную гавань», – отметили в СВР.

    Финансовая система Европы не выживет без поддержки крупных иностранных инвесторов, включая Китай, Индию и арабские государства.

    «Так что вор в любом случае будет наказан», – заявили в СВР.

    Ранее сообщалось, что европейские политики запланировали переместить суверенные средства России в специально созданную структуру.

    Власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации этих денег.

    Четыре страны Евросоюза потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных активов.

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    22 сентября 2026, 14:23 • Новости дня
    Суд в Казани вынес приговор пятерым создателям пирамиды Frendex

    Суд в Казани приговорил пятерых фигурантов дела пирамиды Frendex

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Казани пятерых участников финансовой пирамиды Frendex приговорили к реальным срокам за хищение у вкладчиков более 134 млн рублей.

    Вахитовский районный суд Казани вынес обвинительный приговор пяти фигурантам дела о мошенничестве через платформу Frendex. Все обвиняемые получили реальные сроки лишения свободы, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

    «Алексей Тришаков признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет со штрафом в размере 300 тыс. рублей, с лишением <…> права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан на срок два года», – говорится в сообщении пресс-службы суда.

    Азат Насыбуллин приговорен к шести годам и восьми месяцам колонии со штрафом 250 тыс. рублей. Андрей Лобанов, Рамис Миндияров и Алексей Богомолов получили по шесть лет лишения свободы и штрафы по 200 тыс. рублей. Богомолов освобожден от наказания в связи с его фактическим отбытием.

    Уголовное дело было возбуждено в октябре 2021 года. По версии следствия, с мая 2020-го по август 2021 года злоумышленники похитили средства более 300 человек из нескольких регионов России, обещая высокую доходность. Платформа действовала как инвестиционная пирамида.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года суд в Стамбуле одобрил экстрадицию в Россию бывшей казанской телеведущей по делу платформы Frendex.

    В начале сентября следователи заочно предъявили бывшему министру связи Николаю Никифорову обвинения в создании другой финансовой пирамиды – «Финико». А в июле Бабушкинский районный суд Москвы отправил в колонию 11 создателей похожей крупной мошеннической схемы.

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    23 сентября 2026, 18:41 • Новости дня
    ФРГ запланировала масштабную закупку систем шифрования для бундесвера

    ФРГ запланировала купить криптографические системы для армии за 1,7 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии направят почти два миллиарда евро на закупку новейших технологий шифрования для модернизации систем связи бундесвера, пишет Reuters со ссылкой на подготовленный немецким минфином для бюджетного комитета бундестага документ.

    Правительство Германии обновит системы связи вооруженных сил страны с помощью новых технологий шифрования. На эти цели планируется потратить около 1,7 млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    «Правительство Германии намерено модернизировать системы связи бундесвера с помощью новых технологий шифрования стоимостью до 1,7 млрд евро», – говорится в сообщении.

    Ожидается, что бюджетный комитет бундестага одобрит контракт с компанией secunet Security Networks AG. Она является единственным разработчиком криптографической системы SINA, которую бундесвер и госорганы используют для работы с секретной информацией.

    Контракт рассчитан на четыре года и включает поставку продукции, поддержку программного обеспечения, обучение персонала и ремонт. На первом этапе закупят технологии на сумму более 100 млн евро, поставки начнутся в 2027 году. Эксплуатация оборудования до 2030 года обойдется еще примерно в 6 млн евро.

    Ранее бундесвер потратил около двух миллиардов евро на неработающую цифровую систему радиосвязи. Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках реформы вооруженных сил власти ФРГ создали отдельный род войск для обеспечения кибербезопасности.

    При этом эксперты раскритиковали министра обороны Германии за трату бюджета на устаревшие технологии.

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    23 сентября 2026, 11:03 • Новости дня
    Мишустин назвал драйверы изменений на финансовом рынке

    Мишустин заявил об изменении ландшафта финансовых услуг из-за цифрового рубля

    Tекст: Мария Иванова

    Внедрение цифрового рубля и систем быстрых платежей меняет ландшафт финансовых услуг в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Глава правительства поприветствовал участников XXIII Международного банковского форума. Он отметил, что новая инфраструктура стала главным драйвером изменений на рынке, а искусственный интеллект позволяет автоматизировать процессы и делать предложения более персонализированными, передает РИА «Новости».

    Мишустин подчеркнул значимость обеспечения безопасности, киберзащиты и технологического суверенитета с помощью отечественных систем защиты данных.

    Он выразил надежду на обмен опытом в рамках форума, подчеркнув, что объединение усилий поможет справиться с вызовами и укрепить кредитно-финансовую систему страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Михаил Мишустин поручил внедрить искусственный интеллект в российскую промышленность.

    В марте премьер-министр поручил разработать законопроект о внедрении ИИ в России. В феврале он сообщил о скором тестировании инфраструктуры цифрового рубля.

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    23 сентября 2026, 20:48 • Новости дня
    ЦБ допустил появление «окрашенных» криптокошельков

    ЦБ допустил появление реестра замешанных в преступлениях криптокошельков

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России может появиться единая база криптовалютных кошельков, замешанных в подозрительных транзакциях и преступной деятельности, сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

    Банк России рассматривает возможность создания реестра криптовалютных кошельков, задействованных в нелегальных операциях, рассказал Шабля в рамках XXIII Международного банковского форума, передает РИА «Новости».

    «Смотрите, закон только принят, плюс переходный период до 1 июля 2027 года… Пока то, о чем вы говорите, такого требования нет и не заложено. Но если в ходе реализации закона и его положения такая необходимость появится, то не исключаю, что это будет сделано. Но пока этого нет», – заявил он.

    Шабля подчеркнул необходимость поиска цифровых активов, полученных незаконным путем. Он уточнил, что маркировка подозрительных адресов будет осуществляться в рамках цифрового комплаенса с использованием различных сервисов, включая разработанный прозрачный блокчейн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин подписал закон о легализации оборота криптовалют в стране.

    В первом полугодии Банк России выявил более двух тысяч нелегальных криптокошельков с миллиардом рублей.

    Легальный рынок цифровых активов заработает в России до конца текущего года.

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    24 сентября 2026, 11:29 • Новости дня
    Минфин назвал поддержку участников СВО стратегическим приоритетом бюджета

    Минфин сообщил о приоритетном финансировании обороны и участников СВО

    Минфин назвал поддержку участников СВО стратегическим приоритетом бюджета
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Стратегическим приоритетом бюджета станет обеспечение обороноспособности страны и помощь участникам СВО и их семьям, сообщили в Министерстве финансов.

    Финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, а также социальная поддержка участников спецоперации и их семей являются ключевыми целями при планировании государственных расходов, сообщает Минфин.

    «Стратегический приоритет бюджета – финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка участников СВО и их семей», – сказано в сообщении ведомства.

    Запланированные на 2027-2029 годы ресурсы позволят обеспечить вооруженные силы необходимой техникой, модернизировать предприятия оборонно-промышленного комплекса и выплачивать денежное довольствие военнослужащим.

    Ранее министр финансов Антон Силуанов назвал обеспечение обороны ключевым приоритетом российского бюджета.

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    24 сентября 2026, 11:49 • Новости дня
    Минфин предложил ввести НДС 22% на зарубежные онлайн-покупки

    Минфин предложил ввести налог 22% на зарубежные онлайн-покупки

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство финансов в рамках бюджетного процесса предложило ввести налог на добавленную стоимость в размере 22% для зарубежных товаров, которые приобретаются через интернет.

    «В рамках формирования конкурентной среды и «обеления» экономики законопроектом предложено для выравнивания условий торговли на внутреннем рынке установить НДС по стандартной ставке 22% при покупке товаров электронной трансграничной торговли. Уплачивать его в качестве агентов будут электронные торговые площадки», – сообщили в пресс-службе Минфина, передает РИА «Новости».

    Помимо этого, ведомство планирует установить таможенный сбор. За каждую посылку с товарами для личного потребления стоимостью до 200 евро, поступающую из-за границы, потребуется заплатить 100 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Минфин предложил поэтапное введение НДС на зарубежные товары с маркетплейсов.

    В феврале профильный комитет Госдумы поддержал отмену исключений для беспошлинного ввоза таких покупок.

    Позже президент России Владимир Путин утвердил указ о проведении эксперимента по отсрочке уплаты этого налога при импорте.

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