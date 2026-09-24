Снижение поставок из России взвинтило цены на топливо в Европе

Экономист назвал три причины, почему США не запретят экспорт дизеля

Эксперт Юшков: Запрет на экспорт дизеля ударит по репутации США

Tекст: Олег Исайченко

«У США достаточно инструментов для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке. Например, американские власти могут объявить о переговорах с Ираном по разблокировке Ормузского пролива или скором заключении сделки. Такой шаг способен снизить стоимость нефти. Вслед за этим упадут и цены на дизель как на глобальном рынке, так и в самих Штатах», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

По его мнению, несмотря на обсуждения в Вашингтоне запрета на экспорт дизтоплива, вероятность принятия такого решения минимальна по трем причинам. «Во-первых, эта мера существенно сократит доходы нефтяных компаний, а Дональд Трамп в этом не заинтересован, потому что нефтяники выступали основными спонсорами его избирательной кампании», – пояснил собеседник.

Во-вторых, последствия запрета выйдут далеко за пределы США. «На внутреннем рынке топливо может стать дешевле, но остальной мир столкнется с еще более высокими ценами. Дело в том, что США поставляют много дизеля, причем занимают те рынки, где ранее присутствовала Россия. Например, в Бразилии», – уточнил Юшков.

В-третьих, введение ограничений на поставки дизеля подорвет доверие к США, продолжил аналитик. Экономист напомнил, что ранее американские власти активно призывали страны покупать их нефть и СПГ. «Если Штаты запретят экспорт дизельного топлива, у партнеров неизбежно возникнут опасения, что следующие ограничения могут коснуться СПГ», – рассуждает спикер.

Москве было бы выгодно, если бы Вашингтон запретил экспорт дизеля. «Это стало бы очередным подтверждением, что в условиях проблем американцы в первую очередь думают о собственных интересах, – подчеркнул Юшков. – Но, повторю, ситуация на американском топливном рынке пока не настолько критичная, чтобы власти предпринимали жесткие меры в виде запретов».

Ранее Дональд Трамп поддержал идею остановить экспорт дизельного топлива на фоне роста цен в США. Он сообщил, что поручил администрации рассмотреть вопрос о запрете или ограничении экспорта. «Я говорил: давайте не будем отправлять дизель за рубеж. Мы производим много дизеля», – сказал американский лидер. По его словам, окончательное решение будет принято в ближайшее время.

В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент заявил, что пока оценивается целесообразность такого шага с точки зрения возможностей национальной нефтепереработки. «Мы изучаем, насколько это реализуемо с точки зрения общих нефтеперерабатывающих мощностей и сработает ли полный или частичный запрет», – сказал он.

Подобное заявление означает изменение курса американской администрации, которая ранее отказывалась ограничивать экспорт горючего. Инициативу об остановке поставок активно продвигают представители Республиканской партии на фоне недовольства фермеров и дальнобойщиков рекордными ценами на дизель накануне промежуточных выборов в Конгресс.

По данным Американской автомобильной ассоциации (ААА), средняя цена дизеля в США взлетела до 6,53 доллара за галлон, что почти на три доллара выше уровня прошлого года. Цены выросли на фоне сокращения мировых нефтеперерабатывающих мощностей. Телеканал CNBC связал его с ударами по предприятиям в России и на Ближнем Востоке, а также ограничениями судоходства через Ормузский пролив.

Аналитики энергетического рынка предупреждают о серьезных рисках введения Штатами запрета на экспорт дизеля. По мнению экспертов, ограничения способны привести к краткосрочному снижению стоимости топлива внутри страны, однако в перспективе вызовут рост мировых цен, что в итоге негативно отразится и на американской экономике, передает Axios.

Как отмечает портал, для реализации инициативы Трамп может воспользоваться президентскими полномочиями по введению чрезвычайного положения. Альтернативным вариантом является принятие соответствующего закона, однако в Сенате мнения республиканцев по поводу целесообразности запрета разделились.