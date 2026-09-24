В Белоруссии опровергли фейк о предотвращении диверсии в России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Информация о пресечении белорусскими силовиками атаки на стратегический российский объект оказалась недостоверной, передает ТАСС со ссылкой на разоблачающий фейки канал «Народный антифейк».

В ложном сообщении утверждалось, что координация группы велась с территории Украины, а Белоруссия рассматривалась как транзитный маршрут для переброски оборудования и беспилотников.

«Сообщение про «разоблаченную ДРГ» не соответствует действительности и является фейком. Вброс сделали глубокой ночью, чтобы максимально затруднить журналистам проверку информации. И некоторые медиа клюнули на эту наживку», – подчеркнули авторы канала.

Ранее сообщалось, что КГБ Белоруссии совместно с российскими спецслужбами якобы предотвратили диверсию на российской территории, которую координировали с Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о попытках Киева втянуть Белоруссию в вооруженный конфликт.