В Иране пригрозили расширением войны с США до Индийского океана

Fars: Иран допустил расширение зоны конфликта с США до Индийского океана

Tекст: Мария Иванова

Сейчас противостояние распространилось из Персидского залива и Ормузского пролива на Красное море, и ответ Тегерана на следующем этапе может сделать фронт еще шире, сообщает Fars.

Сафави отметил, что руководство исламской республики не знает, какие планы вынашивают президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

При этом он заверил, что иранские вооруженные силы грамотно прорабатывают возможные сценарии и уже подготовили меры реагирования даже на случай наихудшего развития событий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник инвесторы Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с представителями Тегерана для обсуждения сделки.

Во вторник сенатор Марко Рубио не исключил вероятности встречи американского лидера с президентом исламской республики.

В прошлом месяце Дональд Трамп объявил о начале двусторонних переговоров.