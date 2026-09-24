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    24 сентября 2026, 12:13 • Новости дня

    В Иране пригрозили расширением войны с США до Индийского океана

    Fars: Иран допустил расширение зоны конфликта с США до Индийского океана

    Tекст: Мария Иванова

    Зона боевых действий Ирана и США в случае возобновления американской агрессии может расшириться до Индийского океана, заявил советник верховного лидера исламской республики Рахим Сафави.

    Сейчас противостояние распространилось из Персидского залива и Ормузского пролива на Красное море, и ответ Тегерана на следующем этапе может сделать фронт еще шире, сообщает Fars.

    Сафави отметил, что руководство исламской республики не знает, какие планы вынашивают президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    При этом он заверил, что иранские вооруженные силы грамотно прорабатывают возможные сценарии и уже подготовили меры реагирования даже на случай наихудшего развития событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник инвесторы Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с представителями Тегерана для обсуждения сделки.

    Во вторник сенатор Марко Рубио не исключил вероятности встречи американского лидера с президентом исламской республики.

    В прошлом месяце Дональд Трамп объявил о начале двусторонних переговоров.

    22 сентября 2026, 10:45 • Новости дня
    Британия начала помогать Саудовской Аравии воевать с хуситами

    Британия согласилась дозаправлять саудовские самолеты для отражения атак хуситов

    Британия начала помогать Саудовской Аравии воевать с хуситами
    @ Rob Edgcumbe/Stocktrek Images/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Британии Энди Бернем заявил, что согласился на просьбу Саудовской Аравии о дозаправке в воздухе саудовских самолетов на «оборонительных» миссиях и назвал эту поддержку ограниченной по времени.

    Британия предоставит Саудовской Аравии ограниченную военную поддержку для отражения атак хуситов из Йемена. Об этом премьер-министр Британии Энди Бернем сообщил журналистам по пути на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке в понедельник. По словам главы правительства, он согласился на просьбу Эр-Рияда после консультаций с министром обороны и главой МИД: Королевские ВВС будут дозаправлять саудовские самолеты в воздухе, пишет Al Jazeera.

    Договоренность ограничена по времени и будет постоянно пересматриваться. Миссия сведена к поддержке саудовских самолетов, которые защищают страну от дронов и ракет, а не к ударам по хуситам. По данным британских официальных лиц, операция начнется в ближайшие дни, в ней задействуют один самолет-заправщик Voyager ВВС Британии.

    Бернем объяснил решение интересами Британии и всего региона: Саудовская Аравия подвергается атакам, ожидает дальнейших нарушений и нуждается в сохранении путей для поставок нефти.

    Эр-Рияд запросил поддержку после того, как в последние недели вновь разгорелся конфликт между хуситами и поддерживаемым Саудовской Аравией правительством Йемена. Хуситы наносили удары ракетами и дронами, в субботу одна из ракет была перехвачена на подлете к Эр-Рияду. Они также продвинулись внутри Йемена, захватив портовый город Моха и ключевые острова в Красном море, что позволяет им лучше контролировать судоходство через Баб-эль-Мандебский пролив, через который обычно проходит около 12% мировой торговли.

    Британия и Саудовская Аравия остаются близкими военными союзниками на протяжении десятилетий, Лондон – один из крупнейших поставщиков вооружений королевству. Ранее в этом году Британия разместила в Саудовской Аравии систему ПВО Sky Sabre для защиты от иранских ракетных атак во время войны США и Израиля с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлой недели арабская коалиция сообщила о перехвате ракеты, запущенной по Эр-Рияду. На прошлой неделе хуситы атаковали ракетами и дронами объекты в Саудовской Аравии. В середине прошлой недели Саудовская Аравия столкнулась с дефицитом ракет-перехватчиков на фоне атак хуситов.

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    23 сентября 2026, 11:06 • Новости дня
    США в войне с Ираном потеряли самолетов и дронов на 4 млрд долларов

    Война с Ираном лишила США дронов и самолетов почти на 4 млрд долларов

    США в войне с Ираном потеряли самолетов и дронов на 4 млрд долларов
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/ZUMA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский портал TWZ на основе докладов Пентагона и Конгрессу подсчитал, что война с Ираном привела к масштабным потерям беспилотников и самолетов США и поставила под вопрос готовность Вашингтона к возможному конфликту в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Два доклада правительства США раскрыли масштабы урона, который Иран нанес авиационному парку Пентагона почти за семь месяцев войны, сообщает TWZ. Речь идет о данных инспектора Минобороны по операции Epic Fury и Бюджетного управления Конгресса, к которым аналитики добавили сообщения OSINT-сообщества и собственный мониторинг до 18 сентября.

    Наибольшие потери пришлись на ударные дроны MQ-9 Reaper: по данным The Washington Post и открытых источников, уничтожены или утрачены не менее 47 аппаратов – около четверти довоенного парка, что по расчетам CBO тянет более чем на 1,4 млрд долларов. Также потерян дорогой разведывательный БПЛА MQ-4C Triton, был сбит дрон MQ-1, при этом производитель MQ-9A уже завершил выпуск этих аппаратов, а более новые версии признаются Пентагоном слишком дорогими.

    Среди пилотируемой техники наибольший урон понесли танкеры KC-135 Stratotanker, часть которых уничтожена или повреждена, а также истребители F-15E Strike Eagle, один из которых был сбит над Ираном, и несколько – повреждены при ракетном ударе по базе в Иордании. Самой дорогой единичной потерей стал самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3G Sentry, фактически уничтоженный на базе в Саудовской Аравии и подлежащий замене на E-7A Wedgetail стоимостью около полумиллиарда долларов.

    По оценке CBO, к началу августа потери составляли около 1,9 млрд долларов в ценах 2026 года, однако при полной замене всех утраченных платформ современными аналогами счет уже шел на 3,3 млрд, а с учетом последующих инцидентов и ремонта поврежденных машин сумма может превысить 4 млрд. В отдельную строку включена утрата ключевой РЛС ПРО THAAD AN/TPY-2, одной из восьми таких станций у армии США.

    Оба правительственных отчета указывают, что интенсивное применение систем ПРО Patriot, THAAD, а также ракет SM-3 и SM-6 привело к расходу примерно от половины до двух третей их запасов, восстановление которых, по оценке CBO, займет не менее пяти лет даже при наращивании производства. На этом фоне ряд американских военачальников предупреждают, что война с Ираном ослабляет сдерживание Китая, располагающего гораздо большим арсеналом ракет и способным быстрее восполнять свои запасы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле иранские военные сообщили, что ПВО страны сбила американские беспилотники MQ-9 Reaper и RQ-11 Raven. В июне вооруженные силы Ирана заявили о сбитом в провинции Бушер американском ударном беспилотнике MQ-9 Reaper. В мае американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США потеряли пятую часть парка дронов MQ-9 Reaper в результате действий Ирана.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлён. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    21 сентября 2026, 20:06 • Новости дня
    Танкер для перевозки сжиженного газа обстреляли в Ормузском проливе

    UKMTO: В Ормузском проливе обстреляли танкер для перевозки сжиженного газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Танкер-газовоз подвергся атаке неизвестными снарядами при прохождении Ормузского пролива, экипаж не пострадал, а судно продолжило рейс, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).

    «Капитан сообщил, что танкер получил повреждения от обломков неизвестных снарядов. По его словам, все члены экипажа находятся в безопасности, угрозы окружающей среде нет. Танкер продолжит следовать к следующему порту назначения», – приводит ТАСС заявление UKMTO.

    Сообщение о происшествии поступило с задержкой, когда судно уже направлялось на выход из пролива. Название танкера и порт его приписки на данный момент не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела проходящего через Ормузский пролив танкера легкие ранения получили два моряка.

    Несколькими днями ранее экипаж другого судна успешно потушил возникший после попадания снаряда пожар.

    В середине месяца британское Управление морских торговых операций зафиксировало аналогичный инцидент с неизвестным боеприпасом.

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    21 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Новак сообщил о планах России нарастить экспорт угля на Ближний Восток

    Новак: Россия планирует нарастить экспорт угля на Ближний Восток и в Африку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о планах России увеличить экспорт угля в страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки в рамках новой стратегии.

    Правительство утвердило обновленную программу развития угольной промышленности до 2050 года, передает РИА «Новости». Одно из ключевых направлений документа посвящено расширению экспорта отечественного угля.

    «Расширение Восточного полигона; развитие портов; укрепление сотрудничества с дружественными странами – Китаем, Индией; наращивание поставок в Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток и Африку», – перечислил приоритеты Новак в ходе оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

    В прошлом году отечественные угольные компании существенно нарастили отгрузку твердого топлива в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

    В июле текущего года Россия почти втрое увеличила экспорт угля в Индию.

    Ранее Минэнерго объявило о планах занять треть китайского рынка.

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    22 сентября 2026, 22:52 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер встретились с Аракчи для обсуждения сделки по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер провели встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи для обсуждения сделки.

    Президент США Дональд Трамп на полях Генеральной Ассамблеи ООН подтвердил факт переговоров с Тегераном, сообщает РИА «Новости». «Я могу сказать вам, что Стив и Джаред встречались с посредниками по иранской сделке», – заявил он.

    Американский лидер уточнил, что иранская сторона была представлена на недостаточно высоком уровне. Встреча спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи прошла в Нью-Йорке при посредничестве Катара и Пакистана. Их целью стал поиск путей к новому соглашению и деэскалация конфликта.

    Ранее американский лидер отмечал, что Тегеран отклонил его предложения по сделке. Эти инициативы были выдвинуты после возвращения политика к власти в 2025 году и атаки на исламскую республику в июне того же года.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о готовности президента США встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

    До этого президент США запланировал переговоры с главами стран Персидского залива для обсуждения ситуации вокруг исламской республики.

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    22 сентября 2026, 20:45 • Новости дня
    Азербайджан закрыл небо для иранских самолетов

    Азербайджан приостановил полеты иранских авиакомпаний из-за новых санкций США

    Tекст: Вера Басилая

    Азербайджан полностью прекратил обслуживание рейсов авиакомпаний Ирана из-за новых американских санкций против гражданской авиации.

    Решение о прекращении авиасообщения Азербайджана с Ираном вступило в силу 22 сентября 2026 года. Ограничения касаются абсолютно всех иранских компаний, осуществляющих пассажирские перевозки в республику, передают «Вести».

    Представители закрытого акционерного общества «Азербайджанские авиалинии» пояснили причину такого шага. Мера связана с новым пакетом санкций Вашингтона, направленным против Тегерана. Американские рестрикции напрямую затронули работу иранской гражданской авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября американский Минфин внес в черные списки 27 иранских авиаперевозчиков.

    Евросоюз ввел санкции против трех авиакомпаний Ирана из-за предполагаемых поставок оружия.



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    22 сентября 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с принцем Саудовской Аравии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили двустороннее сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке.

    Глава российского государства и наследный принц Саудовской Аравии провели телефонный разговор, сообщает сайт Кремля. Путин поздравил собеседника с наступающим Днем провозглашения Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что ровно сто лет назад Советский Союз стал первым иностранным государством, признавшим королевство.

    Стороны выразили удовлетворение текущим уровнем взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Лидеры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива. Они отметили необходимость политико-дипломатических усилий для нормализации кризисной обстановки.

    Особое внимание уделили ситуации в Йемене. Участники беседы подтвердили важность прекращения боевых действий и запуска межйеменского диалога при поддержке ООН. Кроме того, подчеркнута необходимость безопасного прохода судов через Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года лидеры России и Саудовской Аравии договорились укреплять двустороннее сотрудничество.

    Несколькими днями ранее саудовская авиация атаковала административный комплекс в йеменской провинции Таиз.

    До этого МИД России выразил глубокую обеспокоенность резким обострением военно-политической обстановки в Йемене.

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    21 сентября 2026, 23:26 • Новости дня
    WSJ: Трамп выделит миллиарды на восстановление Ближнего Востока

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа предложила инвестировать 5 млрд долларов в фонд помощи странам Ближнего Востока по восстановлению энергетической инфраструктуры.

    «Администрация Трампа предложила инвестировать 5 млрд долларов в новый фонд, который поможет странам Ближнего Востока восстановить энергетическую инфраструктуру, пострадавшую в результате войны с Ираном, и снизить их зависимость от Ормузского пролива для транспортировки нефти и газа», – пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявления американских и ближневосточных чиновников и документы.

    Газета отмечает, что этот шаг является неявным признанием того, что семимесячный конфликт потряс мировой энергетический рынок и разрушил региональные трубопроводы и нефтеперерабатывающие заводы, восстановление которых обойдется дорого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть 15 сентября взлетели на фоне остановки трубопровода в Саудовской Аравии. Эр-Рияд до максимума нарастил прокачку сырья в обход Ормузского пролива. А президент США заявил о приближении к поворотной точке в войне с Ираном.

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    23 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Торговое судно загорелось в Ормузском проливе после попадания снаряда

    Reuters: Торговое судно загорелось в Ормузском проливе после попадания снаряда

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ормузском проливе неизвестным снарядом атаковали торговое судно, в результате чего на борту вспыхнул пожар, а двое моряков получили ранения, пишет Reuters со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    Торговое судно подверглось атаке в Ормузском проливе, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. По данным Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Британии, в корабль попал неустановленный снаряд.

    В результате удара на борту вспыхнул пожар. Экипаж успешно эвакуировали, однако два человека получили ранения.

    Название пострадавшего судна, порт его приписки и точные координаты места происшествия пока не раскрываются.

    Двумя днями ранее при обстреле танкера в Ормузском проливе пострадали два моряка.

    В тот же день неизвестные снаряды атаковали судно для перевозки сжиженного газа.

    До этого экипаж другого обстрелянного танкера потушил пожар на борту.

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    22 сентября 2026, 11:25 • Новости дня
    WSJ: Цены на нефть выросли из-за рисков в Ормузском проливе

    Мировые цены на нефть превысили 100 долларов за баррель из-за ситуации в Ормузском проливе

    Tекст: Игорь Иножарский

    Мировые цены на нефть начали расти во вторник на фоне сохраняющихся рисков для судоходства в Ормузском проливе и ожиданий инвесторов относительно дипломатического урегулирования конфликта с Ираном.

    Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent в начале европейских торгов выросла на 1,7% и составила 102,07 доллара за баррель, пишет The Wall Street Journal.

    При этом цена на нефть марки WTI также увеличилась на 1,7%, достигнув 97,4 доллара за баррель.

    Отмечается, что риски для поставок через Ормузский пролив остаются высокими, несмотря на то, что объемы транспортировки нефти, природного газа и грузов достигли полугодового максимума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца США признали падение нефтяного трафика через Ормузский пролив. В августе власти Ирака заявили о подготовке соглашения с Ираном по Ормузскому проливу. Летом Минэнерго США сообщило о восстановлении нефтетрафика через этот маршрут.

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    22 сентября 2026, 20:06 • Новости дня
    Лихачев сообщил об увеличении числа сотрудников Росатома на АЭС «Бушер»

    Лихачев: Штат специалистов Росатома на АЭС «Бушер» увеличился до 63 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Российская госкорпорация «Росатом» увеличила число своих специалистов на строительстве второго и третьего энергоблоков атомной электростанции «Бушер» в Иране до 63 человек, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

    По словам Лихачева, количество специалистов госкорпорации на строительной площадке иранской станции достигло 63 человек. Накануне к команде присоединились еще 18 высококвалифицированных инженеров и техников, передает РИА «Новости».

    «Росатом последовательно наращивает численность персонала на площадке сооружения АЭС «Бушер» в Иране», – заявил Лихачев.

    Сейчас основные работы сосредоточены на возведении реакторных цехов и машинных залов второго и третьего энергоблоков. Первый действующий блок станции работает на 100% мощности.

    Лихачев подчеркнул, что безопасность сотрудников остается главным приоритетом. По его словам, значительное увеличение числа российских специалистов на объекте станет возможным только после окончательного закрепления мирных договоренностей между Тегераном и Вашингтоном.

    В июле процесс восстановления численности персонала на АЭС «Бушер» остановился из-за серии ударов.

    В августе количество российских специалистов на объекте достигло 25 человек.

    В середине сентября госкорпорация вернула на иранскую АЭС уже 47 своих сотрудников.

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    22 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Главы МИД восьми стран призвали Израиль выполнить обязательства по Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    Турция, Египет, Саудовская Аравия и еще пять мусульманских стран потребовали от Израиля немедленно обеспечить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

    Главы внешнеполитических ведомств восьми государств по итогам встречи в Нью-Йорке призвали израильские власти выполнить обязательства первого этапа плана по Газе, передает ТАСС. В совместном заявлении, опубликованном турецким министерством иностранных дел, отмечается необходимость прекращения нарушений режима прекращения огня.

    «Министры выражают глубокую обеспокоенность продолжающимися страданиями населения в Газе и призывают Израиль немедленно выполнить остающиеся обязательства в рамках первого этапа Комплексного плана, включая обеспечение незамедлительной, безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи для восстановления, а также содействие восстановлению критически важной инфраструктуры. Они подчеркивают настоятельную необходимость сохранения режима прекращения огня и прекращения всех нарушений», – говорится в документе.

    Участники встречи потребовали отменить меры поселенческой политики, включая снос палестинских домов и расширение израильских поселений. Также дипломаты осудили насилие со стороны поселенцев и конфискацию земель.

    В заявлении обозначены шаги второго этапа урегулирования, предусматривающие полный вывод войск Израиля из сектора Газа и развертывание международных стабилизационных сил. Управление территорией должно перейти к профильному национальному комитету.

    Министры высоко оценили роль президента США Дональда Трампа в процессе урегулирования. Они призвали Вашингтон активно участвовать в обеспечении выполнения договоренностей всеми сторонами конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД восьми государств призвали к скорейшей реализации мирного плана для сектора Газа.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от предложенного Вашингтоном проекта урегулирования. При этом ряд ближневосточных стран положительно оценил мирную инициативу Дональда Трампа.

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    23 сентября 2026, 16:16 • Новости дня
    Израильские удары унесли жизни четырех палестинцев в Газе

    Минздрав: Израильские удары унесли жизни четырех палестинцев в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские военные нанесли три прямых удара по Хан-Юнису и Дейр эль-Балахе, что привело к гибели четырех жителей палестинского полуэксклава, сообщил директор отдела информации Минздрава Газы Захер аль-Вахиди.

    «Четыре палестинца погибли сегодня в результате израильских ударов по Хан-Юнису и Дейр эль-Балахе», – приводит РИА «Новости» слова Захера аль-Вахиди.

    Ранее Армия обороны Израиля проинформировала об атаках по Хан-Юнису. Целью операции ЦАХАЛ называлась ликвидация руководителя финансового отдела палестинского движения ХАМАС.

    Напомним, израильские военные ликвидировали главу финансового отдела ХАМАС Мухаммеда Абу Алуана на юге сектора Газа.

    Неделей ранее армия Израиля нейтрализовала двух высокопоставленных боевиков в районах Хан-Юниса и Газы.

    В начале сентября израильские силы нанесли точечный удар по командиру снайперского подразделения группировки.

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    22 сентября 2026, 16:03 • Новости дня
    Фермеры юга Ливана потеряли урожай оливок из-за израильского вторжения

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава объединения фермеров Южного Ливана Мухаммад аль-Хусейни сообщил об уничтожении оливковых плантаций из-за действий израильской армии.

    По его словам, продолжающиеся удары и ограничения доступа к угодьям наносят колоссальный ущерб сельскому хозяйству региона, передает РИА «Новости». «Потеря сезона сбора оливок означает не только потерю урожая, но и лишение источника дохода тысяч семей юга Ливана и целого сектора ливанской экономики», – подчеркнул собеседник агентства.

    Сезон сбора традиционно длится с сентября по ноябрь, однако сейчас фермеры лишены возможности попасть на свои участки. Жители ряда деревень пытались получить разрешения на проход к полям, но израильские военные отказывают им. Кроме того, при попытках приблизиться к землям фермеры подвергаются атакам беспилотников.

    Аль-Хусейни добавил, что часть рощ сожжена, а многолетние деревья выкорчеваны.

    По данным министерства сельского хозяйства Ливана, повреждено около 6,6 тыс. гектаров оливковых насаждений и более 56 тыс. гектаров сельхозземель в 64 населенных пунктах.

    Южный Ливан производит около 15% оливкового масла в стране, а провинция Набатия – более 21%. Невозможность ухода за деревьями угрожает и будущим урожаям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские войска выжгли белым фосфором пятую часть аграрных территорий на юге Ливана.

    Вооруженные силы Израиля подожгли оливковые рощи между населенными пунктами Ходейта и Харис.

    Министерство сельского хозяйства Ливана заявило о масштабном уничтожении многолетних посадок оливы.

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    22 сентября 2026, 20:02 • Новости дня
    Военные США изменили работу ИИ после удара по школе в Иране

    Bloomberg: Военные США изменили работу ИИ после удара по школе в Иране

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные скорректировали алгоритмы искусственного интеллекта и процедуры целеуказания после трагического удара по школе в Иране, унесшего жизни 182 человек, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

    Американское военное командование, отвечающее за боевые операции на Ближнем Востоке, внесло множественные изменения в свою процедуру определения цели для нанесения ударов и расширило использование ИИ, чтобы проверять разведданные, после смертоносного удара по школе в Минабе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    В частности, были добавлены новые открытые источники данных для более точного отслеживания местонахождения гражданских лиц. Также внесены десятки корректировок в работу программы управления боем Maven Smart System, созданной компанией Palantir Technologies Inc.

    Именно эта программа была использована при определении тысячи целей для нанесения первого массированного удара по Ирану 28 февраля.

    Искусственный интеллект теперь будет проверять дополнительные данные для уточнения функции здания.

    Некоторые чиновники из оборонной сферы и эксперты в частном порядке предупреждают, что шансы на повторение инцидента в Минабе все еще высоки.

    По предварительным выводам расследования, в программе содержались неверные и неактуальные сведения о здании школы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи Пентагона выявили фатальную роль искусственного интеллекта при ударе по школе в иранском Минабе.

    Трагедия также произошла из-за серьезных системных просчетов при обмене разведданными внутри ведомств США.

    Американская армия впервые массово применила нейросети для выбора целей в ходе февральских атак на Иран.

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