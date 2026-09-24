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    24 сентября 2026, 12:10 • Новости дня

    Глава МИД Италии предупредил об угрозе роста неравенства из-за развития ИИ

    Глава МИД Италии Таяни заявил в ООН об угрозе нового неравенства из-за ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта может привести к возникновению новых форм неравенства в мире.

    Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, итальянский министр отметил, что мир находится на пороге технологической революции, которая кардинально меняет жизнь и работу людей. По его словам, развитие искусственного интеллекта происходит за несколько лет, в отличие от изобретений прошлого, требовавших столетий, передает РИА «Новости».

    Таяни подчеркнул, что государства, получившие контроль над технологиями ИИ, приобретут колоссальное преимущество. Это создает угрозу возникновения новых форм зависимости, власти и доминирования, а также грозит трансформацией или исчезновением целых профессий и упрощением процессов манипулирования реальностью.

    При этом глава МИД Италии указал на недопустимость отказа от инноваций ради регулирования. Он уверен, что искусственный интеллект откроет небывалые возможности в медицине, науке, образовании и защите окружающей среды, однако оставлять будущее технологий без четких правил крайне опасно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник создателей нейросетей DeepSeek и Moonshot пригласили в Совет Безопасности ООН.

    Летом генеральный секретарь всемирной организации назвал развитие искусственного интеллекта опасным экспериментом над обществом.

    В феврале глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к достижению соглашений по международному регулированию ИИ.

    23 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед практически пустым залом
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед практически пустым залом
    @ Seth Wenig/AP/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На заседании Генеральной Ассамблеи ООН глава Украины Владимир Зеленский произнес речь, однако слушателей в помещении практически не оказалось, за исключением присутствовавшей в полном составе украинской делегации.

    Зеленский произнес речь с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН перед практически отсутствующей аудиторией. Выступление главы Украины проходило в рамках утренней сессии, и к моменту его выхода помещение уже покинули почти все дипломаты, передает ТАСС.

    Он появился на публике в черном пиджаке не по размеру и без галстука. Выступающий говорил на плохом английском языке, допуская грамматические ошибки. При этом установленный регламент был превышен почти в два раза.

    Единственными слушателями, которые присутствовали на заседании в полном составе, оказались представители украинской делегации. Остальные места в огромном зале пустовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский политик проигнорировал строгий дресс-код на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

    В прошлом году он также выступил перед полупустым залом. Глава МИД России Сергей Лавров исключил возможность контактов с украинской делегацией на текущем мероприятии.

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    23 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Лавров: Киев не может представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии
    Лавров: Киев не может представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим в соответствии с Декларацией ООН о принципах международного права не может представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «В очередной раз сошлюсь на консенсусную Декларацию ООН 1970 года о принципах международного права, касающихся отношений между государствами в соответствии с Уставом ООН», – цитирует ТАСС главу российского внешнеполитического ведомства.

    По словам Лаврова, документ четко закрепляет применение принципов суверенитета и территориальной целостности лишь к тем государствам, которые соблюдают равноправие и самоопределение народов. Кроме того, такие страны должны иметь правительство, представляющее весь народ без различий расы, религии или цвета кожи.

    Министр подчеркнул очевидность того факта, что киевский режим не является правительством, защищающим интересы жителей этих регионов.

    «Очевидно, по-моему, всем, что киевский режим не может считаться правительством, представляющим интересы жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, которых он объявил террористами, нелюдями и существами», – подчеркнул глава российского дипведомства.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, исключил возможность приостановки специальной военной операции на время мирных переговоров по Украине.

    Руководитель внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига присутствовал на заседании Совета Безопасности ООН во время доклада министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

    Напомним, Россия обратилась в ООН с официальным запросом о признании права народов новых регионов на самоопределение. Глава МИД Сергей Лавров назвал позором позицию генерального секретаря организации Антониу Гутерриша по Крыму и Донбассу. Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса «принцип самоопределения неприменим».

    Также министр отметил полное соответствие возвращения Крыма в состав страны принципам Генеральной Ассамблеи ООН.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлён. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    23 сентября 2026, 19:44 • Новости дня
    CNN: Со времени последнего визита Си Цзиньпина в США многое изменилось в пользу Китая
    CNN: Со времени последнего визита Си Цзиньпина в США многое изменилось в пользу Китая
    @ Kenny Holston/Pool/REUTERS

    Председатель КНР Си Цзиньпин проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне с гораздо более сильных позиций, чем во время их предыдущей встречи на американской территории в 2017 году. За прошедшее время соотношение возможностей двух стран изменилось преимущественно в пользу Китая.

    Девять лет назад КНР отставала от Соединенных Штатов по целому ряду направлений и оставалась уязвимой перед торговым и технологическим давлением. Теперь Пекин возглавляет страну, которая превратилась в самостоятельный центр технологического и промышленного развития, сообщает CNN.

    Китайские компании добились значительных результатов в области искусственного интеллекта, робототехники, биотехнологий, космических разработок, энергетики и производства микросхем. Национальные модели ИИ приблизились к передовым американским разработкам, а космические компании КНР начали запускать и возвращать многоразовые ракеты.

    Преимуществом Пекина остается и промышленный потенциал. Положительное сальдо внешней торговли Китая в прошлом году достигло 1,2 трлн долл. на фоне растущего спроса на электромобили, солнечные панели и микросхемы. Контроль КНР над цепочками поставок редкоземельных элементов предоставил ей дополнительный инструмент влияния на Вашингтон.

    Директор Института международных исследований Фуданьского университета У Синьбо отметил, что Китай стал значительно увереннее и нашел эффективный способ сдерживать США. По его оценке, Вашингтону теперь придется относиться к Пекину с большим уважением и выстраивать более равноправные отношения.

    Одним из источников уверенности китайского руководства стала диверсификация торговли и последовательное укрепление технологической самостоятельности. Давление со стороны первой администрации Трампа подтолкнуло Пекин к масштабным вложениям в собственные разработки и их внедрению в промышленность.

    Показательным примером CNN называет компанию Huawei, которая продолжила развиваться после включения в американский санкционный список. В преддверии визита Си Цзиньпина она объявила о досрочном выпуске нового поколения процессоров Ascend для систем искусственного интеллекта.

    При этом китайская экономика продолжает сталкиваться с внутренними проблемами. В стране сохраняются высокая молодежная безработица, слабое потребление, долговая нагрузка местных властей и кризис в секторе недвижимости. Пекин рассчитывает, что технологическое развитие придаст экономике новый импульс.

    На переговорах китайская делегация намерена добиваться большей предсказуемости торговых и технологических отношений, а также отказа США от новых ограничений. В то же время Пекин подчеркивает, что вопросы Тайваня, политического устройства, прав человека и права Китая на развитие остаются для него «красными линиями».

    Обе стороны понимают, что усиление давления способно вновь привести их экономики к угрозе полного размежевания. Предыдущее торговое противостояние удалось остановить после того, как Китай пригрозил расширить ограничения на экспорт стратегически важных редкоземельных элементов.

    Бывший генеральный консул США в Гонконге Курт Тонг считает, что ни одна из сторон больше не обладает очевидным экономическим превосходством. По его мнению, Трамп теперь воспринимает Си Цзиньпина как равного оппонента, а не как лидера, которого можно вынудить к односторонним уступкам.

    CNN также указала на укрепление глобального влияния Китая. Согласно июльскому опросу Pew Research Center, в большинстве из 36 охваченных исследованием стран отношение к КНР оказалось более благоприятным, чем к США. Дополнительными инструментами китайской «мягкой силы» стали электромобили, модели искусственного интеллекта и продукция массовой культуры.

    В преддверии встречи Пекин демонстрирует Вашингтону новую реальность: Китай заинтересован в стабильных отношениях с Соединенными Штатами, однако его дальнейший подъем больше не зависит от американской поддержки, отмечает телеканал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин вылетел в Соединенные Штаты с государственным визитом. Американская администрация после долгих споров согласилась наделить эту поездку высшим дипломатическим статусом. Президент США Дональд Трамп запланировал лично встретить китайского лидера у трапа самолета.

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    23 сентября 2026, 15:56 • Новости дня
    Индия призвала реформировать ООН в интересах Глобального Юга

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил о необходимости реформирования структур ООН для вовлечения стран Глобального Юга в процесс принятия глобальных решений.

    Джайшанкар призвал реформировать ООН и механизмы многостороннего сотрудничества, передает РИА «Новости». По его словам, развивающиеся страны должны участвовать в обсуждении вопросов, напрямую касающихся их будущего.

    «Глобальный Юг должен участвовать в структурах принятия решений, которые обсуждают вопросы, напрямую касающиеся нашего будущего… Реформа ООН и многосторонности в целом необходима для того, чтобы учитывать приоритеты Глобального Юга», – заявил министр на встрече в рамках 81-й сессии Генассамблеи ООН.

    Политик отметил, что государства Глобального Юга часто первыми сталкиваются с глобальными кризисами, но остаются последними при принятии решений. Он подчеркнул беспрецедентную важность солидарности этих стран в текущих условиях.

    Джайшанкар добавил, что вместо необходимого многостороннего взаимодействия наблюдается его демонтаж. Международные организации, от которых ждали решений, сами стали проблемой. Министр призвал использовать существующие платформы для защиты интересов Глобального Юга.

    Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал незамедлительно провести реформу Совета Безопасности ООН.

    Президент России Владимир Путин предложил расширить состав Совбеза ООН за счет государств Глобального Юга.

    Участники недавнего саммита БРИКС закрепили в Делийской декларации ключевую роль развивающихся стран в преодолении международных кризисов.

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    24 сентября 2026, 05:25 • Новости дня
    США не поддержали антироссийское заявление Украины в ООН

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон отказался поддержать антироссийскую декларацию Киева перед началом профильного заседания Совета Безопасности ООН.

    Соединенные Штаты отказались присоединиться к антироссийскому заявлению Украины перед заседанием Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

    Документ был представлен перед началом обсуждения украинской тематики.

    Текст заявления совместно зачитали глава европейской дипломатии Кая Каллас и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Инициативу Киева поддержали несколько западных стран.

    Среди государств, одобривших документ, оказались Австрия, Канада, Эстония, Франция, Словакия, Швейцария, Италия и Британия.

    Антироссийский документ по Украине поддержало только 51 государство из 193 членов ООН.

    Месяцем ранее Вашингтон проигнорировал аналогичную совместную декларацию с осуждением действий Москвы.

    В мае американская администрация отказалась одобрять зачитанное украинским постпредом обращение.

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    24 сентября 2026, 08:22 • Новости дня
    Лавров уличил ООН в двойных стандартах по Донбассу и Крыму

    Лавров уличил Секретариат ООН в двуличии по вопросам Донбасса и Крыма

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров указал на противоречия в позиции ООН относительно права на самоопределение разных регионов мира.

    Министр иностранных дел России обратил внимание на двойные стандарты в подходах всемирной организации, передает РИА «Новости».

    Выступая на заседании Совета Безопасности, он указал на разницу в оценках прав жителей Донбасса, Крыма и Гренландии.

    Глава российской дипломатии напомнил о позиции генерального секретаря Антониу Гутерриша, который настаивал на принципе территориальной целостности Украины. При этом в случае с Гренландией представители организации допускали решение вопроса на основе права на самоопределение.

    «Если кто-то что-то понял из этого, то я вам завидую. Как видим, Гренландия – это не Крым и не Донбасс, и вместе им не сойтись. С нетерпением ждем продолжение сериала. Будет интересно услышать реакцию секретариата на возможные вопросы журналистов о планах Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии», – заявил дипломат.

    В завершение выступления министр выразил надежду, что следующий глава всемирной организации вернет официальную риторику в русло международного права. Это, по его мнению, поможет западным политикам вернуться к реальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил об узурпации секретариата ООН западными странами.

    Накануне министр отказал киевскому режиму в праве представлять жителей Крыма и Донбасса.

    Напомним, Россия обратилась в ООН с официальным запросом о признании права народов новых регионов на самоопределение.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал позором позицию генерального секретаря организации Антониу Гутерриша по Крыму и Донбассу. Гутерриш объявил о неприменимости принципа самоопределения к этим регионам.

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    23 сентября 2026, 21:18 • Новости дня
    Большинство стран ООН отказались поддержать антироссийскую декларацию

    Антироссийское заявление по Украине в ООН поддержала только 51 страна из 193

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Менее трети государств – членов Организации Объединенных Наций поддержали антироссийское заявление по ситуации на Украине, при этом США к документу не присоединились.

    Только 51 государство из 193 членов ООН выступило в поддержку документа по Украине с бездоказательными обвинениями в адрес России. Об этом стало известно из заявления министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, передает РИА «Новости».

    «Я бы просто хотел подчеркнуть, что с учетом присоединения 51 страны количество подписавших эту декларацию стран на 11 больше, чем в прошлом году», – отметил дипломат перед заседанием Совета Безопасности ООН. Примечательно, что Соединенные Штаты отказались присоединиться к антироссийскому заявлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее подготовленную антироссийскую декларацию одобрили лишь 50 государств из 193 членов организации.

    Американская делегация в прошлом году также не поддержала антироссийское заявление Киева об Уставе ООН. А постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил о заметном сокращении числа голосующих за резолюции Киева стран.

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    23 сентября 2026, 20:32 • Новости дня
    Глава МИД Украины выслушал речь Лаврова в Совбезе ООН

    Глава МИД Украины Сибига выслушал речь Лаврова в Совбезе ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига присутствовал на заседании Совета Безопасности ООН во время доклада министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

    Сибига выслушал выступление Лаврова на заседании Совбеза ООН. Украинский дипломат находился в зале во время обсуждения кризиса на Украине, передает РИА «Новости».

    После завершения своей речи российский министр покинул помещение. Вслед за ним из зала Совета Безопасности на несколько минут вышел и Сибига. Вскоре руководитель украинского ведомства вернулся на свое место.

    Во время выступления Лавров напомнил о готовности Москвы к переговорам для достижения устойчивого мира на Украине. При этом дипломат подчеркнул, что Россия не намерена делать паузы в специальной военной операции на период диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России допустило возможность встречи с украинской делегацией на полях Генассамблеи ООН.

    Ранее Сергей Лавров уже исключал остановку специальной военной операции на время мирных переговоров. Напомним, в августе Верховная рада утвердила Андрея Сибигу на посту руководителя внешнеполитического ведомства Украины.

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    24 сентября 2026, 10:00 • Новости дня
    Цукерберг представил карманное устройство с искусственным интеллектом

    Meta анонсировала портативное устройство Muse Charm с ИИ-помощником

    Цукерберг представил карманное устройство с искусственным интеллектом
    @ Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Корпорация Meta в среду представила Muse Charm – новое портативное ИИ-устройство размером с брелок, созданное для массового распространения виртуального помощника Muse.

    Глава компании Марк Цукерберг сообщил, что устройство позволит взаимодействовать с помощником Muse тем, кто не использует смарт-очки, пишет Axios.

    Muse Charm поступит в продажу к декабрю. Аналитики отмечают, что Meta опередила OpenAI, Apple и другие компании, разрабатывающие компактные ИИ-устройства.

    Цукерберг выразил уверенность, что помощник Muse станет «персональным сверхинтеллектом», которым будут пользоваться миллиарды людей для достижения своих целей. Meta также анонсировала новые функции Muse, включая видеочат и голосовые беседы с индивидуальными настройками.

    Кроме того, компания представила новые модели смарт-очков, включая аудиоверсию без камер за 349 долларов, и анонсировала более тонкую VR-гарнитуру за 1299 долларов, выпуск которой намечен на весну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Цукерберга обвинили в игнорировании его яхтой сигнала о помощи у берегов Аляски. В начале года Илон Маск вспомнил классический мем с Цукербергом после скандала с Meta. В прошлом году компания Meta выиграла суд в США и сохранила за собой Instagram и WhatsApp.

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    23 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    Лавров отверг возможность остановки спецоперации ради переговоров

    Лавров: Россия не будет делать паузу в СВО на время переговоров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, исключил возможность приостановки специальной военной операции на время мирных переговоров по Украине.

    Россия готова к переговорам о долгосрочном урегулировании украинского конфликта, но не планирует останавливать боевые действия на этот период, подчеркнул Лавров, передает РИА «Новости».

    «Россия, и это неоднократно подтверждал президент Владимир Путин, готова к переговорам для достижения именно такого устойчивого справедливого мира… Однако наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции», – заявил глава МИД.

    По словам министра, европейские страны стремятся добиться временного перемирия с единственной целью. Пауза нужна Европе для предоставления передышки киевским властям и восполнения истощенных военных арсеналов Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к возобновлению мирных переговоров с Киевом.

    На полях саммита БРИКС он назвал возможный приезд Владимира Зеленского в Россию значительным жестом доброй воли.

    При этом глава внешнеполитического ведомства исключил возможность прекращения боевых действий на время дипломатического диалога.

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    23 сентября 2026, 19:08 • Новости дня
    Президент Аргентины назвал ООН бесполезной кормушкой для паразитов

    Президент Аргентины Милей назвал ООН бесполезной кормушкой для паразитов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Аргентины Хавьер Милей подверг критике Организацию Объединенных Наций, обвинив ее в обслуживании интересов бюрократов и неспособности решать глобальные конфликты.

    Выступая на Генеральной Ассамблее, аргентинский лидер выразил резкое недовольство работой международной структуры, передает ТАСС. «Она (ООН) превратилась в бесполезную организацию, которая служит лишь для того, чтобы кормить касту чудовищно высокомерных паразитов, маскирующихся под благонамеренных бюрократов», – заявил глава государства.

    Политик подчеркнул, что объединение перестало выполнять главную функцию – защиту суверенитета стран и мирное урегулирование конфликтов. Вместо поиска компромиссов структура стала указывать свободным нациям, как им следует жить.

    В качестве примера неэффективности Милей привел ситуацию вокруг Мальвинских островов. Британия до сих пор игнорирует резолюции с призывом обсудить статус спорных территорий, отметил президент.

    Ранее МИД Аргентины вызвал послов Британии и Израиля из-за планов добычи нефти у спорных Мальвинских островов.

    На фоне этой дипломатической эскалации Хавьер Милей отменил свой запланированный на октябрь визит в Лондон.

    В прошлом году президент США Дональд Трамп также упрекнул ООН в бездействии по вопросам урегулирования международных конфликтов.

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    23 сентября 2026, 17:59 • Новости дня
    Лавров встретился с главой МИД Кубы в ООН

    Лавров встретился с главой МИД Кубы Родригесом в ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Кубы Бруно Родригесом на полях Генеральной ассамблеи ООН.

    Лавров и Родригес начали переговоры в рамках недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, передает РИА «Новости». Встреча стартовала с теплого приветствия дипломатов. Дальнейшее общение политиков проходит в закрытом формате.

    Напомним, российский министр начал рабочую программу на полях Генеральной ассамблеи ООН со встречи с госсекретарем США Марко Рубио.

    В мае Москва выразила готовность оказывать поддержку Гаване в требовании о прекращении американской экономической блокады.

    В феврале президент России Владимир Путин провел переговоры с Бруно Родригесом в Кремле.

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    23 сентября 2026, 14:12 • Новости дня
    В Анкаре задержали создателя ИИ-фото с Эрдоганом

    В Анкаре задержан мужчина за создание ИИ-фото с президентом Турции Эрдоганом

    Tекст: Мария Иванова

    Правоохранительные органы задержали в Анкаре мужчину, который создавал при помощи искусственного интеллекта фотографии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и распространял их в соцсетях.

    Подозреваемый размещал в статусе WhatsApp смонтированные фотографии с Эрдоганом и министром юстиции Акыном Гюрлеком, сообщила газета Cumhuriyet со ссылкой на прокуратуру Анкары, пишет РИА «Новости».

    Следствие считает, что задержанный пытался создать впечатление о наличии связей с высокопоставленными чиновниками. Расследование ведется по подозрению в торговле влиянием и публичном распространении ложной информации.

    Известно, что у задержанного уже имелись судимости по различным статьям уголовного кодекса.

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    23 сентября 2026, 14:29 • Новости дня
    Работы американского ученого удалили из Сети за скрытое использование ИИ

    The Washington Post: В США удалили работы ученого из-за использования ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Интернет-платформа удалила сотни публикаций преподавателя Чикагского университета Николаса Полсона из-за подозрений в скрытом использовании искусственного интеллекта для написания научных трудов.

    В 2026 году были опубликованы более 200 статей и 14 книг, автором или соавтором которых выступил преподаватель университета Чикаго Николас Полсон, отмечает РИА «Новости».

    Нетипично высокая продуктивность спровоцировала в Сети предположения о возможном скрытом применении искусственного интеллекта для написания трудов, пишет The Washington Post.

    Представители онлайн-площадки, где ученый размещал свои работы, заявили об удалении 257 его публикаций за последний месяц. Такое решение было принято после резкого увеличения числа размещаемых материалов.

    Сам Полсон в комментарии журналистам признал, что использовал нейросети в ходе работы. При этом он не рассказал, упоминал ли этот факт в своих изданных статьях или книгах.

    Ранее алгоритмы Anthropic формализовали доказательство теоремы Ферма за 11 суток.

    В прошлом месяце нейросеть компании Anthropic самостоятельно уволила реального продавца из магазина в Сан-Франциско за регулярные прогулы.

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    23 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    Лавров провел переговоры с главой МИД Египта в ООН

    Лавров провел переговоры с главой МИД Египта Абдельати в ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с египетским коллегой Бадром Абдельати на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

    Встреча глав внешнеполитических ведомств России и Египта состоялась в штаб-квартире ООН на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи, передает РИА «Новости».

    Перед началом переговоров Сергей Лавров, Бадр Абдельати и министр иностранных дел Кот-д'Ивуара Ниале Каба открыли мемориальную табличку. Она посвящена памяти скончавшихся постоянных представителей при ООН, включая советских и российских дипломатов Виталия Чуркина и Андрея Вышинского.

    Памятный знак установили в «тихой комнате» рядом с залом Совета Безопасности. Это помещение, интерьер которого подарило правительство Германии в 1978 году, члены Совбеза используют для конфиденциальных бесед и кулуарного общения.

    Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров приехал в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

    Месяцем ранее главы внешнеполитических ведомств России и Египта обсудили по телефону текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

    В июле дипломаты провели очную встречу на полях мероприятий АСЕАН в Маниле.

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