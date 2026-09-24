Греция отказалась признавать британские права на скульптуры Парфенона

Греция отказалась признать право Британского музея на скульптуры Парфенона

Tекст: Мария Иванова

Греция не примет соглашение, требующее признания прав Британского музея на скульптуры, или схему с «арендой» частей памятника, написал Мицотакис в статье для The Guardian.

Он выразил удивление предложением использовать в качестве образца для соглашения гобелен из Байе, который Франция предоставила Великобритании как единое целое. Мицотакис подчеркнул, что части Парфенона были насильственно вывезены, и цель Греции – их окончательное воссоединение, передает РИА «Новости».

Разделять Парфенон, задумывавшийся как единый памятник, равносильно разрезанию гобелена из Байе на две части для выставки в разных странах, добавил греческий премьер-министр.

Накануне газета The Telegraph сообщила о провале переговоров между Британией и Грецией о возвращении скульптур. По данным издания, диалог прекращен и возобновлять его не планируется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался возвращать Греции вывезенные в XIX веке скульптуры Парфенона.

В июле Кириакос Мицотакис встретился с режиссером Кристофером Ноланом для обсуждения возможной экранизации произведений Гомера.