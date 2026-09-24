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    24 сентября 2026, 11:43 • Новости дня

    Швыдкой предупредил о риске выхода ИИ из-под контроля

    Швыдкой заявил о риске потери контроля над искусственным интеллектом

    Tекст: Мария Иванова

    Специальный представитель президента России Михаил Швыдкой заявил, что в эпоху активного развития технологий сохраняется риск выхода искусственного интеллекта из-под контроля.

    Выступая на сессии Петербургского международного форума объединенных культур, спецпредставитель президента отметил, что человечеству не стоит расслабляться на фоне развития нейросетей, передает РИА «Новости».

    Швыдкой подчеркнул крайнюю важность создания отечественных систем искусственного интеллекта, основанных на российских базах знаний. По его словам, сейчас преобладают западные платформы, а в случае создания совместной с Пекином базы нейросеть будет предлагать пользователям китайский образ мысли.

    Кроме того, он назвал временным шансом для человечества неспособность американских, европейских и китайских нейросетей договариваться между собой. Швыдкой предупредил, что, когда они обретут этот навык, для всех наступит серьезное испытание.

    XII Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 24 по 26 сентября при участии представителей 70 стран. Мероприятие служит площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник исследователи назвали главную опасность использования искусственного интеллекта в работе.

    В начале месяца нобелевский лауреат Джеффри Хинтон предрек гибель человечества из-за развития нейросетей.

    В прошлом месяце предприниматель Билл Гейтс предупредил о скрытой опасности искусственного интеллекта.

    21 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин ответил анекдотом на предложение министра финансов России Антона Силуанова обсудить использование искусственного интеллекта в управлении финансами.

    Разговор состоялся на полях XI Московского финансового форума, передает ТАСС. «Антон Германович, когда денег нет, всегда говорят об искусственном интеллекте. Как в том анекдоте, знаете, когда на колхозном собрании обсуждали два вопроса, первый – строительство коммунизма, а второй – строительство сарая. Слушайте, на строительство сарая денег нет, сразу перейдем к обсуждению вопроса о коммунизме. И мы с вами, давайте поговорим об искусственном интеллекте», – ответил глава города на инициативу министра.

    Силуанов с юмором воспринял слова мэра и добавил, что тема внедрения новых технологий остается интересной и недооцененной. Он отметил, что недавно на встрече финансовой «двадцатки» этому вопросу посвятили отдельную сессию. По словам министра, использование нейросетей помогает экономить средства и находить дополнительные резервы в бюджетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года глава Минфина Антон Силуанов сообщил о внедрении искусственного интеллекта в процесс подготовки федерального бюджета.

    Ранее министр назвал бюджетное планирование неподвластной нейросетям сферой из-за нехватки у них человеческих качеств.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в конце прошлого года выразил уверенность в отсутствии угрозы массовой безработицы из-за новых технологий.

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    21 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Робот нокаутировал человека на турнире по смешанным единоборствам в США
    Робот нокаутировал человека на турнире по смешанным единоборствам в США
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Впервые в истории смешанных единоборств блогер Фрэнки Лапенна проиграл бой дистанционно управляемому роботу, стилизованному под Терминатора.

    Управляемый робот, стилизованный под киборга Т-800 из фильма «Терминатор», одержал победу над человеком в турнире по смешанным единоборствам в Сан-Франциско, передает ТАСС.

    Мероприятие организовала компания REK, специализирующаяся на поединках гуманоидных роботов с дистанционным управлением. Впервые в истории подобных соревнований в октагон против машины вышел живой боец.

    Противником робота стал блогер Фрэнки Лапенна. Несмотря на использование специальной защитной экипировки, он потерпел поражение техническим нокаутом после мощного удара ногой от металлического оппонента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на молодежном фестивале в Екатеринбурге антропоморфный робот устроил шуточный спарринг с посетителем.

    Месяцем ранее полноразмерные человекоподобные машины провели показательный поединок в настоящем октагоне на выставке в Пекине.

    В конце августа китайская столица приняла масштабный спортивный турнир среди андроидов.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлён. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    23 сентября 2026, 19:44 • Новости дня
    CNN: Со времени последнего визита Си Цзиньпина в США многое изменилось в пользу Китая
    CNN: Со времени последнего визита Си Цзиньпина в США многое изменилось в пользу Китая
    @ Kenny Holston/Pool/REUTERS

    Председатель КНР Си Цзиньпин проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне с гораздо более сильных позиций, чем во время их предыдущей встречи на американской территории в 2017 году. За прошедшее время соотношение возможностей двух стран изменилось преимущественно в пользу Китая.

    Девять лет назад КНР отставала от Соединенных Штатов по целому ряду направлений и оставалась уязвимой перед торговым и технологическим давлением. Теперь Пекин возглавляет страну, которая превратилась в самостоятельный центр технологического и промышленного развития, сообщает CNN.

    Китайские компании добились значительных результатов в области искусственного интеллекта, робототехники, биотехнологий, космических разработок, энергетики и производства микросхем. Национальные модели ИИ приблизились к передовым американским разработкам, а космические компании КНР начали запускать и возвращать многоразовые ракеты.

    Преимуществом Пекина остается и промышленный потенциал. Положительное сальдо внешней торговли Китая в прошлом году достигло 1,2 трлн долл. на фоне растущего спроса на электромобили, солнечные панели и микросхемы. Контроль КНР над цепочками поставок редкоземельных элементов предоставил ей дополнительный инструмент влияния на Вашингтон.

    Директор Института международных исследований Фуданьского университета У Синьбо отметил, что Китай стал значительно увереннее и нашел эффективный способ сдерживать США. По его оценке, Вашингтону теперь придется относиться к Пекину с большим уважением и выстраивать более равноправные отношения.

    Одним из источников уверенности китайского руководства стала диверсификация торговли и последовательное укрепление технологической самостоятельности. Давление со стороны первой администрации Трампа подтолкнуло Пекин к масштабным вложениям в собственные разработки и их внедрению в промышленность.

    Показательным примером CNN называет компанию Huawei, которая продолжила развиваться после включения в американский санкционный список. В преддверии визита Си Цзиньпина она объявила о досрочном выпуске нового поколения процессоров Ascend для систем искусственного интеллекта.

    При этом китайская экономика продолжает сталкиваться с внутренними проблемами. В стране сохраняются высокая молодежная безработица, слабое потребление, долговая нагрузка местных властей и кризис в секторе недвижимости. Пекин рассчитывает, что технологическое развитие придаст экономике новый импульс.

    На переговорах китайская делегация намерена добиваться большей предсказуемости торговых и технологических отношений, а также отказа США от новых ограничений. В то же время Пекин подчеркивает, что вопросы Тайваня, политического устройства, прав человека и права Китая на развитие остаются для него «красными линиями».

    Обе стороны понимают, что усиление давления способно вновь привести их экономики к угрозе полного размежевания. Предыдущее торговое противостояние удалось остановить после того, как Китай пригрозил расширить ограничения на экспорт стратегически важных редкоземельных элементов.

    Бывший генеральный консул США в Гонконге Курт Тонг считает, что ни одна из сторон больше не обладает очевидным экономическим превосходством. По его мнению, Трамп теперь воспринимает Си Цзиньпина как равного оппонента, а не как лидера, которого можно вынудить к односторонним уступкам.

    CNN также указала на укрепление глобального влияния Китая. Согласно июльскому опросу Pew Research Center, в большинстве из 36 охваченных исследованием стран отношение к КНР оказалось более благоприятным, чем к США. Дополнительными инструментами китайской «мягкой силы» стали электромобили, модели искусственного интеллекта и продукция массовой культуры.

    В преддверии встречи Пекин демонстрирует Вашингтону новую реальность: Китай заинтересован в стабильных отношениях с Соединенными Штатами, однако его дальнейший подъем больше не зависит от американской поддержки, отмечает телеканал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин вылетел в Соединенные Штаты с государственным визитом. Американская администрация после долгих споров согласилась наделить эту поездку высшим дипломатическим статусом. Президент США Дональд Трамп запланировал лично встретить китайского лидера у трапа самолета.

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    24 сентября 2026, 10:00 • Новости дня
    Цукерберг представил карманное устройство с искусственным интеллектом

    Meta анонсировала портативное устройство Muse Charm с ИИ-помощником

    Цукерберг представил карманное устройство с искусственным интеллектом
    @ Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Корпорация Meta в среду представила Muse Charm – новое портативное ИИ-устройство размером с брелок, созданное для массового распространения виртуального помощника Muse.

    Глава компании Марк Цукерберг сообщил, что устройство позволит взаимодействовать с помощником Muse тем, кто не использует смарт-очки, пишет Axios.

    Muse Charm поступит в продажу к декабрю. Аналитики отмечают, что Meta опередила OpenAI, Apple и другие компании, разрабатывающие компактные ИИ-устройства.

    Цукерберг выразил уверенность, что помощник Muse станет «персональным сверхинтеллектом», которым будут пользоваться миллиарды людей для достижения своих целей. Meta также анонсировала новые функции Muse, включая видеочат и голосовые беседы с индивидуальными настройками.

    Кроме того, компания представила новые модели смарт-очков, включая аудиоверсию без камер за 349 долларов, и анонсировала более тонкую VR-гарнитуру за 1299 долларов, выпуск которой намечен на весну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Цукерберга обвинили в игнорировании его яхтой сигнала о помощи у берегов Аляски. В начале года Илон Маск вспомнил классический мем с Цукербергом после скандала с Meta. В прошлом году компания Meta выиграла суд в США и сохранила за собой Instagram и WhatsApp.

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    22 сентября 2026, 14:57 • Новости дня
    Reuters: Создателей DeepSeek и Moonshot пригласили в Совбез ООН

    DeepSeek и Moonshot пригласили на заседание Совета Безопасности ООН по ИИ

    Китайские разработчики искусственного интеллекта DeepSeek и Moonshot приглашены поучаствовать в брифинге для членов Совета Безопасности ООН, сообщает Reuters.

    Как пишет Reuters со ссылкой на источники, китайские компании примут участие в обсуждении рисков, связанных с искусственным интеллектом.

    Заседание Совбеза ООН, посвященное этой теме, запланировано на 23 сентября. Ожидается, что на нем также выступят генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и представители руководства компании Anthropic.

    Впервые Совет Безопасности ООН провел заседание по вопросам искусственного интеллекта в 2023 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе генеральный директор OpenAI Сэм Альтман спрогнозировал наступление антиутопии в случае контроля над мощным ИИ со стороны одного лица.

    В начале месяца президент компании Грег Брокман заявил о достижении уровня «общего искусственного интеллекта».

    В январе 2025 года американским конгрессменам запретили использовать китайскую нейросеть DeepSeek.

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    21 сентября 2026, 13:15 • Новости дня
    Bloomberg: Внедрение ИИ сократило число молодых сотрудников

    Bloomberg: Внедрение ИИ создает рабочие места для старших сотрудников

    Tекст: Мария Иванова

    Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) компаниями приводит к созданию новых рабочих мест, однако эта тенденция благоприятствует старшим сотрудникам, в то время как занятость среди молодых специалистов снижается.

    Согласно результатам исследования, охватившего 41 страну, компании, внедряющие искусственный интеллект, создают больше рабочих мест по сравнению с теми, кто этого не делает. При этом рост занятости в значительной степени благоприятствует сотрудникам старшего звена в ущерб младшим специалистам, передает Bloomberg.

    Авторы исследования проанализировали 1,25 млрд вакансий и 154 млн записей о трудоустройстве за период с января 2021 года по март 2026 года. Исследователи выяснили, что за пять лет число сотрудников на руководящих должностях в компаниях, использующих ИИ, выросло на 6,7%. За тот же период занятость среди младшего персонала сократилась на 3%, а доля молодых специалистов снизилась на 1,9 процентного пункта.

    Тенденция к сокращению численности персонала низшего звена наблюдалась в Бразилии, Саудовской Аравии, Великобритании и других странах. Авторы исследования отметили, что ИИ позволяет экономить на труде младших специалистов, но увеличивает потребность в опытных кадрах. Сокращение числа нанятых начинающих специалистов более ощутимо в экономиках с высоким уровнем благосостояния и цифровизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце женщины оказались за бортом бума искусственного интеллекта.

    В конце мая президент России Владимир Путин заявил о неизбежной замене работников в ряде отраслей на искусственный интеллект.

    В середине мая эксперты прогнозировали, что нейросети оставят без работы тех, кто не умеет с ними работать.

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    21 сентября 2026, 20:03 • Новости дня
    Минфин: ИИ может упростить работу с контрактной системой

    Замглавы Минфина Моисеев: ИИ может упростить работу с контрактной системой

    Tекст: Дарья Григоренко

    На XI Московском финансовом форуме прошла сессия «Автоматизация и искусственный интеллект – помощники участников контрактной системы», посвященная внедрению искусственного интеллекта в сферу закупок, в ходе которой замглавы Минфина Алексей Моисеев отметил перспективы автоматизации контроля и предупреждения нарушений.

    Участники 11-го Московского финансового форума обсудили цифровизацию контрактной системы, говорится в сообщении на сайте Министерства финансов. «Вне сомнений, что искусственный интеллект может стать решающим фактором по упрощению работы с контрактной системой как для заказчиков, так и для проверяющих органов», – заявил Моисеев в ходе мероприятия.

    Он уточнил, что для заказчиков ИИ позволит автоматизировать большую часть функций, в частности, изучение нормативной базы, определение начальной цены контракта и проверку договора на соответствие требованиям. Контролирующим органам, по его словам, искусственный интеллект поможет в анализе закупок и выявлении нарушений.

    Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев подчеркнул важность адаптации инноваций к потребностям регионов.

    «Совет Федерации как палата регионов выступает за понятную и удобную контрактную систему. По поручению Валентины Ивановны Матвиенко мы уже приняли три пакета изменений и продолжаем совершенствовать законодательство. В том числе поправки должны учитывать технологические инновации. Автоматизация и ИИ не могут быть самоцелью. Ведь конечные решения принимает человек, и человек несет за них ответственность. Но инновации должны помогать заказчикам и поставщикам проводить закупки быстрее, проще и дешевле, повышая прозрачность процедур. Такие решения должны быть адаптированы к потребностям и возможностям регионов, не увеличивать нагрузку на бюджеты и административные процедуры», – сказал он.

    Федеральное казначейство уже запустило пилотный проект по закупкам в медицинской сфере с использованием открытых языковых моделей. Как пояснила заместитель руководителя ведомства Анна Катамадзе, каждое действие виртуального помощника фиксируется в закрытом журнале. Тем временем власти Москвы планируют перевести до 70% регулярных контрактов на долгосрочную основу, сформировав лоты на 216 млрд рублей.

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    21 сентября 2026, 22:01 • Новости дня
    Компания Маска xAI выпустила новую модель ИИ Grok 4.7

    Tекст: Денис Тельманов

    Компания Илона Маска xAI представила обновленную нейросеть Grok 4.7, которая отличается улучшенными навыками программирования и повышенным уровнем безопасности при выполнении сложных интеллектуальных задач.

    «Grok 4.7 – наша самая функциональная модель для программирования и интеллектуальной работы. Она дольше работает над сложными задачами, тщательнее проверяет результаты своей работы и оснащена нашими лучшими на сегодняшний день механизмами безопасности», – говорится в официальном релизе компании, передает РИА «Новости».

    Среди главных преимуществ новинки разработчики выделяют использование более объемной базовой модели. По сравнению с предыдущей версией, она эффективнее проверяет собственные результаты, обрабатывает длинные контексты и успешно решает диалоговые задачи.

    Кроме того, Grok 4.7 адаптирован для создания специализированных документов и презентаций в сферах медицины, финансов и юриспруденции.

    Особое внимание создатели уделили безопасности: новая система пропускает лишь 3,3% потенциально рискованных запросов двойного назначения. Модель уже доступна в Cursor, Grok Build, через API, а также на облачных платформах и в сторонних инструментариях.

    Стоимость использования базовой версии начинается от двух долларов за миллион входных токенов и шести долларов за миллион выходных. Для пользователей, которым требуется повышенная производительность, компания предлагает модели с удвоенной скоростью обработки данных – их цена в два раза выше стандартной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом прошлого года Илон Маск представил четвертую версию чат-бота Grok.

    В начале текущего года мать одного из детей бизнесмена подала иск против компании xAI из-за генерации нейросетью интимных изображений.

    Позднее французская прокуратура направила Маску повестку для дачи показаний по делу о создании ботом дипфейков.

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    22 сентября 2026, 20:02 • Новости дня
    Военные США изменили работу ИИ после удара по школе в Иране

    Bloomberg: Военные США изменили работу ИИ после удара по школе в Иране

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные скорректировали алгоритмы искусственного интеллекта и процедуры целеуказания после трагического удара по школе в Иране, унесшего жизни 182 человек, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

    Американское военное командование, отвечающее за боевые операции на Ближнем Востоке, внесло множественные изменения в свою процедуру определения цели для нанесения ударов и расширило использование ИИ, чтобы проверять разведданные, после смертоносного удара по школе в Минабе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    В частности, были добавлены новые открытые источники данных для более точного отслеживания местонахождения гражданских лиц. Также внесены десятки корректировок в работу программы управления боем Maven Smart System, созданной компанией Palantir Technologies Inc.

    Именно эта программа была использована при определении тысячи целей для нанесения первого массированного удара по Ирану 28 февраля.

    Искусственный интеллект теперь будет проверять дополнительные данные для уточнения функции здания.

    Некоторые чиновники из оборонной сферы и эксперты в частном порядке предупреждают, что шансы на повторение инцидента в Минабе все еще высоки.

    По предварительным выводам расследования, в программе содержались неверные и неактуальные сведения о здании школы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи Пентагона выявили фатальную роль искусственного интеллекта при ударе по школе в иранском Минабе.

    Трагедия также произошла из-за серьезных системных просчетов при обмене разведданными внутри ведомств США.

    Американская армия впервые массово применила нейросети для выбора целей в ходе февральских атак на Иран.

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    21 сентября 2026, 21:06 • Новости дня
    ЕК и 20 стран приняли декларацию о контроле над ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия и 20 государств, включая Францию, Германию и Турцию, подписали совместную декларацию, призывающую сохранить контроль человека над развитием искусственного интеллекта и создать единые стандарты безопасности.

    Инициатором документа выступил президент Финляндии Александр Стубб, передает РИА «Новости». «В обращении содержится призыв к ИИ-компаниям разработать прозрачные механизмы, чтобы гарантировать, что развитие ИИ не будет угрожать будущему человечества. Они должны включать, среди прочего, протоколы безопасности, обязательное тестирование и независимую оценку», – сообщили в канцелярии финского лидера.

    Правительствам рекомендовано разрабатывать общие стандарты и повышать прозрачность за счет совместной отчетности об инцидентах. Подписанты также предложили членам ООН рассмотреть возможность создания международного института для установления стандартов и контроля в сфере ИИ. К декларации присоединились Дания, Исландия, Эстония, Латвия, Нидерланды, Ирландия, Испания, Молдавия, ОАЭ, Бахрейн, Казахстан, Сингапур, Кения, ЮАР, Канада, Австралия и Норвегия.

    Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк потребовал ввести жесткие меры регулирования нейросетей.

    Председатель КНР Си Цзиньпин призвал сохранить контроль человека над искусственным интеллектом.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал повсеместное внедрение технологий опасным экспериментом над обществом.

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    23 сентября 2026, 14:12 • Новости дня
    В Анкаре задержали создателя ИИ-фото с Эрдоганом

    В Анкаре задержан мужчина за создание ИИ-фото с президентом Турции Эрдоганом

    Tекст: Мария Иванова

    Правоохранительные органы задержали в Анкаре мужчину, который создавал при помощи искусственного интеллекта фотографии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и распространял их в соцсетях.

    Подозреваемый размещал в статусе WhatsApp смонтированные фотографии с Эрдоганом и министром юстиции Акыном Гюрлеком, сообщила газета Cumhuriyet со ссылкой на прокуратуру Анкары, пишет РИА «Новости».

    Следствие считает, что задержанный пытался создать впечатление о наличии связей с высокопоставленными чиновниками. Расследование ведется по подозрению в торговле влиянием и публичном распространении ложной информации.

    Известно, что у задержанного уже имелись судимости по различным статьям уголовного кодекса.

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    23 сентября 2026, 14:29 • Новости дня
    Работы американского ученого удалили из Сети за скрытое использование ИИ

    The Washington Post: В США удалили работы ученого из-за использования ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Интернет-платформа удалила сотни публикаций преподавателя Чикагского университета Николаса Полсона из-за подозрений в скрытом использовании искусственного интеллекта для написания научных трудов.

    В 2026 году были опубликованы более 200 статей и 14 книг, автором или соавтором которых выступил преподаватель университета Чикаго Николас Полсон, отмечает РИА «Новости».

    Нетипично высокая продуктивность спровоцировала в Сети предположения о возможном скрытом применении искусственного интеллекта для написания трудов, пишет The Washington Post.

    Представители онлайн-площадки, где ученый размещал свои работы, заявили об удалении 257 его публикаций за последний месяц. Такое решение было принято после резкого увеличения числа размещаемых материалов.

    Сам Полсон в комментарии журналистам признал, что использовал нейросети в ходе работы. При этом он не рассказал, упоминал ли этот факт в своих изданных статьях или книгах.

    Ранее алгоритмы Anthropic формализовали доказательство теоремы Ферма за 11 суток.

    В прошлом месяце нейросеть компании Anthropic самостоятельно уволила реального продавца из магазина в Сан-Франциско за регулярные прогулы.

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    22 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    Россия открыла первый центр искусственного интеллекта в Африке

    Минэнерго: Россия открыла первый центр искусственного интеллекта в Африке

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Бамако начал работу современный комплекс по обучению нейросетей и робототехнике, ставший первым масштабным проектом России в Западной Африке, сообщило Минэнерго.

    Масштабный проект реализован отечественной «Корпорацией робототехники» по заказу малийского предприятия Ouagadou sarl, передает ТАСС. Генеральным подрядчиком создания инновационной площадки выступила компания «Эйдос Робототехника».

    «Запуск центра искусственного интеллекта и роботизации в Бамако создает дополнительные возможности для взаимодействия в сфере высоких технологий, подготовки квалифицированных кадров, обмена инженерным опытом и реализации совместных инициатив. Рассчитываем, что созданная при участии российских компаний инфраструктура станет точкой притяжения для новых проектов», – заявил министр энергетики Сергей Цивилев.

    Новая лаборатория оснащена промышленными роботами, серверным кластером для нейросетей и оборудованием для компьютерного зрения. Технопарк укомплектован 250 рабочими станциями и 100 ноутбуками, а все учебные материалы переведены на французский язык.

    Основное оборудование уже доставлено в африканскую республику. После официального открытия начнется обучение персонала, а выпуск первых специалистов намечен на второй квартал 2027 года.

    Напомним, российские предприятия освоили производство всех основных видов промышленных роботов.

    В конце августа Москва предложила Мали заключить межведомственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения.

    В сентябре правительство Нижегородской области анонсировало создание совместного с Индией центра компетенций для развития технологий искусственного интеллекта.

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    22 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Гендиректор Alibaba предрек вступление человечества в эпоху машинного интеллекта

    Глава Alibaba заявил о переходе человечества к эпохе машинного интеллекта

    Tекст: Мария Иванова

    Человечество в будущем вступит в эпоху «машинного интеллекта», а машины будут выполнять большинство мыслительной работы, заявил генеральный директор компании Alibaba У Юнмин.

    По словам У Юнмина на конференции Apsara 2026, в будущем общий объем мышления машин превысит объем человеческого мышления в тысячу раз. Ожидается, что машины возьмут на себя 99,9% мыслительной работы, передает РИА «Новости».

    Ранее гендиректор отмечал, что к 2032 году Alibaba планирует увеличить масштаб своих дата-центров по всему миру до 20 гигаватт, чтобы удовлетворить растущий спрос на искусственный интеллект.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник генеральный директор Alibaba анонсировал самый мощный в Китае ИИ-чип.

    В прошлом месяце Apple и Alibaba разработали нейросеть для китайского рынка.

    В начале года система Qwen от Alibaba Cloud стала самой скачиваемой в мире ИИ-системой.

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    22 сентября 2026, 10:14 • Новости дня
    Гендиректор Alibaba анонсировал самый мощный в Китае ИИ-чип

    Alibaba анонсировала самые производительные в Китае ИИ-чипы Zhenwu V900

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный директор Alibaba У Юнмин представил на конференции Apsara 2026 новое поколение чипов Zhenwu V900, обладающих максимальной производительностью в Китае.

    Компания Alibaba выпускает самое производительное в Китае поколение чипов для искусственного интеллекта Zhenwu V900. Об этом в ходе конференции Apsara 2026 заявил генеральный директор китайской компании У Юнмин, передает РИА «Новости».

    По словам руководителя Alibaba, производительность новой разработки в три раза превышает показатели предыдущего чипа Zhenwu M890. Прежняя версия успешно обеспечивает работу больших моделей искусственного интеллекта с более чем 2 млрд параметров.

    У Юнмин подчеркнул, что построенный на основе Zhenwu V900 единый кластер можно масштабировать до 500 тыс. чипов для обеспечения обучения передовых нейросетей. Кроме того, компания планирует выпустить систему Qwen Intelligence, которая позволит решать сложные вычислительные задачи непосредственно на мобильных устройствах пользователя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года система Qwen от Alibaba Cloud стала самой скачиваемой в мире ИИ-системой.

    Летом прошлого года разработчик представил новую мощную модель искусственного интеллекта.

    Весной прошлого года компания BMW договорилась о внедрении китайских систем искусственного интеллекта в свои автомобили.

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