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    24 сентября 2026, 11:29 • Новости дня

    Минфин назвал поддержку участников СВО стратегическим приоритетом бюджета

    Минфин сообщил о приоритетном финансировании обороны и участников СВО

    Минфин назвал поддержку участников СВО стратегическим приоритетом бюджета
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Стратегическим приоритетом бюджета станет обеспечение обороноспособности страны и помощь участникам СВО и их семьям, сообщили в Министерстве финансов.

    Финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, а также социальная поддержка участников спецоперации и их семей являются ключевыми целями при планировании государственных расходов, сообщает Минфин.

    «Стратегический приоритет бюджета – финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка участников СВО и их семей», – сказано в сообщении ведомства.

    Запланированные на 2027-2029 годы ресурсы позволят обеспечить вооруженные силы необходимой техникой, модернизировать предприятия оборонно-промышленного комплекса и выплачивать денежное довольствие военнослужащим.

    Ранее министр финансов Антон Силуанов назвал обеспечение обороны ключевым приоритетом российского бюджета.

    23 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    ЦБ выявил случаи отказа банков принимать наличные у россиян
    ЦБ выявил случаи отказа банков принимать наличные у россиян
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Банк России зафиксировал случаи, когда некоторые кредитные организации отказываются принимать у россиян наличные деньги, сообщил заместитель председателя регулятора Сергей Белов.

    Беглов призвал кредитные организации пресекать случаи отказа в приеме наличных денег у граждан, передает ТАСС. «К сожалению, видим случаи, когда некоторые подразделения кредитных организаций отказываются принимать наличные платежи у граждан. Причем объясняя это тем, что совершение операций с наличными деньгами – право, а не обязанность кредитной организации», – заявил он в ходе ХХІІI Международного банковского форума.

    Зампред ЦБ призвал банки обратить пристальное внимание на работу своих отделений и пресекать подобные отказы. Он подчеркнул, что такая трактовка закона в корне неверна, поскольку, согласно Гражданскому кодексу, рубль является законным платежным средством и обязателен к приему по нарицательной стоимости на всей территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Центробанк рекомендовал участникам рынка усилить надзор за внесением клиентами крупных сумм наличных.

    В прошлом году средняя сумма разовой покупки за бумажные деньги достигла 1999 рублей.

    В начале сентября Сбербанк зафиксировал сокращение оттока наличности из кредитных организаций на треть.

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    21 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин ответил анекдотом на предложение министра финансов России Антона Силуанова обсудить использование искусственного интеллекта в управлении финансами.

    Разговор состоялся на полях XI Московского финансового форума, передает ТАСС. «Антон Германович, когда денег нет, всегда говорят об искусственном интеллекте. Как в том анекдоте, знаете, когда на колхозном собрании обсуждали два вопроса, первый – строительство коммунизма, а второй – строительство сарая. Слушайте, на строительство сарая денег нет, сразу перейдем к обсуждению вопроса о коммунизме. И мы с вами, давайте поговорим об искусственном интеллекте», – ответил глава города на инициативу министра.

    Силуанов с юмором воспринял слова мэра и добавил, что тема внедрения новых технологий остается интересной и недооцененной. Он отметил, что недавно на встрече финансовой «двадцатки» этому вопросу посвятили отдельную сессию. По словам министра, использование нейросетей помогает экономить средства и находить дополнительные резервы в бюджетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года глава Минфина Антон Силуанов сообщил о внедрении искусственного интеллекта в процесс подготовки федерального бюджета.

    Ранее министр назвал бюджетное планирование неподвластной нейросетям сферой из-за нехватки у них человеческих качеств.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в конце прошлого года выразил уверенность в отсутствии угрозы массовой безработицы из-за новых технологий.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлён. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    23 сентября 2026, 17:22 • Новости дня
    Путин поручил разъяснить россиянам разницу между цифровым и безналичным рублем
    Путин поручил разъяснить россиянам разницу между цифровым и безналичным рублем
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной подробнее разъяснять гражданам отличия цифрового рубля от привычных безналичных расчетов.

    В ходе совещания с правительством Путин поручил Силуанову и Набиуллиной доступнее рассказывать о цифровой валюте. Президент отметил, что обычным людям пока неясны преимущества введения цифрового рубля, передает РИА «Новости».

    «Антон Германович и Эльвира Сахипзадовна, все-таки нужно людям, мне кажется, поподробнее объяснять, в чем разница, скажем, между простыми безналичными расчетами и использованием цифрового рубля. В чем какие-то преимущества, в чем разница, думаю, для рядового гражданина не очень понятно», – сказал Путин.

    Цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. С первого сентября россияне получили возможность открывать специальные кошельки в 12 ведущих банках страны. Все транзакции с цифровой валютой бесплатны, а использование платформы Банка России остается полностью добровольным и защищено банковской тайной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября в России началось обращение цифрового рубля. Центральный банк сделал все операции с новой валютой полностью бесплатными для граждан.

    Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина назвала использование этого финансового инструмента исключительно добровольным.

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    24 сентября 2026, 11:12 • Новости дня
    Минфин назвал средний размер пенсии по старости в 2027 году

    Минфин: Средний размер пенсии по старости в 2027 году составит 29,9 тыс. рублей

    Минфин назвал средний размер пенсии по старости в 2027 году
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В 2027 году страховые пенсии россиян проиндексируют дважды, благодаря чему средний размер выплат по старости вплотную составит 29,9 тыс. рублей, сообщила пресс-служба Минфина.

    Правительство России готовится рассмотреть проект федерального бюджета на следующий год и плановый период до 2029 года, передает РИА «Новости».

    Документ также включает прогноз социально-экономического развития страны на этот период.

    «В проекте бюджета предусмотрены средства на индексацию пенсий и пособий. В частности, страховые пенсии в 2027 году будут повышены дважды: с 1 февраля на 6,8% по уровню инфляции за прошлый год и с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3% по темпу роста зарплаты», – говорится в сообщении министерства.

    В результате запланированных изменений средний размер выплаты по старости на конец следующего года достигнет 29 904 рублей, уточнили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя страховая пенсия по старости для неработающих граждан к 1 июля 2026 года достигла 27 850 рублей.

    Глава Соцфонда России Сергей Чирков напомнил о повышении выплат в 2026 году на 7,6%.

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    21 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Экономист назвал россиянам самые выгодные стратегии сохранения сбережений

    Экономист Абрамов посоветовал гражданам инвестировать в краткосрочные депозиты

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заведующий лабораторией РАНХиГС Александр Абрамов порекомендовал гражданам использовать защитные финансовые стратегии на фоне нестабильной ситуации с инфляцией.

    В условиях экономической неопределенности гражданам следует обратить внимание на краткосрочные банковские вклады, сообщил Абрамов, передает «Лента.ру». Подобные финансовые инструменты позволяют минимизировать риски при изменениях ключевой ставки.

    «Мне кажется, в период, когда выросла неопределенность, что дальше будет с инфляцией и ключевой ставкой, наступило время некоторых защитных стратегий. Это могут быть, например, депозиты в банках, но все-таки на более короткое время. Потому что краткосрочные депозиты менее подвержены факторам роста ключевой ставки», – посоветовал Абрамов.

    Специалист также обратил внимание на государственные и корпоративные облигации с плавающим доходом. Кроме того, экономист назвал фонды денежного рынка надежным инструментом для сохранения сбережений, поскольку они меньше страдают от повышения процентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых.

    Глава Сбербанка Герман Греф назвал банковские вклады самым надежным финансовым инструментом для консервативных инвесторов.

    Эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев посоветовал открывать депозиты сроком на один год.

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    21 сентября 2026, 15:28 • Новости дня
    Минфин отложил решение о введении налога на сверхприбыль бизнеса

    Сазанов: Минфин отложил решение о введении налога на сверхприбыль бизнеса

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское финансовое ведомство продолжает обсуждать параметры изъятия дополнительных доходов бизнеса, окончательного решения еще нет, констатировал заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

    Окончательные параметры фискальной нагрузки на следующий год станут известны позже, передает РИА «Новости». Выступая перед журналистами в кулуарах Московского финансового форума, Сазанов прокомментировал перспективы новых сборов с бизнеса. «Осень только началась. Еще не определились», – заявил он.

    В конце лета заместитель министра отмечал отсутствие планов по дополнительному обложению металлургических предприятий.

    Все ключевые решения традиционно принимаются осенью в рамках подготовки федерального бюджета. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников допускал дискуссию о ресурсной ренте для сырьевых отраслей с учетом их инвестиционных циклов.

    Практика разовых сборов применялась в России три года назад. Компании со средней доналоговой прибылью свыше 1 млрд рублей уплачивали 10% от суммы превышения доходов. Государство планировало привлечь 300 млрд рублей, однако итоговые поступления достигли 315 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Министерство финансов России исключило планы по введению налога на сверхприбыль для бизнеса.

    Заместитель министра финансов Алексей Сазанов перенес обсуждение дополнительных сборов на осень.

    До этого депутаты Госдумы предложили установить разовый налог на сверхприбыль для банковской сферы.

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    21 сентября 2026, 17:42 • Новости дня
    Силуанов сообщил о новой цене отсечения нефти для бюджета

    Силуанов заявил об установке цены отсечения нефти в 50 долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр финансов Антон Силуанов заявил, что бюджетное правило России на 2027-2029 годы будет исходить из цены отсечения в 50 долларов за баррель.

    Министерство финансов России закладывает в бюджетное правило цену отсечения на уровне 50 долларов за баррель нефти, сообщил Силуанов, передает РИА «Новости». Однако на рынке допускают и более низкие котировки, отметил глава ведомства.

    «На трехлетку», – ответил Силуанов на вопрос о сроках действия нового норматива в кулуарах Московского финансового форума. Таким образом, планка в 50 долларов за баррель предусмотрена на период с 2027 по 2029 год.

    Ранее министр финансов России Антон Силуанов назвал базовую цену на нефть параметром долгосрочной бюджетной политики.

    Новая цена отсечения обеспечит исполнение бюджета страны в период очень низких цен на энергоресурсы.

    Прежние темпы снижения этого показателя больше не отвечают текущим экономическим реалиям.

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    24 сентября 2026, 11:41 • Новости дня
    Минфин предложил включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы
    Минфин предложил включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство финансов предложило включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы, в том числе дивиденды и проценты от вкладов, при этом мера коснется не более 6% населения.

    Министерство финансов предложило включить дивиденды и проценты от вкладов в основную налоговую базу по НДФЛ, говорится на сайте ведомства.

    Инициатива стала частью бюджетного пакета, который правительство России рассмотрит на заседании в четверг. Документ также включает проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.

    «В целях унификации уровня налогообложения доходов граждан по ставкам 13-22% в основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить «пассивные» доходы», – говорится в сообщении ведомства. Сейчас такие доходы, включая операции с ценными бумагами и цифровыми правами, облагаются по ставкам 13-15%.

    В министерстве подчеркнули, что ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа его получения. Изменения затронут около 4 млн граждан, что составляет не более 6% населения.

    При этом поправки не коснутся доходов участников спецоперации, также предусмотрены преференции для малых вкладов до 1 млн рублей.

    В Минфине заявили, что бюджетная политика России в 2027-2029 годах будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и техлидерства.

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    21 сентября 2026, 13:59 • Новости дня
    Россиян предупредили о потере до 20% при обмене старых долларов

    Финансист Селезнев сообщил о потере до 20% при обмене старых долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Финансовый аналитик Кирилл Селезнев предупредил граждан о риске потерять до 20% стоимости при попытке обменять поврежденные или старые долларовые купюры.

    По словам Селезнева, владельцы ветхих или поврежденных американских банкнот рискуют столкнуться с существенным дисконтом в обменных пунктах. В некоторых случаях банки могут полностью отказать клиентам в приеме таких денег, передает «Газета.Ru».

    «Проблемы могут возникнуть с купюрами старого дизайна, а также банкнотами с потертостями, надрывами, пятнами, надписями и другими повреждениями», – отметил Кирилл Селезнев.

    По его словам, в США старые деньги остаются законным средством платежа, однако российские кредитные организации устанавливают собственные правила их приема.

    Специалист настоятельно рекомендовал проверять год выпуска и состояние валюты сразу при получении наличных. Если планируется обмен крупной суммы, стоит заранее уточнить размер комиссии за операции с неидеальными купюрами в конкретном банке.

    Хранение наличных дома несет риски кражи или порчи, добавил аналитик. В качестве альтернативы можно использовать банковскую ячейку, аренда которой в Москве обойдется в 3-8 тыс. рублей ежемесячно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за санкций российские банки утратили возможность свободно обновлять валютные запасы.

    Российские банки в феврале прошлого года начали взимать комиссию за покупку новых долларов.

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    24 сентября 2026, 11:54 • Новости дня
    Минфин спрогнозировал дефицит бюджета России по 2029 год

    Минфин: Дефицит бюджета в 2027–2029 годах составит 2% ВВП

    Минфин спрогнозировал дефицит бюджета России по 2029 год
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Дефицит федерального бюджета России в период с 2027 по 2029 год будет составлять около 2% ВВП ежегодно, сообщили в Министерстве финансов.

    В ближайшие три года дефицит федерального бюджета составит порядка 2% ВВП ежегодно, сообщается на сайте Минфина.

    В четверг правительство страны планирует рассмотреть проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Кроме того, на заседании обсудят прогноз социально-экономического развития на указанный срок.

    Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что проект трехлетнего бюджета России нацелен на поддержание устойчивости государственных финансов и долгосрочный экономический рост.

    Стратегическим приоритетом документа станет обеспечение обороноспособности страны и помощь участникам спецоперации.

    На меры по повышению рождаемости ведомство заложило 10 трлн рублей.

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    21 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    Мишустин: Проект трехлетнего бюджета России должен быть сбалансированным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил сделать проект трехлетнего государственного бюджета максимально сбалансированным и ориентированным на всестороннюю поддержку граждан.

    Мишустин подчеркнул необходимость создания сбалансированного финансового плана страны на ближайшие три года, передает РИА «Новости». По его словам, документ должен быть ориентирован на поддержку граждан, обеспечение национальной безопасности и развитие государства.

    «Впереди у нас формирование бюджетов на следующие три года. В этот процесс будут вовлечены все структуры от местного самоуправления до Федерального Собрания, каждый на своем уровне», – отметил глава правительства. Он добавил, что разрабатываемые планы обязаны оставаться выверенными и служить интересам россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России завершило подготовку федерального бюджета на ближайшие три года.

    Министерство финансов внесло сбалансированный проект документа в кабинет министров.

    Премьер-министр Михаил Мишустин назвал снижение инфляции ключевой задачей для экономики.

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    24 сентября 2026, 11:23 • Новости дня
    Минфин обозначил приоритеты российского бюджета на три года

    Минфин: Бюджет до 2029 года направлен на соцобязательства, оборону и техлидерство

    Минфин обозначил приоритеты российского бюджета на три года
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бюджетная политика России в 2027-2029 годах будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и техлидерства, сообщает Министерство финансов.

    Бюджетная политика на ближайшие три года направлена на выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальную поддержку участников СВО и их семей, обеспечение технологического лидерства, следует из сообщения Минфина.

    Представители министерства добавили, что на реализацию национальных проектов в сфере инноваций заложено почти 2 трлн рублей.

    Правительство рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период до 2029 года в четверг. На заседании также представят прогноз социально-экономического развития.

    Министр финансов Антон Силуанов ранее охарактеризовал федеральный бюджет на 2027–2029 годы как непростой. Главным приоритетом документа он назвал обеспечение обороны и безопасности страны.

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    21 сентября 2026, 20:03 • Новости дня
    Минфин: ИИ может упростить работу с контрактной системой

    Замглавы Минфина Моисеев: ИИ может упростить работу с контрактной системой

    Tекст: Дарья Григоренко

    На XI Московском финансовом форуме прошла сессия «Автоматизация и искусственный интеллект – помощники участников контрактной системы», посвященная внедрению искусственного интеллекта в сферу закупок, в ходе которой замглавы Минфина Алексей Моисеев отметил перспективы автоматизации контроля и предупреждения нарушений.

    Участники 11-го Московского финансового форума обсудили цифровизацию контрактной системы, говорится в сообщении на сайте Министерства финансов. «Вне сомнений, что искусственный интеллект может стать решающим фактором по упрощению работы с контрактной системой как для заказчиков, так и для проверяющих органов», – заявил Моисеев в ходе мероприятия.

    Он уточнил, что для заказчиков ИИ позволит автоматизировать большую часть функций, в частности, изучение нормативной базы, определение начальной цены контракта и проверку договора на соответствие требованиям. Контролирующим органам, по его словам, искусственный интеллект поможет в анализе закупок и выявлении нарушений.

    Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев подчеркнул важность адаптации инноваций к потребностям регионов.

    «Совет Федерации как палата регионов выступает за понятную и удобную контрактную систему. По поручению Валентины Ивановны Матвиенко мы уже приняли три пакета изменений и продолжаем совершенствовать законодательство. В том числе поправки должны учитывать технологические инновации. Автоматизация и ИИ не могут быть самоцелью. Ведь конечные решения принимает человек, и человек несет за них ответственность. Но инновации должны помогать заказчикам и поставщикам проводить закупки быстрее, проще и дешевле, повышая прозрачность процедур. Такие решения должны быть адаптированы к потребностям и возможностям регионов, не увеличивать нагрузку на бюджеты и административные процедуры», – сказал он.

    Федеральное казначейство уже запустило пилотный проект по закупкам в медицинской сфере с использованием открытых языковых моделей. Как пояснила заместитель руководителя ведомства Анна Катамадзе, каждое действие виртуального помощника фиксируется в закрытом журнале. Тем временем власти Москвы планируют перевести до 70% регулярных контрактов на долгосрочную основу, сформировав лоты на 216 млрд рублей.

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    23 сентября 2026, 18:14 • Новости дня
    Минфин сообщил о планах усилить уголовную ответственность для черных кредиторов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти России намерены упростить механизм привлечения к уголовной ответственности лиц и организаций, незаконно выдающих потребительские займы гражданам, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

    Министерство финансов намерено отказаться от требования о предварительном привлечении к административной ответственности для возбуждения уголовных дел против черных кредиторов. Выступая на XXIII Международном банковском форуме, Яковлев пояснил суть готовящихся изменений, передает РИА «Новости».

    «Предполагается усилить уголовную ответственность за действия по нелегальному кредитованию. У нас уже сегодня предусмотрена ответственность за то, что те организации и лица, которые не имеют права на предоставление потребительских займов и кредитов, такие действия осуществляют», – заявил Яковлев и отметил, что действующий механизм требует сначала наказать нарушителя в административном порядке.

    По его словам, многие недобросовестные участники рынка пользуются этой лазейкой и избегают наказания. Отказ от предварительного административного этапа, как ожидают в министерстве, существенно повысит эффективность борьбы с теневым сектором.

    Еще в марте правительство внесло в Госдуму два соответствующих законопроекта для обеления экономики и повышения прозрачности финансового рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак анонсировал введение строгих мер против нелегальных кредиторов.

    Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о выявлении почти 5,8 тыс. незаконных финансовых компаний за три квартала прошлого года. А уже в августе регулятор зафиксировал двукратный рост числа таких организаций.

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    22 сентября 2026, 11:22 • Новости дня
    СВР: ЕС начал разработку механизма вывода активов России из Euroclear

    Tекст: Вера Басилая

    В Брюсселе обсуждают создание специальной структуры, куда можно было бы «спрятать» активы России, выведя их из находящегося в бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear, сообщила Служба внешней разведки (СВР).

    Брюссельские эксперты готовят создание новой наднациональной структуры для перевода замороженных отечественных средств из бельгийской юрисдикции ради дальнейшего финансирования Киева, передает СВР.

    По данным СВР, европейские чиновники намерены изъять суверенные средства нашей страны до выборов 2027 года. Смена правительств во Франции, Испании, Греции и Польше может привести к власти силы, не желающие разжигать масштабный конфликт.

    «Попытки украсть суверенные средства России приведут к подрыву доверия к общеевропейским институтам. Государства Глобального Юга больше не будут рассматривать европейскую юрисдикцию как «безопасную гавань», – отметили в СВР.

    Финансовая система Европы не выживет без поддержки крупных иностранных инвесторов, включая Китай, Индию и арабские государства.

    «Так что вор в любом случае будет наказан», – заявили в СВР.

    Ранее сообщалось, что европейские политики запланировали переместить суверенные средства России в специально созданную структуру.

    Власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации этих денег.

    Четыре страны Евросоюза потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных активов.

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