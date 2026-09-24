Минфин: «Детский бюджет» России на 2027-2029 годы составит 10 трлн рублей

Минфин заложил в бюджете 10 трлн рублей на повышение рождаемости

Tекст: Вера Басилая

Особое внимание в проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы уделяется демографической политике, сообщает пресс-служба Минфина. За этот период на реализацию профильных программ направят 10 трлн рублей.

«Важнейшим направлением бюджета являются меры по повышению рождаемости. «Детский бюджет» на три года составит 10 трлн рублей, включая выплату единого детского пособия», – говорится в официальном заявлении ведомства.

В четверг правительство рассмотрит проект главного финансового документа страны на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. На предстоящем заседании кабинета министров также обсудят прогноз социально-экономического развития России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Минфин заложил более 10 трлн рублей на поддержку семей с детьми в бюджете на 2026–2028 годы.

Финансовое ведомство ранее предусмотрело новую ежегодную выплату для нуждающихся граждан с двумя и более детьми.