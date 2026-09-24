  • Новость часаМинфин обозначил приоритеты российского бюджета на три года
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    24 сентября 2026, 11:15 • Новости дня

    Минфин: «Детский бюджет» России на 2027-2029 годы составит 10 трлн рублей

    Минфин заложил в бюджете 10 трлн рублей на повышение рождаемости

    Tекст: Вера Басилая

    Бюджет России на 2027-2029 годы особое внимание уделяет мерам по повышению рождаемости, на эти цели за три года будет выделено 10 трлн рублей, сообщает Министерство финансов.

    Особое внимание в проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы уделяется демографической политике, сообщает пресс-служба Минфина. За этот период на реализацию профильных программ направят 10 трлн рублей.

    «Важнейшим направлением бюджета являются меры по повышению рождаемости. «Детский бюджет» на три года составит 10 трлн рублей, включая выплату единого детского пособия», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    В четверг правительство рассмотрит проект главного финансового документа страны на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. На предстоящем заседании кабинета министров также обсудят прогноз социально-экономического развития России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Минфин заложил более 10 трлн рублей на поддержку семей с детьми в бюджете на 2026–2028 годы.

    Финансовое ведомство ранее предусмотрело новую ежегодную выплату для нуждающихся граждан с двумя и более детьми.

    23 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    ЦБ выявил случаи отказа банков принимать наличные у россиян
    ЦБ выявил случаи отказа банков принимать наличные у россиян
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Банк России зафиксировал случаи, когда некоторые кредитные организации отказываются принимать у россиян наличные деньги, сообщил заместитель председателя регулятора Сергей Белов.

    Беглов призвал кредитные организации пресекать случаи отказа в приеме наличных денег у граждан, передает ТАСС. «К сожалению, видим случаи, когда некоторые подразделения кредитных организаций отказываются принимать наличные платежи у граждан. Причем объясняя это тем, что совершение операций с наличными деньгами – право, а не обязанность кредитной организации», – заявил он в ходе ХХІІI Международного банковского форума.

    Зампред ЦБ призвал банки обратить пристальное внимание на работу своих отделений и пресекать подобные отказы. Он подчеркнул, что такая трактовка закона в корне неверна, поскольку, согласно Гражданскому кодексу, рубль является законным платежным средством и обязателен к приему по нарицательной стоимости на всей территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Центробанк рекомендовал участникам рынка усилить надзор за внесением клиентами крупных сумм наличных.

    В прошлом году средняя сумма разовой покупки за бумажные деньги достигла 1999 рублей.

    В начале сентября Сбербанк зафиксировал сокращение оттока наличности из кредитных организаций на треть.

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    21 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин ответил анекдотом на предложение министра финансов России Антона Силуанова обсудить использование искусственного интеллекта в управлении финансами.

    Разговор состоялся на полях XI Московского финансового форума, передает ТАСС. «Антон Германович, когда денег нет, всегда говорят об искусственном интеллекте. Как в том анекдоте, знаете, когда на колхозном собрании обсуждали два вопроса, первый – строительство коммунизма, а второй – строительство сарая. Слушайте, на строительство сарая денег нет, сразу перейдем к обсуждению вопроса о коммунизме. И мы с вами, давайте поговорим об искусственном интеллекте», – ответил глава города на инициативу министра.

    Силуанов с юмором воспринял слова мэра и добавил, что тема внедрения новых технологий остается интересной и недооцененной. Он отметил, что недавно на встрече финансовой «двадцатки» этому вопросу посвятили отдельную сессию. По словам министра, использование нейросетей помогает экономить средства и находить дополнительные резервы в бюджетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года глава Минфина Антон Силуанов сообщил о внедрении искусственного интеллекта в процесс подготовки федерального бюджета.

    Ранее министр назвал бюджетное планирование неподвластной нейросетям сферой из-за нехватки у них человеческих качеств.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в конце прошлого года выразил уверенность в отсутствии угрозы массовой безработицы из-за новых технологий.

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    23 сентября 2026, 19:22 • Видео
    Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

    Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

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    23 сентября 2026, 17:22 • Новости дня
    Путин поручил разъяснить россиянам разницу между цифровым и безналичным рублем
    Путин поручил разъяснить россиянам разницу между цифровым и безналичным рублем
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной подробнее разъяснять гражданам отличия цифрового рубля от привычных безналичных расчетов.

    В ходе совещания с правительством Путин поручил Силуанову и Набиуллиной доступнее рассказывать о цифровой валюте. Президент отметил, что обычным людям пока неясны преимущества введения цифрового рубля, передает РИА «Новости».

    «Антон Германович и Эльвира Сахипзадовна, все-таки нужно людям, мне кажется, поподробнее объяснять, в чем разница, скажем, между простыми безналичными расчетами и использованием цифрового рубля. В чем какие-то преимущества, в чем разница, думаю, для рядового гражданина не очень понятно», – сказал Путин.

    Цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. С первого сентября россияне получили возможность открывать специальные кошельки в 12 ведущих банках страны. Все транзакции с цифровой валютой бесплатны, а использование платформы Банка России остается полностью добровольным и защищено банковской тайной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября в России началось обращение цифрового рубля. Центральный банк сделал все операции с новой валютой полностью бесплатными для граждан.

    Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина назвала использование этого финансового инструмента исключительно добровольным.

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    21 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Экономист назвал россиянам самые выгодные стратегии сохранения сбережений

    Экономист Абрамов посоветовал гражданам инвестировать в краткосрочные депозиты

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заведующий лабораторией РАНХиГС Александр Абрамов порекомендовал гражданам использовать защитные финансовые стратегии на фоне нестабильной ситуации с инфляцией.

    В условиях экономической неопределенности гражданам следует обратить внимание на краткосрочные банковские вклады, сообщил Абрамов, передает «Лента.ру». Подобные финансовые инструменты позволяют минимизировать риски при изменениях ключевой ставки.

    «Мне кажется, в период, когда выросла неопределенность, что дальше будет с инфляцией и ключевой ставкой, наступило время некоторых защитных стратегий. Это могут быть, например, депозиты в банках, но все-таки на более короткое время. Потому что краткосрочные депозиты менее подвержены факторам роста ключевой ставки», – посоветовал Абрамов.

    Специалист также обратил внимание на государственные и корпоративные облигации с плавающим доходом. Кроме того, экономист назвал фонды денежного рынка надежным инструментом для сохранения сбережений, поскольку они меньше страдают от повышения процентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых.

    Глава Сбербанка Герман Греф назвал банковские вклады самым надежным финансовым инструментом для консервативных инвесторов.

    Эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев посоветовал открывать депозиты сроком на один год.

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    21 сентября 2026, 15:28 • Новости дня
    Минфин отложил решение о введении налога на сверхприбыль бизнеса

    Сазанов: Минфин отложил решение о введении налога на сверхприбыль бизнеса

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское финансовое ведомство продолжает обсуждать параметры изъятия дополнительных доходов бизнеса, окончательного решения еще нет, констатировал заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

    Окончательные параметры фискальной нагрузки на следующий год станут известны позже, передает РИА «Новости». Выступая перед журналистами в кулуарах Московского финансового форума, Сазанов прокомментировал перспективы новых сборов с бизнеса. «Осень только началась. Еще не определились», – заявил он.

    В конце лета заместитель министра отмечал отсутствие планов по дополнительному обложению металлургических предприятий.

    Все ключевые решения традиционно принимаются осенью в рамках подготовки федерального бюджета. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников допускал дискуссию о ресурсной ренте для сырьевых отраслей с учетом их инвестиционных циклов.

    Практика разовых сборов применялась в России три года назад. Компании со средней доналоговой прибылью свыше 1 млрд рублей уплачивали 10% от суммы превышения доходов. Государство планировало привлечь 300 млрд рублей, однако итоговые поступления достигли 315 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Министерство финансов России исключило планы по введению налога на сверхприбыль для бизнеса.

    Заместитель министра финансов Алексей Сазанов перенес обсуждение дополнительных сборов на осень.

    До этого депутаты Госдумы предложили установить разовый налог на сверхприбыль для банковской сферы.

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    21 сентября 2026, 17:42 • Новости дня
    Силуанов сообщил о новой цене отсечения нефти для бюджета

    Силуанов заявил об установке цены отсечения нефти в 50 долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр финансов Антон Силуанов заявил, что бюджетное правило России на 2027-2029 годы будет исходить из цены отсечения в 50 долларов за баррель.

    Министерство финансов России закладывает в бюджетное правило цену отсечения на уровне 50 долларов за баррель нефти, сообщил Силуанов, передает РИА «Новости». Однако на рынке допускают и более низкие котировки, отметил глава ведомства.

    «На трехлетку», – ответил Силуанов на вопрос о сроках действия нового норматива в кулуарах Московского финансового форума. Таким образом, планка в 50 долларов за баррель предусмотрена на период с 2027 по 2029 год.

    Ранее министр финансов России Антон Силуанов назвал базовую цену на нефть параметром долгосрочной бюджетной политики.

    Новая цена отсечения обеспечит исполнение бюджета страны в период очень низких цен на энергоресурсы.

    Прежние темпы снижения этого показателя больше не отвечают текущим экономическим реалиям.

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    21 сентября 2026, 13:59 • Новости дня
    Россиян предупредили о потере до 20% при обмене старых долларов

    Финансист Селезнев сообщил о потере до 20% при обмене старых долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Финансовый аналитик Кирилл Селезнев предупредил граждан о риске потерять до 20% стоимости при попытке обменять поврежденные или старые долларовые купюры.

    По словам Селезнева, владельцы ветхих или поврежденных американских банкнот рискуют столкнуться с существенным дисконтом в обменных пунктах. В некоторых случаях банки могут полностью отказать клиентам в приеме таких денег, передает «Газета.Ru».

    «Проблемы могут возникнуть с купюрами старого дизайна, а также банкнотами с потертостями, надрывами, пятнами, надписями и другими повреждениями», – отметил Кирилл Селезнев.

    По его словам, в США старые деньги остаются законным средством платежа, однако российские кредитные организации устанавливают собственные правила их приема.

    Специалист настоятельно рекомендовал проверять год выпуска и состояние валюты сразу при получении наличных. Если планируется обмен крупной суммы, стоит заранее уточнить размер комиссии за операции с неидеальными купюрами в конкретном банке.

    Хранение наличных дома несет риски кражи или порчи, добавил аналитик. В качестве альтернативы можно использовать банковскую ячейку, аренда которой в Москве обойдется в 3-8 тыс. рублей ежемесячно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за санкций российские банки утратили возможность свободно обновлять валютные запасы.

    Российские банки в феврале прошлого года начали взимать комиссию за покупку новых долларов.

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    22 сентября 2026, 20:16 • Новости дня
    Ребенок умер после лечения зубов под наркозом в Екатеринбурге

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет начал расследование после гибели четырехлетнего мальчика, которому лечили зубы под общим наркозом в частной стоматологии Екатеринбурга.

    Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели четырехлетнего мальчика, передает РИА «Новости». «В сюжете программы на федеральном канале обсуждались обстоятельства смерти четырехлетнего мальчика после проведения операции в частной стоматологической клинике Екатеринбурга. По словам родителей ребенка, причиной этого могли стать допущенные при проведении операции нарушения», – говорится в сообщении пресс-центра Следственного комитета.

    Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования и принятых решениях. По информации СМИ, ребенку лечили зубы под общим наркозом. Врачи пытались реанимировать пациента и вызвали скорую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Петербурге следователи возбудили уголовное дело из-за проглоченной пациенткой стоматологии иглы.

    В прошлом году подмосковный Следственный комитет начал расследование по факту комы четырехлетнего мальчика после лечения зубов под наркозом.

    Летом 2024 года прокуратура нашла просроченные лекарства в красноярской клинике после смерти семилетнего пациента.

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    22 сентября 2026, 19:48 • Новости дня
    Избитый отцом за плач двухлетний ребенок умер на Алтае

    СК: Избитый отцом за плач двухлетний ребенок умер на Алтае

    Tекст: Вера Басилая

    В Алтайском крае скончался двухлетний ребенок, которого отец жестоко избил из-за плача и довел до состояния комы, сообщило СУ СКР по Алтайскому краю.

    Двухлетний ребенок, которого жестоко избил собственный отец, скончался. Трагедия произошла в городе Рубцовске Алтайского края, передает РИА «Новости». «Мальчик скончался в больнице», – подтвердили журналистам в региональном следственном управлении СК.

    По данным следствия, мужчина разозлился из-за плача малыша, с силой бросил его на пол и нанес несколько ударов ногами по голове.

    В середине сентября житель алтайского Рубцовска избил своего двухлетнего сына до состояния комы из-за плача.

    Следователи возбудили уголовное дело против жителя Новосибирского района за попытку убийства полуторагодовалой дочери.

    В феврале пьяный житель Хакасии насмерть забил четырехмесячного младенца после приступа плача.

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    21 сентября 2026, 17:03 • Новости дня
    Владелец кафе в Керчи получил ограничение свободы после отравления детей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владельца кафе в Керчи приговорили к шести месяцам ограничения свободы из-за массового отравления посетителей сальмонеллезом два года назад, сообщила прокуратура Крыма.

    Суд вынес решение по делу о массовом заражении кишечной инфекцией, говорится в сообщении прокуратуры в Max. Владельца заведения в Керчи приговорили к шести месяцам ограничения свободы. Кроме того, суд взыскал компенсации в размере 100 тыс. рублей в пользу каждого из 13 пострадавших несовершеннолетних.

    «Владелец керченского кафе осужден за нарушения санитарных норм и правил, повлекших отравление людей», – говорится в сообщении прокуратуры Крыма.

    В сентябре 2024 года предприниматель допустил к работе с продуктами сотрудников без обязательного медосмотра. В результате пища была заражена бактериями, что привело к распространению острой кишечной инфекции. Всего после заказа еды в суши-баре пострадали 27 человек, у них диагностировали сальмонеллез.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября более 30 человек заразились сальмонеллезом после посещения кафе в Казани.

    Следователи возбудили уголовное дело по факту массового заболевания детей кишечной инфекцией в одном из детских садов Калининграда.

    В прошлом году суд приговорил владельца иркутского заведения общественного питания к колонии за отравление посетителей.

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    21 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    Мишустин: Проект трехлетнего бюджета России должен быть сбалансированным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил сделать проект трехлетнего государственного бюджета максимально сбалансированным и ориентированным на всестороннюю поддержку граждан.

    Мишустин подчеркнул необходимость создания сбалансированного финансового плана страны на ближайшие три года, передает РИА «Новости». По его словам, документ должен быть ориентирован на поддержку граждан, обеспечение национальной безопасности и развитие государства.

    «Впереди у нас формирование бюджетов на следующие три года. В этот процесс будут вовлечены все структуры от местного самоуправления до Федерального Собрания, каждый на своем уровне», – отметил глава правительства. Он добавил, что разрабатываемые планы обязаны оставаться выверенными и служить интересам россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России завершило подготовку федерального бюджета на ближайшие три года.

    Министерство финансов внесло сбалансированный проект документа в кабинет министров.

    Премьер-министр Михаил Мишустин назвал снижение инфляции ключевой задачей для экономики.

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    23 сентября 2026, 16:46 • Новости дня
    Тело новорожденной девочки нашли на северо-востоке Москвы

    СК начал проверку после обнаружения тела новорожденной девочки в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тело новорожденной девочки обнаружили около мусорных контейнеров на северо-востоке Москвы, следователи выясняют обстоятельства трагедии.

    Днем 23 сентября возле жилого дома на Челюскинской улице Москвы обнаружили мертвого младенца, сообщает пресс-служба столичного главка СК России в Max. «По факту обнаружения тела новорожденного ребенка на северо-востоке Москвы проводится доследственная проверка», – заявили в ведомстве.

    На месте инцидента работают следователи и криминалисты. Правоохранители ищут возможных свидетелей трагедии и анализируют записи с камер видеонаблюдения. Для установления точных причин гибели девочки будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

    В столичной прокуратуре подчеркнули, что надзорное ведомство взяло под контроль выяснение всех обстоятельств случившегося. Процессуальное решение примут по итогам доследственной проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в подмосковном Серпухове у мусорных контейнеров нашли тело новорожденной девочки с ножевыми ранениями. Позже суд арестовал подозреваемую в расправе над младенцем женщину.

    В ноябре прошлого года завернутое в одеяло тело ребенка обнаружили на мусорном предприятии в деревне Сахарово.

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    21 сентября 2026, 20:03 • Новости дня
    Минфин: ИИ может упростить работу с контрактной системой

    Замглавы Минфина Моисеев: ИИ может упростить работу с контрактной системой

    Tекст: Дарья Григоренко

    На XI Московском финансовом форуме прошла сессия «Автоматизация и искусственный интеллект – помощники участников контрактной системы», посвященная внедрению искусственного интеллекта в сферу закупок, в ходе которой замглавы Минфина Алексей Моисеев отметил перспективы автоматизации контроля и предупреждения нарушений.

    Участники 11-го Московского финансового форума обсудили цифровизацию контрактной системы, говорится в сообщении на сайте Министерства финансов. «Вне сомнений, что искусственный интеллект может стать решающим фактором по упрощению работы с контрактной системой как для заказчиков, так и для проверяющих органов», – заявил Моисеев в ходе мероприятия.

    Он уточнил, что для заказчиков ИИ позволит автоматизировать большую часть функций, в частности, изучение нормативной базы, определение начальной цены контракта и проверку договора на соответствие требованиям. Контролирующим органам, по его словам, искусственный интеллект поможет в анализе закупок и выявлении нарушений.

    Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев подчеркнул важность адаптации инноваций к потребностям регионов.

    «Совет Федерации как палата регионов выступает за понятную и удобную контрактную систему. По поручению Валентины Ивановны Матвиенко мы уже приняли три пакета изменений и продолжаем совершенствовать законодательство. В том числе поправки должны учитывать технологические инновации. Автоматизация и ИИ не могут быть самоцелью. Ведь конечные решения принимает человек, и человек несет за них ответственность. Но инновации должны помогать заказчикам и поставщикам проводить закупки быстрее, проще и дешевле, повышая прозрачность процедур. Такие решения должны быть адаптированы к потребностям и возможностям регионов, не увеличивать нагрузку на бюджеты и административные процедуры», – сказал он.

    Федеральное казначейство уже запустило пилотный проект по закупкам в медицинской сфере с использованием открытых языковых моделей. Как пояснила заместитель руководителя ведомства Анна Катамадзе, каждое действие виртуального помощника фиксируется в закрытом журнале. Тем временем власти Москвы планируют перевести до 70% регулярных контрактов на долгосрочную основу, сформировав лоты на 216 млрд рублей.

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    23 сентября 2026, 18:14 • Новости дня
    Минфин сообщил о планах усилить уголовную ответственность для черных кредиторов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти России намерены упростить механизм привлечения к уголовной ответственности лиц и организаций, незаконно выдающих потребительские займы гражданам, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

    Министерство финансов намерено отказаться от требования о предварительном привлечении к административной ответственности для возбуждения уголовных дел против черных кредиторов. Выступая на XXIII Международном банковском форуме, Яковлев пояснил суть готовящихся изменений, передает РИА «Новости».

    «Предполагается усилить уголовную ответственность за действия по нелегальному кредитованию. У нас уже сегодня предусмотрена ответственность за то, что те организации и лица, которые не имеют права на предоставление потребительских займов и кредитов, такие действия осуществляют», – заявил Яковлев и отметил, что действующий механизм требует сначала наказать нарушителя в административном порядке.

    По его словам, многие недобросовестные участники рынка пользуются этой лазейкой и избегают наказания. Отказ от предварительного административного этапа, как ожидают в министерстве, существенно повысит эффективность борьбы с теневым сектором.

    Еще в марте правительство внесло в Госдуму два соответствующих законопроекта для обеления экономики и повышения прозрачности финансового рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак анонсировал введение строгих мер против нелегальных кредиторов.

    Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о выявлении почти 5,8 тыс. незаконных финансовых компаний за три квартала прошлого года. А уже в августе регулятор зафиксировал двукратный рост числа таких организаций.

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    22 сентября 2026, 11:22 • Новости дня
    СВР: ЕС начал разработку механизма вывода активов России из Euroclear

    Tекст: Вера Басилая

    В Брюсселе обсуждают создание специальной структуры, куда можно было бы «спрятать» активы России, выведя их из находящегося в бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear, сообщила Служба внешней разведки (СВР).

    Брюссельские эксперты готовят создание новой наднациональной структуры для перевода замороженных отечественных средств из бельгийской юрисдикции ради дальнейшего финансирования Киева, передает СВР.

    По данным СВР, европейские чиновники намерены изъять суверенные средства нашей страны до выборов 2027 года. Смена правительств во Франции, Испании, Греции и Польше может привести к власти силы, не желающие разжигать масштабный конфликт.

    «Попытки украсть суверенные средства России приведут к подрыву доверия к общеевропейским институтам. Государства Глобального Юга больше не будут рассматривать европейскую юрисдикцию как «безопасную гавань», – отметили в СВР.

    Финансовая система Европы не выживет без поддержки крупных иностранных инвесторов, включая Китай, Индию и арабские государства.

    «Так что вор в любом случае будет наказан», – заявили в СВР.

    Ранее сообщалось, что европейские политики запланировали переместить суверенные средства России в специально созданную структуру.

    Власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации этих денег.

    Четыре страны Евросоюза потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных активов.

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