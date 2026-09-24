Суд взыскал более 2 млн рублей в пользу уволенного сотрудника банка

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суд обязал выплатить бывшему сотруднику банка зарплату за время вынужденного прогула в размере 2 млн 189 тыс. 481 рубля, передает РИА «Новости».

Кроме того, инстанция постановила взыскать по 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и расходов на услуги юриста.

Мужчина работал руководителем направления отдела развития приложений дистанционного банковского обслуживания. В ходе сокращения штата руководство предложило ему уволиться по соглашению сторон с выплатой одного оклада. Сотрудник отказался, потребовав соблюдения официальной процедуры сокращения.

В ответ руководство отменило удаленный формат работы, обязав его присутствовать в офисе.

После этого началось давление, в том числе через постановку индивидуальных планов, что вынудило мужчину уволиться. Изначально районный суд удовлетворил его иск лишь частично, отказав во взыскании зарплаты за прогул, однако апелляция изменила это решение в пользу работника.

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