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    24 сентября 2026, 10:53 • Новости дня

    Онищенко указал на необходимость вакцинации от гриппа из-за всплеска болезни

    Академик РАН Онищенко призвал россиян вакцинироваться от гриппа

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко обратился к россиянам с призывом пройти вакцинацию от гриппа на фоне роста числа случаев заболевания.

    Онищенко подчеркнул, что, хотя ситуация с ОРВИ, гриппом и коронавирусом остается спокойной и прогнозируемой, это не является поводом для расслабления. «Надо идти стройными рядами всем на прививку», – заявил он в беседе с РИА «Новости».

    По его словам, совокупный уровень заболеваемости населения составил 64,2 на 10 тыс. человек, что ниже среднего показателя на 22%. Несмотря на рост заболеваемости, среднемноголетние пороги не превышены.

    Ранее Роспотребнадзор сообщил, что за 38-ю неделю в России было зарегистрировано 734 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19, что почти на 34% больше по сравнению с предыдущей неделей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду академик Геннадий Онищенко объяснил необходимость ежегодной вакцинации от гриппа.

    На прошлой неделе глава Минздрава оценил ситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ в России.

    Врач назвала категории граждан для обязательной вакцинации от гриппа.

    21 сентября 2026, 19:37 • Новости дня
    Ученые доказали бесполезность приема кальция для здоровья костей

    Исследование: Польза кальция и витамина D для костей сильно переоценена

    Ученые доказали бесполезность приема кальция для здоровья костей
    @ Friedrich Saurer/imagebroker.com/Global Look Press

    Прием кальция и витамина D отдельно или в сочетании практически не снижает риск переломов и падений у большинства пожилых людей. К такому выводу пришли канадские исследователи, проанализировавшие данные 69 рандомизированных испытаний с участием более 153 тыс. взрослых.

    Кальций считается основным структурным компонентом костной ткани, а витамин D помогает организму усваивать его и поддерживает нормальный обмен веществ в костях. Несмотря на это, предыдущие исследования не давали убедительных доказательств того, что прием таких добавок позволяет предотвратить переломы.

    В ходе нового обзора ученые изучили результаты испытаний, в которых сравнивался прием кальция, витамина D или их сочетания с плацебо либо отсутствием лечения. Основное внимание исследователи уделили влиянию добавок на частоту переломов в результате падений. Результаты обзора опубликованы в научном журнале The BMJ.

    Анализ 11 испытаний с участием 9 тыс. 067 человек показал, что кальций практически не влияет на вероятность переломов. Аналогичные выводы были сделаны по итогам 36 исследований витамина D, охвативших 92 тыс. 045 участников.

    Еще 15 испытаний с участием 51 тыс. 126 человек касались совместного приема кальция и витамина D. Существенного снижения риска переломов исследователи также не обнаружили. Схожие результаты были получены при отдельном рассмотрении переломов шейки бедра и случаев падения.

    Общие выводы сохранились после учета возраста и пола участников, наличия у них переломов и падений в прошлом, а также среднего количества кальция, поступавшего с пищей.

    Авторы обзора считают, что полученные данные не подтверждают целесообразность регулярного приема кальция и витамина D для предотвращения переломов. По их мнению, врачам, разработчикам медицинских рекомендаций и регулирующим органам следует пересмотреть действующие подходы к назначению таких добавок.

    При этом ученые подчеркнули, что выводы могут не распространяться на людей с отдельными заболеваниями костей и пациентов, принимающих лекарства от остеопороза. Необходимость приема добавок в таких случаях должна определяться индивидуально.

    В сопровождающей обзор редакционной статье специалисты предложили уделять больше внимания методам профилактики с доказанной эффективностью. В их число входят упражнения на равновесие и силовые тренировки, способствующие укреплению мышц, улучшению устойчивости и поддержанию физической активности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе россияне пожаловались в Роспотребнадзор на опасные дозировки витамина D в популярных добавках. Летом врач Александр Мясников призвал пациентов отказаться от сдачи анализов на этот элемент без строгих медицинских показаний. В прошлом году отечественные ученые разработали новый калькулятор оценки риска переломов у пожилых людей.

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    22 сентября 2026, 16:39 • Новости дня
    Названы сроки поступления в медучреждения первой российской вакцины от ВПЧ

    ФРП: Первая отечественная вакцина от ВПЧ поступит в медучреждения в сентябре

    Названы сроки поступления в медучреждения первой российской вакцины от ВПЧ
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Медицинские учреждения страны получат стартовую партию инновационного отечественного препарата «Цегардекс» для профилактики онкологических заболеваний до конца текущего месяца, сообщили в Фонде развития промышленности (ФРП).

    В конце сентября ожидается отгрузка 30 тыс. доз нового препарата, передает РИА «Новости». «Компания Nanolek вывела на рынок первую российскую вакцину против вируса папилломы человека «Цегардекс», – подчеркнули представители ФРП. До конца текущего года объемы выпуска планируется увеличить до 600 тыс. доз.

    Производство полного цикла запустили в Кировской области в конце 2025 года. Общий объем инвестиций в проект составил 7,5 млрд рублей, из которых 950 млн предоставило государство. К 2027 году мощности предприятия превысят 3 млн доз ежегодно.

    Препарат предназначен для пациентов от девяти до 45 лет и помогает предотвратить развитие рака шейки матки. Заявки на поставку уже направили несколько регионов России, а также крупные частные клиники. В первой половине 2026 года документы направили для регистрации в Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.

    В конце прошлого года в Кировской области открылось первое в России производство вакцины против вируса папилломы человека по полному циклу.

    Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил о планах включить этот препарат в национальный календарь прививок с 2027 года.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о полном переходе национального календаря прививок на отечественные препараты.

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    23 сентября 2026, 19:22 • Видео
    Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

    Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

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    21 сентября 2026, 21:18 • Новости дня
    Минздрав: Женщины болеют раком чаще мужчин

    Tекст: Вера Басилая

    В России уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями среди женщин превысил аналогичный показатель у мужчин, достигнув почти 498 случаев на 100 тыс. человек, заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

    Каприн сообщил об увеличении числа онкологических заболеваний в стране, передает ТАСС. В 2025 году показатели составили 493,85 случая на 100 тыс. населения. «Если в 2021 году грубый показатель заболеваемости составлял 397,91 случая на 100 тыс. населения, то в 2024 году – уже 478,11, а этот же показатель за 2025 год – 493,85. При этом у женщин он несколько выше: 497,76 против 489,35 у мужчин», – сказал он.

    Чаще всего у россиян диагностируют опухоли кожи (за исключением меланомы). Затем следуют рак молочной железы, предстательной железы, злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легкого и ободочной кишки.

    Структура заболеваемости у мужчин и женщин различается. У мужчин лидирует рак предстательной железы, у женщин – рак молочной железы. При этом перечень может меняться в зависимости от возраста населения, факторов риска, образа жизни и возможностей диагностики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России большинство новых случаев рака приходится на женщин.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко спрогнозировал рост риска развития онкологии в ближайшие 25 лет.

    Количество выживающих в течение года после постановки диагноза россиян увеличилось на 25%.

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    21 сентября 2026, 19:36 • Новости дня
    Жительница Подмосковья стала матерью в 17-й раз

    Минздрав: Врачи Красногорского роддома приняли 17-е роды у пациентки из Дедовска

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Подмосковье врачи помогли женщине благополучно перенести 17-е по счету роды, на свет появился здоровый крупный мальчик, сообщили в Минздраве Московской области.

    Многодетная мать из Дедовска благополучно родила мальчика весом более четырех килограммов, сообщается на сайте ведомства. Врачи Красногорского родильного дома оказали всю необходимую помощь пациентке, для которой это стали уже 17-е роды.

    «В Красногорский родильный дом из Дедовска поступила женщина с развитием родовой деятельности. В результате естественных родов на свет появился здоровый мальчик весом четыре килограмма 560 грамм и ростом 56 сантиметров», – рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. В ведомстве уточнили, что в этом медучреждении женщина рожает во второй раз.

    Мать и новорожденный чувствуют себя хорошо, они уже выписаны домой. Теперь в большой семье воспитываются 12 девочек и пять мальчиков. Возраст детей варьируется от 22 лет до двух лет и восьми месяцев.

    В июле пациентка столичной больницы произвела на свет 16-го ребенка.

    Месяцем позже врачи московского роддома приняли 15-е роды у 41-летней женщины.

    Весной спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об увеличении числа многодетных семей в России на 10%.

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    21 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Глава ВОЗ предупредил о неготовности мира к новым пандемиям

    Глава ВОЗ Гебрейесус: Мир не готов к новым пандемиям

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о недостаточной готовности мира к пандемиям.

    Гебрейесус призвал мировых лидеров договориться о конкретных действиях для подготовки к глобальным угрозам, передает РИА «Новости». «Политическая декларация ясно говорит о том, что мир остается недостаточно готовым к этому», – сказал глава организации в видеообращении. Он напомнил о предстоящей встрече мировых лидеров на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

    По словам руководителя ВОЗ, для решения проблемы требуются конкретные и срочные шаги. Это подразумевает укрепление потенциала на местном и национальном уровнях через усиление эпидемиологического контроля и систем раннего предупреждения.

    Гебрейесус также подчеркнул необходимость завершения работы над приложением о доступе к патогенам в рамках Пандемического соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года эксперты ВОЗ предупредили человечество о риске новой разрушительной пандемии.

    В прошлом году страны организации завершили многолетние переговоры по специальному соглашению.

    Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал появление очередной глобальной инфекции эпидемиологической определенностью.

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    21 сентября 2026, 12:15 • Новости дня
    Sky News: Британия столкнулась с острой нехваткой донорских органов

    Британская служба здравоохранения сообщила о дефиците донорских органов

    Tекст: Мария Иванова

    Национальная служба здравоохранения Британии приступила к разработке плана экстренного реагирования из-за острого дефицита органов для трансплантации.

    Медицинские руководители предупредили о резком снижении числа доступных для пересадки органов, в которых срочно нуждаются 8,7 тыс. пациентов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    За период с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года показатель посмертного донорства сократился на 9%. Кроме того, родственники доноров стали реже давать согласие на изъятие органов: доля положительных решений снизилась с 67% в 2021 году до 57% в 2025 году.

    Представители Национальной службы здравоохранения Британии назвали нынешний дефицит одним из самых сложных периодов для трансплантологии за последнее десятилетие. Для решения проблемы ведомство запускает план экстренного реагирования, однако его подробности пока не раскрываются.

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    22 сентября 2026, 16:27 • Новости дня
    Минздрав утвердил новые правила лечения шизофрении у взрослых

    Tекст: Денис Тельманов

    Минздрав России обновил стандарт помощи взрослым пациентам с шизофренией, добавив современные препараты, клинико-психологические тренинги и методы очищения крови.

    Министерство здравоохранения России утвердило новый стандарт диагностики и лечения шизофрении у взрослых пациентов, передает РИА «Новости». Документ включает расширенный список лабораторных исследований и новые терапевтические методы.

    В обновленный перечень вошли обязательный диспансерный прием и дополнительные анализы. Среди них – исследование уровня холестерина, С-реактивного белка, а также тестирование на антитела к гепатитам В и С, ВИЧ и возбудителю сифилиса.

    Значительно расширен спектр немедикаментозных методов помощи. Врачи смогут применять клинико-психологический тренинг, плазмаферез и гемосорбцию для очищения крови от токсинов. При этом групповая психообразовательная работа с родственниками была исключена из стандарта.

    Список одобренных медикаментов пополнился препаратами плазмы крови, кровезаменителями и солевыми растворами. В качестве терапии нервной системы добавлены антипсихотические средства «Тиаприд» и «Брекспипразол», а также препарат «Тетрабеназин».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Минздрав подготовил проект приказа об изменении стандарта медицинской помощи при шизофрении.

    В начале сентября в России вступили в силу обновленные правила оказания психиатрической помощи.

    Ранее Министерство обороны запретило принимать на контрактную службу граждан с данным диагнозом.

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    23 сентября 2026, 11:17 • Новости дня
    Мурашко рассказал о способе избежать преждевременной смерти

    Мурашко заявил о снижении риска преждевременной смерти при нормальном весе

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что поддержание нормального веса и правильное питание помогают снизить риск преждевременной смерти от любых причин.

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступил на I Всероссийском конгрессе «Питание – путь к здоровью нации», передает РИА «Новости».

    В своей презентации глава ведомства отметил, что как дефицит, так и профицит массы тела значительно повышают вероятность летального исхода.

    «Показано, что поддержание индекса массы тела на уровне 20-25 кг/м2 позволяет снизить риски преждевременной смерти от всех причин», – подчеркнул руководитель министерства. Он призвал граждан не просто исключать вредные продукты из рациона, а находить им полезную альтернативу.

    Отдельное внимание спикер уделил суточной норме потребления белка. По его словам, здоровым взрослым людям достаточно получать от 0,8 до одного грамма на килограмм веса. Однако для отдельных групп населения с повышенной потребностью этот показатель может достигать 1,6 грамма.

    Кроме того, в 2027 году в России планируется разработать национальные рекомендации по питанию. Они будут предназначены для медицинских работников, чтобы те могли консультировать здоровых пациентов и предотвращать развитие заболеваний. Людям с хроническими болезнями также требуется особый режим питания, который должен подбирать лечащий врач.

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал правильное питание главным способом предотвращения тяжелых хронических заболеваний.

    Мурашко заявил о четырехкратном превышении рекомендуемых норм потребления сахара среди россиян.

    Терапевт и диетолог Елена Устинова посоветовала взрослым людям ежедневно потреблять до полутора граммов белка на килограмм массы тела.

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    21 сентября 2026, 21:10 • Новости дня
    Минздрав предложил каждые пять лет обследовать работающих с оружием

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство здравоохранения разработало проект приказа об обязательном регулярном психиатрическом и медицинском освидетельствовании граждан, чья профессиональная деятельность связана с оборотом вооружений.

    Инициатива министерства предусматривает прохождение комплексного медосмотра один раз в пять лет, передает РИА «Новости». В настоящее время подобные проверки проводятся только единожды при официальном трудоустройстве.

    Новые правила затронут специалистов, которые занимаются производством, испытаниями, ремонтом и утилизацией вооружений. Также строгие медицинские требования коснутся работников сферы продаж, учета и хранения арсеналов.

    «Предложения Минздрава России направлены на своевременное выявление психических расстройств и призваны обеспечить безопасность граждан», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

    Напомним, для продления разрешения на оружие граждане предоставляют медицинские заключения раз в пять лет.

    Весной Министерство здравоохранения подготовило обновленный список противопоказаний для работы частным охранником.

    Летом ведомство утвердило новые протоколы терапии психических заболеваний.

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    23 сентября 2026, 08:08 • Новости дня
    «Вектор» сообщил о разработке препаратов для экстренной профилактики ВИЧ

    «Вектор» заявил о разработке мРНК-препаратов против ВИЧ и энцефалита

    Tекст: Мария Иванова

    Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» разрабатывает мРНК-препараты для экстренной профилактики клещевого энцефалита, вируса иммунодефицита человека и вируса Западного Нила, сообщила завлабораторией рекомбинантных вакцин центра Лариса Карпенко.

    На форуме OpenBio Карпенко рассказала, что в центре создаются экспериментальные мРНК-препараты, кодирующие антитела для профилактики этих заболеваний. Кроме того, ведется работа над мРНК-вакцинами против сезонного и птичьего гриппа, COVID-19, оспы обезьян, ВИЧ/СПИД и клещевого энцефалита, передает РИА «Новости».

    Совместно с Томским национальным исследовательским медицинским центром «Вектор» разрабатывает терапевтические препараты для белок-заместительной терапии, лечения муковисцидоза и персонализированную мРНК-онковакцину на основе неоантигенов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду центр «Вектор» анонсировал начало доклинических испытаний мРНК-вакцины от гриппа.

    Во вторник ученые сравнили распространение оспы обезьян с эпидемией ВИЧ.

    В 2024 году российские специалисты начали конструировать вакцину от вируса иммунодефицита.

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    23 сентября 2026, 12:59 • Новости дня
    Академик Онищенко объяснил необходимость ежегодной вакцинации от гриппа

    Онищенко: Грипп легко обошел приобретенный годом ранее иммунитет

    Tекст: Мария Иванова

    Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что вирус гриппа легко мутирует и обходит иммунитет, приобретенный человеком годом ранее.

    Грипп представляет собой уникальную инфекцию, подверженную постоянному генетическому дрейфу, направленному на преодоление сформированной организмом защиты, передает РИА «Новости».

    Из-за этой особенности сделанная в прошлом году прививка или перенесенное заболевание не гарантируют защиту от новых штаммов.

    Для создания надежного популяционного иммунитета необходимо вакцинировать 60% населения страны, при этом в группах риска охват должен достигать 75%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце академик Геннадий Онищенко спрогнозировал отсутствие пандемии гриппа в новом сезоне.

    Летом он предостерег россиян от поездок на Бали из-за высокого риска заражения.

    В феврале эксперт сообщал о начале вспышки гриппа B в Москве.

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    22 сентября 2026, 11:59 • Новости дня
    Эндокринолог назвала здоровье кишечника главным условием крепкого иммунитета

    Эндокринолог Галина объяснила частые осенние простуды проблемами с кишечником

    Tекст: Вера Басилая

    Интегративный врач-эндокринолог Кристина Галина назвала здоровье желудочно-кишечного тракта основой крепкого иммунитета и защитой от частых осенних простуд.

    «Иммунная система не работает по сезонному принципу, и одно из главных направлений, на которое стоит обратить внимание, – здоровье желудочно-кишечного тракта», – рассказала врач Кристина Галина, передает «Газета.Ru».

    По ее словам, в стенках кишечника находится множество иммунных клеток, поэтому состояние микробиоты напрямую определяет местные защитные функции организма.

    Медик подчеркнула, что хронические проблемы с пищеварением часто вызывают воспаления и ухудшают общее самочувствие. Тревожными сигналами служат постоянная тошнота, изжога, вздутие, тяжесть после еды и нарушения стула. Специалист предостерегла от простого подавления симптомов, посоветовав пройти полноценное обследование для выявления истинных причин недомоганий.

    Значительное влияние на здоровье оказывает и хронический стресс, постоянно взаимодействующий с кишечником. Длительное нервное напряжение меняет моторику ЖКТ, пищевое поведение и состав бактерий. Для укрепления защиты организма врач рекомендовала не только лечить пищеварение, но и снижать уровень стресса.

    Основой крепкого здоровья остается правильное питание, богатое овощами, зеленью, ягодами, бобовыми и орехами. Клетчатка из этих продуктов питает полезные бактерии. Полезны и ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, хотя при обострениях болезней ЖКТ они подходят не всем. Готовиться к сезону простуд нужно в течение всего года, соблюдая режим сна и физической активности.

    Академик Геннадий Онищенко предрек рост простудных заболеваний в сентябре.

    Врач Юлия Кондальская назвала хронический стресс частой причиной быстрой утомляемости.

    Диетолог Елена Игнатикова посоветовала употреблять пищевые волокна для улучшения состава кишечной микрофлоры.

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    23 сентября 2026, 12:44 • Новости дня
    Мурашко: Потребление алкоголя в России снизилось почти на 10% за год

    Минздрав заявил о снижении потребления алкоголя в России на 10% за год

    Tекст: Мария Иванова

    В 2026 году потребление алкоголя в России снизилось почти на 10%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    Снижение показателей употребления спиртного по многим направлениям достигло примерно 10%, что является хорошим результатом и требует дальнейшей работы в этом направлении, передает ТАСС слова главы ведомства на I Всероссийском конгрессе с международным участием «Питание – путь к здоровью нации».

    Ранее министр отмечал, что 70% россиян имеют как минимум один фактор риска развития неинфекционных заболеваний. К таким факторам относятся курение, употребление алкогольных напитков, нехватка физической активности и нездоровое питание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в России зафиксировали минимальное с 1996 года потребление алкоголя.

    Летом Минздрав сообщил о снижении употребления спиртного и табака среди молодежи.

    Весной Мурашко рассказал о резком сокращении потребления алкогольных напитков в стране.

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    23 сентября 2026, 11:05 • Новости дня
    Мурашко указал на недостаток овощей и фруктов в рационе россиян

    Минздрав сообщил о дефиците овощей и фруктов в питании россиян

    Tекст: Мария Иванова

    Взрослые и дети старше десяти лет должны потреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в день, однако жители России недотягивают до этой нормы, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    Мурашко пояснил, что рекомендуемая норма в 400 граммов овощей и фруктов актуальна для взрослых и детей старше десяти лет. При этом реальные показатели в стране свидетельствуют о невыполнении этого требования, передает РИА «Новости».

    Министр уточнил, что речь идет не об экзотических, а о сезонных плодах. Также он напомнил о необходимости включать в суточный рацион не менее 25 граммов пищевых волокон. Об этом Мурашко заявил на I Всероссийском конгрессе «Питание – путь к здоровью нации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава Минздрава сообщил, что доля россиян с правильным питанием остается крайне низкой.

    В августе Мурашко назвал здоровый образ жизни главным способом предотвращения тяжелых хронических заболеваний.

    Летом прошлого года эксперты объяснили, какие фрукты и ягоды полезны, а какие противопоказаны людям старше 60 лет.

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    22 сентября 2026, 09:53 • Новости дня
    Ученые предрекли миру новую пандемию из-за птичьего гриппа

    Эксперты центра «Вектор» предупредили о риске новой пандемии птичьего гриппа

    Tекст: Ольга Иванова

    Широкое распространение птичьего гриппа на всех континентах способно привести к появлению так называемой болезни X и спровоцировать новую глобальную пандемию, считает и. о. заведующего отделом биоинженерии центра вирусологии «Вектор» Роспотребнадзора Андрей Рудометов.

    Российские специалисты предупреждают о риске возникновения новой глобальной эпидемии из-за птичьего гриппа, передает ТАСС.

    Исполняющий обязанности заведующего отделом биоинженерии центра вирусологии «Вектор» Андрей Рудометов выступил с таким заявлением на научном форуме в Кольцово.

    «Данный вирус уже распространился по всему миру, нет континентов, где бы данный вирус не циркулировал. Многие исследователи считают, что данный подтип как раз вызовет болезнь X, способную вызвать новую пандемию», – подчеркнул эксперт.

    Ученый также отметил рост числа случаев заражения млекопитающих в мире. В частности, он упомянул вспышку заболевания среди крупного рогатого скота в Америке. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения настоятельно советует активизировать работу по созданию вакцин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Роспотребнадзор зарегистрировал новую тест-систему для выявления вируса гриппа птиц.

    В прошлом году ведомство исключило угрозу более опасной по сравнению с COVID-19 пандемии.

    Ранее глава службы Анна Попова предупредила о высоком риске межвидового перехода данной инфекции.

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