В американском агентстве подтвердили проведение концертов Уэста в Петербурге

В американском Access Opera подтвердили проведение концертов Уэста в Петербурге

Tекст: Дарья Григоренко

Выступления американского исполнителя, ранее находившиеся под угрозой срыва, могут все же состояться в указанные сроки, передает Ura.Ru.

«Шоу по-прежнему в силе на 10 и 11 октября», – подчеркнул источник в американском агентстве Access Opera, которое выступает партнером концертного тура.



На сайте организатора Say Agency вновь появились афиши мероприятий. Однако точной уверенности в проведении шоу пока нет из-за отсутствия необходимых документов и согласований с «Газпром Ареной» и городскими властями. Организаторы ранее обещали вернуть деньги за билеты в случае отмены концертов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стадион «Газпром Арена» опроверг информацию о планируемых выступлениях зарубежных артистов в октябре.

Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам шоу из-за жалоб покупателей билетов.

Российские фанаты рэпера подали в суды шесть исков с требованием возврата денег.