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    24 сентября 2026, 10:42 • Новости дня

    Продажи китайских автомобилей BYD в Европе удвоились

    WSJ: Продажи китайских автомобилей BYD в Европе выросли более чем вдвое

    Tекст: Игорь Иножарский

    В прошлом месяце регистрация новых автомобилей китайской компании BYD в Европе выросла более чем в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 26 тыс. единиц.

    Китайские автопроизводители вновь зафиксировали уверенный рост продаж на европейском рынке, привлекая все больше покупателей на фоне снижения конкурентоспособности местных компаний, пишет The Wall Street Journal.

    По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в прошлом месяце количество регистраций новых автомобилей BYD в странах Евросоюза, Великобритании, Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии составило 26007 единиц, что более чем вдвое превышает показатели прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году компания BYD запланировала внедрить сверхбыструю зарядку в Евросоюзе. Весной прошлого года продажи китайских электрокаров в ЕС впервые превысили показатель Tesla. В марте прошлого года выручка китайского автопроизводителя превзошла доходы американской компании.

    23 сентября 2026, 17:18 • Новости дня
    Определены восемь госкомпаний для частичного переезда из Москвы в регионы

    Решетников сообщил о частичном переезде восьми крупных госкомпаний из Москвы

    Определены восемь госкомпаний для частичного переезда из Москвы в регионы
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство экономического развития России выбрало восемь крупных холдингов для частичного перевода их структур из Москвы в регионы страны, сообщил глава ведомства Максим Решетников.

    В перечень вошли такие компании, как «Аэрофлот», «Почта России», «Роснефть», РЖД, «Транснефть», «Россети», «Интер РАО» и «Зарубежнефть», передает РИА «Новости». «Мы для дальнейших действий по перемещению отдельно определили критерии: штат от 2000 человек в Москве, компания не относится к оборонно-промышленному комплексу», – сообщил Решетников на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

    Решетников пояснил, что промышленный и оборонный секторы решили пока не затрагивать, чтобы не нарушать их рабочий ритм. В итоге в фокусе оказались восемь холдингов, объединяющих 250 компаний в столице с общим числом рабочих мест около 270 тыс. При этом министр отметил, что не все эти должности связаны исключительно с управлением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин подтвердил процесс перевода центральных офисов крупных корпораций в субъекты страны.

    В июле российский лидер утвердил перечень поручений по перемещению госкорпораций.

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    23 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов СВО
    Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что россияне верят в военнослужащих специальной военной операции и не сомневаются в победе страны.

    В ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции глава государства обратился к военнослужащим на передовой, передает РИА «Новости». Он отметил, что прошедшие выборы в Государственную думу стали голосованием за бойцов спецоперации.

    «Хочу, чтобы вы знали, товарищи: это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм и преданность Родине», – сказал российский лидер.

    Президент добавил, что не сомневается в достижении всех поставленных в рамках специальной военной операции целей.

    В преддверии голосования президент России Владимир Путин обратился к нации со специальным телеобращением.

    Эксперты назвали участие в выборах возможностью поддержать защитников страны.

    По итогам кампании более 80 ветеранов спецоперации получат мандаты депутатов Государственной думы.

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    23 сентября 2026, 19:22 • Видео
    Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

    Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

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    23 сентября 2026, 23:24 • Новости дня
    Мать Сергея Соседова назвала причину гибели музыкального критика

    Мать Сергея Соседова: Критик умер в результате тяжелой травмы головы

    Мать Сергея Соседова назвала причину гибели музыкального критика
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Музыкальный критик Сергей Соседов ушел из жизни в результате тяжелой травмы головы, полученной при случайном падении в здании отеля, об этом рассказала его мать Антонина.

    О деталях трагического инцидента журналистам сообщила мать покойного Антонина, передают «Известия». «Вот он спускался в отеле по лестнице и вот упал. Упал и повредил голову. Вызывали скорую. Тут же в больницу, но спасти не могли», – рассказала женщина.

    Родственница критика с горечью добавила, что до трагедии они с сыном постоянно проживали вдвоем. В результате внезапной смерти Сергея Соседова мать осталась совершенно одна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, музыкальный критик скончался в Якутии в результате несчастного случая.

    Семья журналиста объявила о предстоящих похоронах на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

    В конце прошлого года Сергей Соседов предложил внести песню Ларисы Долиной в официальный стоп-лист.

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    23 сентября 2026, 19:44 • Новости дня
    Чулпан Хаматова отказалась играть в русскоязычной постановке в Европе

    NYT: Чулпан Хаматова отказалась играть в русскоязычной постановке в Европе

    Чулпан Хаматова отказалась играть в русскоязычной постановке в Европе
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Актриса Чулпан Хаматова решила не принимать участие в русскоязычной версии спектакля по пьесе Эжена Ионеско в рамках европейского тура, о чем рассказала в интервью американскому изданию The New York Times (NYT).

    По ее словам, отказ связан со специфическими особенностями персонажа произведения «Бред», передают «Вести». «Я не смогла бы сыграть эту героиню из «Бреда» на русском языке. Это просто невозможно из-за всех этих нюансов и оттенков», – заявила актриса.

    Она также добавила, что перенос спектакля на русский язык потребовал бы фактически заново выстроить образ героини.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале этого года зрители в Таллине и Кишиневе выгнали актрису со сцены из-за обилия нецензурной брани.

    В прошлом году администрация Тбилисского русского драматического театра отменила спектакль с ее участием в день премьеры.

    В 2024 году руководство Нового Рижского театра уволило Чулпан Хаматову из-за недовольства ее работой.

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    23 сентября 2026, 11:51 • Новости дня
    В Киеве после взрывов возле вокзала начался масштабный пожар

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве после серии мощных взрывов зафиксировано крупное возгорание в районе железнодорожного вокзала, сообщило издание «Инсайдер».

    По данным издания «Инсайдер», после серии взрывов в Киеве разгорелся сильный пожар. Очаг возгорания зафиксирован в районе железнодорожного вокзала, передает ТАСС.

    Очевидцы публикуют кадры, на которых видны клубы густого черного дыма, поднимающиеся над городом. В настоящее время в Киеве и области, а также в ряде других регионов страны объявлена воздушная тревога.

    Ранее в Киеве прогремел мощный взрыв.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении объекта транспортной инфраструктуры в городе.

    Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на среду поразили склады хранения материалов для производства дронов в Киеве, в Одессе поражены три логистических центра, где хранились грузы для ВСУ.

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    23 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед практически пустым залом
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед практически пустым залом
    @ Seth Wenig/AP/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На заседании Генеральной Ассамблеи ООН глава Украины Владимир Зеленский произнес речь, однако слушателей в помещении практически не оказалось, за исключением присутствовавшей в полном составе украинской делегации.

    Зеленский произнес речь с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН перед практически отсутствующей аудиторией. Выступление главы Украины проходило в рамках утренней сессии, и к моменту его выхода помещение уже покинули почти все дипломаты, передает ТАСС.

    Он появился на публике в черном пиджаке не по размеру и без галстука. Выступающий говорил на плохом английском языке, допуская грамматические ошибки. При этом установленный регламент был превышен почти в два раза.

    Единственными слушателями, которые присутствовали на заседании в полном составе, оказались представители украинской делегации. Остальные места в огромном зале пустовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский политик проигнорировал строгий дресс-код на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

    В прошлом году он также выступил перед полупустым залом. Глава МИД России Сергей Лавров исключил возможность контактов с украинской делегацией на текущем мероприятии.

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    23 сентября 2026, 21:39 • Новости дня
    Лавров назвал причину потери Украиной границ 1991 года

    Лавров: Украина потеряла границы 1991 года из-за жульничества Европы

    Лавров назвал причину потери Украиной границ 1991 года
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал причину, по которой Украина потеряла свои территории и не смогла сохраниться в границах 1991 года.

    Лавров во время выступления в Совбезе ООН рассказал о причинах потери Украиной своих территорий. Дипломат напомнил, что в 2014 году европейские страны добились заключения соглашения между украинскими властями и оппозицией, передает РИА «Новости».

    Документ был подписан 21 февраля 2014 года под гарантии Германии, Франции и Польши. Однако уже на следующий день, в ночь на 22 февраля, оппозиционные силы захватили правительственные здания в Киеве. Европейские гаранты при этом признали такой исход событий.

    «Если бы европейцы не занимались жульничеством и заставили оппозицию выполнить подписанное в феврале 2014 года под гарантии Берлина, Парижа и Варшавы соглашение, это сохранило бы территориальную целостность Украины в тех самых границах 1991 года, которыми грезят Зеленский и его западные хозяева», – подчеркнул Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал нереалистичными разговоры о возвращении Украины к границам 1991 года.

    До этого министр перечислил три упущенных Европой шанса для урегулирования украинского кризиса.

    Дипломат также обвинил западные страны в срыве мирных договоренностей.

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    23 сентября 2026, 13:50 • Новости дня
    УАЗ сообщил о подготовке масштабного обновления «Буханки» и «Хантера»

    Глава УАЗ Сахабиев анонсировал обновление «Буханки» и «Хантера»

    УАЗ сообщил о подготовке масштабного обновления «Буханки» и «Хантера»
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ульяновский автозавод изучает три варианта масштабного обновления моделей «Буханка» и «Хантер», окончательное решение о векторе развития примут до конца текущего года, сообщил гендиректор предприятия Ильнур Сахабиев.

    Ульяновский автомобильный завод рассматривает несколько концепций модернизации своих специализированных моделей, передает «Российская газета».

    Генеральный директор УАЗа Ильнур Сахабиев отметил, что кардинально изменить автомобили, сохранив при этом их доступность для покупателей, будет непросто.

    «У нас сейчас идет мозговой штурм по поводу того, какой может быть новая «Буханка». Одна из идей – сохранить, например, платформу, поставить новый кузов. При этом понимаем, что если мы пойдем по пути разработки штампованного кузова, это инвестиции, которые будут нелегко вернуть, и то, что современный кузов будет использоваться на старой конструкции, тоже не совсем верный подход», – заявил руководитель предприятия.

    Второй вариант модернизации включает использование платформы внедорожника «Патриот» и установку нового кузова, как это предполагалось в проекте УАЗ-3165. Третья концепция подразумевает создание однообъемного автомобиля на базе локализованной платформы Sollers Argo. Окончательные предложения по технической концепции и первичной инвестиционной оценке компания подготовит до конца года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Ульяновский автозавод официально утвердил название «Буханка» для своей классической линейки легких грузовиков.

    Годом ранее пресс-служба предприятия объявила о продолжении выпуска автомобилей этого востребованного семейства.

    Осенью 2025 года производитель прекратил сборку внедорожников устаревшего экологического стандарта «Евро-2».

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    23 сентября 2026, 14:31 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на ухудшение здоровья из-за постоянного стресса
    Зеленский пожаловался на ухудшение здоровья из-за постоянного стресса
    @ Kyle Mazza/CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ухудшении состояния здоровья на фоне постоянного напряжения и признался в большом количестве неверных решений за время конфликта.

    Политик рассказал о проблемах со здоровьем в интервью американскому изданию Wall Street Journal, передает РИА «Новости». Главной причиной такого состояния он назвал «непрекращающийся стресс».

    «Приходится совершать сотню сделок каждый день. Это не очень просто», – подчеркнул он.

    Также Владимир Зеленский откровенно добавил, что за время конфликта совершил много ошибок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, закрытая часть переговоров политиков в Нью-Йорке продлилась сорок минут.

    Во время открытой беседы американский лидер полностью лишил гостя возможности отвечать на вопросы журналистов.

    В прошлом году глава киевского режима досрочно покинул Белый дом после ожесточенного спора с президентом США.

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    23 сентября 2026, 11:54 • Новости дня
    Эксперт назвал «ядерной опцией» планы Трампа запретить экспорт дизеля

    Американист Дудаков: Запрет на экспорт американского дизеля потрясет мировой рынок

    Эксперт назвал «ядерной опцией» планы Трампа запретить экспорт дизеля
    @ Nam Y. Huh/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Ситуация на топливном рынке США подрывает ключевые секторы экономики – от фермерских хозяйств, где фиксируются рекордные темпы банкротств, до логистики, разгоняющей инфляцию в стране. На этом фоне в Вашингтоне все активнее обсуждают запрет на экспорт дизеля. Однако такая мера приведет к масштабным последствиям для американского и мирового рынков, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «США охватил топливный кризис. В стране наблюдается острый дефицит дизельного топлива. На этом фоне цены на дизель достигли пиковых значений за всю историю: средняя стоимость составляет 6,5 доллара за галлон, а в отдельных штатах – в частности в Калифорнии – и вовсе доходит до 8,9 доллара за галлон», – отметил американист Малек Дудаков.

    По его словам, ситуация на топливном рынке «бьет» по всем секторам американской экономики. «Так, фиксируются рекордные темпы банкротства фермерских хозяйств. Дорожает и логистика, которая разгоняет инфляцию внутри Америки. В канун промежуточных выборов в Конгресс все это неприятно сказывается на рейтинге Дональда Трампа и Республиканской партии», – указал собеседник.

    На этом фоне в Штатах все более активно обсуждается тема запрета экспорта дизельного топлива. «Впрочем, сама мера – «ядерная опция», потому что последствия окажутся довольно серьезными. Вероятно, другие страны в отместку начнут перекрывать поставки нефти в США, и тогда Америка столкнется с еще более острым топливным и нефтяным кризисом», – рассуждает Дудаков.

    «Кроме того, американские нефтяники рискуют потерять внешние рынки сбыта, может, даже безвозвратно, поскольку восстановить утраченные позиции впоследствии будет непросто», – добавил он. Аналитик допускает, что администрация Трампа в связи с рисками не станет вводить ограничения на экспорт дизеля. Но если Вашингтон все же примет такое решение, то американский и мировой топливные рынки ждут серьезные потрясения, заключил политолог.

    Ранее Дональд Трамп поддержал идею остановить экспорт дизельного топлива на фоне роста цен в США. Он сообщил, что поручил администрации рассмотреть вопрос о запрете или ограничении экспорта. «Я говорил: давайте не будем отправлять дизель за рубеж. Мы производим много дизеля», – сказал американский лидер. По его словам, окончательное решение будет принято в ближайшее время.

    В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент заявил, что пока оценивается целесообразность такого шага с точки зрения возможностей национальной нефтепереработки. «Мы изучаем, насколько это реализуемо с точки зрения общих нефтеперерабатывающих мощностей и сработает ли полный или частичный запрет», – сказал он.

    Подобное заявление означает изменение курса американской администрации, которая ранее отказывалась ограничивать экспорт горючего. Инициативу об остановке поставок активно продвигают представители Республиканской партии на фоне недовольства фермеров и дальнобойщиков рекордными ценами на дизель накануне промежуточных выборов в Конгресс.

    По данным Американской автомобильной ассоциации (ААА), средняя цена дизеля в США взлетела до 6,53 доллара за галлон, что почти на три доллара выше уровня прошлого года. Цены выросли на фоне сокращения мировых нефтеперерабатывающих мощностей. Телеканал CNBC связал его с ударами по предприятиям в России и на Ближнем Востоке, а также ограничениями судоходства через Ормузский пролив.

    Аналитики энергетического рынка предупреждают о серьезных рисках введения Штатами запрета на экспорт дизеля. По мнению экспертов, ограничения способны привести к краткосрочному снижению стоимости топлива внутри страны, однако в перспективе вызовут рост мировых цен, что в итоге негативно отразится и на американской экономике, передает Axios.

    Как отмечает портал, для реализации инициативы Трамп может воспользоваться президентскими полномочиями по введению чрезвычайного положения. Альтернативным вариантом является принятие соответствующего закона, однако в Сенате мнения республиканцев по поводу целесообразности запрета разделились.

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    23 сентября 2026, 15:04 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский в ООН мечется между шантажом и попрошайничеством

    Эксперт Шеслер: Зеленский в ООН мечется между шантажом и попрошайничеством

    Эксперт: Зеленский в ООН мечется между шантажом и попрошайничеством
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский на полях ГА ООН пытается получить деньги, оружие и другую поддержку Запада на фоне подготовки Украины к тяжелейшей зиме. Он мечется от шантажа и угроз в адрес России к попрошайничеству. Но ЕС и США уже не готовы помогать Киеву в прежнем объеме, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Зеленский на полях ГА ООН встретился с президентом США и другими лидерами.

    «В Киеве прекрасно понимают, что ситуация на Украине с каждым днем становится все хуже. Основные плательщики в украинский бюджет терпят огромные убытки. Ретейл, металлургия, сельское хозяйство, малый и средний бизнес заморозили сколько-нибудь существенную деятельность. А внешнее финансирование не помогает Украине закрыть бюджетные дыры», – говорит политолог Лариса Шеслер.

    По ее словам, приближающаяся зима грозит Украине еще большими проблемами. «Энергетические пробелы даже деньгами закрыть не получится. Инфраструктура и логистика полуразрушены, около трети локомотивов выведено из строя российскими дронами. Стране нужны генераторы, трансформаторы для ремонта подстанций, мобильные хранилища топлива», – детализировала спикер.

    «Кроме того, поставленное оборудование нужно было бы налаживать, тестировать, запускать в работу, присоединять к энергосетям. А подавляющая часть технических специалистов попросту сбежала из страны из-за всевозможных неурядиц и опасности быть насильно мобилизованным. Сами украинские эксперты называют ближайшие полгода «зимой судного дня», – продолжает аналитик.

    В итоге, пояснила эксперт, Зеленский в ООН мечется от шантажа к жалобам, от попрошайничества – к угрозам в адрес России. «В Сети уже метко определили, что он попал в «колесо генотьбы» – словосочетание, примерно означающее «позорную борьбу». Он проявляет низкую политическую культуру и популизм, лавирует между зрадой (крах или поражение) и перемогой (победа или успех)», – сыронизировала собеседница.

    Спикер также обратила внимание на напряженную встречу Зеленского с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. «Политическая ситуация в Европе также складывается не в пользу поддержки Украины. В Германии набирают обороты правые силы, выступающие за ограничение сотрудничества с Киевом. Во Франции растет популярность Марин Ле Пен. Премьер Венгрии Петер Мадьяр категорически отверг возможность создания хранилищ для украинских нефтепродуктов», – продолжила эксперт.

    «Изменения в Европе сопровождаются значительными социальными и экономическими проблемами, ростом стоимости нефти, дефицитом дизеля. Все говорит, что европейским странам нужно способствовать решению украинского кризиса, а не поддерживать милитаристские устремления Киева. Таким образом, думаю, требования Брюсселем реформ от украинского руководства – лишь повод для сущностного изменения отношений с Банковой», – полагает аналитик.

    В похожей повестке прошла и встреча Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом, пояснила Шеслер. «Судя по продолжительности встречи, она представляла собой во многом протокольное мероприятие с декларированием своих позиций и общими фразами», – детализировала собеседница.

    «Президенту США нужно усиливать свои электоральные позиции перед выборами в Конгресс. Это невозможно сделать без решения проблем на внутриамериканском топливном рынке. Американский лидер считает, что первопричиной проблем является украинский кризис. Поэтому он требует от Киева прекратить удары по российским НПЗ и ратует за скорейшее подписание мирного договора», – отметила спикер.

    «Что касается Японии, то она заявлением о поддержке Киева сохраняет агрессивную риторику в адрес России, ничем не рискуя и ни к чему себя не обязывая. Воинственные высказывания без какой-то особой материальной помощи стоят недорого», – резюмировала политолог.

    Напомним, с 22 по 26 сентября в Нью-Йорке проходит Неделя высокого уровня в рамках Генассамблеи ООН. В мероприятиях принимают участие лидеры и представители 193 государств – членов ООН.

    Так, накануне прошла встреча Трампа с Зеленским, в ходе которой глава Белого дома не дал визави ответить ни на один вопрос журналистов, передает РИА «Новости». В ходе общения с прессой американский лидер высказался о возможности достижения урегулирования до зимы. Также он напомнил о росте цен на дизтопливо.

    По словам Трампа, он обсуждает с российским лидером Владимиром Путиным условия возможного мирного соглашения России и Украины. Открытая часть встречи главы Белого дома с Зеленским продолжалась около десяти минут.

    Затем, после 40-минутной закрытой встречи, Зеленский заявил, что надеется завершить конфликт на Украине до зимы. «Я готов к трехсторонней встрече», – указал он. «Нам в этом поможет президент Трамп», – добавил Зеленский.

    Также в рамках ГА ООН состоялась встреча Зеленского с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Беседа была «напряженной», сообщает Bloomberg. Европейская делегация заявила, что для продолжения финансовой помощи Киева Брюсселю необходимо видеть украинский прогресс в разработке нового законодательства, направленного на борьбу с теневой экономикой, увеличение налоговых поступлений и приближения к законодательству ЕС.

    Помимо этого, Зеленский встретился с премьер-министром Японии Санаэ Такаити. «Токио поддерживает Киев. Эта политика не изменится. Мы продолжим сотрудничать с международным сообществом для помощи Украине и сохранения санкций против России», – заявила глава японского правительства.

    В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего выступления в ООН заявил, что «коалиция желающих» не отступит в своей поддержке Украины, но она также «готова обеспечить мир и стабильность» в Европе.

    Поездку Зеленского на ГА ООН можно считать проваленной, поскольку он почти ничего не выпросил у США, считает глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. «Для сторонников Трампа Зеленский – токсичный тип. Теперь роль Зеленского в мировой политике – сидеть и помалкивать», – добавил он.

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    23 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    ЦБ выявил случаи отказа банков принимать наличные у россиян
    ЦБ выявил случаи отказа банков принимать наличные у россиян
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Банк России зафиксировал случаи, когда некоторые кредитные организации отказываются принимать у россиян наличные деньги, сообщил заместитель председателя регулятора Сергей Белов.

    Беглов призвал кредитные организации пресекать случаи отказа в приеме наличных денег у граждан, передает ТАСС. «К сожалению, видим случаи, когда некоторые подразделения кредитных организаций отказываются принимать наличные платежи у граждан. Причем объясняя это тем, что совершение операций с наличными деньгами – право, а не обязанность кредитной организации», – заявил он в ходе ХХІІI Международного банковского форума.

    Зампред ЦБ призвал банки обратить пристальное внимание на работу своих отделений и пресекать подобные отказы. Он подчеркнул, что такая трактовка закона в корне неверна, поскольку, согласно Гражданскому кодексу, рубль является законным платежным средством и обязателен к приему по нарицательной стоимости на всей территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Центробанк рекомендовал участникам рынка усилить надзор за внесением клиентами крупных сумм наличных.

    В прошлом году средняя сумма разовой покупки за бумажные деньги достигла 1999 рублей.

    В начале сентября Сбербанк зафиксировал сокращение оттока наличности из кредитных организаций на треть.

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    23 сентября 2026, 18:23 • Новости дня
    Российские военные поразили ключевые дата-центры минобороны Украины в Киеве
    Российские военные поразили ключевые дата-центры минобороны Украины в Киеве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные уничтожили в Киеве центры обработки данных New-Telco и «Юнайтед ДС», обеспечивавшие связь спецслужб и минобороны Украины, сообщило российское Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по центрам обработки данных, а также логистическим и складским терминалам, обеспечивающим деятельность ВСУ, передает РИА «Новости».

    «В результате ударов в городе Киев поражен центр обработки данных New-Telco, один из ключевых объектов обмена интернет-трафиком минобороны Украины», – сообщило Минобороны.

    Кроме того, в украинской столице был поражен дата-центр «Юнайтед ДС». Этот объект обеспечивает обработку и передачу данных, а также международную связь украинских спецслужб.

    Также российские военные поразили два логистических центра в Одессе и населенном пункте Ильичевка. Эти терминалы использовались для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских государств.

    На прошлой неделе российские военные поразили крупнейший киевский дата-центр «Де Ново Дата-Центр».

    Днем позже Вооруженные силы России нанесли удар по крупному логистическому центру под Одессой.

    Ранее беспилотники «Герань» уничтожили столичный центр обработки данных «ИнтерКарс».

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    23 сентября 2026, 21:27 • Новости дня
    Умер телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов
    Умер телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Известный российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов скончался на 59-м году жизни, сообщили в его окружении.

    Соседов умер во время пребывания в Якутии, передает ТАСС. «Сергея не стало. Это произошло в Якутии», – сообщил собеседник агентства. По словам источника, критик скончался в результате несчастного случая. Трагедия произошла после того, как он прибыл в регион для участия в мероприятии.

    Ожидается, что официальную информацию о произошедшем родственники покойного объявят позднее.

    Сергей Соседов родился 23 января 1968 года в Москве. Он окончил факультет журналистики МГУ. За свою долгую карьеру Соседов работал в газете «Вечерняя Москва» и выступал музыкальным обозревателем в различных крупных изданиях.

    Наибольшую популярность критику принесло активное участие в телевизионных проектах. Он оценивал участников шоу «X Factor» на Украине, а также судил исполнителей в популярных российских программах «Суперстар!» и «Ты – суперстар!».

    В феврале текущего года в Петербурге скончался известный музыкальный критик Иосиф Райскин.

    В мае после продолжительной болезни из жизни ушел бывший участник рок-группы «Машина времени» Николай Ксенофонтов.

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    23 сентября 2026, 12:24 • Новости дня
    Такаити призвала ООН убрать статус Японии как «враждебного государства»
    Такаити призвала ООН убрать статус Японии как «враждебного государства»
    @ Frank Franklin II/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в своем первом выступлении на Генеральной Ассамблее ООН призвала исключить из Устава организации формулировки, определяющие Японию и Германию как «враждебные государства».

    Такаити отметила, что положения о «враждебных государствах» должны быть удалены незамедлительно в соответствии с резолюцией 2005 года, учитывая вклад Токио в работу ООН на протяжении 70 лет, пишет Bloomberg.

    Китайская делегация присутствовала при выступлении. Ранее Пекин использовал этот статус Японии в ООН для критики Токио на фоне напряженности вокруг Тайваня, называя Японию угрозой региональному миру. Такаити заявляла, что вторжение на Тайвань станет экзистенциальной угрозой для Японии.

    Перед выступлением Такаити встретилась с Дональдом Трампом, чтобы обсудить координацию по вопросам Китая и глобальные финансы. Стороны подтвердили намерение укреплять двусторонний альянс.

    Также японский премьер провела встречу с Владимиром Зеленским, заявив, что Токио продолжит поддерживать Украину и сохранит санкции против России. Отношения между Японией и РФ ухудшились после визита президента Владимира Путина на Курильские острова.

    В своей речи Такаити выразила поддержку Международному уголовному суду, президент которого Томоко Аканэ попала под санкции США, и предупредила об опасности военного сотрудничества КНДР и России. Япония также рассматривает увеличение расходов на оборону до 3,5% ВВП в течение 10 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай поддержал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о сохранении вражеского статуса Японии в Уставе ООН. В августе Лавров зачитал соответствующую статью из Устава ООН. В прошлом году Пекин напомнил Токио об особых правах государств – основателей всемирной организации.

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