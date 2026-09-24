The Guardian: Британия ежегодно теряет до 6,5 млрд фунтов экспорта в ЕС

Tекст: Игорь Иножарский

Согласно отчету аналитического центра IPPR, многие британские компании отказались от экспорта в ЕС или открыли дочерние предприятия в странах блока, чтобы избежать дополнительных административных расходов, пишет The Guardian.

Отсутствие соглашения обходится британским экспортерам в 3,7–6,5 млрд фунтов стерлингов ежегодно с момента вступления в силу торговых соглашений после Brexit в 2021 году. Это эквивалентно 0,18% годового национального дохода.

Наибольшие потери зафиксированы в экспорте автотранспорта и комплектующих (2,48–3,42 млрд фунтов), электроники (1,17–1,67 млрд фунтов) и фармацевтики (740–820 млн фунтов).

IPPR призывает правительство возобновить переговоры с ЕС о заключении соглашения на основе «динамичного согласования», что позволит властям признавать оценки продукции друг друга и снизит издержки экспортеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Канада предложила Британии вступить в союз Оттавы и ЕС. На прошлой неделе Евросоюз отказался предлагать Британии ассоциированное членство. В прошлом году Британия захотела создать стальной альянс с ЕС.