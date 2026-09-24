Опрос предсказал выход Марин Ле Пен во второй тур выборов президента Франции

Politico: Марин Ле Пен набирает до 31% перед выборами президента Франции

Tекст: Игорь Иножарский

Согласно результатам опроса компании Cluster 17, проведенного 15–16 сентября, за право выйти во второй тур вместе с Марин Ле Пен разворачивается плотная борьба между лидером партии «Горизонты» Эдуаром Филиппом и представителем «Непокоренной Франции» Жаном-Люком Меланшоном, пишет Politico.

В сценарии, где Филипп представляет правоцентристов один (без участия Габриэля Атталя из партии «Возрождение»), он набирает 19% голосов, разделяя второе место с Меланшоном. Социал-демократ Рафаэль Глюксманн в этом случае получает 12%.

Если Филипп уступает место Атталю, Меланшон уверенно занимает вторую позицию с 20%, обходя Глюксманна (14%) и Атталя (13,5%). Президент республиканцев Брюно Ретайо пока набирает от 7,5 до 9,5%. Остальные кандидаты, включая Эрика Земмура и Фабьена Русселя, получают от 2,5 до 3,5% голосов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сообщалось, что Евросоюз неизбежно будет сотрудничать с Марин Ле Пен в случае ее прихода к власти. В августе опрос предсказал победу Ле Пен во втором туре президентских выборов. Летом французский суд вернул политику право баллотироваться в президенты.