Politico: Протест Пиддингтона грозит перекинуться на другие регионы Британии

Tекст: Игорь Иножарский

Население Пиддингтона составляет всего 350 человек, однако власти запланировали открыть на заброшенной военной базе на окраине деревни центр для размещения 1250 мигрантов. В ответ местные жители организовали голосование, по итогам которого 285 человек поддержали независимость от государства, а 26 выступили против, пишет Politico.

Недовольством граждан воспользовалась лидер Консервативной партии Кеми Баденок, которая посетила населенный пункт и поддержала протестующих. Политик пообещала вынести вопрос на голосование в парламенте и использовать протесты для продвижения идеи о выходе Британии из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), которая, по ее словам, мешает государству решить миграционный кризис.

Для противодействия планам властей активисты также применяют экологические аргументы, пытаясь доказать наличие на территории бывшей базы редких видов летучих мышей и тритонов. При этом ситуацией заинтересовались местные правые радикалы: один из активистов пригрозил привезти в Пиддингтон 5 тыс. мужчин для «защиты» деревни от беженцев, что вызвало сильный испуг у местных жительниц.

Протест жителей Пиддингтона грозит перекинуться и на другие регионы страны. Представители деревни Барнэм в графстве Саффолк уже провели встречу с инициаторами референдума, чтобы обсудить организацию аналогичного голосования против использования еще одной базы ВВС для нужд мигрантов.

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