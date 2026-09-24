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    24 сентября 2026, 10:27 • Новости дня

    Politico: Протест Пиддингтона грозит перекинуться на другие регионы Британии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Жители английской деревни Пиддингтон на символическом референдуме проголосовали за выход из состава страны в знак протеста против планов правительства премьер-министра Энди Бернема разместить там более тысячи просителей убежища. СМИ пишут, что протест Пиддингтона грозит перекинуться и на другие регионы Соединенного королевства.

    Население Пиддингтона составляет всего 350 человек, однако власти запланировали открыть на заброшенной военной базе на окраине деревни центр для размещения 1250 мигрантов. В ответ местные жители организовали голосование, по итогам которого 285 человек поддержали независимость от государства, а 26 выступили против, пишет Politico.

    Недовольством граждан воспользовалась лидер Консервативной партии Кеми Баденок, которая посетила населенный пункт и поддержала протестующих. Политик пообещала вынести вопрос на голосование в парламенте и использовать протесты для продвижения идеи о выходе Британии из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), которая, по ее словам, мешает государству решить миграционный кризис.

    Для противодействия планам властей активисты также применяют экологические аргументы, пытаясь доказать наличие на территории бывшей базы редких видов летучих мышей и тритонов. При этом ситуацией заинтересовались местные правые радикалы: один из активистов пригрозил привезти в Пиддингтон 5 тыс. мужчин для «защиты» деревни от беженцев, что вызвало сильный испуг у местных жительниц.

    Протест жителей Пиддингтона грозит перекинуться и на другие регионы страны. Представители деревни Барнэм в графстве Саффолк уже провели встречу с инициаторами референдума, чтобы обсудить организацию аналогичного голосования против использования еще одной базы ВВС для нужд мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Великобритании определили фигуру следующего премьер-министра. В июне эксперты назвали главного конкурента Кира Стармера за лидерство в правящей партии. В феврале Стармер призвал совладельца футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» принести извинения.

    23 сентября 2026, 10:21 • Новости дня
    Страны ЕС испугались освобождения преступников в Британии

    Страны Евросоюза выразили опасения из-за высылки преступников из Британии

    Страны ЕС испугались освобождения преступников в Британии
    @ TOLGA AKMEN/EPA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Государства Европейского союза выразили серьезную обеспокоенность намерением властей Британии досрочно освободить и депортировать тысячи иностранных преступников из-за переполненности тюрем.

    До конца года Лондон планирует освободить более 2,5 тыс. правонарушителей для разгрузки пенитенциарных учреждений. С января 2027 года британское правительство также отменит требование об отбытии иностранными преступниками минимального срока перед депортацией, пишет Politico.

    Европейские дипломаты заявили о высоких рисках возвращения граждан в их родные страны без предварительного уведомления. По словам представителей стран Евросоюза, координация между британскими ведомствами практически отсутствует, а высылка преступников без надлежащего информирования создает угрозу общественной безопасности.

    Представитель правительства Британии подчеркнул, что самые опасные правонарушители исключены из программы досрочного освобождения. Тем не менее в Брюсселе предупредили, что односторонние действия Лондона способны подорвать базовое доверие между сторонами и спровоцировать дипломатический скандал накануне двустороннего саммита, посвященного нормализации отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Европейский союз отказался предлагать Британии ассоциированное членство. Летом британские власти решили досрочно выпустить на свободу часть опасных преступников из-за нехватки мест в камерах. В прошлом году Лондон захотел создать с Брюсселем альянс в сталелитейной промышленности.

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    23 сентября 2026, 12:35 • Новости дня
    ВВС Британии создали первую эскадрилью для защиты спутников

    Британские ВВС сформировали первое космическое подразделение

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Британии создали первое специализированное подразделение военно-воздушных сил для защиты космической инфраструктуры королевства.

    Основная задача новой специализированной космической эскадрильи состоит в подавлении, ослаблении и пресечении любой враждебной деятельности, направленной против британских интересов в околоземном пространстве, передает РИА «Новости».

    В оборонном ведомстве подчеркнули, что сформированное подразделение оснащено передовыми технологиями, в том числе новейшими средствами радиоэлектронной борьбы. Эскадрилья способна участвовать как в наступательных, так и в оборонительных операциях.

    В начале сентября британское правительство представило новую национальную космическую стратегию на период до 2030 года. На программу планируется потратить рекордные 10,5 млрд долларов, из которых более трети пойдет на развитие профильного потенциала вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте британский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем.

    В прошлом году британская разведка наткнулась на российскую космическую оборону.

    В 2024 году глава ВВС Британии предложил усилить противовоздушную оборону НАТО атакующим потенциалом.

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    23 сентября 2026, 19:22 • Видео
    Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

    Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

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    22 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва мигрантов
    Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва мигрантов
    @ Antonio Sempere/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Испания направила дополнительные силы полиции и военных на границу автономного города Сеута из-за угрозы масштабного прорыва мигрантов со стороны Марокко, пишет газета Espanol.

    Испанские власти приняли решение стянуть дополнительные силы к границе после того, как в марокканских горах заметили скопление сотен нелегалов, передает РИА «Новости». Накануне часть из них пыталась преодолеть пограничный забор, однако попытка оказалась безуспешной.

    «Сотрудники вооруженных сил и подразделений национальной полиции по борьбе с беспорядками были развернуты утром на пограничном переходе Бенсу на севере автономного города Сеута после предупреждения о возможной новой попытке массового прорыва через границу», – отмечает испанская газета Espanol.

    МВД Испании планирует и дальше наращивать полицейское присутствие в Сеуте и Мелилье. Особое внимание силовиков приковано к 23 сентября, на которое в Марокко назначены выборы.

    Ожидается, что усиленные меры безопасности сохранятся как минимум в течение ближайших недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля десятки тысяч африканских мигрантов прорвали пограничные заграждения испанской Сеуты.

    Национальный разведывательный центр Испании заблаговременно обнаружил угрозу масштабного кризиса.

    В начале сентября испанские власти установили причастность марокканских спецслужб к организации массового перехода нелегалов.

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    22 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Минтруд предложил сократить долю трудовых мигрантов в десяти регионах

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство труда и социальной защиты предложило сократить допустимую долю трудовых мигрантов в десяти субъектах России, причем в восьми из них ограничения вводятся впервые.

    Минтруд подготовил проект постановления о снижении допустимой доли иностранных работников в десяти регионах России, передает РИА «Новости». Документ уже опубликован на портале нормативных правовых актов.

    «Минтруд предлагает снизить долю иностранных работников в 10 регионах по сравнению с показателями, установленными для прошлого года. В восьми регионах ограничения устанавливаются впервые», – сказано в тексте.

    Изменения затронут Мордовию, Татарстан, Чувашию, Краснодарский край, а также Вологодскую, Калужскую, Новосибирскую, Оренбургскую, Свердловскую и Тульскую области. В восьми из них региональные особенности для отдельных отраслей экономики вводятся впервые.

    На федеральном уровне сохранится полный запрет на привлечение мигрантов к работе в аптеках, на рынках и в нестационарных торговых объектах. Также останутся нулевые квоты в специализированной розничной торговле алкоголем и табаком.

    Кроме того, проект продлевает действующие ограничения для строительной и лесной отраслей, сельского хозяйства, сферы обслуживания и общепита, сохраняя установленные на 2026 год особенности в 31 субъекте страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной этого года Минтруд предложил ужесточить правила распределения квот для мигрантов.

    В прошлом году ведомство выступило с инициативой ограничить привлечение иностранных работников в сферу розничной продажи алкоголя.

    Летом правительство России поддержало законопроект о расширении оснований для увольнения иностранцев при введении региональных запретов.

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    23 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Суд вынес приговор по делу о легализации мигрантов через украинские паспорта

    ФСБ: Фигуранты дела о незаконной миграции получили до 11 лет колонии

    Tекст: Денис Тельманов

    Участники преступной группы в Тульской области отправились в исправительную колонию за масштабную торговлю поддельными украинскими документами для легализации иностранцев в России, сообщила ФСБ.

    В период с 2023 по 2026 год силовики пресекли работу масштабного канала незаконной легализации иностранцев, передает РИА «Новости». «23 сентября Одоевским межрайонным судом Тульской области 13 участников преступной группы признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений и приговорены к лишению свободы на срок от трех до 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – сообщили в ФСБ. Также им назначены штрафы от 50 тыс. до 1,6 млн рублей.

    Преступники брали за свои услуги от 500 тыс. рублей. Они находили иностранцев без законных оснований для получения гражданства и делали им фальшивые паспорта Украины на профессиональном оборудовании. Нелегальный бизнес маскировался под московскую аутстаффинговую компанию.

    В настоящее время все выданные таким образом российские паспорта аннулированы. Иностранцы выдворены за пределы страны, въезд им окончательно закрыт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет раскрыл схему получения российского гражданства через фиктивные паспорта Украины.

    Московский суд вынес приговор двенадцати участникам преступного сообщества, легализовавшего 100 тыс. иностранцев.

    В Ставропольском крае суд признал местного жителя виновным в незаконной постановке на учет более 600 мигрантов.

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    22 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Химический гигант Ineos остановил три завода в Англии из-за высоких цен на газ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Химическая корпорация Ineos приостанавливает работу трех своих заводов в Англии из-за экстремально высоких цен на природный газ, сообщает Би-би-си со ссылкой на владельца промышленной группы британского бизнесмена Джима Рэтклиффа.

    Рэтклифф заявил о закрытии производств из-за неконкурентоспособности в условиях энергетического кризиса, передает ТАСС. «Нас вынуждают законсервировать некоторые из самых эффективных производств в Европе, но при нынешних ценах на газ, которые в 12 раз выше, чем в США, и в восемь раз выше, чем в Китае, мы просто не можем конкурировать», – сказал владелец промышленной группы.

    На заводах в Халле выпускают сырье для лекарств, косметики, одежды, взрывчатки и стройматериалов. Газ является критически важным компонентом для этих процессов. Остановка затронет около тысячи человек, включая 245 непосредственных сотрудников предприятий.

    Во время простоя рабочие места будут сохранены. За этот период Ineos планирует заключить долгосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа из США, что может занять до года. Два завода уже прекратили работу, третий остановится в ближайшие дни.

    Напомним, стоимость газа в Европе достигла пятимесячных максимумов.

    Упадок британской химической отрасли поставил под угрозу выпуск стратегически важных товаров.

    Темпы закрытия химических мощностей в регионе выросли в шесть раз.

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    21 сентября 2026, 12:15 • Новости дня
    Sky News: Британия столкнулась с острой нехваткой донорских органов

    Британская служба здравоохранения сообщила о дефиците донорских органов

    Tекст: Мария Иванова

    Национальная служба здравоохранения Британии приступила к разработке плана экстренного реагирования из-за острого дефицита органов для трансплантации.

    Медицинские руководители предупредили о резком снижении числа доступных для пересадки органов, в которых срочно нуждаются 8,7 тыс. пациентов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    За период с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года показатель посмертного донорства сократился на 9%. Кроме того, родственники доноров стали реже давать согласие на изъятие органов: доля положительных решений снизилась с 67% в 2021 году до 57% в 2025 году.

    Представители Национальной службы здравоохранения Британии назвали нынешний дефицит одним из самых сложных периодов для трансплантологии за последнее десятилетие. Для решения проблемы ведомство запускает план экстренного реагирования, однако его подробности пока не раскрываются.

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    22 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Норвегия потратила 11 млн долларов на возврат домой 6000 украинских беженцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Норвегии выплатили более 11 млн долларов украинским беженцам в качестве финансовой поддержки для добровольного возвращения на родину, сообщил глава отдела норвежского иммиграционного управления (UDI) Вильбеке Йергенсен.

    С 2022 года Норвегия потратила около 11 млн долларов на мотивацию украинских беженцев к возвращению домой, передает РИА «Новости». Йергенсен в интервью порталу Nettavisen пояснила, что программа включает выплаты для покрытия расходов на дорогу и обустройство по прибытии.

    «На сегодняшний день 6047 украинцев уехали с субсидией для возвращающихся на родину. Они получают по 2500 крон (265 долларов) поддержки на оплату самой поездки домой и еще 15 тыс. крон (1590 долларов) в качестве субсидии для возвращающихся на родину», – заявила она.

    Субсидия доступна беженцам и членам их семей с видом на жительство в Норвегии. Всего с начала конфликта в страну прибыли более 100 тыс. украинцев, из которых около 29 тысяч составляют совершеннолетние мужчины.

    Депутат норвежского парламента Эрленд Виборг выразил сомнения в целесообразности таких выплат. Он отметил, что крупные субсидии могут привлечь мигрантов, рассматривающих Норвегию лишь как источник дохода, и добавил, что Партия прогресса намерена провести проверку данной программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Норвегии отменило коллективную защиту для украинских мужчин призывного возраста.

    Власти Ирландии также подготовили механизм прямых финансовых выплат для возвращения беженцев на родину.

    МВД Чехии запустило аналогичный пилотный проект по оплате билетов домой для украинских переселенцев.

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    21 сентября 2026, 21:51 • Новости дня
    Город Барнем вслед за Пиддингтоном захотел отделиться от Британии из-за беженцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители города Барнем на юге Англии намерены провести голосование о независимости в знак протеста против размещения мигрантов на расположенной поблизости военной базе, пишет газета Independent.

    По данным Independent, английский городок Барнем планирует провести символический референдум о выходе из состава Британии из-за наплыва мигрантов, передает РИА «Новости». Местные власти собираются разместить прибывших на территории соседней базы ВВС.

    «Второй городок в Англии рассматривает возможность проведения символического референдума о выходе из состава Великобритании в знак протеста против планов разместить беженцев на близлежащей военной базе», – отметил председатель местного приходского совета Джон Бауэр.

    Население населенного пункта составляет около 600 человек. По словам Бауэра, инициативу властей не поддерживает никто из местных жителей, и 90% могут проголосовать за независимость.

    Напомним, жители деревни Пиддингтон провели символический референдум о независимости из-за планов властей разместить лагерь для беженцев.

    Месяцем ранее британцы вышли на митинг против превращения бывшей базы ВВС Барнхэм в центр для просителей убежища.

    В прошлом году по городам Соединенного Королевства прокатилась волна антимигрантских протестов на фоне споров о размещении нелегалов.

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    22 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    Теракт против еврейской общины предотвратили в Британии

    Полиция Британии предотвратила теракт против еврейской общины

    Tекст: Денис Тельманов

    Британская полиция предотвратила возможный террористический акт, направленный против еврейской общины Манчестера, задержав двух подозреваемых.

    Правоохранительные органы задержали двух мужчин в возрасте около 30 лет, подозреваемых в подготовке террористического акта против еврейской общины, передает ТАСС. Аресты прошли в воскресенье, 20 сентября, после чего подозреваемых доставили в Лондон.

    «Мужчины в возрасте около 30 лет были задержаны по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 41 Закона о терроризме 2000 года. Расследование связано с предполагаемым террористическим заговором, целью которого могла стать еврейская община в районе Манчестера», – сообщили в Скотленд-Ярде.

    Полиция получила ордер на содержание подозреваемых под стражей до 27 сентября. Подробности о личностях задержанных и деталях заговора пока не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года злоумышленник атаковал представителей еврейской общины в Лондоне.

    После серии подобных инцидентов тысячи демонстрантов вышли на акцию протеста для защиты своих организаций.

    В октябре прошлого года полиция квалифицировала нападение у синагоги в Манчестере как теракт.

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    22 сентября 2026, 01:25 • Новости дня
    Telegraph: Трамп воспользуется встречей с Бернемом на ГА ООН в своих интересах

    Telegraph: Трамп обсудит с Бернемом расходы на оборону

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп при первой встрече с премьер-министром Британии Энди Бернемом на Генассамблее ООН во вторник обсудит увеличение оборонного бюджета страны, пишет The Telegraph.

    Как стало известно изданию The Telegraph, Трамп воспользуется встречей, чтобы повысить уровень приверженности Британии достижению целевого показателя расходов НАТО в размере 5% ВВП.

    Пока, по данным газеты, оборонные расходы королевства к 2030 году едва достигнут 2,7% при нынешней политике.

    Бернем надеется наладить отношения с США после того, как они обострились после отказа прежнего премьера Кира Стармера присоединиться к войне Трампа в Иране, а также из-за требований увеличить расходы на оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон на ГА ООН собрался подтолкнуть президента США к «правильным решениям» по Украине. Премьер Британии Бернем запланировал встречу с президентом США 23 сентября в штаб-квартире ООН. Бернем в августе сообщал, что собрался просить у США ракеты Patriot для Украины.

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    23 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    Учебный самолет британских ВВС разбился в Уэльсе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Учебно-тренировочный самолет T2 Hawk Королевских ВВС Британии разбился в Уэльсе, оба пилота успели катапультироваться.

    В полиции Северного Уэльса уточнили, что летчики проходят лечение в связи с незначительными травмами, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си. Британские ВВС подтвердили инцидент, сославшись на расследование и не раскрыв других деталей.

    Телеканал Sky News опубликовал видео, на котором видно катапультирование экипажа. После раскрытия парашютов самолет падает на поле за домом, затем происходит взрыв. Очевидец Пит Беннетт рассказал, что заметил проблемы сразу.

    «Прямо во время взлета из него вырвалось оранжевое пламя, а по мере набора скорости он практически полностью загорелся», – сообщил Беннетт. По его словам, самолет резко набирал высоту, дважды сильно накренился, после чего раздались два громких хлопка, и пилоты покинули машину.

    В августе на историческом аэродроме в английском графстве Эссекс упал легкий самолет.

    В июне на юго-западе Англии разбился вертолет британских военно-морских сил.

    В конце августа на юго-востоке Венгрии рухнул военный истребитель Gripen.

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    22 сентября 2026, 03:11 • Новости дня
    The Guardian узнала о намерении Бернема призвать Трампа завершить войну в Иране

    The Guardian: Бернема призовет Трампа завершить войну в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Энди Бернем надеется занять более жесткую позицию по отношению к лидеру США Дональду Трампу, чем его предшественник, не провоцируя при этом дипломатическую войну и призвать к окончанию войны с Ираном.

    Война с Ираном оказывает давление на экономику Британии, но определить успех Бернема при первой личной встрече с Дональдом Трампом во вторник, на которой премьер намерен призвать к окончанию войны США с Ираном, сложно, отмечает The Guardian. 

    «Однако Бернему может повезти. Баланс рисков изменился. Трамп непопулярен внутри США, где инфляция остается высокой, а он погряз в неразрешимом конфликте с Ираном, который может разрушить его планы на промежуточные выборы», – говорится в материале.

    Когда Кир Стармер впервые посетил Трампа в феврале 2025 года, ситуация была совершенно иной. Бернем хоть и защищал подход своего предшественника, но в июне дал понять, что выберет другое направление.

    «Очевидно, что отношения важны для Великобритании, но не до такой степени, чтобы мы просто соглашались со всем, что они говорят. В прошлом у нас были проблемы, когда это происходило», – сказал Бернем об отношениях с США.

    Источники на Даунинг-стрит ожидают, что Бернем будет действовать решительнее, когда сочтет необходимым отстаивать британские интересы. Однако нет никаких оснований полагать, что он последует более воинственному подходу премьер-министра Канады Марка Карни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Бернем запланировал встречу с президентом США 23 сентября в штаб-квартире ООН. The Telegraph узнала, что американский лидер воспользуется встречей с Бернемом на ГА ООН в своих интересах.

    При этом Макрон на ГА ООН собрался подтолкнуть президента США к «правильным решениям» по Украине.


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    23 сентября 2026, 12:57 • Новости дня
    Лидер голландских правых призвал запретить паранджу на улицах

    Лидер голландских правых Вилдерс потребовал запретить паранджу на улицах

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс предложил запретить ношение паранджи и других исламских головных уборов на улицах страны.

    Политик заявил, что Нидерланды превращаются в «полуисламский халифат», который становится небезопасным для многих категорий граждан. По его мнению, следует закрыть исламские школы и прекратить практику предоставления убежища и бесплатной выдачи паспортов иностранцам.

    Вилдерс также выступил за принудительную депортацию мигрантов, совершивших преступления, и за лишение гражданства тех обладателей двойного гражданства, которые не соблюдают законы и ценности королевства, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Вилдерс пообещал инициировать вотум недоверия будущему правительству Нидерландов.

    Прошлой осенью политик заявил, что надеялся на другой исход выборов в стране.

    Летом прошлого года он призвал пересмотреть объем поддержки Киева.

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    23 сентября 2026, 12:41 • Новости дня
    Депутата выгнали из парламента Испании за перцовый баллончик

    Испанского депутата выгнали из парламента за показ перцового баллончика

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Конгресса депутатов Испании Франсина Арменголь удалила с заседания парламентария Ану Васкес за демонстрацию перцового баллончика при обсуждении миграционного кризиса.

    Инцидент произошел во время обращения депутата от оппозиционной Народной партии Аны Васкес к министру внутренних дел Фернандо Гранде-Марласке по вопросу безопасности в автономном городе Сеута. Парламентарий достала перцовый баллончик, назвав его базовым школьным инвентарем и символом отсутствия свобод у женщин региона, передает ТАСС.

    Председатель Конгресса Франсина Арменголь заявила, что в соответствии с правилами и реестром показанный баллончик считается оружием. После этого спикер попросила Васкес покинуть зал заседаний.

    В конце июля десятки тысяч нелегальных мигрантов добрались до Сеуты вплавь и вброд со стороны Марокко. Для обеспечения безопасности власти Испании задействовали военных. По официальным оценкам, границу пересекли до 80 тыс. человек, большинство из которых уже вернулись обратно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва мигрантов.

    На прошлой неделе испанская полиция применила силу против прибывших в анклав нелегалов.

    В начале месяца Мадрид установил причастность властей Марокко к масштабному вторжению.

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