  • Новость часаМинфин назвал средний размер пенсии по старости в 2027 году
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Индия бросила вызов экономическому лидерству Китая
    ВКС получили партию истребителей Су-57 в новом облике
    Зеленский заявил о трех требованиях США к России по конфликту на Украине
    Биолог рассказал, как предотвратить массовое появление слизней на даче весной
    ВС России поразили центры связи на Украине
    Лавров и Рубио обсудили террор Украины против мировой энергетики
    Экономика России вернула показатели прибыли 2017 года
    Трамп лично встретил Си Цзиньпина у трапа самолета
    Китай испытал истребитель шестого поколения J-36 с лазерным оружием
    24 сентября 2026, 10:23 • Новости дня

    Тони Блэр призвал Британию вернуться в Евросоюз

    Тони Блэр посоветовал премьеру Британии добиваться возвращения в Евросоюз

    Тони Блэр призвал Британию вернуться в Евросоюз
    @ Sun Fanyue/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший премьер-министр Британии Тони Блэр призвал страну в течение ближайшего десятилетия вернуться в состав реформированного Европейского союза.

    Об этом говорится в докладе Института глобальных изменений Тони Блэра. Возвращение в Евросоюз должно стать «краеугольным камнем» десятилетнего плана британского правительства, но при условии, что Брюссель серьезно подойдет к реформам, пишет Politico.

    В докладе отмечается, что Британии необходимо отказаться от риторики, связанной с Brexit, и начать формировать новые совместные институты с Европой. В качестве примера авторы предлагают превратить Северное море в общий энергетический хаб, совместно работать над искусственным интеллектом и присоединиться к кредитным программам ЕС на закупку вооружений.

    Новый премьер-министр Британии Энди Бернем при вступлении в должность в июле обещал представить свое видение развития страны на ближайшее десятилетие до конца года. Блэр подчеркнул, что Лондон должен стремиться к восстановлению формальных отношений с Европой, способной быть реальной мировой силой, иначе Британии придется сотрудничать с ЕС только в сферах общих интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Британии Энди Бернем заявил о курсе на сближение страны с ЕС. Летом он обратился к России перед визитом украинского лидера Владимира Зеленского. В июле Бернем анонсировал 20-процентное снижение налогов для британских баров.

    23 сентября 2026, 12:17 • Новости дня
    Азербайджан освободил француза после снятия евросанкций с Усманова

    Азербайджан освободил гражданина Франции Мартина Райана после снятия европейских санкций с Алишера Усманова

    Азербайджан освободил француза после снятия евросанкций с Усманова
    @ Aziz Karimov/REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Азербайджана освободили гражданина Франции Мартина Райана, осужденного за шпионаж, на следующий день после того, как Париж добился снятия санкций ЕС с российского бизнесмена Алишера Усманова.

    Райан оказался единственным французом среди помилованных в среду президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает Politico.

    Ранее Financial Times сообщала, что исключение Усманова из санкционного списка было частью сделки, которая могла привести к освобождению французских граждан из-под стражи в Азербайджане.

    Франция более недели блокировала продление индивидуальных санкций Евросоюза, добиваясь исключения Усманова. В МИД Франции заявляли, что этот шаг продиктован соображениями национальной безопасности. Соглашение о продлении остальных санкций было достигнуто во вторник.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал решение об исключении Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка «постыдным и неоправданным». При этом министр-делегат по делам Европы МИД Франции Бенжамен Хаддад охарактеризовал итоги переговоров как победу европейской солидарности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сегодня в ЕС объяснили усталостью снятие ограничений с российских бизнесменов. Накануне страны Евросоюза сняли санкции против Усманова и Фридмана из-за давления двух государств. В начале месяца Франция запланировала снять санкции с миллиардера Усманова.

    Комментарии (7)
    23 сентября 2026, 12:35 • Новости дня
    ВВС Британии создали первую эскадрилью для защиты спутников

    Британские ВВС сформировали первое космическое подразделение

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Британии создали первое специализированное подразделение военно-воздушных сил для защиты космической инфраструктуры королевства.

    Основная задача новой специализированной космической эскадрильи состоит в подавлении, ослаблении и пресечении любой враждебной деятельности, направленной против британских интересов в околоземном пространстве, передает РИА «Новости».

    В оборонном ведомстве подчеркнули, что сформированное подразделение оснащено передовыми технологиями, в том числе новейшими средствами радиоэлектронной борьбы. Эскадрилья способна участвовать как в наступательных, так и в оборонительных операциях.

    В начале сентября британское правительство представило новую национальную космическую стратегию на период до 2030 года. На программу планируется потратить рекордные 10,5 млрд долларов, из которых более трети пойдет на развитие профильного потенциала вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте британский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем.

    В прошлом году британская разведка наткнулась на российскую космическую оборону.

    В 2024 году глава ВВС Британии предложил усилить противовоздушную оборону НАТО атакующим потенциалом.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 19:22 • Видео
    Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

    Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 13:13 • Новости дня
    Шохин назвал внешнее управление западными активами сигналом для ЕС
    Шохин назвал внешнее управление западными активами сигналом для ЕС
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал введение временного управления в российских активах западных компаний сигналом для Евросоюза.

    По его словам, эти меры призваны предотвратить попытки завладеть российскими замороженными активами, передает ТАСС.

    «Сейчас очень много разговоров о том, как бы, например, вывести замороженные российские активы из-под юрисдикции Бельгии и передать их в распоряжение какого-нибудь иного института Европейского союза, чтобы распорядиться замороженными резервами Центрального банка. На мой взгляд, сейчас решения такого рода во многом связаны с демонстрацией того, что если вы это сделаете, то у нас есть ответные меры. Это в некотором смысле упреждающие сигналы. Но не похоже, что они воспринимаются адекватно», – сказал он.

    Шохин добавил, что попытки использовать российские активы продолжатся, поэтому Россия будет вынуждена реагировать симметрично. Он также предложил разработать четкие критерии, почему в активах западных компаний вводится внешнее управление и насколько эффективны временные управляющие.

    По мнению главы РСПП, сейчас главным критерием является принадлежность компаний резидентам недружественных государств. Он напомнил, что изначально передача активов носила зеркальный характер. Шохин подчеркнул необходимость определения параметров эффективности внешнего управления, чтобы избежать неправильной передачи активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин передал акции торговых сетей «Ашан» и «Леруа Мерлен» во временное управление.

    Власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации замороженных российских активов.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила Евросоюзу жестким ответом на попытки присвоения суверенных средств.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 14:34 • Новости дня
    В США предрекли Украине одиночество и разочарование в Западе

    American Conservative предрекло Украине одиночество и разочарование в Западе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После завершения конфликта Украина может оказаться ненужной западным союзникам, которые больше не захотят обременять себя поддержкой Киева, пишут американские СМИ.

    Украина после завершения конфликта окажется не нужна Западу. После урегулирования конфликта страна может оказаться брошенной западными союзниками, пишет издание American Conservative.

    «Когда этот день наконец настанет, Украина может обнаружить, что она превращается в страну… которой никто не хочет обременять себя… Украина может оказаться одна, брошенная Западом и разочарованная в нем», – подчеркивается в публикации.

    В материале отмечается высокая вероятность того, что в конечном счете государство не войдет ни в Европейский союз, ни в НАТО. Мечты об ускоренном вступлении в ЕС рухнули, а требования Владимира Зеленского о членстве к 2027 году были пересмотрены на более реалистичные сроки, такие как 2035 год, подчеркивают американские журналисты.

    Кроме того, обещания о членстве в НАТО оказались нереализованными, обращает внимание АС. Лидеры США и Европы неоднократно заявляли, что страна не готова к вступлению в альянс. В условиях закрытых дверей на Западе единственным жизнеспособным направлением для страны может стать восстановление отношений с Россией, считают эксперты American Conservative.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журнал The American Conservative назвал расширение Североатлантического альянса главной причиной украинского конфликта.

    Ранее обозреватели этого же издания констатировали невозможность возвращения Киевом утраченных территорий. А британский журнал Economist объявил амбиции Украины по вступлению в НАТО мертвыми.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 14:53 • Новости дня
    Стубб заявил о попытках США добиться перемирия на Украине до наступления зимы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что Соединенные Штаты предпринимают попытки достичь соглашения о частичном прекращении огня на Украине до наступления зимы.

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о попытках США добиться перемирия на Украине. «Они добиваются частичного прекращения огня к зиме», – заявил Стубб в интервью агентству Bloomberg, передает ТАСС.

    По мнению финского лидера, условием для такого перемирия может послужить взаимный отказ сторон от нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

    Кроме того, Стубб обратил внимание на недавние визиты в Москву высокопоставленных американских представителей. Среди них спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф. Эти поездки, как считает Стубб, указывают на стремление Дональда Трампа играть более активную роль в мирном урегулировании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона рассчитывает добиться прекращения боевых действий на Украине к зиме.

    Ранее Владимир Зеленский рассказал о планах Вашингтона по частичной деэскалации конфликта. А помощник президента России Юрий Ушаков назвал встречу Владимира Путина с американскими посланниками конструктивной.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 20:52 • Новости дня
    Финляндия и Украина договорились совместно выпускать военные дроны

    Финляндия и Украина подписали соглашение о совместном выпуске БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хельсинки и Киев заключили двустороннее соглашение, направленное на совместное производство и разработку современных беспилотных технологий.

    Финляндия и Украина договорились о совместном производстве оборонной продукции. Соответствующее соглашение затрагивает сферу беспилотных технологий, пишет РИА «Новости».

    «Финляндия и Украина подписали соглашение об усилении сотрудничества в области обороны и безопасности, так называемое «соглашение по беспилотникам», – сообщили в финском министерстве обороны.

    Документ направлен на развитие и совместное создание беспилотных систем. Договоренности также призваны упростить процедуру выдачи разрешений на экспорт военной продукции. Президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что пакт открывает путь к совместному выпуску вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Киев и Хельсинки договорились о совместном производстве морских и наземных беспилотных систем.

    Позже президент Финляндии Александр Стубб пообещал передать украинской армии основную часть совместно производимых аппаратов.

    А бывший лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук назвал Финляндию важнейшей площадкой для локализации украинских оборонных разработок.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 13:59 • Новости дня
    ЕК отказалась раскрыть причины снятия санкций с российских миллиардеров

    В ЕК отказались комментировать снятие санкций с Усманова и Фридмана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Причины исключения российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из европейских санкционных списков останутся в тайне из-за строгой конфиденциальности подобных обсуждений, заявили в Еврокомиссии.

    Информация о мотивах исключения российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана из европейских санкционных списков носит закрытый характер. Чиновники Еврокомиссии не планируют давать публичных разъяснений по этому поводу, отмечает ТАСС.

    «Обсуждение санкций конфиденциально, оно полностью находится в руках стран ЕС. Поэтому, в соответствии с принципами, мы не можем комментировать эту ситуацию», – заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

    Чиновник также признался, что не помнит изначальных причин попадания бизнесменов под ограничения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители стран Евросоюза предварительно договорились убрать российских предпринимателей из санкционного списка. Инициаторами отмены ограничений выступили власти Франции и Люксембурга.

    Позже Евросоюз официально исключил Алишера Усманова и Михаила Фридмана из перечня.

    Комментарии (2608)
    23 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Представитель ЕК заявил о возможном выделении Украине 20 млрд евро

    ЕК: Украина получит 20 млрд евро в случае проведения реформ в 2026 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз готов предоставить Киеву 20 млрд евро финансовой помощи при условии успешной реализации согласованных реформ до конца года, сообщил официальный представитель ЕК Гийом Мерсье.

    Еврокомиссия может разблокировать для Украины 20 млрд евро бюджетной поддержки, передает РИА «Новости». Выделение средств станет возможным, если Киев проведет ряд реформ до конца текущего года.

    Бюджетная часть европейского финансирования предоставляется при выполнении определенных условий. В их число входят обеспечение верховенства права, борьба с коррупцией, устойчивость экономики и проведение согласованных с ЕС реформ.

    «Если эти реформы могут быть проведены и приняты в 2026 году, они смогут разблокировать бюджетную поддержку в размере 20 млрд евро», – заявил Мерсье на брифинге.

    В середине сентября Еврокомиссия направила украинским депутатам письмо с условиями выделения дополнительных средств.

    Днем ранее Брюссель напомнил Киеву о необходимости эффективной борьбы с коррупцией.

    В конце июля Совет ЕС одобрил специальную дорожную карту амбициозных реформ для украинской стороны.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 14:15 • Новости дня
    В МИД назвали интерес Евросоюза к Армении показным

    Дипломат Масленников назвал интерес Евросоюза к Армении показным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Показной интерес Евросоюза к развитию отношений с Арменией вызван стремлением нанести вред России и решить собственные геополитические задачи, заявил директор Департамента европейских проблем МИД, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников.

    «Курс Еревана, с учетом принципиальной несовместимости еэсовского законодательства и права ЕАЭС, не может не вызывать у нас вопросов. Так же, как и нарочито показная заинтересованность Евросоюза в развитии отношений с Арменией», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

    По словам Масленникова, Евросоюз проводит откровенно антироссийскую политику и превращается в агрессивно настроенный военно-политический блок. Дипломат призвал не питать иллюзий относительно истинных намерений Брюсселя. Первоочередная цель ЕС заключается не в экономическом процветании Армении, а в нанесении вреда России и решении собственных геополитических задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев спрогнозировал ухудшение отношений Еревана с Москвой из-за европейских амбиций.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал невозможность одновременного участия страны в ЕАЭС и Евросоюзе.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила армянское руководство в использовании связей с Россией для финансирования западного курса.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 13:05 • Новости дня
    В Запорожской области назвали истерикой позицию ЕС по выборам в России

    Глава заксобрания Запорожской области Емельяненко назвал истерикой позицию ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко назвал истерикой отказ Евросоюза признать результаты выборов в Государственную думу на территории новых российских регионов.

    Глава заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко прокомментировал отказ Евросоюза признать результаты голосования, передает РИА «Новости».

    По его словам, регион продолжит развиваться в составе России, несмотря на провокации со стороны киевских властей и европейских политиков.

    «Жителям Запорожской области нет никакого дела до истерики ЕС. Нам их оценки и мнения не нужны. Прошедшие выборы стали актом восстановления исторической справедливости», – подчеркнул Виктор Емельяненко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Запорожская область впервые приняла участие в формировании Государственной думы.

    Глава европейской дипломатии Кайя Каллас призвала страны Евросоюза отказаться от признания итогов этого голосования.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал позицию Европы по данному вопросу «десятым делом» для России.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 13:50 • Новости дня
    Фицо обвинил ЕС в игнорировании топливного кризиса

    Фицо призвал созвать экстренный саммит ЕС из-за рекордных цен на топливо

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава словацкого правительства Роберт Фицо обратился к руководству Евросоюза с требованием провести внеочередной саммит участников объединения на фоне резкого подорожания дизельного топлива.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо направил открытые письма председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште. В своем обращении он указал на критическую ситуацию со стоимостью энергоносителей, передает РИА «Новости».

    «Я пишу открытое письмо председателю Европейской комиссии, я обращусь и к председателю Европейского совета, чтобы он созвал внеочередной саммит, поскольку раз есть страны, где цена за один литр дизтоплива приближается к трем евро, то это кризис, которого давно здесь не было, а мы все время занимаемся Украиной», – сказал Роберт Фицо.

    По его словам, Брюссель постоянно занимается поддержкой Киева, выделяя на это сотни миллиардов евро. При этом руководство объединения не может найти время для решения внутренних экономических проблем и оставляет страны на произвол судьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Фицо назвал политику Евросоюза по поддержке украинского конфликта серьезным стратегическим просчетом. В июле Братислава официально уведомила НАТО об отказе от любой финансовой помощи Киеву.

    А весной словацкий политик жестко раскритиковал энергетический курс Брюсселя из-за риска пустых заправок.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    Учебный самолет британских ВВС разбился в Уэльсе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Учебно-тренировочный самолет T2 Hawk Королевских ВВС Британии разбился в Уэльсе, оба пилота успели катапультироваться.

    В полиции Северного Уэльса уточнили, что летчики проходят лечение в связи с незначительными травмами, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си. Британские ВВС подтвердили инцидент, сославшись на расследование и не раскрыв других деталей.

    Телеканал Sky News опубликовал видео, на котором видно катапультирование экипажа. После раскрытия парашютов самолет падает на поле за домом, затем происходит взрыв. Очевидец Пит Беннетт рассказал, что заметил проблемы сразу.

    «Прямо во время взлета из него вырвалось оранжевое пламя, а по мере набора скорости он практически полностью загорелся», – сообщил Беннетт. По его словам, самолет резко набирал высоту, дважды сильно накренился, после чего раздались два громких хлопка, и пилоты покинули машину.

    В августе на историческом аэродроме в английском графстве Эссекс упал легкий самолет.

    В июне на юго-западе Англии разбился вертолет британских военно-морских сил.

    В конце августа на юго-востоке Венгрии рухнул военный истребитель Gripen.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 12:41 • Новости дня
    Депутата выгнали из парламента Испании за перцовый баллончик

    Испанского депутата выгнали из парламента за показ перцового баллончика

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Конгресса депутатов Испании Франсина Арменголь удалила с заседания парламентария Ану Васкес за демонстрацию перцового баллончика при обсуждении миграционного кризиса.

    Инцидент произошел во время обращения депутата от оппозиционной Народной партии Аны Васкес к министру внутренних дел Фернандо Гранде-Марласке по вопросу безопасности в автономном городе Сеута. Парламентарий достала перцовый баллончик, назвав его базовым школьным инвентарем и символом отсутствия свобод у женщин региона, передает ТАСС.

    Председатель Конгресса Франсина Арменголь заявила, что в соответствии с правилами и реестром показанный баллончик считается оружием. После этого спикер попросила Васкес покинуть зал заседаний.

    В конце июля десятки тысяч нелегальных мигрантов добрались до Сеуты вплавь и вброд со стороны Марокко. Для обеспечения безопасности власти Испании задействовали военных. По официальным оценкам, границу пересекли до 80 тыс. человек, большинство из которых уже вернулись обратно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва мигрантов.

    На прошлой неделе испанская полиция применила силу против прибывших в анклав нелегалов.

    В начале месяца Мадрид установил причастность властей Марокко к масштабному вторжению.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 22:32 • Новости дня
    Город Кроуборо в Англии захотел отделиться от Британии из-за беженцев

    Tекст: Вера Басилая

    Жители английского города Кроуборо планируют провести референдум о выходе из состава Великобритании в знак протеста против размещения беженцев на местной военной базе, сообщает газета «Telegraph».

    Жители города Кроуборо на юге Англии намерены провести референдум о выходе из состава Британии из-за размещения беженцев на соседней военной базе, передает РИА «Новости».

    «Жители Кроуборо в графстве Сассекс обсуждают, стоит ли последовать примеру Пиддингтона», – пишет издание «Telegraph».

    Идею референдума продвигает местная группа «Щит Кроуборо», борющаяся с размещением беженцев на базе ВВС. Местные власти не поддерживают инициативу, что усложняет ее реализацию. Завоз мигрантов начался в конце прошлого года, вызвав протесты. Ранее аналогичные референдумы обсуждались в городах Пиддингтон и Барнем.

    Ранее жители английского города Барнем запланировали символический референдум о выходе из состава Британии из-за наплыва мигрантов.

    Также население Пиддингтона провело аналогичное голосование о независимости на фоне планов властей разместить лагерь для беженцев.

    В августе десятки жителей графства Саффолк вышли на митинг против превращения бывшей военной базы в центр для просителей убежища.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 21:46 • Новости дня
    Британского командира отстранили из-за подозрений в сексуальном преступлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-маршал британских ВВС Джейми Томпсон временно лишился должности командующего космическими операциями из-за обвинений в совершении тяжкого преступления на сексуальной почве, сообщил телеканал Sky News.

    Высокопоставленный военный был отстранен от исполнения служебных обязанностей на период проведения официального разбирательства, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News. Представители пресс-службы военно-воздушных сил подтвердили этот факт.

    «Командующий британскими военно-космическими операциями отстранен от должности на время расследования предполагаемого тяжкого преступления на сексуальной почве», – говорится в заявлении.

    В управлении по борьбе с тяжкими преступлениями министерства обороны Британии уточнили детали дела. Сообщается, что противоправные действия были направлены против другого взрослого человека. Кроме того, правоохранительные органы зафиксировали сопутствующий инцидент, связанный с кражей.

    Джейми Томпсон начал карьеру в Королевских ВВС в 1997 году. Руководство космическим командованием, которое объединяет профильные подразделения армии, флота и авиации, он принял ранее в этом году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Британии создали специализированную эскадрилью для защиты космической инфраструктуры.

    В прошлом году полиция Кении задержала британского военнослужащего по обвинению в изнасиловании местной жительницы.

    Ранее военная полиция арестовала моряка атомной подводной лодки из-за кражи секретной информации.

    Комментарии (0)
    Главное
    Захарова ответила Зеленскому на слова о полете в Москву «на ракете»
    Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных военных КНДР
    ЦИК Израиля отстранил ведущие арабские партии от выборов
    Марин Ле Пен предсказали выход во второй тур выборов президента Франции
    Автоконцерн Mercedes-Benz пригрозил закрыть два завода в Германии
    Цукерберг представил карманное устройство с искусственным интеллектом
    Сотрудница банка в Москве похитила миллионы рублей