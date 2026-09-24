Погибший в Якутии Соседов приехал в республику для участия в конкурсе красоты

Tекст: Дарья Григоренко

На странице мероприятия в социальной сети было опубликовано видеообращение, записанное им перед началом конкурса, передает РИА «Новости».

«Я, Сергей Соседов, там обязательно буду в качестве члена жюри, рассказчика, человека, который хочет узнать, как живет этот роскошный край – Якутия. Я там никогда не был», – сказал критик на видео.

Организаторы также разместили черно-белую фотографию Соседова, сопроводив ее подписью с вопросом, зачем он их покинул. Известно, что 58-летний журналист скоропостижно скончался в результате падения с лестницы.

Сергей Соседов родился 23 января 1968 года в Москве и окончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Он работал в газете «Вечерняя Москва» и сотрудничал с разными изданиями. Широкую популярность ему принесло участие в телевизионных проектах, таких как шоу «X Factor» на Украине и программы «Суперстар!» и «Ты – суперстар!» на российском телевидении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, известный музыкальный критик скончался в Якутии в результате несчастного случая.

Мать журналиста назвала причиной трагедии тяжелую травму головы после падения с лестницы.

Семья объявила о планах похоронить критика на Перепечинском кладбище в Подмосковье.