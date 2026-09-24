Захарова рассказала о тяжелом рабочем графике Лаврова на сессии в ООН

Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах Лаврова в ООН

Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев Life» поделилась подробностями плотного расписания руководителя ведомства Сергея Лаврова, передает РИА «Новости».

По ее словам, министр провел множество официальных переговоров на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Тяжелейший день рабочий был у Сергея Викторовича Лаврова. Мы там просто патроны подносили, а у него, мне кажется, ну вот только институализированных, я имею в виду, в полном масштабе и в полном объеме встреч было, по-моему, штук 15», – сообщила дипломат. Она добавила, что помимо этого состоялись выступления и неформальные контакты.

Неделя высокого уровня в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН стартовала в Нью-Йорке 8 сентября. Общие прения запланированы на период с 22 по 26 сентября, а также продолжатся 28 сентября.

Заместитель главы МИД Александр Алимов анонсировал десятки двусторонних встреч российского дипломата.

Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили дестабилизацию энергетических рынков.

Глава российского МИД Сергей Лавров и генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Фахми встретились в Нью-Йорке для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме того, главы МИД России и Египта Сергей Лавров и Бадр Абдельати в ходе встречи на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудили развитие двусторонних экономических отношений и кризис на Ближнем Востоке,