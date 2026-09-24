Захарова объяснила расхождения в заявлениях Лаврова и Рубио

Лавров и Рубио обсудили «террористический поход Киева против мировой энергетики»

Tекст: Вера Басилая

Захарова заявила, что стороны предметно обсудили широкую международную и двустороннюю повестку, включая минимизацию ущерба отношениям двух стран, передает РИА «Новости».

«Но я бы обратила внимание на ту часть переговоров, в рамках которых обсуждался очень интересный аспект, который увязывает ситуацию вокруг Украины, украинского урегулирования и не только тесную координацию киевского режима с западноевропейскими партнерами, но и то, что деструктивные действия киевского режима, то есть по сути теракты и экстремистская деятельность, связанная с целенаправленным ударам по мирному населению и трансграничным инфраструктурным объектам, ведет к дестабилизации мировых энергетических рынков», – заявила Мария Захарова в эфире «Соловьев Life».

Дипломат подчеркнула, что Вашингтон осознал прямую связь между ударами по инфраструктуре и колебанием цен на энергоресурсы. Москва неоднократно указывала на маниакальное стремление украинских властей атаковать трансграничные проекты, затрагивающие Россию, Казахстан и Турцию. По ее словам, террористический поход Киева против мировой энергетики угрожает не только российским объектам.

Напомним, Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Рубио до встречи с Лавровым заявил о планах Трампа обсудить с Зеленским «энергетическое перемирие».

Беседа Лаврова и Рубио продлилась примерно один час.

Позже министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, исключил возможность приостановки специальной военной операции на время мирных переговоров по Украине.