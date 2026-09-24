Захарова назвала беспочвенными обвинения США в нарушении ДВЗЯИ

МИД России отверг обвинения США в нарушении договора о ядерных испытаниях

Tекст: Вера Басилая

Попытки Вашингтона обвинить другие государства в несовместимых с Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) действиях не имеют под собой оснований, говорится в сообщении на сайте МИД.

«Как известно, когда подобные заявления раздаются из Вашингтона, то это значит, что американцы в очередной раз намерены отказаться от своих международных обязательств», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова отметила, что перспективы вступления ДВЗЯИ в силу остаются туманными, несмотря на ратификацию документа 179 государствами из 188 подписавших. По ее словам, причиной этого является позиция ряда стран, прежде всего США, которые за прошедшие десятилетия не предприняли эффективных мер для ратификации договора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Министерство иностранных дел России назвало возможный отказ Вашингтона от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний открытой угрозой глобальной безопасности.

Глава ведомства Сергей Лавров объяснил отсутствие перспектив вступления документа в силу отказом Соединенных Штатов от его ратификации.