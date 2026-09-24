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    24 сентября 2026, 09:15 • Новости дня

    В России создали первый портативный рентгеновский томограф

    В России создали портативный рентгеновский томограф весом менее пяти килограммов

    Tекст: Мария Иванова

    Российская компания Smart Engines разработала первый портативный рентгеновский томограф свободного позиционирования весом менее пяти килограммов.

    В основе устройства лежат алгоритмы компьютерного зрения, рентгеновской томографии и искусственного интеллекта. Система автоматически определяет положение источника излучения и получает 3D-реконструкцию по 10–15 кадрам, что в 100 раз меньше, чем в классической томографии, сообщает РИА «Новости».

    Компания вложила в разработку 500 млн рублей собственных средств. В настоящее время томограф проходит исследования в медицинских и ветеринарных учреждениях. Первые результаты показали, что устройство позволяет локализовать крупные инородные объекты, включая осколки.

    Главным открытием проекта стало получение полноценной томографической 3D-реконструкции с помощью существующей приборной базы. Устройство может применяться в выездной медицине, санитарном транспорте, зонах чрезвычайных ситуаций и труднодоступных территориях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о рекордном росте производства медицинского оборудования в столице.

    В феврале российская разработка вошла в топ мирового рейтинга ИИ-автопилотов для сельхозтехники.

    21 сентября 2026, 19:37 • Новости дня
    Ученые доказали бесполезность приема кальция для здоровья костей

    Исследование: Польза кальция и витамина D для костей сильно переоценена

    Ученые доказали бесполезность приема кальция для здоровья костей
    @ Friedrich Saurer/imagebroker.com/Global Look Press

    Прием кальция и витамина D отдельно или в сочетании практически не снижает риск переломов и падений у большинства пожилых людей. К такому выводу пришли канадские исследователи, проанализировавшие данные 69 рандомизированных испытаний с участием более 153 тыс. взрослых.

    Кальций считается основным структурным компонентом костной ткани, а витамин D помогает организму усваивать его и поддерживает нормальный обмен веществ в костях. Несмотря на это, предыдущие исследования не давали убедительных доказательств того, что прием таких добавок позволяет предотвратить переломы.

    В ходе нового обзора ученые изучили результаты испытаний, в которых сравнивался прием кальция, витамина D или их сочетания с плацебо либо отсутствием лечения. Основное внимание исследователи уделили влиянию добавок на частоту переломов в результате падений. Результаты обзора опубликованы в научном журнале The BMJ.

    Анализ 11 испытаний с участием 9 тыс. 067 человек показал, что кальций практически не влияет на вероятность переломов. Аналогичные выводы были сделаны по итогам 36 исследований витамина D, охвативших 92 тыс. 045 участников.

    Еще 15 испытаний с участием 51 тыс. 126 человек касались совместного приема кальция и витамина D. Существенного снижения риска переломов исследователи также не обнаружили. Схожие результаты были получены при отдельном рассмотрении переломов шейки бедра и случаев падения.

    Общие выводы сохранились после учета возраста и пола участников, наличия у них переломов и падений в прошлом, а также среднего количества кальция, поступавшего с пищей.

    Авторы обзора считают, что полученные данные не подтверждают целесообразность регулярного приема кальция и витамина D для предотвращения переломов. По их мнению, врачам, разработчикам медицинских рекомендаций и регулирующим органам следует пересмотреть действующие подходы к назначению таких добавок.

    При этом ученые подчеркнули, что выводы могут не распространяться на людей с отдельными заболеваниями костей и пациентов, принимающих лекарства от остеопороза. Необходимость приема добавок в таких случаях должна определяться индивидуально.

    В сопровождающей обзор редакционной статье специалисты предложили уделять больше внимания методам профилактики с доказанной эффективностью. В их число входят упражнения на равновесие и силовые тренировки, способствующие укреплению мышц, улучшению устойчивости и поддержанию физической активности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе россияне пожаловались в Роспотребнадзор на опасные дозировки витамина D в популярных добавках. Летом врач Александр Мясников призвал пациентов отказаться от сдачи анализов на этот элемент без строгих медицинских показаний. В прошлом году отечественные ученые разработали новый калькулятор оценки риска переломов у пожилых людей.

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    22 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    Специалисты Росатома создали «сердце» уникального реактора на быстрых нейтронах

    В Росатоме изготовили насосы для уникального исследовательского реактора МБИР

    Специалисты Росатома создали «сердце» уникального реактора на быстрых нейтронах
    @ пресс-служба "Росатом Машиностроение"

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские специалисты создали ключевое насосное оборудование для многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР), монтаж которого завершится до конца текущего года, сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона Росатома.

    Машиностроители госкорпорации «Росатом» создали главные циркуляционные насосы первого контура для нового реактора, передает ТАСС. Оборудование изготовили на базе «Опытного конструкторского бюро машиностроения имени И. И. Африкантова». Поставка этих агрегатов на площадку НИИАР в Димитровграде стала важнейшим этапом подготовки установки к физическому пуску.

    Монтаж насосов планируют завершить до конца текущего года. Они станут «сердцем» установки, обеспечивая циркуляцию натриевого теплоносителя через активную зону. Специалистам пришлось адаптировать проверенные решения от реакторов БОР-60, БН-600 и БН-800, чтобы насосы выдерживали экстремальные температуры и агрессивную среду при полной герметичности.

    «Успешные испытания подтвердили, что нам удалось соблюсти все требования и обеспечить необходимый уровень надежности и безопасности. Это важный шаг для реакторной установки МБИР – она должна стать главной экспериментальной площадкой для технологий атомной энергетики IV поколения, и надежное оборудование – основа ее успешной работы», – заявил главный конструктор центробежных машин и арматуры «ОКБМ Африкантов» Сергей Бабушкин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вьетнам присоединился к проекту создания российского многоцелевого научного комплекса на быстрых нейтронах.

    До этого делегация Росатома обсудила с китайскими коллегами возможность проведения научных экспериментов на этой установке. Ранее специалисты госкорпорации завершили загрузку ядерного топлива на первом энергоблоке бангладешской атомной станции.

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    23 сентября 2026, 19:22 • Видео
    Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

    Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

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    22 сентября 2026, 16:39 • Новости дня
    Названы сроки поступления в медучреждения первой российской вакцины от ВПЧ

    ФРП: Первая отечественная вакцина от ВПЧ поступит в медучреждения в сентябре

    Названы сроки поступления в медучреждения первой российской вакцины от ВПЧ
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Медицинские учреждения страны получат стартовую партию инновационного отечественного препарата «Цегардекс» для профилактики онкологических заболеваний до конца текущего месяца, сообщили в Фонде развития промышленности (ФРП).

    В конце сентября ожидается отгрузка 30 тыс. доз нового препарата, передает РИА «Новости». «Компания Nanolek вывела на рынок первую российскую вакцину против вируса папилломы человека «Цегардекс», – подчеркнули представители ФРП. До конца текущего года объемы выпуска планируется увеличить до 600 тыс. доз.

    Производство полного цикла запустили в Кировской области в конце 2025 года. Общий объем инвестиций в проект составил 7,5 млрд рублей, из которых 950 млн предоставило государство. К 2027 году мощности предприятия превысят 3 млн доз ежегодно.

    Препарат предназначен для пациентов от девяти до 45 лет и помогает предотвратить развитие рака шейки матки. Заявки на поставку уже направили несколько регионов России, а также крупные частные клиники. В первой половине 2026 года документы направили для регистрации в Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.

    В конце прошлого года в Кировской области открылось первое в России производство вакцины против вируса папилломы человека по полному циклу.

    Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил о планах включить этот препарат в национальный календарь прививок с 2027 года.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о полном переходе национального календаря прививок на отечественные препараты.

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    21 сентября 2026, 17:24 • Новости дня
    Российские ученые нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны

    Минобрнауки: Ученые СФУ нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны

    Российские ученые нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны
    @ Luca Bruno/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исследовательская группа из Сибирского федерального университета (СФУ) и Омского государственного педагогического университета разработала уникальный метод ранней диагностики рака молочной железы на основе биолюминесцентного анализа слюны и технологий машинного обучения, сообщило Минобрнауки.

    Технология основана на биолюминесцентном анализе слюны с использованием люциферазы – фермента, запускающего свечение. Ученые оценивают, как добавление слюны влияет на интенсивность света, сообщается на сайте ведомства.

    «Мы взяли образцы слюны у представителей трех групп: в первой были пациенты, страдающие злокачественными заболеваниями молочной железы, во второй – имеющие доброкачественные новообразования, и была контрольная группа пациентов без патологий молочных желез. Биолюминесцентное тестирование дает возможность измерить несколько кинетических параметров, таких как максимальное свечение, скорость выхода на максимум и другие. В работе мы показали, какие параметры эффективней использовать для диагностики рака молочной железы», – рассказала магистрант Полина Мартыщук.

    С помощью алгоритмов машинного обучения исследователи проверили значимость выделенных параметров. По словам старшего научного сотрудника Галины Жуковой, новые показатели оказались показательными и в будущем могут применяться в экспресс-тестах. В отличие от традиционных методов, оценивающих биохимический состав, новый подход предлагает комбинацию кинетических параметров свечения и машинного обучения для более быстрого и достоверного выявления патологий. В дальнейшем метод протестируют на более крупной выборке.

    Ранее в России успешно завершились доклинические испытания клеточного препарата против резистентных форм рака молочной железы.

    Позже отечественные специалисты выделили новый вариант вируса для лечения этого заболевания.

    Летом текущего года врачи впервые применили искусственный интеллект для выявления онкологии шейки матки.

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    21 сентября 2026, 21:18 • Новости дня
    Минздрав: Женщины болеют раком чаще мужчин

    Tекст: Вера Басилая

    В России уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями среди женщин превысил аналогичный показатель у мужчин, достигнув почти 498 случаев на 100 тыс. человек, заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

    Каприн сообщил об увеличении числа онкологических заболеваний в стране, передает ТАСС. В 2025 году показатели составили 493,85 случая на 100 тыс. населения. «Если в 2021 году грубый показатель заболеваемости составлял 397,91 случая на 100 тыс. населения, то в 2024 году – уже 478,11, а этот же показатель за 2025 год – 493,85. При этом у женщин он несколько выше: 497,76 против 489,35 у мужчин», – сказал он.

    Чаще всего у россиян диагностируют опухоли кожи (за исключением меланомы). Затем следуют рак молочной железы, предстательной железы, злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легкого и ободочной кишки.

    Структура заболеваемости у мужчин и женщин различается. У мужчин лидирует рак предстательной железы, у женщин – рак молочной железы. При этом перечень может меняться в зависимости от возраста населения, факторов риска, образа жизни и возможностей диагностики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России большинство новых случаев рака приходится на женщин.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко спрогнозировал рост риска развития онкологии в ближайшие 25 лет.

    Количество выживающих в течение года после постановки диагноза россиян увеличилось на 25%.

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    22 сентября 2026, 07:35 • Новости дня
    Гидрограф Леонов предсказал появление новых островов в российской Арктике
    Гидрограф Леонов предсказал появление новых островов в российской Арктике
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глобальное потепление и таяние ледников приведут к скорому появлению неизвестных территорий в акватории архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, заявил доцент кафедры гидрографии моря Арктического факультета Института «Морская академия» ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала Макарова» Андрей Леонов.

    «Два архипелага, на которые мы сейчас очень внимательно смотрим, – это Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Можно говорить, что именно там мы ждем «рождения» новых островов. Однако природа не позволяет сделать стопроцентный прогноз», – заявил гидрограф РИА «Новости».

    Леонов пояснил, что иногда новые географические объекты оказываются временными. Например, остров Месяцева изначально считался мысом, затем стал островом, но в 2024 году полностью исчез, оказавшись ледовым образованием.

    Бывают и обратные ситуации, когда между появившимся участком суши и материком намывается песчаная коса.

    Подобные природные иллюзии десятилетиями сохраняются на географических картах. Остров Литтрова после Великой Отечественной войны ошибочно картографировали как полуостров из-за скопления льдов, и эту неточность ученым пришлось исправлять более полувека.

    Напомним, в архипелаге Земля Франца-Иосифа полностью растаял остров Месяцева.

    Участники экспедиции Русского географического общества провели детальную съемку тающего ледника Кропоткина.

    Также российские исследователи обнаружили в Арктике новое теплое поверхностное течение.

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    21 сентября 2026, 19:36 • Новости дня
    Жительница Подмосковья стала матерью в 17-й раз

    Минздрав: Врачи Красногорского роддома приняли 17-е роды у пациентки из Дедовска

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Подмосковье врачи помогли женщине благополучно перенести 17-е по счету роды, на свет появился здоровый крупный мальчик, сообщили в Минздраве Московской области.

    Многодетная мать из Дедовска благополучно родила мальчика весом более четырех килограммов, сообщается на сайте ведомства. Врачи Красногорского родильного дома оказали всю необходимую помощь пациентке, для которой это стали уже 17-е роды.

    «В Красногорский родильный дом из Дедовска поступила женщина с развитием родовой деятельности. В результате естественных родов на свет появился здоровый мальчик весом четыре килограмма 560 грамм и ростом 56 сантиметров», – рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. В ведомстве уточнили, что в этом медучреждении женщина рожает во второй раз.

    Мать и новорожденный чувствуют себя хорошо, они уже выписаны домой. Теперь в большой семье воспитываются 12 девочек и пять мальчиков. Возраст детей варьируется от 22 лет до двух лет и восьми месяцев.

    В июле пациентка столичной больницы произвела на свет 16-го ребенка.

    Месяцем позже врачи московского роддома приняли 15-е роды у 41-летней женщины.

    Весной спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об увеличении числа многодетных семей в России на 10%.

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    21 сентября 2026, 18:42 • Новости дня
    Ученые в КНР создали и испытали первую в мире подводную солнечную электростанцию

    SCMP: Первую в мире подводную солнечную электростанцию создали и испытали в КНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Исследователи из Китая успешно запустили первую в мире подводную солнечную электростанцию на основе перовскита на глубине десять метров, пишет South China Morning Post (SCMP).

    Специалисты из Юньнаньского университета успешно протестировали уникальную установку в водах Южно-Китайского моря, передает РИА «Новости». Погруженная на глубину десять метров система смогла зарядить аккумуляторы и обеспечить энергией светодиодную панель.

    «Китайские ученые построили и испытали первую в мире подводную солнечную электростанцию, успешно запустив фотоэлектрическую систему на основе перовскита на глубине 10 метров в открытом море», – говорится в публикации гонконгской газеты South China Morning Post.

    Исследователи выбрали перовскитные солнечные панели из-за их высокой эффективности при слабом освещении. На глубину десять метров проникает лишь 10% солнечного света, однако этого оказалось достаточно для работы установки.

    Сотрудник Юньнаньского университета Чжан Вэньхуа подчеркнул, что это первое функциональное тестирование подобных систем в реальных условиях. Эксперимент доказал принципиальную возможность получения солнечной энергии под водой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом этого года вблизи Шанхая запустили первый в мире подводный дата-центр на ветровой энергии.

    В январе китайские ученые разработали ультратонкую гибкую солнечную батарею из кристаллического кремния и перовскита.

    В прошлом году инженеры из Фуданьского университета создали экологичную солнечную панель на основе олова с рекордной эффективностью.

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    23 сентября 2026, 22:11 • Новости дня
    США и Европа задумались об искусственном снижении яркости Солнца

    Politico: Политики в США и ЕС захотели искусственно снизить яркость Солнца

    США и Европа задумались об искусственном снижении яркости Солнца
    @ nasa.gov

    Tекст: Вера Басилая

    Политики в США и ЕС в частном порядке рассматривают возможность искусственного снижения яркости Солнца методами солнечной геоинженерии для борьбы с глобальным потеплением, сообщает газета Politico.

    Политики в Соединенных Штатах и Европейском союзе в частном порядке обсуждают возможность применения солнечной геоинженерии для борьбы с изменением климата, передает РИА «Новости». Газета Politico ссылается на слова двух бывших правительственных сотрудников.

    «Политики в США и Европейском союзе рассматривают технологии, ограничивающие солнечный свет, как потенциальный инструмент для сдерживания глобального потепления, даже если они пока не готовы публично об этом заявлять», – отмечается в публикации Politico.

    Издание напоминает, что ранее защитники окружающей среды выступали против подобных методов. Они опасались потенциального вреда озоновому слою и способности технологий изменять погодные условия. Кроме того, геоинженерное вмешательство не устраняет основные причины глобального потепления, такие как сжигание ископаемого топлива.

    Эксперты отмечают, что актуальность вопроса возросла на фоне увеличения инвестиций в стартапы, занимающиеся разработками в сфере солнечной геоинженерии.

    Ученые сообщили, что при этом природные процессы дополнительно усилят глобальное потепление на 30%.

    Дальнейший рост температур спровоцирует разрушительный парниковый эффект с необратимыми последствиями для всей планеты.

    Ранее исследователи в США из-за вмешательства местных властей отказались от масштабного эксперимента по приглушению солнечного света.

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    21 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Глава ВОЗ предупредил о неготовности мира к новым пандемиям

    Глава ВОЗ Гебрейесус: Мир не готов к новым пандемиям

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о недостаточной готовности мира к пандемиям.

    Гебрейесус призвал мировых лидеров договориться о конкретных действиях для подготовки к глобальным угрозам, передает РИА «Новости». «Политическая декларация ясно говорит о том, что мир остается недостаточно готовым к этому», – сказал глава организации в видеообращении. Он напомнил о предстоящей встрече мировых лидеров на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

    По словам руководителя ВОЗ, для решения проблемы требуются конкретные и срочные шаги. Это подразумевает укрепление потенциала на местном и национальном уровнях через усиление эпидемиологического контроля и систем раннего предупреждения.

    Гебрейесус также подчеркнул необходимость завершения работы над приложением о доступе к патогенам в рамках Пандемического соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года эксперты ВОЗ предупредили человечество о риске новой разрушительной пандемии.

    В прошлом году страны организации завершили многолетние переговоры по специальному соглашению.

    Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал появление очередной глобальной инфекции эпидемиологической определенностью.

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    21 сентября 2026, 12:15 • Новости дня
    Sky News: Британия столкнулась с острой нехваткой донорских органов

    Британская служба здравоохранения сообщила о дефиците донорских органов

    Tекст: Мария Иванова

    Национальная служба здравоохранения Британии приступила к разработке плана экстренного реагирования из-за острого дефицита органов для трансплантации.

    Медицинские руководители предупредили о резком снижении числа доступных для пересадки органов, в которых срочно нуждаются 8,7 тыс. пациентов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    За период с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года показатель посмертного донорства сократился на 9%. Кроме того, родственники доноров стали реже давать согласие на изъятие органов: доля положительных решений снизилась с 67% в 2021 году до 57% в 2025 году.

    Представители Национальной службы здравоохранения Британии назвали нынешний дефицит одним из самых сложных периодов для трансплантологии за последнее десятилетие. Для решения проблемы ведомство запускает план экстренного реагирования, однако его подробности пока не раскрываются.

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    22 сентября 2026, 16:27 • Новости дня
    Минздрав утвердил новые правила лечения шизофрении у взрослых

    Tекст: Денис Тельманов

    Минздрав России обновил стандарт помощи взрослым пациентам с шизофренией, добавив современные препараты, клинико-психологические тренинги и методы очищения крови.

    Министерство здравоохранения России утвердило новый стандарт диагностики и лечения шизофрении у взрослых пациентов, передает РИА «Новости». Документ включает расширенный список лабораторных исследований и новые терапевтические методы.

    В обновленный перечень вошли обязательный диспансерный прием и дополнительные анализы. Среди них – исследование уровня холестерина, С-реактивного белка, а также тестирование на антитела к гепатитам В и С, ВИЧ и возбудителю сифилиса.

    Значительно расширен спектр немедикаментозных методов помощи. Врачи смогут применять клинико-психологический тренинг, плазмаферез и гемосорбцию для очищения крови от токсинов. При этом групповая психообразовательная работа с родственниками была исключена из стандарта.

    Список одобренных медикаментов пополнился препаратами плазмы крови, кровезаменителями и солевыми растворами. В качестве терапии нервной системы добавлены антипсихотические средства «Тиаприд» и «Брекспипразол», а также препарат «Тетрабеназин».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Минздрав подготовил проект приказа об изменении стандарта медицинской помощи при шизофрении.

    В начале сентября в России вступили в силу обновленные правила оказания психиатрической помощи.

    Ранее Министерство обороны запретило принимать на контрактную службу граждан с данным диагнозом.

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    23 сентября 2026, 14:29 • Новости дня
    Работы американского ученого удалили из Сети за скрытое использование ИИ

    The Washington Post: В США удалили работы ученого из-за использования ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Интернет-платформа удалила сотни публикаций преподавателя Чикагского университета Николаса Полсона из-за подозрений в скрытом использовании искусственного интеллекта для написания научных трудов.

    В 2026 году были опубликованы более 200 статей и 14 книг, автором или соавтором которых выступил преподаватель университета Чикаго Николас Полсон, отмечает РИА «Новости».

    Нетипично высокая продуктивность спровоцировала в Сети предположения о возможном скрытом применении искусственного интеллекта для написания трудов, пишет The Washington Post.

    Представители онлайн-площадки, где ученый размещал свои работы, заявили об удалении 257 его публикаций за последний месяц. Такое решение было принято после резкого увеличения числа размещаемых материалов.

    Сам Полсон в комментарии журналистам признал, что использовал нейросети в ходе работы. При этом он не рассказал, упоминал ли этот факт в своих изданных статьях или книгах.

    Ранее алгоритмы Anthropic формализовали доказательство теоремы Ферма за 11 суток.

    В прошлом месяце нейросеть компании Anthropic самостоятельно уволила реального продавца из магазина в Сан-Франциско за регулярные прогулы.

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    23 сентября 2026, 11:17 • Новости дня
    Мурашко рассказал о способе избежать преждевременной смерти

    Мурашко заявил о снижении риска преждевременной смерти при нормальном весе

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что поддержание нормального веса и правильное питание помогают снизить риск преждевременной смерти от любых причин.

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступил на I Всероссийском конгрессе «Питание – путь к здоровью нации», передает РИА «Новости».

    В своей презентации глава ведомства отметил, что как дефицит, так и профицит массы тела значительно повышают вероятность летального исхода.

    «Показано, что поддержание индекса массы тела на уровне 20-25 кг/м2 позволяет снизить риски преждевременной смерти от всех причин», – подчеркнул руководитель министерства. Он призвал граждан не просто исключать вредные продукты из рациона, а находить им полезную альтернативу.

    Отдельное внимание спикер уделил суточной норме потребления белка. По его словам, здоровым взрослым людям достаточно получать от 0,8 до одного грамма на килограмм веса. Однако для отдельных групп населения с повышенной потребностью этот показатель может достигать 1,6 грамма.

    Кроме того, в 2027 году в России планируется разработать национальные рекомендации по питанию. Они будут предназначены для медицинских работников, чтобы те могли консультировать здоровых пациентов и предотвращать развитие заболеваний. Людям с хроническими болезнями также требуется особый режим питания, который должен подбирать лечащий врач.

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал правильное питание главным способом предотвращения тяжелых хронических заболеваний.

    Мурашко заявил о четырехкратном превышении рекомендуемых норм потребления сахара среди россиян.

    Терапевт и диетолог Елена Устинова посоветовала взрослым людям ежедневно потреблять до полутора граммов белка на килограмм массы тела.

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    21 сентября 2026, 21:10 • Новости дня
    Минздрав предложил каждые пять лет обследовать работающих с оружием

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство здравоохранения разработало проект приказа об обязательном регулярном психиатрическом и медицинском освидетельствовании граждан, чья профессиональная деятельность связана с оборотом вооружений.

    Инициатива министерства предусматривает прохождение комплексного медосмотра один раз в пять лет, передает РИА «Новости». В настоящее время подобные проверки проводятся только единожды при официальном трудоустройстве.

    Новые правила затронут специалистов, которые занимаются производством, испытаниями, ремонтом и утилизацией вооружений. Также строгие медицинские требования коснутся работников сферы продаж, учета и хранения арсеналов.

    «Предложения Минздрава России направлены на своевременное выявление психических расстройств и призваны обеспечить безопасность граждан», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

    Напомним, для продления разрешения на оружие граждане предоставляют медицинские заключения раз в пять лет.

    Весной Министерство здравоохранения подготовило обновленный список противопоказаний для работы частным охранником.

    Летом ведомство утвердило новые протоколы терапии психических заболеваний.

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