Американская журналистка отказалась возвращаться в США из-за давления властей

Tекст: Дарья Григоренко

Журналистка, находясь в поездке по Донбассу, заявила о нежелании возвращаться в родную страну из-за политического давления, передает ТАСС.

«Если честно, я, конечно, ожидаю, что они будут, напротив даже, да, но я была в Иране этим летом, и у меня уже за это будут санкции, я не собираюсь возвращаться на родину», – отметила она.

Журналистка переехала в Сербию после поездки в Иран, где продолжает освещать геополитические события и специальную военную операцию, опираясь преимущественно на российские СМИ. По ее словам, многие американские репортеры хотели бы посетить Россию, но боятся санкций и контроля со стороны спецслужб США, которые проверяют содержимое смартфонов.

Вместе с Биллс в Донбасс прибыли 13 репортеров из разных стран, включая Бразилию, Китай, Испанию и Иран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский журналист Кристофер Хелали лишился преподавательской работы после поездки в Донбасс.

Такер Карлсон сообщил об арестах американских граждан по возвращении из России.

Впоследствии Хелали подал документы для получения российского гражданства.