Tекст: Вера Басилая

Пушилин на встрече с иностранными журналистами подчеркнул важность прошедшего голосования, передает ТАСС.

«Выборы – значимое событие: Донецкая Народная Республика завершает последний этап политической интеграции в российское правовое поле», – отметил глава ДНР. Теперь республику в высшей законодательной власти будут представлять собственные депутаты.

Донбасс продолжает развиваться, несмотря на регулярные атаки со стороны украинских войск. Руководитель республики признал, что противник наносит ущерб гражданской инфраструктуре, однако в регионе работают школы и детские сады, создаются семьи и улучшается медицина. Он добавил, что с 2022 года ситуация облегчилась благодаря поддержке всей страны.

Помощь оказывается силами других субъектов государства, которые взяли шефство над местными городами.

Пушилин сообщил, что первые в республике выборы в Госдуму охватили даже самые отдаленные районы.

«Мы постарались максимально добраться до каждого уголка ДНР, в том числе на освобожденных территориях, чтобы каждый мог отдать свой голос», – подчеркнул руководитель региона.

Донбасс посетила группа из 13 иностранных журналистов. В регион впервые приехали независимые обозреватели и аналитики из Бразилии, Гватемалы, Индонезии, Ирана, Испании, Камеруна, Китая, Колумбии, Мадагаскара, Пакистана, США и Словении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об успешном завершении голосования с явкой более 80%.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала участие в выборах выстраданным правом для жителей воссоединенных регионов России.

Президент России Владимир Путин заявил, что рекордная явка на прошедших выборах в Госдуму демонстрирует поддержку гражданами курса на укрепление государства.