США отказались осуждать антиизраильские санкции европейских стран

США отказались от подготовленного заявления против антиизраильских санкций

Tекст: Вера Басилая

По данным Reuters, документ от имени госсекретаря Марко Рубио датировался 8 сентября, однако так и не был опубликован из-за позиции Белого дома. Вместо резкой критики дипломат ограничился сдержанными комментариями, передает ТАСС.

Ситуация демонстрирует серьезный раскол в американских внешнеполитических кругах. Разногласия касаются поддержки правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и затрагивают внутренние дискуссии в Республиканской партии.

В начале сентября Британия анонсировала запрет на ввоз продукции из израильских поселений. Вскоре глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о намерении Парижа разорвать торговые связи с этими территориями. Ожидается, что к инициативе присоединятся еще десять государств.

Вашингтон воздержался от официального осуждения европейских партнеров. Единственным американским чиновником, публично раскритиковавшим эти действия, стал посол США в Израиле Майк Хакаби.

Белый дом решил не вмешиваться в санкционную политику союзников против израильских поселенцев.

Администрация США не стала возражать против британских ограничений в отношении Западного берега реки Иордан.

В августе ряд западных стран резко осудил планы Израиля по строительству нового жилья на палестинских территориях.