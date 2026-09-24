Бельгия перестала считать США надежным союзником

FT: МИД Бельгии признал США ненадежным союзником для Евросоюза

Tекст: Мария Иванова

Об этом говорится в стратегическом документе бельгийского МИДа, подготовленном в конце прошлого года, с которым ознакомилась газета Financial Times, передает ТАСС.

В тексте отмечается, что «американский партнер больше не является тем союзником, каким был в прошлом». Авторы документа призвали к переоценке отношений ЕС и Бельгии с Соединенными Штатами, предупредив, что события в США «вероятно, поставят под угрозу ряд жизненно важных интересов Бельгии и Европейского союза».

Аналитики министерства рекомендовали поддерживать взаимодействие с действующей администрацией США, но при этом продолжать дискуссии с демократической оппозицией, Конгрессом и «новыми поколениями двухпартийных элит», способными сыграть роль в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае премьер Бельгии поругался с послом США из-за антисемитизма.

В конце января бельгийский премьер-министр сравнил Трампа с голодной гусеницей.

В середине января глава Минобороны Бельгии переделал лозунг американского лидера.