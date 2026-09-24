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    24 сентября 2026, 08:22 • Новости дня

    Лавров уличил ООН в двойных стандартах по Донбассу и Крыму

    Лавров уличил Секретариат ООН в двуличии по вопросам Донбасса и Крыма

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров указал на противоречия в позиции ООН относительно права на самоопределение разных регионов мира.

    Министр иностранных дел России обратил внимание на двойные стандарты в подходах всемирной организации, передает РИА «Новости».

    Выступая на заседании Совета Безопасности, он указал на разницу в оценках прав жителей Донбасса, Крыма и Гренландии.

    Глава российской дипломатии напомнил о позиции генерального секретаря Антониу Гутерриша, который настаивал на принципе территориальной целостности Украины. При этом в случае с Гренландией представители организации допускали решение вопроса на основе права на самоопределение.

    «Если кто-то что-то понял из этого, то я вам завидую. Как видим, Гренландия – это не Крым и не Донбасс, и вместе им не сойтись. С нетерпением ждем продолжение сериала. Будет интересно услышать реакцию секретариата на возможные вопросы журналистов о планах Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии», – заявил дипломат.

    В завершение выступления министр выразил надежду, что следующий глава всемирной организации вернет официальную риторику в русло международного права. Это, по его мнению, поможет западным политикам вернуться к реальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил об узурпации секретариата ООН западными странами.

    Накануне министр отказал киевскому режиму в праве представлять жителей Крыма и Донбасса.

    Напомним, Россия обратилась в ООН с официальным запросом о признании права народов новых регионов на самоопределение.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал позором позицию генерального секретаря организации Антониу Гутерриша по Крыму и Донбассу. Гутерриш объявил о неприменимости принципа самоопределения к этим регионам.

    23 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед практически пустым залом
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед практически пустым залом
    @ Seth Wenig/AP/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На заседании Генеральной Ассамблеи ООН глава Украины Владимир Зеленский произнес речь, однако слушателей в помещении практически не оказалось, за исключением присутствовавшей в полном составе украинской делегации.

    Зеленский произнес речь с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН перед практически отсутствующей аудиторией. Выступление главы Украины проходило в рамках утренней сессии, и к моменту его выхода помещение уже покинули почти все дипломаты, передает ТАСС.

    Он появился на публике в черном пиджаке не по размеру и без галстука. Выступающий говорил на плохом английском языке, допуская грамматические ошибки. При этом установленный регламент был превышен почти в два раза.

    Единственными слушателями, которые присутствовали на заседании в полном составе, оказались представители украинской делегации. Остальные места в огромном зале пустовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский политик проигнорировал строгий дресс-код на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

    В прошлом году он также выступил перед полупустым залом. Глава МИД России Сергей Лавров исключил возможность контактов с украинской делегацией на текущем мероприятии.

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    23 сентября 2026, 12:24 • Новости дня
    Такаити призвала ООН убрать статус Японии как «враждебного государства»
    Такаити призвала ООН убрать статус Японии как «враждебного государства»
    @ Frank Franklin II/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в своем первом выступлении на Генеральной Ассамблее ООН призвала исключить из Устава организации формулировки, определяющие Японию и Германию как «враждебные государства».

    Такаити отметила, что положения о «враждебных государствах» должны быть удалены незамедлительно в соответствии с резолюцией 2005 года, учитывая вклад Токио в работу ООН на протяжении 70 лет, пишет Bloomberg.

    Китайская делегация присутствовала при выступлении. Ранее Пекин использовал этот статус Японии в ООН для критики Токио на фоне напряженности вокруг Тайваня, называя Японию угрозой региональному миру. Такаити заявляла, что вторжение на Тайвань станет экзистенциальной угрозой для Японии.

    Перед выступлением Такаити встретилась с Дональдом Трампом, чтобы обсудить координацию по вопросам Китая и глобальные финансы. Стороны подтвердили намерение укреплять двусторонний альянс.

    Также японский премьер провела встречу с Владимиром Зеленским, заявив, что Токио продолжит поддерживать Украину и сохранит санкции против России. Отношения между Японией и РФ ухудшились после визита президента Владимира Путина на Курильские острова.

    В своей речи Такаити выразила поддержку Международному уголовному суду, президент которого Томоко Аканэ попала под санкции США, и предупредила об опасности военного сотрудничества КНДР и России. Япония также рассматривает увеличение расходов на оборону до 3,5% ВВП в течение 10 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай поддержал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о сохранении вражеского статуса Японии в Уставе ООН. В августе Лавров зачитал соответствующую статью из Устава ООН. В прошлом году Пекин напомнил Токио об особых правах государств – основателей всемирной организации.

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    23 сентября 2026, 19:22 • Видео
    Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

    Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

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    23 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Лавров: Киев не может представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии
    Лавров: Киев не может представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим в соответствии с Декларацией ООН о принципах международного права не может представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «В очередной раз сошлюсь на консенсусную Декларацию ООН 1970 года о принципах международного права, касающихся отношений между государствами в соответствии с Уставом ООН», – цитирует ТАСС главу российского внешнеполитического ведомства.

    По словам Лаврова, документ четко закрепляет применение принципов суверенитета и территориальной целостности лишь к тем государствам, которые соблюдают равноправие и самоопределение народов. Кроме того, такие страны должны иметь правительство, представляющее весь народ без различий расы, религии или цвета кожи.

    Министр подчеркнул очевидность того факта, что киевский режим не является правительством, защищающим интересы жителей этих регионов.

    «Очевидно, по-моему, всем, что киевский режим не может считаться правительством, представляющим интересы жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, которых он объявил террористами, нелюдями и существами», – подчеркнул глава российского дипведомства.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, исключил возможность приостановки специальной военной операции на время мирных переговоров по Украине.

    Руководитель внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига присутствовал на заседании Совета Безопасности ООН во время доклада министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

    Напомним, Россия обратилась в ООН с официальным запросом о признании права народов новых регионов на самоопределение. Глава МИД Сергей Лавров назвал позором позицию генерального секретаря организации Антониу Гутерриша по Крыму и Донбассу. Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса «принцип самоопределения неприменим».

    Также министр отметил полное соответствие возвращения Крыма в состав страны принципам Генеральной Ассамблеи ООН.

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    23 сентября 2026, 15:56 • Новости дня
    Индия призвала реформировать ООН в интересах Глобального Юга

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил о необходимости реформирования структур ООН для вовлечения стран Глобального Юга в процесс принятия глобальных решений.

    Джайшанкар призвал реформировать ООН и механизмы многостороннего сотрудничества, передает РИА «Новости». По его словам, развивающиеся страны должны участвовать в обсуждении вопросов, напрямую касающихся их будущего.

    «Глобальный Юг должен участвовать в структурах принятия решений, которые обсуждают вопросы, напрямую касающиеся нашего будущего… Реформа ООН и многосторонности в целом необходима для того, чтобы учитывать приоритеты Глобального Юга», – заявил министр на встрече в рамках 81-й сессии Генассамблеи ООН.

    Политик отметил, что государства Глобального Юга часто первыми сталкиваются с глобальными кризисами, но остаются последними при принятии решений. Он подчеркнул беспрецедентную важность солидарности этих стран в текущих условиях.

    Джайшанкар добавил, что вместо необходимого многостороннего взаимодействия наблюдается его демонтаж. Международные организации, от которых ждали решений, сами стали проблемой. Министр призвал использовать существующие платформы для защиты интересов Глобального Юга.

    Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал незамедлительно провести реформу Совета Безопасности ООН.

    Президент России Владимир Путин предложил расширить состав Совбеза ООН за счет государств Глобального Юга.

    Участники недавнего саммита БРИКС закрепили в Делийской декларации ключевую роль развивающихся стран в преодолении международных кризисов.

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    23 сентября 2026, 21:18 • Новости дня
    Большинство стран ООН отказались поддержать антироссийскую декларацию

    Антироссийское заявление по Украине в ООН поддержала только 51 страна из 193

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Менее трети государств – членов Организации Объединенных Наций поддержали антироссийское заявление по ситуации на Украине, при этом США к документу не присоединились.

    Только 51 государство из 193 членов ООН выступило в поддержку документа по Украине с бездоказательными обвинениями в адрес России. Об этом стало известно из заявления министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, передает РИА «Новости».

    «Я бы просто хотел подчеркнуть, что с учетом присоединения 51 страны количество подписавших эту декларацию стран на 11 больше, чем в прошлом году», – отметил дипломат перед заседанием Совета Безопасности ООН. Примечательно, что Соединенные Штаты отказались присоединиться к антироссийскому заявлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее подготовленную антироссийскую декларацию одобрили лишь 50 государств из 193 членов организации.

    Американская делегация в прошлом году также не поддержала антироссийское заявление Киева об Уставе ООН. А постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил о заметном сокращении числа голосующих за резолюции Киева стран.

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    24 сентября 2026, 05:25 • Новости дня
    США не поддержали антироссийское заявление Украины в ООН

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон отказался поддержать антироссийскую декларацию Киева перед началом профильного заседания Совета Безопасности ООН.

    Соединенные Штаты отказались присоединиться к антироссийскому заявлению Украины перед заседанием Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

    Документ был представлен перед началом обсуждения украинской тематики.

    Текст заявления совместно зачитали глава европейской дипломатии Кая Каллас и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Инициативу Киева поддержали несколько западных стран.

    Среди государств, одобривших документ, оказались Австрия, Канада, Эстония, Франция, Словакия, Швейцария, Италия и Британия.

    Антироссийский документ по Украине поддержало только 51 государство из 193 членов ООН.

    Месяцем ранее Вашингтон проигнорировал аналогичную совместную декларацию с осуждением действий Москвы.

    В мае американская администрация отказалась одобрять зачитанное украинским постпредом обращение.

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    23 сентября 2026, 20:32 • Новости дня
    Глава МИД Украины выслушал речь Лаврова в Совбезе ООН

    Глава МИД Украины Сибига выслушал речь Лаврова в Совбезе ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига присутствовал на заседании Совета Безопасности ООН во время доклада министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

    Сибига выслушал выступление Лаврова на заседании Совбеза ООН. Украинский дипломат находился в зале во время обсуждения кризиса на Украине, передает РИА «Новости».

    После завершения своей речи российский министр покинул помещение. Вслед за ним из зала Совета Безопасности на несколько минут вышел и Сибига. Вскоре руководитель украинского ведомства вернулся на свое место.

    Во время выступления Лавров напомнил о готовности Москвы к переговорам для достижения устойчивого мира на Украине. При этом дипломат подчеркнул, что Россия не намерена делать паузы в специальной военной операции на период диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России допустило возможность встречи с украинской делегацией на полях Генассамблеи ООН.

    Ранее Сергей Лавров уже исключал остановку специальной военной операции на время мирных переговоров. Напомним, в августе Верховная рада утвердила Андрея Сибигу на посту руководителя внешнеполитического ведомства Украины.

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    23 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    Лавров отверг возможность остановки спецоперации ради переговоров

    Лавров: Россия не будет делать паузу в СВО на время переговоров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, исключил возможность приостановки специальной военной операции на время мирных переговоров по Украине.

    Россия готова к переговорам о долгосрочном урегулировании украинского конфликта, но не планирует останавливать боевые действия на этот период, подчеркнул Лавров, передает РИА «Новости».

    «Россия, и это неоднократно подтверждал президент Владимир Путин, готова к переговорам для достижения именно такого устойчивого справедливого мира… Однако наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции», – заявил глава МИД.

    По словам министра, европейские страны стремятся добиться временного перемирия с единственной целью. Пауза нужна Европе для предоставления передышки киевским властям и восполнения истощенных военных арсеналов Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к возобновлению мирных переговоров с Киевом.

    На полях саммита БРИКС он назвал возможный приезд Владимира Зеленского в Россию значительным жестом доброй воли.

    При этом глава внешнеполитического ведомства исключил возможность прекращения боевых действий на время дипломатического диалога.

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    23 сентября 2026, 19:08 • Новости дня
    Президент Аргентины назвал ООН бесполезной кормушкой для паразитов

    Президент Аргентины Милей назвал ООН бесполезной кормушкой для паразитов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Аргентины Хавьер Милей подверг критике Организацию Объединенных Наций, обвинив ее в обслуживании интересов бюрократов и неспособности решать глобальные конфликты.

    Выступая на Генеральной Ассамблее, аргентинский лидер выразил резкое недовольство работой международной структуры, передает ТАСС. «Она (ООН) превратилась в бесполезную организацию, которая служит лишь для того, чтобы кормить касту чудовищно высокомерных паразитов, маскирующихся под благонамеренных бюрократов», – заявил глава государства.

    Политик подчеркнул, что объединение перестало выполнять главную функцию – защиту суверенитета стран и мирное урегулирование конфликтов. Вместо поиска компромиссов структура стала указывать свободным нациям, как им следует жить.

    В качестве примера неэффективности Милей привел ситуацию вокруг Мальвинских островов. Британия до сих пор игнорирует резолюции с призывом обсудить статус спорных территорий, отметил президент.

    Ранее МИД Аргентины вызвал послов Британии и Израиля из-за планов добычи нефти у спорных Мальвинских островов.

    На фоне этой дипломатической эскалации Хавьер Милей отменил свой запланированный на октябрь визит в Лондон.

    В прошлом году президент США Дональд Трамп также упрекнул ООН в бездействии по вопросам урегулирования международных конфликтов.

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    23 сентября 2026, 16:36 • Новости дня
    ФСБ нашла схрон оружия ВСУ в ДНР

    ФСБ нашла заложенный 12 лет назад украинскими боевиками тайник с оружием в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские силовики выявили под городом Снежное в Донецкой народной республике скрытый склад вооружения, предназначавшийся для проведения диверсий и террористических актов, сообщили в УФСБ по ДНР.

    Сотрудники ФСБ нашли крупный схрон с боеприпасами в городе Снежное Донецкой народной республики. Находка была спрятана еще в 2014 году, передает РИА «Новости».

    «В результате оперативно-разыскных мероприятий Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике под городом Снежное обнаружен тайник с вооружением и боеприпасами, оставленный боевиками ВСУ в 2014 году», – заявили в ведомстве. Найденный арсенал планировали применить для организации террористических актов.

    Среди изъятого числятся снайперская винтовка, несколько автоматов, пулемет и подствольный гранатомет. Также специалисты изъяли два огнемета, гранаты и патроны. Все найденное вооружение уже передано Министерству обороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне силовики обнаружили под Красноармейском секретный склад с натовскими гранатометами.

    Месяцем ранее сотрудники ФСБ изъяли в этом же районе заминированный схрон с иностранными боеприпасами. А до этого спецслужбы выявили под Артемовском заготовленный еще в 2014 году арсенал для националистических батальонов.

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    23 сентября 2026, 17:59 • Новости дня
    Лавров встретился с главой МИД Кубы в ООН

    Лавров встретился с главой МИД Кубы Родригесом в ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Кубы Бруно Родригесом на полях Генеральной ассамблеи ООН.

    Лавров и Родригес начали переговоры в рамках недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, передает РИА «Новости». Встреча стартовала с теплого приветствия дипломатов. Дальнейшее общение политиков проходит в закрытом формате.

    Напомним, российский министр начал рабочую программу на полях Генеральной ассамблеи ООН со встречи с госсекретарем США Марко Рубио.

    В мае Москва выразила готовность оказывать поддержку Гаване в требовании о прекращении американской экономической блокады.

    В феврале президент России Владимир Путин провел переговоры с Бруно Родригесом в Кремле.

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    23 сентября 2026, 09:59 • Новости дня
    Страны G4 признали неспособность Совбеза ООН поддерживать мир

    Индия, Бразилия, Германия и Япония призвали к срочной реформе Совбеза ООН

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совет Безопасности ООН в настоящее время не способен должным образом выполнять свою задачу по поддержанию мира и безопасности. Об этом заявили министры иностранных дел Индии, Бразилии, Германии и Японии (G4) по итогам встречи в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Министры иностранных дел Индии, Бразилии, Германии и Японии сделали совместное заявление на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что усложнение геополитической обстановки сделало реформу Совбеза крайне необходимой.

    «В настоящее время Совет Безопасности ООН не способен эффективно выполнять свою основную обязанность по поддержанию международного мира и безопасности», – подчеркнули дипломаты. Они добавили, что представительность, легитимность, авторитет и эффективность органа находятся под вопросом.

    Государства «четверки» объяснили недостатки Совбеза его устаревшей архитектурой, которая существует уже восемь десятилетий. По их словам, она не отражает современные геополитические реалии и мешает решать текущие и будущие проблемы.

    Представители четырех стран заявили, что расширение состава Совета Безопасности должно стать центральным элементом реформы. Они подчеркнули необходимость более широкого представительства стран Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Карибского бассейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на Генассамблее обвинил ООН в неспособности предотвращать вооруженные конфликты и решать ключевые международные задачи.

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    23 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    Лавров провел переговоры с главой МИД Египта в ООН

    Лавров провел переговоры с главой МИД Египта Абдельати в ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с египетским коллегой Бадром Абдельати на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

    Встреча глав внешнеполитических ведомств России и Египта состоялась в штаб-квартире ООН на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи, передает РИА «Новости».

    Перед началом переговоров Сергей Лавров, Бадр Абдельати и министр иностранных дел Кот-д'Ивуара Ниале Каба открыли мемориальную табличку. Она посвящена памяти скончавшихся постоянных представителей при ООН, включая советских и российских дипломатов Виталия Чуркина и Андрея Вышинского.

    Памятный знак установили в «тихой комнате» рядом с залом Совета Безопасности. Это помещение, интерьер которого подарило правительство Германии в 1978 году, члены Совбеза используют для конфиденциальных бесед и кулуарного общения.

    Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров приехал в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

    Месяцем ранее главы внешнеполитических ведомств России и Египта обсудили по телефону текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

    В июле дипломаты провели очную встречу на полях мероприятий АСЕАН в Маниле.

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    23 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Колумбия в ООН призвала вернуть завербованных наемников на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Колумбии призвали способствовать возвращению на родину латиноамериканских наемников, завербованных для участия в боевых действиях на Украине, где они сталкиваются с тяжелыми условиями.

    Колумбия на заседании Совета Безопасности ООН обратилась с просьбой помочь в возвращении на родину граждан, завербованных для участия в боевых действиях, передает РИА «Новости».

    Латиноамериканцев часто привлекают в ряды ВСУ обещаниями высоких заработков и комфортных условий службы, однако на практике наемники сталкиваются с жестоким обращением, используются как «пушечное мясо» и часто гибнут.

    «Колумбия присоединяется к этому призыву Республики Панама, чтобы гражданам Колумбии, гражданам других стран, которые были завербованы в этот конфликт, было позволено вернуться в свои страны и чтобы были созданы условия для их возвращения в страны происхождения», – заявил постоянный представитель Колумбии при ООН Хосе Маурисио Гаона Бехарано.

    По словам дипломата, участие иностранцев в конфликте ведет к его интернационализации и создает транснациональные последствия, в том числе угрожая продовольственной безопасности стран Африки. Бехарано раскритиковал удары по гражданским объектам и призвал все стороны соблюдать нормы международного гуманитарного права.

    Ранее на том же заседании глава МИД Панамы Рафаэль Мартинес Васкес также призвал  содействовать возвращению панамских граждан, участвовавших в конфликте и желающих вернуться домой. Он отметил, что Украина уже помогла вернуться нескольким панамцам.

    Ранее военнослужащие группировки войск «Север» узнали о прибытии в Харьков главкома ВСУ Михаила Драпатого и колумбийских наемников для попытки прорыва окружения.

    До этого президент Колумбии Густаво Петро заявил о бессмысленной гибели 7 тыс. соотечественников в рядах ВСУ.

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    23 сентября 2026, 20:16 • Новости дня
    Лавров призвал исключить Кубу из американского списка спонсоров терроризма

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил за исключение Кубы из американского перечня государств, спонсирующих терроризм, и осудил санкции против Гаваны.

    Лавров выступил с призывом вычеркнуть Кубу из перечня государств-спонсоров терроризма в ходе встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщается на сайте МИД.

    «Отметил необходимость исключения дружественной нам Кубы из американского одиозного списка так называемых стран-спонсоров терроризма и осудил экстерриториальный характер вводимых против Острова Свободы односторонних ограничительных мер», – говорится в сообщении ведомства.

    В мае 2026 года глава МИД России Сергей Лавров выразил готовность Москвы содействовать Гаване в требовании о прекращении американской экономической блокады.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о непоколебимой солидарности России с правительством и народом Кубы.

    В сентябре 2026 года кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья обвинил власти США в блокировке доставки гуманитарных грузов от ООН.

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