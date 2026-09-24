Ученые предупредили о появлении более опасного варианта оспы обезьян

«Вектор» спрогнозировал мутацию вируса оспы обезьян в более патогенный вариант

Tекст: Дарья Григоренко

Специалист подчеркнул растущую угрозу распространения заболеваний, передает РИА «Новости».

«Могут ли вот эти зоонозные инфекции во что-то преобразовываться более опасное? По мере того как вирус будет попадать в человеческую популяцию невакцинированных людей, могут развиваться эпидемические процессы, и вирус потенциально может эволюционировать в более патогенный вариант», – сказал он.

Ученый отметил, что заболевания активно распространяются на разных континентах, регулярно фиксируются случаи передачи инфекции от животных человеку. В Африке уже выявляют гибридные варианты двух подтипов оспы обезьян, поэтому предсказать дальнейшее направление мутаций крайне сложно. Ситуация усугубляется тем, что массовая вакцинация против оспы прекратилась 45 лет назад.

В результате все люди моложе 45 лет оказались уязвимы к зоонозным ортопоксвирусам. Для защиты населения центр «Вектор» создал современную отечественную вакцину четвертого поколения «ОртопоксВак». Препарат успешно зарегистрировали в ноябре 2022 года, он доказал свою эффективность против оспы обезьян.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эпидемия оспы обезьян в мире развивается по пути ВИЧ-инфекции.

В апреле специалисты зафиксировали в Британии и Индии новый рекомбинантный штамм этого вируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова пообещала внимательно отслеживать изменчивость возбудителя инфекции.