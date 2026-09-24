Дмитриев заявил о желании Трампа вести диалог с Россией

Трамп послал Зеленского обсуждать использование Starlink с Маском

Трамп отправил Зеленского обсуждать использование Starlink с Маском

Tекст: Вера Басилая

Саджая в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) сообщила, что президент США посоветовал Зеленскому обсуждать вопрос использования Starlink для ударов по России непосредственно с Маском, передает Lenta.ru.

В ходе встречи Владимир Зеленский выразил готовность к энергетическому перемирию. При этом он вновь поднял тему использования Starlink для атак вглубь российской территории.

«Вам нужно поговорить об этом с Илоном», – заявил американский президент Зеленскому.

Ранее, 1 сентября, президент России Владимир Путин сообщил о поручениях Вооруженным силам. Российским военным были даны указания подготовить и нанести массированные удары по объектам топливно-энергетического комплекса на территории Украины в качестве ответной меры.

Киев запросил у США разрешение на использование системы Starlink для наведения дронов.

Маск отклонил просьбу украинских властей из-за риска эскалации конфликта.

Позже издание Financial Times писало, что Маск якобы готов разрешить использование БПЛА со Starlink для ударов по России.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в России найден способ подавления неуязвимой до последнего времени спутниковой системы Starlink.