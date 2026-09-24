Секретные детали американского истребителя F-35 по ошибке доставили в Китай

Bloomberg:Секретные комплектующие истребителя F-35 ошибочно отправили в Китай

Tекст: Дмитрий Зубарев

Потенциально секретные комплектующие к американскому многофункциональному истребителю пятого поколения F-35 Lightning II по ошибке оказались в Китае, где их могут изучить, передает ТАСС.

Детали производства компании Lockheed Martin, включая фонарь кабины истребителя и люк отсека для размещения вооружений, отправили в мае из Австралии в США для ремонта или утилизации. Компания UPS по невыясненным причинам доставила груз в Гонконг.

Упомянутые комплектующие созданы с использованием засекреченных технологий, обеспечивающих радиолокационную малозаметность самолета. По версии источников, «власти Китая получили детали, но пока их не вернули».

Представители Пентагона ранее сообщали о работе над возвращением комплектующих и выяснением обстоятельств случившегося. США полагают, что Китай стремится получить больше информации о F-35, что стало одной из причин срыва сделки по продаже истребителей ОАЭ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Конгресс США начал расследование инцидента с ошибочной отправкой комплектующих для истребителей в Гонконг. Ранее Пентагон заключил с корпорацией Lockheed Martin контракт на 700 млн долларов для закупки деталей самолетов. Американская оборонная компания передала Германии первый заказанный истребитель пятого поколения F-35A.