Боец «Центра» два месяца в одиночку удерживал позицию в тылу ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Стрелок 428-го полка 90-й гвардейской танковой дивизии вел наблюдение за передвижениями противника и передавал командованию данные о технике, рассказал он РИА «Новости».

«Зашел в тыл ВСУ. Вот, окопался у них там. Там где-то в 20-30 метрах противник находился у меня. Держал оборону, наблюдение вел за ними. Ну и скрытно просидел там и потом отошел», – рассказал Стариков.

За время пребывания на позиции ему неоднократно приходилось вступать в бой. Противник предпринимал пять или шесть попыток атаковать его укрытие, задействуя небольшие группы из двух-трех человек.

Украинские военные также регулярно применяли минометы и беспилотники. В результате атак Стариков получил два осколочных ранения – в ногу и спину.

Несмотря на это, он продолжил выполнять боевую задачу, самостоятельно оказывая себе медицинскую помощь. За успешные действия военнослужащий удостоен ордена Мужества.

В августе военнослужащий с позывным Седой около четырех месяцев передавал данные с подконтрольной ВСУ территории в ДНР.

Другой раненый российский боец пять месяцев в одиночку оборонял занятый рубеж в Донбассе.

Весной морской пехотинец с позывным Балли ликвидировал двух противников в десяти метрах от их позиции.