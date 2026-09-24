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    24 сентября 2026, 10:28 • Новости дня

    Чеснаков: На выборах сработал принцип «голос за «Единую Россию» – голос за президента»

    Чеснаков: На выборах сработал принцип «голос за «Единую Россию» – голос за президента»
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    Рекордная явка на выборах в Госдуму усилила легитимность электорального процесса в глазах общества, позитивно повлияла на доверие к институтам власти и поддержку «Единой России» как партии-победителя, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков.

    «Явка оказалась действительно беспрецедентной. Чем выше этот показатель – тем выше легитимность электорального процесса в глазах общества и уровень представительства граждан в Госдуме. Все это позитивно отражается не только на доверии к институтам власти, но и на поддержке «Единой России» как партии-победителя», – сказал Чеснаков.

    По его словам, рекордный результат «Единой России» свидетельствует о высоком одобрении гражданами текущего курса страны. «Также за партию неоднократно высказывался Владимир Путин, что привело к формированию конструкции «голос за «Единую Россию» – голос за президента», – добавил он.

    При этом, считает политолог, граждане оценили и результаты работы самой партии. «Избиратель всегда голосует за ту политическую силу, которую он считает ответственной и способной справиться с предстоящими вызовами. ЕР таковой силой в восприятии людей является», – отметил Чеснаков.

    Важно и то, что в ходе кампании «Единая Россия» представила избирателям конкретные результаты своей работы. «Презентовав масштабную отчетную программу с помощью окружных форумов «Есть результат!», «Единая Россия» еще раз показала, что она готова не только брать на себя социальные обязательства, но и в срок их выполнять. А граждане ценят, когда партии представляют им четкую и конкретную презентацию итогов деятельности», – заключил Чеснаков.

    Напомним, прошедшие в России выборы в Госдуму стали рекордными по явке: по итогам обработки 99,89% протоколов явка достигла 59,68%. По предварительным результатам «Единая Россия» получает 355 мандатов, КПРФ – 40, ЛДПР – 25, «Новые люди» – 20, «Справедливая Россия» – четыре, «Родина» – один. Окончательные итоги выборов будут подведены 25 сентября.

    Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев выразил благодарность избирателям за высокую активность на выборах в Госдуму, прошедших в условиях постоянных информационных атак и налетов беспилотников. Он отметил, что высокая явка стала свидетельством того, что россияне откликнулись на призыв президента Владимира Путина обязательно прийти на избирательный участок и сделать свой выбор.

    23 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов СВО
    Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что россияне верят в военнослужащих специальной военной операции и не сомневаются в победе страны.

    В ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции глава государства обратился к военнослужащим на передовой, передает РИА «Новости». Он отметил, что прошедшие выборы в Государственную думу стали голосованием за бойцов спецоперации.

    «Хочу, чтобы вы знали, товарищи: это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм и преданность Родине», – сказал российский лидер.

    Президент добавил, что не сомневается в достижении всех поставленных в рамках специальной военной операции целей.

    В преддверии голосования президент России Владимир Путин обратился к нации со специальным телеобращением.

    Эксперты назвали участие в выборах возможностью поддержать защитников страны.

    По итогам кампании более 80 ветеранов спецоперации получат мандаты депутатов Государственной думы.

    Комментарии (19)
    21 сентября 2026, 14:21 • Новости дня
    «Справедливая Россия» преодолела пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму
    «Справедливая Россия» преодолела пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Партия «Справедливая Россия» набрала необходимые пять процентов голосов избирателей для прохода в Государственную думу по федеральному списку, следует из подсчетов ЦИК.

    Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК.

    «Справедливая Россия» по результатам обработки 96,91% протоколов набрала 5% голосов, необходимые для прохождения в Госдуму по федеральному списку.

    Лидирующую позицию на выборах удерживает «Единая Россия», получившая поддержку 57,82% избирателей. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,76% голосов. Вслед за ними располагаются ЛДПР, набравшая 9,01%, и партия «Новые люди» с 7,96%.

    Остальные политические объединения пока не преодолевают проходной барьер. Партия пенсионеров получает 1,98%, Российская экологическая партия «Зеленые» – 1,16%, «Коммунисты России» – 0,85%, «Родина» – 0,71%, а Партия прямой демократии замыкает список с 0,35%. Предварительные результаты продолжают обновляться по мере поступления данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам обработки 95,45% протоколов в нижнюю палату парламента проходили только четыре политические силы.

    После подсчета 96,06% бюллетеней партия «Справедливая Россия» набрала 4,97% голосов избирателей.

    По предварительным данным ЦИК, партия «Единая Россия» займет рекордные 355 депутатских кресел.

    Комментарии (13)
    23 сентября 2026, 19:22 • Видео
    Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

    Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 11:59 • Новости дня
    «Единая Россия» получила рекордные 355 мест в Государственной думе
    «Единая Россия» получила рекордные 355 мест в Государственной думе
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Партия «Единая Россия» установила абсолютный исторический рекорд по количеству полученных мандатов на выборах депутатов Государственной думы.

    По предварительным данным ЦИК, партия займет 355 депутатских кресел в Госдуме девятого созыва, передает РИА «Новости». Глава ведомства Элла Памфилова подтвердила эту информацию.

    Таким образом, политическое объединение превзошло свои предыдущие показатели. На выборах 2003 года партия получила 223 мандата, в 2007 году – 315 мест, а в 2011 году – 238 мандатов. В 2016 году в парламент прошли 343 кандидата, а по итогам кампании 2021 года число мандатов составило 324.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о предварительном получении партией «Единая Россия» 355 депутатских мест.

    По итогам обработки более 94% протоколов политическая сила показала рекордный результат по сравнению с четырьмя предыдущими парламентскими кампаниями.

    После подсчета 95,01% бюллетеней лидирующая фракция набрала 57,83% голосов избирателей.

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    21 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    Назван регион с самой высокой явкой на выборах

    Чечня стала абсолютным лидером по явке избирателей в России

    Назван регион с самой высокой явкой на выборах
    @ Елена Афонина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель избирательной комиссии Чечни Умар Байханов назвал республику безоговорочным лидером по числу проголосовавших граждан среди всех российских регионов.

    В регионе зафиксировали самую высокую активность граждан на прошедших выборах, передает РИА «Новости». «Аналогов нашим выборам, я могу сказать уверенно, не было ни в одном субъекте Российской Федерации. Потому что у нас была самая высокая явка избирателей», – подчеркнул руководитель республиканского избиркома.

    По словам Байханова, такие выдающиеся показатели стали прямым результатом высокого уровня доверия местного населения к избирательному процессу.

    Напомним, явка на выборах в Чеченской Республике составила 95,19%.

    Действующий глава региона Рамзан Кадыров одержал победу с результатом 99,85% голосов.

    Общероссийская явка на выборах в Госдуму превысила результаты прошлых лет.

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    21 сентября 2026, 14:48 • Новости дня
    ЦИК опубликовала итоги выборов в Госдуму после обработки 97,37% голосов

    Tекст: Ольга Иванова

    После обработки 97,37% протоколов на парламентских выборах первое место занимает партия «Единая Россия», набирающая почти 58% голосов избирателей.

    Партия «Единая Россия» получает 57,96% голосов избирателей на выборах в Государственную думу по партийным спискам, передает РИА «Новости».

    Второе место занимает КПРФ с результатом 13,67%, на третьей строчке расположилась ЛДПР, набравшая 8,96%.

    Партия «Новые люди» смогла заручиться поддержкой 7,91% проголосовавших, а «Справедливая Россия» получила 5,1%. Партия пенсионеров набрала 1,97%, «Зеленые» – 1,15%, «Коммунисты России» – 0,85%, «Родина» – 0,71%, а Партия прямой демократии – 0,35%.

    Голосование за депутатов Госдумы девятого созыва проходило с 18 по 20 сентября. В единый день голосования распределялось 20,7 тыс. мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета 96,95% протоколов партия «Единая Россия» получила 57,83% голосов избирателей по партийным спискам.

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о предварительном распределении 355 депутатских мандатов для лидирующей фракции.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 16:54 • Новости дня
    «Единая Россия» лидирует на выборах с 57,97% голосов после обработки 97,64% протоколов

    Tекст: Дарья Григоренко

    На парламентских выборах лидирует «Единая Россия», набирающая 57,97% голосов избирателей по итогам обработки 97,64% протоколов, следует из данных ЦИК России.

    Согласно официальным данным, опубликованным на сайте ЦИК, после обработки 97,64% протоколов участковых комиссий «Единая Россия» набрала 57,97% голосов по партийным спискам. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,65%. Тройку лидеров замкнула ЛДПР, получившая 8,96% поддержки избирателей.

    Необходимый барьер также преодолели партия «Новые люди» с результатом 7,9% и «Справедливая Россия», набравшая 5,13%. Остальные политические объединения не смогли получить достаточного количества голосов.

    Среди не прошедших в парламент объединений лучший результат показала Партия пенсионеров, получившая 1,96%. Партия «Зеленые» набрала 1,15%, «Коммунисты России» – 0,84%. Объединение «Родина» поддержали 0,71% граждан, а Партию прямой демократии – 0,35%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после обработки 97,37% протоколов на парламентских выборах первое место занимала партия «Единая Россия», набирающая почти 58% голосов избирателей.

    При подсчете 96,95% бюллетеней «Справедливая Россия» преодолела необходимый пятипроцентный барьер для прохождения в парламент.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о предварительном получении «Единой Россией» 355 депутатских мандатов.

    Комментарии (3)
    21 сентября 2026, 14:35 • Новости дня
    Депутатами Госдумы стали более 80 ветеранов специальной военной операции
    Депутатами Госдумы стали более 80 ветеранов специальной военной операции
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    По итогам завершившегося голосования свыше 80 ветеранов специальной военной операции получат мандаты депутатов федерального парламента, сообщили в Ассоциации ветеранов СВО.

    В Ассоциации ветеранов СВО назвали результат выборов колоссальным кредитом доверия, выданным обществом участникам спецоперации. По предварительным оценкам, более 80 участников специальной военной операции могут стать депутатами Госдумы после официального подведения итогов голосования.

    «По инициативе нашего президента, ребят, достойно проявивших себя на СВО, начали активно вовлекать во все сферы мирной жизни сразу же после возвращения из зоны боевых действий. Выборы в Государственную думу – это федеральная кампания, здесь решение принимает вся страна. И на этом уровне ветеранское сообщество получило колоссальный кредит доверия. Наша задача его оправдать – служить стране и людям, выполнять полученные наказы, помогать боевым товарищам», – заявил сопредседатель Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев, который баллотировался от партии «Единая Россия» и претендует на получение мандата.

    Другие победившие кандидаты также выразили готовность работать на благо страны. Сопредседатель ассоциации в Ивановской области Виталий Дроздов подчеркнул, что победа отражает поддержку курса главы государства.

    «Задолго до голосования Владимир Владимирович призывал нас, ветеранов СВО, активнее участвовать в общественной и политической жизни страны. Этот призыв мы приняли к действию. Победа на выборах – наш первый шаг. Сделаю все для того, чтобы оправдать высокое доверие!» – заявил Дроздов.

    Руководитель отделения в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Аксенов и Герой России Эдуард Казымов пообещали отстаивать интересы граждан. Они планируют внимательно относиться к наказам избирателей и доказать надежность тыла для бойцов на передовой.

    «Для меня главный итог кампании – не просто цифры в протоколах ЦИК, а ясный сигнал нашим ребятам на передовой: тыл надежен, страна едина, дома их поддерживают. Теперь важно оправдать оказанное доверие конкретной работой, внимательно отнестись к тем вопросам и предложениям, которые мы услышали от жителей. Впереди большая работа», – заявил Казымов.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о включении более сотни участников спецоперации в списки кандидатов в депутаты Госдумы.

    Президент Владимир Путин заявил о необходимости поддержки участвующих в выборах ветеранов СВО.

    Участник кадровой программы «Время героев» Виталий Дроздов проголосовал на избирательном участке в Ивановской области.

    Комментарии (6)
    21 сентября 2026, 14:02 • Новости дня
    Эксперт назвал главные итоги голосования на Дальнем Востоке

    Политолог Мартынов: Выборы показали становление Дальнего Востока точкой роста России

    Эксперт назвал главные итоги голосования на Дальнем Востоке
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Около десяти лет назад Дальний Восток пребывал в общественно-политическом кризисе, что находило отражение, в том числе, в результатах голосования. Нынешние выборы показали, что проблемы граждан были решены. Округ стал одним из локомотивов развития России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее стало известно, что во всех регионах ДФО победу одержала «Единая Россия».

    «Примерно два избирательных цикла назад Дальний Восток представлял собой, наверное, одну из самых проблемных общественно-политических точек страны», – напоминает Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ. По его словам, ввиду этого местное население порой выражало протестные настроения, в том числе во время выборов разного уровня.

    Понимая, что регионы нуждаются в тонкой настройке, федеральные власти сфокусировали внимание на решении того перечня проблем, которые наблюдались в ДФО, продолжил аналитик. «И что немаловажно, вопросы решились системно», – акцентировал собеседник.

    Первые результаты работы стали заметны уже в 2021 году. «Та кампания показала рост популярности партии власти в дальневосточных субъектах. Сегодня «Единая Россия» еще ощутимее улучшила свой результат. Другими словами, преодолевая кризис, ЕР создала серьезную базу для развития всего округа», – пояснил он.

    Что немаловажно, население регионов также это понимает. «Именно поэтому ДФО продемонстрировал достаточно высокую явку. Люди знают, что их участие в электоральных процедурах равносильно закладке фундамента для дальнейшего повышения качества их жизни», – рассуждает собеседник.

    Другими словами, усиление позиций партии власти в дальневосточных регионах говорит о поддержке гражданами ее инициатив, заложенных, в том числе, в Народной программе, продолжает политолог.

    При этом Мартынов не стал выделять какой-то отдельный регион округа. «Мы видим комплексное подтверждение легитимности состоявшихся выборов. Весь округ представляет собой одну из важнейших точек роста всей России», – заключил он.

    В воскресенье в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, превысила 59%, а в системе ДЭГ – 90,88%. Рекордная явка зафиксирована и в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО): в выборах приняли участие 55,67% избирателей, сообщил председатель облизбиркома Николай Жуков.

    По итогам обработки 100% протоколов УИК «Единая Россия» побеждает в ряде регионов ДФО. Так, в Чукотском автономном округе партия набрала 62,72% голосов избирателей. Второе место заняла ЛДПР с 11,28%. Тройку лидеров замыкает КПРФ с 8,51%, передает «Интерфакс». Как напоминает агентство, в 2021 году на Чукотке у фракции было чуть больше 46% голосов.

    В Магаданской области «Единая Россия» набирает 61,21% голосов избирателей, на втором месте КПРФ (11,70%). За коммунистами ЛДПР с 9,6% голосов. В Хабаровском крае единороссы вдвое улучшили свой результат после проигрыша КПРФ на выборах в 2021 году. По данным крайизбиркома, у «Единой России» 48,16% голосов, второе место у КПРФ с 16,49%, третье за ЛДПР – 12,79%.

    По одномандатному округу №73 (Хабаровский) побеждает мэр Хабаровска Сергей Кравчук («Единая Россия») с 46,13%, по округу №74 (Комсомольский) – также кандидат от «Единой России», действующий депутат Госдумы восьмого созыва Максим Иванов с 44,04%.

    «Единая Россия» также сохраняет лидерство по предварительным итогам выборов депутатов Законодательного собрания Приморского края восьмого созыва. По данным краевой избирательной комиссии на 10:19 понедельника 21 сентября, за партию проголосовали 387 тыс. человек – 61,61% действительных бюллетеней, сообщает РБК. На втором месте ЛДПР с 73,14 тыс. голосов (11,64%), на третьем – КПРФ, получившая 59,9 тыс. голосов (9,54%).

    На Сахалине, согласно информации ЦИК, по партийным спискам уверенно лидирует «Единая Россия», набравшая 60,24% голосов. На втором месте расположилась КПРФ с 14,21%. Далее следуют ЛДПР, получившая 7,93%, сообщает «Комсомольская правда. Сахалин».

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    21 сентября 2026, 11:31 • Новости дня
    ЦИК: «Единая Россия» предварительно получает 355 мандатов

    Памфилова: «Единая Россия» предварительно получает 355 мандатов

    ЦИК: «Единая Россия» предварительно получает 355 мандатов
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» предварительно получает 355 депутатских мест, КПРФ – 40 депутатских мест, ЛДПР – 25 мандатов, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

    По словам Памфиловой, партия «Единая Россия» предварительно получает 355 депутатских мест, передает РИА «Новости».

    Глава ЦИК отметила, что лидирующая фракция набрала 57,83% голосов и одержала победу в 208 одномандатных округах.

    Второе место занимает КПРФ, которой предварительно достается 40 мандатов. ЛДПР получает 25 мест при результате 8,98%. Партия «Новые люди» обеспечила себе 20 мандатов, набрав 7,96% голосов.

    «Справедливая Россия» предварительно получает четыре места, однако распределение может измениться. Партии «Родина» достается один мандат.

    Голосование проходило в России с 18 по 20 сентября.

    По итогам обработки 95,45% протоколов в Госдуму прошли четыре политические партии.

    Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил, что партия предварительно лидирует во всех регионах страны. По итогам голосования ЕР показала рекордный результат по сравнению с четырьмя предыдущими парламентскими кампаниями.

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    22 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    ЦИК: Явка на выборах достигла отметки 59,68% после обработки 99,89% протоколов
    ЦИК: Явка на выборах достигла отметки 59,68% после обработки 99,89% протоколов
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Итоговая явка на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва достигла 59,68% после обработки 99,89% протоколов голосования, сообщил член Центральной избирательной комиссии России Павел Андреев.

    По итогам обработки 99,89% протоколов явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва достигла 59,68%, передает РИА «Новости». Об этом рассказал член Центральной избирательной комиссии России Павел Андреев в ходе выступления на форуме «Диалог о фейках 4.0».

    «Вы видите явку по данным 99,89% протоколов, еще не все дошли. Но результат очевиден, наши избиратели поверили в то, что мы способны обеспечить безопасность на участках, безопасность ДЭГ», – подчеркнул Андреев.

    Голосование на выборах депутатов Государственной Думы и в рамках других совмещенных кампаний проходило в России с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что выборы в Госдуму являются важнейшим внутриполитическим событием для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала рекордной явку избирателей свыше 59%.

    Более 3,3 млн россиян проголосовали на выборах в Государственную думу с помощью федеральной платформы дистанционного электронного голосования.

    Международные наблюдатели от миссии СНГ не обнаружили серьезных нарушений на избирательных участках.

    Комментарии (6)
    23 сентября 2026, 20:56 • Новости дня
    Объявлена дата первого заседания Госдумы нового созыва

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва пройдет в среду 30 сентября.

    Информацию подтвердил источник РИА «Новости» во фракции «Единая Россия». «30 сентября состоится первое заседание Госдумы девятого созыва», – сообщил собеседник агентства.

    Голосование по выборам депутатов Госдумы и другие совмещенные кампании прошли с 18 по 20 сентября. В единый день голосования 2026 года распределялись 20,7 тыс. мандатов и должностей. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что выборы в парламент являются важнейшим внутриполитическим событием.

    Ранее сообщалось, что первое пленарное заседание Госдумы девятого созыва планируется провести до 19 октября.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 14:12 • Новости дня
    ЦИК опубликовала итоги обработки 96,95% протоколов
    ЦИК опубликовала итоги обработки 96,95% протоколов
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    После подсчета 96,95% протоколов на выборах в Государственную думу партия «Единая Россия» получает 57,83% голосов избирателей по партийным спискам, следует из подсчетов ЦИК.

    Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК.

    На втором месте располагается КПРФ с результатом 13,76%. ЛДПР набирает 9,01%, партия «Новые люди» – 7,96%.

    «Справедливая Россия» к 13:50 по московскому времени смогла набрать ровно 5% голосов, преодолев необходимый барьер для прохождения в парламент. Ранее, при подсчете 79,08% протоколов, результат партии был ниже проходного минимума.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова ранее заявляла, что у «Справедливой России» остается высокий шанс пройти в Госдуму. Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер: Партия пенсионеров набирает 1,98%, «Зеленые» – 1,16%, «Коммунисты России» – 0,85%, «Родина» – 0,71%, Партия прямой демократии – 0,35%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета 96,06% избирательных протоколов партия «Единая Россия» получила 57,8% голосов избирателей.

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о предварительном получении этой фракцией 355 депутатских мандатов.

    Данный итог голосования превзошел показатели четырех предыдущих парламентских кампаний.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин: Очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно
    Путин: Очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно
    @ Татьяна Симоненкова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на регулярные попытки противника прорвать противовоздушную оборону Москвы и других регионов во время выборов в парламент страны.

    Путин в ходе совещания с членами правительства по видеосвязи поблагодарил граждан за активное участие в выборах депутатов Государственной думы. Он также отметил, что ВСУ пытались прорвать ПВО Москвы и других регионов в дни голосования, сообщает РИА «Новости».

    «Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов. Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал массированные удары ВСУ по Москве безрезультатным саботажем.

    Мэр столицы Сергей Собянин также заявил о провале попыток киевского режима сорвать голосование. А глава ЦИК Элла Памфилова отметила спокойный ход избирательного процесса.

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    21 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    «Единая Россия» одержала победу во всех округах Москвы

    Tекст: Ольга Иванова

    Кандидаты от партии «Единая Россия» одержали победу во всех 16 избирательных округах столицы на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.

    Кандидаты от партии «Единая Россия» одержали победу во всех 16 избирательных округах Москвы на выборах в Государственную думу девятого созыва. Результаты стали известны после завершения обработки 100% протоколов, включая данные как электронного, так и традиционного бумажного голосования, говорится на сайте ЦИК.

    Наибольшую поддержку избирателей получил Петр Толстой в округе № 198, набравший 55,35% голосов. Дмитрий Саблин в округе № 201 заручился поддержкой 51,01% проголосовавших, а Евгений Попов в округе №196 получил 49,39%.

    Другие кандидаты от партии также показали уверенные результаты. Владислав Третьяк набрал 45,35% в округе № 204, Владислав Гусев – 44,54% в округе № 195, Евгений Андриенко – 44,11% в округе № 210, а Роман Романенко – 43,82% в округе № 209. Все победители в столичных округах представляют «Единую Россию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владислав Третьяк выиграл выборы по Преображенскому округу столицы.

    Петр Толстой набрал более половины голосов избирателей в Люблинском одномандатном округе Москвы.

    Партия «Единая Россия» предварительно получает 355 депутатских мандатов.

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    21 сентября 2026, 15:05 • Новости дня
    Собянин заявил о провале попыток Киева сорвать российские выборы

    Собянин: Попытки Киева сорвать российские выборы провалились

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о провале попыток киевского режима сорвать выборы в России и отметил беспрецедентную активность избирателей.

    Попытки Киева помешать проведению голосования в России оказались безуспешными, заявил Собянин, передает РИА «Новости». Выступая на пленарной сессии XI Московского финансового форума, столичный градоначальник подчеркнул, что граждане продемонстрировали высокую активность.

    «Я, пользуясь возможностью, хочу выразить слова огромной признательности москвичам за их активную гражданскую позицию и за поддержку «Единой России». Несмотря на все вызовы и попытки киевского режима сорвать выборы, навязать другую повестку, создать волну протестного голосования и так далее, ничего из этого не получилось», – сказал мэр Москвы.

    Собянин добавил, что общество консолидировалось, а уровень доверия к власти остается высоким. Это обязывает руководство города активно решать проблемы, поставленные избирателями.

    Голосование за депутатов Госдумы девятого созыва и другие выборы прошли с 18 по 20 сентября. В единый день голосования 2026 года распределялось 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей. Ранее президент Владимир Путин назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошедшие в России выборы в Госдуму стали рекордными по явке: в голосовании приняли участие 59,32% граждан. Центризбирком опубликовал данные о лидерстве партии «Единая Россия» с результатом более 57% голосов.

    Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о полном провале попыток противника сорвать голосование.

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