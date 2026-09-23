Лавров начал закрытые переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу проводят закрытые переговоры в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, передает РИА «Новости».
Ранее в этот же день российский министр провел ряд важных встреч с зарубежными коллегами. Состоялись переговоры с государственным секретарем США, а также главами дипломатических ведомств Кубы, Сирии и Египта.
Кроме того, глава российского МИД встретился с председателем Генеральной Ассамблеи ООН и провел неформальную беседу с министрами иностранных дел стран-участниц ОДКБ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу выразил намерение возобновить диалог с ОДКБ.
На полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД России Сергей Лавров начал двусторонние переговоры с госсекретарем США Марко Рубио.
Чуть ранее российский министр встретился с египетским коллегой Бадром Абдельати.