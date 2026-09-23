Адвокат Джигана опроверг слухи об угрозах артиста своим детям

Tекст: Ольга Иванова

Сообщения о неадекватном поведении музыканта являются ложью и провокацией, передает РИА «Новости». «Это ложь и провокация. Утверждения, что он якобы кому-то угрожал и тем более представляет опасность для детей, не соответствуют действительности», – заявил адвокат Сергей Жорин.

По словам юриста, распространяемая в интернете информация о стрельбе, устроенной артистом, не соответствует действительности. Жорин подчеркнул, что фотографии, появившиеся в публичном доступе, были сделаны во время съемок музыкального клипа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подмосковная полиция начала проверку после инцидента со стрельбой в коттедже артиста.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала правоохранительные органы разобраться в данной ситуации.

Сам музыкант на фоне слухов опубликовал снимок из израильского реабилитационного центра.