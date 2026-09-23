Глава Volvo предрек европейскому автопрому судьбу американского Детройта

УАЗ сообщил о подготовке масштабного обновления «Буханки» и «Хантера»

Глава УАЗ Сахабиев анонсировал обновление «Буханки» и «Хантера»

Tекст: Елизавета Шишкова

Ульяновский автомобильный завод рассматривает несколько концепций модернизации своих специализированных моделей, передает «Российская газета».

Генеральный директор УАЗа Ильнур Сахабиев отметил, что кардинально изменить автомобили, сохранив при этом их доступность для покупателей, будет непросто.

«У нас сейчас идет мозговой штурм по поводу того, какой может быть новая «Буханка». Одна из идей – сохранить, например, платформу, поставить новый кузов. При этом понимаем, что если мы пойдем по пути разработки штампованного кузова, это инвестиции, которые будут нелегко вернуть, и то, что современный кузов будет использоваться на старой конструкции, тоже не совсем верный подход», – заявил руководитель предприятия.

Второй вариант модернизации включает использование платформы внедорожника «Патриот» и установку нового кузова, как это предполагалось в проекте УАЗ-3165. Третья концепция подразумевает создание однообъемного автомобиля на базе локализованной платформы Sollers Argo. Окончательные предложения по технической концепции и первичной инвестиционной оценке компания подготовит до конца года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Ульяновский автозавод официально утвердил название «Буханка» для своей классической линейки легких грузовиков.

Годом ранее пресс-служба предприятия объявила о продолжении выпуска автомобилей этого востребованного семейства.

Осенью 2025 года производитель прекратил сборку внедорожников устаревшего экологического стандарта «Евро-2».