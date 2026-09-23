ФАС подготовила проект единого закона о тарифном регулировании

Tекст: Вера Басилая

ФАС разработала законопроект, который объединит подход к регулированию государственных тарифов, передает РИА «Новости». Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Законопроект совершенствует систему государственного регулирования цен (тарифов), определяет правовые, экономические и организационные основы государственного регулирования цен…, законопроект станет комплексным и ключевым нормативным правовым актом, регулирующим отношения в сфере государственного регулирования цен», – говорится в пояснительной записке.

В настоящее время в России отсутствует единый документ в сфере ценового регулирования. Тарифы устанавливаются на основе отраслевых федеральных законов, включая акты об электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении, газоснабжении и отходах. Предлагаемый закон станет системообразующим и позволит развивать систему тарифного регулирования с учетом специфики отраслей.

Документ вводит общие термины, цели и принципы, а также закрепляет исчерпывающий перечень сфер с госрегулированием. Законопроект разграничивает полномочия между федеральным и региональными органами и устанавливает единую процедуру рассмотрения нарушений. Вводится принцип долгосрочного регулирования с тарифами на срок не менее пяти лет.

В пресс-службе ведомства пояснили, что применение метода эталонных расходов вместе с долгосрочным тарифообразованием привлечет инвестиции и обеспечит прозрачность формирования цен для потребителей. Вступление закона в силу запланировано на 1 сентября 2027 года.

Федеральная антимонопольная служба разработала проект включения расходов на безопасность электросетевых объектов в тарифы на электроэнергию.

До этого ФАС запретила перекладывать оплату потерь в электросетях на простых потребителей.