Авиакомпания Royal Jordanian решила запустить три новых рейса в Россию

США в войне с Ираном потеряли самолетов и дронов на 4 млрд долларов

Война с Ираном лишила США дронов и самолетов почти на 4 млрд долларов

Tекст: Игорь Иножарский

Два доклада правительства США раскрыли масштабы урона, который Иран нанес авиационному парку Пентагона почти за семь месяцев войны, сообщает TWZ. Речь идет о данных инспектора Минобороны по операции Epic Fury и Бюджетного управления Конгресса, к которым аналитики добавили сообщения OSINT-сообщества и собственный мониторинг до 18 сентября.

Наибольшие потери пришлись на ударные дроны MQ-9 Reaper: по данным The Washington Post и открытых источников, уничтожены или утрачены не менее 47 аппаратов – около четверти довоенного парка, что по расчетам CBO тянет более чем на 1,4 млрд долларов. Также потерян дорогой разведывательный БПЛА MQ-4C Triton, был сбит дрон MQ-1, при этом производитель MQ-9A уже завершил выпуск этих аппаратов, а более новые версии признаются Пентагоном слишком дорогими.

Среди пилотируемой техники наибольший урон понесли танкеры KC-135 Stratotanker, часть которых уничтожена или повреждена, а также истребители F-15E Strike Eagle, один из которых был сбит над Ираном, и несколько – повреждены при ракетном ударе по базе в Иордании. Самой дорогой единичной потерей стал самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3G Sentry, фактически уничтоженный на базе в Саудовской Аравии и подлежащий замене на E-7A Wedgetail стоимостью около полумиллиарда долларов.

По оценке CBO, к началу августа потери составляли около 1,9 млрд долларов в ценах 2026 года, однако при полной замене всех утраченных платформ современными аналогами счет уже шел на 3,3 млрд, а с учетом последующих инцидентов и ремонта поврежденных машин сумма может превысить 4 млрд. В отдельную строку включена утрата ключевой РЛС ПРО THAAD AN/TPY-2, одной из восьми таких станций у армии США.

Оба правительственных отчета указывают, что интенсивное применение систем ПРО Patriot, THAAD, а также ракет SM-3 и SM-6 привело к расходу примерно от половины до двух третей их запасов, восстановление которых, по оценке CBO, займет не менее пяти лет даже при наращивании производства. На этом фоне ряд американских военачальников предупреждают, что война с Ираном ослабляет сдерживание Китая, располагающего гораздо большим арсеналом ракет и способным быстрее восполнять свои запасы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле иранские военные сообщили, что ПВО страны сбила американские беспилотники MQ-9 Reaper и RQ-11 Raven. В июне вооруженные силы Ирана заявили о сбитом в провинции Бушер американском ударном беспилотнике MQ-9 Reaper. В мае американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США потеряли пятую часть парка дронов MQ-9 Reaper в результате действий Ирана.



