Гражданин Индии погиб при атаке на судно MV Cape Dao у берегов Омана

Британия начала помогать Саудовской Аравии воевать с хуситами

Британия согласилась дозаправлять саудовские самолеты для отражения атак хуситов

Tекст: Игорь Иножарский

Британия предоставит Саудовской Аравии ограниченную военную поддержку для отражения атак хуситов из Йемена. Об этом премьер-министр Британии Энди Бернем сообщил журналистам по пути на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке в понедельник. По словам главы правительства, он согласился на просьбу Эр-Рияда после консультаций с министром обороны и главой МИД: Королевские ВВС будут дозаправлять саудовские самолеты в воздухе, пишет Al Jazeera.

Договоренность ограничена по времени и будет постоянно пересматриваться. Миссия сведена к поддержке саудовских самолетов, которые защищают страну от дронов и ракет, а не к ударам по хуситам. По данным британских официальных лиц, операция начнется в ближайшие дни, в ней задействуют один самолет-заправщик Voyager ВВС Британии.

Бернем объяснил решение интересами Британии и всего региона: Саудовская Аравия подвергается атакам, ожидает дальнейших нарушений и нуждается в сохранении путей для поставок нефти.

Эр-Рияд запросил поддержку после того, как в последние недели вновь разгорелся конфликт между хуситами и поддерживаемым Саудовской Аравией правительством Йемена. Хуситы наносили удары ракетами и дронами, в субботу одна из ракет была перехвачена на подлете к Эр-Рияду. Они также продвинулись внутри Йемена, захватив портовый город Моха и ключевые острова в Красном море, что позволяет им лучше контролировать судоходство через Баб-эль-Мандебский пролив, через который обычно проходит около 12% мировой торговли.

Британия и Саудовская Аравия остаются близкими военными союзниками на протяжении десятилетий, Лондон – один из крупнейших поставщиков вооружений королевству. Ранее в этом году Британия разместила в Саудовской Аравии систему ПВО Sky Sabre для защиты от иранских ракетных атак во время войны США и Израиля с Ираном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлой недели арабская коалиция сообщила о перехвате ракеты, запущенной по Эр-Рияду. На прошлой неделе хуситы атаковали ракетами и дронами объекты в Саудовской Аравии. В середине прошлой недели Саудовская Аравия столкнулась с дефицитом ракет-перехватчиков на фоне атак хуситов.