Умер телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов

Tекст: Валерия Городецкая

Соседов умер во время пребывания в Якутии, передает ТАСС. «Сергея не стало. Это произошло в Якутии», – сообщил собеседник агентства. По словам источника, критик скончался в результате несчастного случая. Трагедия произошла после того, как он прибыл в регион для участия в мероприятии.

Ожидается, что официальную информацию о произошедшем родственники покойного объявят позднее.

Сергей Соседов родился 23 января 1968 года в Москве. Он окончил факультет журналистики МГУ. За свою долгую карьеру Соседов работал в газете «Вечерняя Москва» и выступал музыкальным обозревателем в различных крупных изданиях.

Наибольшую популярность критику принесло активное участие в телевизионных проектах. Он оценивал участников шоу «X Factor» на Украине, а также судил исполнителей в популярных российских программах «Суперстар!» и «Ты – суперстар!».

В феврале текущего года в Петербурге скончался известный музыкальный критик Иосиф Райскин.

В мае после продолжительной болезни из жизни ушел бывший участник рок-группы «Машина времени» Николай Ксенофонтов.