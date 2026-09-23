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    23 сентября 2026, 21:36 • Новости дня

    Президент Хорватии назвал энергетическую политику Европы самоубийственной

    Миланович: ЕС столкнулся с энергокризисом из-за самоубийственной политики

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Хорватии Зоран Миланович объяснил тяжелый энергетический кризис в европейских странах нехваткой ресурсов и самоубийственной политикой Евросоюза.

    Миланович заявил, что европейские страны сталкиваются с трудностями в энергетике из-за своей самоубийственной политики в этой сфере, передает ТАСС. По словам политика, текущая ситуация требует от Загреба отстаивать собственные национальные интересы.

    «Европа испытывает трудности в энергетической сфере. И дело не только в нехватке ресурсов, но и в том, что принимаются совершенно неразумные и самоубийственные решения», – сообщила канцелярия главы государства.

    Для преодоления последствий кризиса республике необходимо рассмотреть возможность возведения атомной электростанции. В настоящее время Загреб совместно с Любляной эксплуатирует АЭС «Кршко» на территории Словении.

    Первый энергоблок этого объекта был возведен американской корпорацией Westinghouse в 1983 году. Из-за скорого прекращения его работы власти планируют построить второй энергоблок станции.

    Ранее вице-премьер Чехии Карел Гавличек заявил о вступлении Европы в новую фазу энергетического кризиса.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой поспешный отказ от атомной энергетики.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев спрогнозировал скорые энергетические локдауны в странах Евросоюза из-за неверных решений местных чиновников.

    23 сентября 2026, 11:54 • Новости дня
    Эксперт назвал «ядерной опцией» планы Трампа запретить экспорт дизеля

    Американист Дудаков: Запрет на экспорт американского дизеля потрясет мировой рынок

    Эксперт назвал «ядерной опцией» планы Трампа запретить экспорт дизеля
    @ Nam Y. Huh/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Ситуация на топливном рынке США подрывает ключевые секторы экономики – от фермерских хозяйств, где фиксируются рекордные темпы банкротств, до логистики, разгоняющей инфляцию в стране. На этом фоне в Вашингтоне все активнее обсуждают запрет на экспорт дизеля. Однако такая мера приведет к масштабным последствиям для американского и мирового рынков, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «США охватил топливный кризис. В стране наблюдается острый дефицит дизельного топлива. На этом фоне цены на дизель достигли пиковых значений за всю историю: средняя стоимость составляет 6,5 доллара за галлон, а в отдельных штатах – в частности в Калифорнии – и вовсе доходит до 8,9 доллара за галлон», – отметил американист Малек Дудаков.

    По его словам, ситуация на топливном рынке «бьет» по всем секторам американской экономики. «Так, фиксируются рекордные темпы банкротства фермерских хозяйств. Дорожает и логистика, которая разгоняет инфляцию внутри Америки. В канун промежуточных выборов в Конгресс все это неприятно сказывается на рейтинге Дональда Трампа и Республиканской партии», – указал собеседник.

    На этом фоне в Штатах все более активно обсуждается тема запрета экспорта дизельного топлива. «Впрочем, сама мера – «ядерная опция», потому что последствия окажутся довольно серьезными. Вероятно, другие страны в отместку начнут перекрывать поставки нефти в США, и тогда Америка столкнется с еще более острым топливным и нефтяным кризисом», – рассуждает Дудаков.

    «Кроме того, американские нефтяники рискуют потерять внешние рынки сбыта, может, даже безвозвратно, поскольку восстановить утраченные позиции впоследствии будет непросто», – добавил он. Аналитик допускает, что администрация Трампа в связи с рисками не станет вводить ограничения на экспорт дизеля. Но если Вашингтон все же примет такое решение, то американский и мировой топливные рынки ждут серьезные потрясения, заключил политолог.

    Ранее Дональд Трамп поддержал идею остановить экспорт дизельного топлива на фоне роста цен в США. Он сообщил, что поручил администрации рассмотреть вопрос о запрете или ограничении экспорта. «Я говорил: давайте не будем отправлять дизель за рубеж. Мы производим много дизеля», – сказал американский лидер. По его словам, окончательное решение будет принято в ближайшее время.

    В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент заявил, что пока оценивается целесообразность такого шага с точки зрения возможностей национальной нефтепереработки. «Мы изучаем, насколько это реализуемо с точки зрения общих нефтеперерабатывающих мощностей и сработает ли полный или частичный запрет», – сказал он.

    Подобное заявление означает изменение курса американской администрации, которая ранее отказывалась ограничивать экспорт горючего. Инициативу об остановке поставок активно продвигают представители Республиканской партии на фоне недовольства фермеров и дальнобойщиков рекордными ценами на дизель накануне промежуточных выборов в Конгресс.

    По данным Американской автомобильной ассоциации (ААА), средняя цена дизеля в США взлетела до 6,53 доллара за галлон, что почти на три доллара выше уровня прошлого года. Цены выросли на фоне сокращения мировых нефтеперерабатывающих мощностей. Телеканал CNBC связал его с ударами по предприятиям в России и на Ближнем Востоке, а также ограничениями судоходства через Ормузский пролив.

    Аналитики энергетического рынка предупреждают о серьезных рисках введения Штатами запрета на экспорт дизеля. По мнению экспертов, ограничения способны привести к краткосрочному снижению стоимости топлива внутри страны, однако в перспективе вызовут рост мировых цен, что в итоге негативно отразится и на американской экономике, передает Axios.

    Как отмечает портал, для реализации инициативы Трамп может воспользоваться президентскими полномочиями по введению чрезвычайного положения. Альтернативным вариантом является принятие соответствующего закона, однако в Сенате мнения республиканцев по поводу целесообразности запрета разделились.

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    23 сентября 2026, 09:59 • Новости дня
    Трамп одобрил запрет на экспорт американского дизеля

    Президент США Дональд Трамп одобрил запрет экспорта дизельного топлива

    Трамп одобрил запрет на экспорт американского дизеля
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами выступил в поддержку введения запрета на экспорт американского дизельного топлива для снижения цен на внутреннем рынке.

    Во время совместного интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским глава американского государства высказался за прекращение поставок дизельного топлива за рубеж. Политик отметил, что уже обсуждал необходимость такой меры со своими подчиненными, пишет Axios.

    Подобное заявление означает изменение курса администрации США, которая ранее отказывалась ограничивать экспорт горючего. Инициативу об остановке поставок активно продвигают представители Республиканской партии на фоне недовольства фермеров и дальнобойщиков рекордными ценами на дизель накануне промежуточных выборов в Конгресс.

    Аналитики энергетического рынка предупреждают о серьезных рисках подобного шага. По мнению экспертов, запрет способен привести к краткосрочному снижению стоимости топлива внутри страны, однако в перспективе вызовет рост мировых цен, что в итоге негативно отразится и на американской экономике. Глава Американского института нефти Майк Соммерс также подчеркнул, что ограничение экспорта лишь усугубит проблемы нефтепереработки и ударит по потребителям.

    Для реализации инициативы Трамп может воспользоваться президентскими полномочиями по введению чрезвычайного положения. Альтернативным вариантом является принятие соответствующего закона, однако в Сенате мнения республиканцев по поводу целесообразности запрета разделились.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе Дональд Трамп заявил о рекордных запасах боеприпасов в Соединенных Штатах. В конце прошлой недели президент США поручил переделать Триумфальную арку в Вашингтоне в военную базу. В прошлом году американский лидер решил упростить экспорт оружия.

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    23 сентября 2026, 19:22 • Видео
    Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

    Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

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    23 сентября 2026, 21:39 • Новости дня
    Лавров назвал причину потери Украиной границ 1991 года

    Лавров: Украина потеряла границы 1991 года из-за жульничества Европы

    Лавров назвал причину потери Украиной границ 1991 года
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал причину, по которой Украина потеряла свои территории и не смогла сохраниться в границах 1991 года.

    Лавров во время выступления в Совбезе ООН рассказал о причинах потери Украиной своих территорий. Дипломат напомнил, что в 2014 году европейские страны добились заключения соглашения между украинскими властями и оппозицией, передает РИА «Новости».

    Документ был подписан 21 февраля 2014 года под гарантии Германии, Франции и Польши. Однако уже на следующий день, в ночь на 22 февраля, оппозиционные силы захватили правительственные здания в Киеве. Европейские гаранты при этом признали такой исход событий.

    «Если бы европейцы не занимались жульничеством и заставили оппозицию выполнить подписанное в феврале 2014 года под гарантии Берлина, Парижа и Варшавы соглашение, это сохранило бы территориальную целостность Украины в тех самых границах 1991 года, которыми грезят Зеленский и его западные хозяева», – подчеркнул Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал нереалистичными разговоры о возвращении Украины к границам 1991 года.

    До этого министр перечислил три упущенных Европой шанса для урегулирования украинского кризиса.

    Дипломат также обвинил западные страны в срыве мирных договоренностей.

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    23 сентября 2026, 15:25 • Новости дня
    В Италии объяснили стремление Европы развязать войну с Россией

    L’AntiDiplomatico: Европе необходима война с Россией ради собственного выживания

    Tекст: Денис Тельманов

    Страны Запада рассматривают прямое вооруженное столкновение с Москвой как единственный способ спасения собственной экономики, сообщил в статье для L’AntiDiplomatico итальянский профессор Винченцо Коста.

    Европейские государства попытаются спровоцировать конфликт из-за провала санкционной политики, заявил Коста, передает РИА «Новости». Высокие цены на газ и дизельное топливо серьезно истощают население западных стран.

    «Без доступа к российским ресурсам ей очень скоро придет конец. Для ЕС война необходима, и он будет пытаться развязать ее любой ценой», – говорится в публикации L’AntiDiplomatico.

    Аналитик подчеркивает, что Москва успешно справляется с введенными ограничениями и активно переориентирует свои рынки на Восток. В этих условиях западные лидеры будут вынуждены действовать максимально быстро для эскалации ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство НАТО сменило формат применения авиации над Балтикой на боевой.

    Военные эксперты спрогнозировали подготовку ресурсов Североатлантического альянса к конфликту к 2030 году.

    Глава российской делегации в Вене Юлия Жданова заявила о подготовке Европы к полномасштабной войне.

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    23 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Каллас перепутала Монако и Марокко на заседании ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время выступления перед Советом Безопасности ООН глава евродипломатии Кая Каллас по ошибке назвала Марокко вместо Монако при перечислении союзников Украины.

    Дипломат допустила географическую ошибку перед заседанием Совбеза, передает РИА «Новости». Перечисляя государства, поддержавшие совместное заявление по Украине, политик запнулась и попыталась произнести название африканской страны вместо европейского княжества. Вскоре она исправилась и продолжила чтение списка.

    Это не первый публичный конфуз европейского чиновника. Ранее политик заявила: «ЕС вызовет постпреда России при организации». При этом у Москвы сейчас нет постоянного представителя при Евросоюзе, а обязанности главы миссии исполняет Карен Малаян.

    В мае текущего года на официальном брифинге дипломат сообщила, что страны объединения готовы «вербовать» корабли. По ее словам, это необходимо для участия в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе.

    Напомним, европейские государства задумали реорганизовать дипломатическую службу из-за недовольства работой главы ведомства.

    Издание Politico сообщило о падении морального духа сотрудников Европейской службы внешних связей.

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    23 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    В парламенте Армении раскрыли истинные цели Европы по отношению к стране

    Армянский депутат Хачатрян: Европа использует Армению для конфронтации с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат парламента Армении от оппозиционного блока «Армения» Севак Хачатрян заявил об интересе европейских стран к Еревану исключительно ради создания конфронтации с Россией.

    Еревану не следует поддаваться на требования европейских государств, стремящихся оторвать республику от Москвы, заявил Хачатрян. По словам парламентария, ухудшение отношений с российской стороной неизбежно приведет к экономическим проблемам, передает РИА «Новости».

    «Эти люди не могут понять, что мы нужны Европе, европейским государствам настолько, насколько мы можем навредить России или полностью от нее оторваться, в противном случае мы неинтересны», – подчеркнул Хачатрян.

    Оппозиция предупреждает о риске резкого подорожания газа для потребителей в Армении. Хачатрян назвал попытки армянских властей выпрашивать топливо у других стран результатом бездарной внешней политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центрального банка Армении Мартин Галстян назвал катастрофой возможный рост стоимости российского топлива.

    Ранее МИД России предупредил Ереван о риске отмены льготных поставок газа из-за курса на вступление в Евросоюз. До этого официальный представитель ведомства Мария Захарова указала на использование республикой связей с Москвой исключительно для финансирования западного курса.

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    23 сентября 2026, 14:25 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе замедлили падение

    Биржевые цены на газ в Европе замедлили темпы снижения и достигли 856 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе замедлили темпы снижения, опустившись до 856 долларов за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 844,3 доллара, снизившись на 2,8%. К 14:01 мск показатель достиг 855,6 доллара, что на 1,5% ниже расчетной цены предыдущего торгового дня, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    В августе цены на газ впервые за пять месяцев превысили 800 долларов за тысячу кубометров. В начале сентября они пробили отметку в 900 долларов, а недавно ненадолго достигли 1000 долларов.

    Эксперты прогнозируют, что зимой биржевая стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров из-за проблем с заполнением хранилищ. По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, к 22 сентября заполненность подземных хранилищ газа превысила 70%, но остается на самом низком уровне для этого дня с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в среду биржевые цены на газ в Европе снизились почти на 3%.

    Накануне цена тысячи кубометров газа на бирже в Европе опустилась до 844 долларов.

    В понедельник котировки упали почти до 900 долларов.

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    23 сентября 2026, 09:53 • Новости дня
    Азия обогнала Европу по закупкам американского СПГ

    США второй месяц подряд экспортировали в Азию больше СПГ, чем в Европу

    Tекст: Мария Иванова

    Объем экспорта американского сжиженного природного газа в страны Азии в июле вновь превысил поставки в Европу на фоне ближневосточного конфликта.

    В июле 2026 года Соединенные Штаты экспортировали 14,7 млрд кубометров сжиженного природного газа, при этом основным направлением поставок стала Азия, передает ТАСС.

    Общий объем экспорта в июле снизился на 0,4% по сравнению с июнем, однако оказался на 18,7% больше показателей июля прошлого года. Основными покупателями американского газа стали Египет, Нидерланды, Индия, Япония и Италия.

    Доля поставок в азиатские страны достигла 38,8%, что обусловлено выбытием объемов из Катара и ОАЭ из-за кризиса на Ближнем Востоке. Отгрузки в Европу при этом снизились до 38,7%.

    Всего за первые семь месяцев текущего года экспорт СПГ из США составил 104,3 млрд кубометров, превысив прошлогодний показатель на 23%. Поставки на азиатский рынок выросли на 89%, а транспортировка газа в Африку увеличилась в 2,2 раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом эксперты S&P Global предсказали России выгоду от ограничений на экспорт американского СПГ.

    Весной аналитики спрогнозировали рекордный рост поставок сжиженного газа из США в европейские страны.

    Зимой Соединенные Штаты установили исторический рекорд по экспорту топлива по итогам прошлого года.

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    23 сентября 2026, 16:53 • Новости дня
    ЕЦБ назвал сроки введения в обращение новых банкнот евро

    ЕЦБ запланировал ввести в обращение новые банкноты евро с начала 2030-х годов

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует постепенно внедрять обновленные купюры с начала следующего десятилетия, сообщили в регуляторе.

    Окончательный дизайн новых денег утвердят в конце 2026 года, передает ТАСС. «Планируется, что новые банкноты будут постепенно вводиться в обращение с начала 2030-х годов», – говорится в сообщении регулятора.

    Президент ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что важным шагом в разработке дизайна стало онлайн-голосование, в котором приняли участие почти 10 млн европейцев. Для оформления купюр предварительно отобраны две темы: европейская культура, а также реки и птицы.

    В первом случае на банкнотах могут появиться портреты Людвига ван Бетховена, Марии Склодовской-Кюри и Леонардо да Винчи. Вторая тема акцентирует внимание на природе Европы, предлагая изображения зимородка и белого аиста.

    Новые деньги получат дополнительные элементы защиты от подделок, станут более долговечными и удобными для людей с нарушениями зрения. Единая европейская валюта, введенная в 2002 году, сегодня используется примерно 358 млн человек в 21 стране Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский центральный банк определил список компаний для тестирования цифрового евро.

    В начале года Банк России запланировал выпуск модернизированных рублевых купюр с улучшенной защитой.

    Также отечественный регулятор инициировал запрет на продажу имитирующих настоящие деньги предметов.

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    23 сентября 2026, 11:19 • Новости дня
    Дмитриев допустил энергетические локдауны в Евросоюзе

    Дмитриев предрек Евросоюзу энергетические локдауны из-за ошибок бюрократов

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев спрогнозировал скорые энергетические локдауны в странах Евросоюза из-за неверных решений местных чиновников.

    Дмитриев спрогнозировал скорое наступление энергетического кризиса в европейских странах. По его мнению, ситуация усугубится из-за некомпетентности местных чиновников, передает РИА «Новости».

    «Конец эпохи доступной мобильности в ЕС – начало энергетических локдаунов, вызванных неизменно ошибочными решениями евробюрократов по энергетике», – написал Дмитриев в социальной сети X.

    Таким образом глава РФПИ отреагировал на публикацию сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель. Ранее она заявила, что стоимость бензина на уровне трех евро за литр означает конец доступной мобильности для немецких граждан.

    В начале года Вайдель предупредила о крахе немецкой бизнес-модели из-за нехватки российских энергоресурсов.

    Дмитриев констатировал критическую зависимость немецкой промышленности от поставок российского газа.

    Также Дмитриев спрогнозировал масштабное энергетическое цунами в европейских странах и Британии.

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    23 сентября 2026, 18:57 • Новости дня
    Минюст признал нежелательными три европейские неправительственные организации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство юстиции запретило работу трех неправительственных структур из Британии, Германии и с Украины на территории страны.

    Министерство юстиции пополнило реестр запрещенных объединений, передает РИА «Новости». На сайте ведомства появилось официальное сообщение о новых ограничениях.

    «Перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ... Friends of Falun Gong Europe (Falun, «Друзья Фалуньгун Европа»), Соединенное Королевство Британии и Северной Ирландии», – говорится в опубликованном документе.

    Помимо британской структуры, под запрет попали еще два учреждения. Речь идет об украинском Центре гражданского просвещения «Альменда» и немецком Фонде поддержки этнических немцев за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала текущего года Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность 101 иностранной организации.

    В середине сентября Министерство юстиции внесло в соответствующий перечень еще 15 зарубежных неправительственных структур.

    Месяцем ранее надзорное ведомство запретило на территории страны работу американского фонда Crimean Tatar Foundation.

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    23 сентября 2026, 12:28 • Новости дня
    Кремль заявил о поддержке Европой русофобской риторики Лондона

    Песков заявил о поддержке странами Европы русофобской политики Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о поддержке европейскими странами русофобской риторики Лондона на фоне создания британского центра по борьбе с дезинформацией.

    По словам Пескова, европейские страны, включая Германию и Францию, активно поддерживают нагнетание русофобских настроений, инициированное Британией, передает ТАСС.

    «Нагнетание русофобских настроений и поддерживание атмосферы тотальной русофобии – это то, чем Британия занимается. И сейчас, наверное, в унисон с Британией этим занимаются и немцы, и французы, ряд других европейских государств», – заявил представитель Кремля.

    Так пресс-секретарь президента России прокомментировал решение Лондона о создании специального центра, который якобы будет бороться с российской дезинформацией.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала действия Британии проявлением агрессивной русофобской политики.

    Дипломат Константин Долгов объяснил визит британского премьера в Киев попыткой возглавить антироссийскую коалицию.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков обвинил Париж и Лондон в руководстве европейской партией войны.

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    23 сентября 2026, 09:02 • Новости дня
    GIE: Уровень заполненности газовых хранилищ Европы обновил исторический минимум

    Запасы газа в подземных хранилищах Евросоюза показали рекордно низкий уровень

    Tекст: Мария Иванова

    Средняя заполненность подземных хранилищ газа в странах Евросоюза превысила отметку в 70%, но при этом показатель остался на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года.

    По состоянию на 21 сентября европейские страны закачали в свои подземные хранилища 0,2 млрд кубометров газа. В результате общая заполненность достигла 70,14%, что на 15,58 процентного пункта ниже среднего значения на эту дату за последние пять лет, передает РИА «Новости».

    Представители Газпрома ранее предупреждали, что при сохранении текущих темпов закачки уровень запасов к 1 октября не превысит 75%. Недостаток топлива на фоне высоких цен создает значительные риски для надежного обеспечения европейских потребителей предстоящей зимой.

    Изначально регламент Еврокомиссии требовал от стран Евросоюза заполнить хранилища на 90% к 1 ноября. Однако из-за кризиса вокруг Ормузского пролива цель снизили до 80%, а позднее представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен допустила смягчение норматива до 75% для отстающих государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце заполненность ПХГ в Европе осталась на историческом минимуме.

    Весной Газпром зафиксировал рекордно низкие объемы закачки топлива в европейские хранилища.

    В марте уровень запасов газа в странах ЕС снизился до 28,5%.

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    23 сентября 2026, 17:53 • Новости дня
    Минобороны Эстонии решило профинансировать популяризацию срочной службы

    Эстония решила выделить 365 тыс. евро на популяризацию срочной службы

    Tекст: Денис Тельманов

    Эстонское военное ведомство направит до 365 тыс. евро на субсидирование проектов, направленных на повышение готовности населения к обороне и сплочение резервистов, сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.

    Министерство обороны прибалтийской республики профинансирует инициативы по укреплению обороноспособности граждан, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR. «Министерство обороны Эстонии объявило конкурс проектных субсидий на укрепление готовности населения к обороне», – говорится в сообщении.

    Поддержку получат проекты, которые популяризируют срочную службу среди молодежи и способствуют сплочению членов добровольческих военизированных формирований, резервистов и ветеранов. Общий бюджет конкурса составит до 365 тыс. евро.

    Средства также планируется направить на повышение готовности работодателей отпускать сотрудников на учебные сборы. В рамках проектов организаторы смогут проводить лагеря, тренинги и спортивные мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Эстонии Алар Карис отправил в отставку министра обороны Ханно Певкура.

    Ранее эстонские военные приступили к внеплановым учениям с участием членов военизированного формирования Кайтселийт.

    До этого Минобороны республики предложило разрешить иностранцам вступать в ряды вооруженных сил.

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    23 сентября 2026, 21:58 • Новости дня
    Глава Volvo предрек европейскому автопрому судьбу американского Детройта

    Глава Volvo Самуэльссон: Европейский автопром ждет крах по сценарию Детройта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор шведского автоконцерна Volvo Хокан Самуэльссон предупредил, что европейская автомобильная промышленность может столкнуться с крахом из-за высоких затрат на производство.

    Самуэльссон выразил опасения относительно будущего европейской автомобильной промышленности, передает РИА «Новости». По его мнению, отрасль рискует повторить судьбу американского Детройта, утратившего лидерство из-за переноса заводов в регионы с более низкими производственными издержками.

    «Ситуация в Европе поразительно напоминает мне происходившее в США. В Детройте автопроизводители зарабатывали большие деньги. Затем промышленность переместилась на юг. Аргументы были удивительно похожи на те, которые сегодня приводят некоторые европейские производители: более низкие затраты на энергию, налоги и сборы. Стоимость одного часа труда была вдвое ниже. Посмотрите, что стало с Детройтом», – заявил Самуэльссон в интервью газете Handelsblatt.

    Руководитель концерна уверен, что для предотвращения кризиса необходимо снизить стоимость энергии и труда в Европе. Кроме того, он предложил увеличить продолжительность рабочего времени на европейских предприятиях. Издание напоминает, что из-за переноса производств Детройт потерял экономическую базу и население, а в 2013 году объявил о банкротстве с долгом в 18 млрд долларов.

    Ранее основатель компании Gestamp Франсиско Риберас предрек крах европейского автопрома из-за конкуренции с Китаем.

    Руководство немецкого концерна Volkswagen утвердило сроки закрытия четырех заводов в Германии.

    Федеральное статистическое бюро ФРГ зафиксировало рекордное сокращение рабочих мест в автомобильной промышленности страны.

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