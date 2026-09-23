Лавров и глава МИД Египта обсудили совместные инфраструктурные проекты

Лавров и глава МИД Египта Абдельати обсудили совместные инфраструктурные проекты

Tекст: Валерия Городецкая

«В ходе беседы были рассмотрены наиболее значимые вопросы многопланового российско-египетского сотрудничества с акцентом на задачи поддержания высокой динамики политического диалога, расширения торгово-экономического сотрудничества и реализации масштабных двусторонних инфраструктурных проектов», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Дипломаты также провели углубленный обмен мнениями по ситуации в Персидском заливе. Стороны отметили важность восстановления прочного мира в регионе с помощью политико-дипломатических средств. Кроме того, Москва и Каир подтвердили необходимость продолжения плотной координации на международных площадках, включая ООН.

Напомним, перед началом нынешних переговоров в ООН министры открыли мемориальную табличку памяти скончавшихся постпредов.

В августе главы внешнеполитических ведомств обсудили по телефону эскалацию напряженности в Персидском заливе.

Месяцем ранее дипломаты провели очную встречу на полях мероприятий АСЕАН в Маниле.