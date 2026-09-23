NYT: Продюсер Вайнштейн получил 15 лет тюрьмы по делу о сексуальном насилии

Tекст: Денис Тельманов

Суд в Нью-Йорке приговорил 74-летнего голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 15 годам лишения свободы по обвинению в преступлении сексуального характера, передает РИА «Новости» со ссылкой на NYT. «Бывший голливудский магнат Харви Вайнштейн, чье падение дало толчок движению #MeToo, в среду был приговорен к 15 годам тюремного заключения за преступление сексуального характера», – отмечает издание.

Это решение завершило многолетнее уголовное разбирательство против продюсера в штате Нью-Йорк. Сторона обвинения требовала 20 лет лишения свободы, тогда как защита настаивала на девяти годах.

В 2020 году Харви Вайнштейна уже приговаривали к 23 годам тюрьмы, однако в апреле 2024 года апелляционный суд отменил этот приговор из-за процессуальных нарушений.

На повторном процессе в июне 2025 года его признали виновным только в принуждении к действиям сексуального характера экс-ассистентки Мириам Хейли.

Обвинения в изнасиловании бывшей актрисы Джессики Манн присяжные не согласовали, и прокуратура Манхэттена закрыла это дело.

Дело Харви Вайнштейна стало одним из самых резонансных в истории Голливуда. Десятки женщин, включая мировых звезд, обвинили основателя студии Miramax в сексуальном насилии.

Сам продюсер все обвинения отрицал, заявляя, что контакты происходили по обоюдному согласию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне этого года суд Нью-Йорка снял с кинопродюсера часть обвинений в изнасиловании.

Годом ранее жюри присяжных признало Харви Вайнштейна виновным в насилии над бывшей помощницей.

В апреле 2024 года апелляционная инстанция отменила первоначальный обвинительный приговор.