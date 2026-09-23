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    23 сентября 2026, 19:40 • Новости дня

    Собчак призналась в сокрытии информации о стрельбе в доме Джигана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журналистка Ксения Собчак призналась, что давно знала о стрельбе, которую рэпер Джиган устроил в своем доме, но скрывала это.

    Телеведущая не стала раскрывать подробности инцидента, сославшись на уважение к экс-супруге рэпера Оксане Самойловой, передает «Газета.Ru». «Мы давно об этом знали – держали в тайне из уважения к Оксане. Но скоро вы все узнаете в нашем интервью», – заявила она.

    Напомним, подмосковная полиция начала проверку после инцидента со стрельбой в коттедже рэпера.

    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала правоохранительные органы разобраться в данной ситуации.

    Сам музыкант на фоне слухов опубликовал снимок из израильского реабилитационного центра.

    22 сентября 2026, 07:20 • Новости дня
    Сталлоне раскрыл детали многолетней вражды со Шварценеггером
    Сталлоне раскрыл детали многолетней вражды со Шварценеггером
    @ PLANET PHOTOS//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Голливудский актер Сильвестр Сталлоне откровенно рассказал о двадцатилетней вражде с Арнольдом Шварценеггером, которая в свое время казалась вопросом жизни и смерти.

    «Мы готовы были вцепиться друг другу в глотку. Это не было шуткой. Это был вопрос жизни и смерти», – признался актер в интервью The Sunday Times Magazine.

    Сталлоне добавил, что их вражда стала мощным мотиватором на пути к вершинам Голливуда. Конкуренция заставляла обоих работать усерднее и тренироваться больше.

    Конфликт начался в январе 1977 года на церемонии вручения премии «Золотой глобус». Арнольд Шварценеггер получил награду за лучший актерский дебют и, по словам Сталлоне, хвастался этим. Сильвестр Сталлоне тогда претендовал на призы за фильм «Рокки» и заметил насмешки со стороны коллеги, когда проиграл в номинации «Лучший актер».

    Ситуация обострилась, когда «Рокки» признали лучшим фильмом. Сталлоне вспоминал, что в тот момент швырнул огромную вазу с цветами в сторону Шварценеггера. Это положило начало десятилетней вражде, во время которой актеры не могли находиться рядом.

    Примирение произошло в 1991 году благодаря совместной работе над созданием сети ресторанов Planet Hollywood. Шварценеггер ранее отмечал, что именно этот проект помог им найти общий язык.

    Впоследствии бывшие соперники вместе снимались во франшизе «Неудержимые», а Сталлоне даже принял участие в документальном фильме о коллеге, назвав его выдающимся героем боевиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лундгрен вспомнил, как из-за него Сталлоне попал в больницу на съемках «Рокки IV».

    Ранее видеокассету с фильмом «Терминатор» продали за 32,5 тыс. долларов.

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    22 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Умер актер сериала «Тайны следствия» Тимофей Ухов
    Умер актер сериала «Тайны следствия» Тимофей Ухов
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский артист Тимофей Ухов, известный зрителям по многочисленным ролям в популярных отечественных сериалах, ушел из жизни в возрасте 54 лет.

    Известный отечественный артист скончался 21 сентября, передает ТАСС. «Умер Тимофей вчера в Москве, у себя дома», – сообщила агентству коллега покойного.

    Тимофей Ухов родился 6 февраля 1972 года. За свою профессиональную карьеру он сыграл более 70 ролей в различных фильмах и телевизионных проектах.

    Российским зрителям артист больше всего запомнился по работе в таких популярных сериалах, как «Тайны следствия», «Ивановы-Ивановы», а также «Не родись красивой».

    В середине сентября на 71-м году жизни скончался заслуженный артист России Геннадий Спириденков.

    В конце августа из-за проблем с сердцем умер 52-летний актер детективных проектов Валерий Степанов.

    Весной друг петербургского артиста Александра Хомика сообщил о смерти звезды сериала «Тайны следствия».

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    23 сентября 2026, 19:22 • Видео
    Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

    Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

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    22 сентября 2026, 18:36 • Новости дня
    Жену Петросяна внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

    Жену Петросяна Брухунову внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

    Жену Петросяна внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Супругу народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяну Брухунову включили в реестр скандального украинского портала «Миротворец» за поддержку России.

    Личная информация жены известного юмориста появилась на ресурсе во вторник, передает РИА «Новости». Создатели портала обвиняют женщину в пропаганде, поддержке России и покушении на суверенитет Украины.

    Сам Евгений Петросян числится в списках «Миротворца» с 2017 года. Авторы ресурса вменяют артисту нарушение украинской государственной границы и пособничество российским властям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября текущего года актер Максим Радугин пополнил список лиц на скандальном украинском портале.

    В конце августа в базе данных этого сайта оказался российский скрипач Вадим Репин.

    В прошлом году суд лишил дочь Евгения Петросяна права пользования московской квартирой.

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    23 сентября 2026, 19:44 • Новости дня
    Чулпан Хаматова отказалась играть в русскоязычной постановке в Европе

    NYT: Чулпан Хаматова отказалась играть в русскоязычной постановке в Европе

    Чулпан Хаматова отказалась играть в русскоязычной постановке в Европе
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Актриса Чулпан Хаматова решила не принимать участие в русскоязычной версии спектакля по пьесе Эжена Ионеско в рамках европейского тура, о чем рассказала в интервью американскому изданию The New York Times (NYT).

    По ее словам, отказ связан со специфическими особенностями персонажа произведения «Бред», передают «Вести». «Я не смогла бы сыграть эту героиню из «Бреда» на русском языке. Это просто невозможно из-за всех этих нюансов и оттенков», – заявила актриса.

    Она также добавила, что перенос спектакля на русский язык потребовал бы фактически заново выстроить образ героини.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале этого года зрители в Таллине и Кишиневе выгнали актрису со сцены из-за обилия нецензурной брани.

    В прошлом году администрация Тбилисского русского драматического театра отменила спектакль с ее участием в день премьеры.

    В 2024 году руководство Нового Рижского театра уволило Чулпан Хаматову из-за недовольства ее работой.

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    23 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Полиция начала проверку после стрельбы в доме рэпера Джигана
    Полиция начала проверку после стрельбы в доме рэпера Джигана
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после инцидента со стрельбой в подмосковном коттедже рэпера Дениса Устименко-Вейнштеина, известного как Джиган.

    «По факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении, либо в отказе возбуждения уголовного дела», – сообщил собеседник агентства ТАСС в правоохранительных органах.

    Инцидент произошел в коттедже артиста в Московской области еще в начале июля. На данный момент никаких письменных заявлений в правоохранительные органы не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала правоохранительные органы разобраться в ситуации со стрельбой.

    Сам рэпер на фоне слухов об инциденте опубликовал снимок из израильского реабилитационного центра. Ранее музыкант пожелал разделить совместно нажитое имущество с супругой Оксаной Самойловой после развода.

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    22 сентября 2026, 19:00 • Новости дня
    Французский актер Арно Дени ушел из жизни путем эвтаназии

    Актер Арно Дени умер после эвтаназии из-за осложнений после операции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французский актер и режиссер Арно Дени ушел из жизни в Бельгии в возрасте 43 лет путем эвтаназии после тяжелых осложнений, вызванных неудачной операцией.

    «Французский актер Арно Дени, получивший тяжелую инвалидность после установки импланта для лечения грыжи, во вторник подвергся эвтаназии в Бельгии в возрасте 43 лет», – приводит РИА «Новости» слова адвоката артиста Филиппа Куртуа.

    В июле 2023 года Дени перенес операцию по удалению правосторонней паховой грыжи, во время которой ему установили полипропиленовый имплант. По словам самого актера, именно это вмешательство привело к серьезным последствиям, а врачи оказались бессильны предложить медицинское решение проблемы.

    Дени был известен своими работами в классическом театральном репертуаре, включая постановки «Тартюф», «Король Лир», «Идиот» и «Опасные связи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о легализации эвтаназии. Позже парламент австралийской Северной территории снял последний в стране запрет на добровольный уход из жизни.

    В июне власти Нидерландов подтвердили первый случай проведения подобной процедуры неизлечимо больному ребенку.

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    23 сентября 2026, 15:48 • Новости дня
    Умер народный артист России Евгений Поплавский
    Умер народный артист России Евгений Поплавский
    @ vk.ru/kurskdramaru

    Tекст: Валерия Городецкая

    В возрасте 79 лет после болезни ушел из жизни народный артист России Евгений Поплавский.

    Поплавский умер накануне на 80-м году жизни, передает ТАСС. «Умер Евгений Семенович. От болезни, это случилось вчера, завтра прощание в театре», – рассказала агентству коллега артиста.

    Евгений Поплавский родился 6 июля 1947 года в Брянске. Звание заслуженного артиста РСФСР он получил в 1987 году, а народного артиста России – в 2000 году. Долгие годы актер посвятил Курскому государственному драматическому театру имени А.С. Пушкина. Зрителям он запомнился по ролям Яго в «Отелло», Чебутыкина в «Трех сестрах», Тевье в «Поминальной молитве» и Кочкарева в «Женитьбе».

    В середине сентября на 71-м году жизни скончался заслуженный артист России Геннадий Спириденков.

    В июле в Петербурге состоялась церемония прощания с актером Дмитрием Поднозовым.

    Несколькими днями ранее из жизни ушел народный артист РФ Юрий Смирнов.

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    23 сентября 2026, 13:40 • Новости дня
    Мизулина возмутилась безнаказанностью Джигана после стрельбы по людям

    Мизулина возмутилась безнаказанностью Джигана после стрельбы по охране дома

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала правоохранительные органы разобраться в ситуации со стрельбой рэпера Джигана по сотрудникам в собственном доме.

    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем канале в Мах возмутилась отсутствием правовых последствий для рэпера Джигана после сообщений о стрельбе по персоналу в его доме.

    По данным СМИ, инцидент произошел летом, однако огласку получил только сейчас. Сообщают, что рэпер удерживал сотрудников, стрелял им по ногам и угрожал убийством.

    «Если вся информация соответствует действительности, то крайне странно, что рэпер спокойно уехал без правовых последствий. Вроде бы мы живем в правовом государстве, и произошедшее требует серьезного разбирательства со стороны правоохранительных органов», – заявила Мизулина.

    Она также поинтересовалась, проводилась ли официальная проверка, изымалось ли оружие и выяснялись ли обстоятельства получения разрешения на его хранение. Глава Лиги безопасного интернета подчеркнула, что если дети артиста стали свидетелями конфликта, ситуацию должны оценить органы опеки.

    «Где вообще гарантии, что, вернувшись в Россию, рэпер не устроит очередной массшутинг, причем не в своем поселке, а на улицах Москвы? Кроме того, много вопросов и к органам опеки – если дети действительно были свидетелями всего кошмара, то они получили колоссальную травму для психики», – написала Мизулина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне слухов о стрельбе по прислуге Джиган опубликовал фотографию из израильского реабилитационного центра.

    Весной Савеловский суд Москвы расторг брак рэпера с блогером Оксаной Самойловой. В ходе бракоразводного процесса музыкант захотел разделить совместно нажитое имущество пополам.

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    22 сентября 2026, 20:55 • Новости дня
    Ксения Бородина подала в суд на блогера Веронику Степанову
    Ксения Бородина подала в суд на блогера Веронику Степанову
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Телеведущая Ксения Бородина и ее супруг Николай Сердюков подали иск о защите чести и достоинства к блогеру Веронике Степановой.

    Заявление касается защиты чести, достоинства и деловой репутации к средствам массовой информации, передает РИА «Новости». Информация об этом размещена в картотеке Петроградского районного суда Петербурга.

    «Категория дела – о защите чести, достоинства и деловой репутации к средствам массовой информации. Истец – Омарова Ксения и Сердюков Николай, ответчик – Степанова Вероника», – указано на сайте суда.

    Подробности исковых требований пока не раскрываются. Заявление поступило в инстанцию 16 июня, а первое судебное заседание назначено на 29 октября.

    Вероника Степанова в своем Telegram-канале отметила, что истцам не понравился один из ее роликов, и добавила, что ее интересы будет представлять Екатерина Гордон.

    Ранее личные данные Степановой попали в базу украинского сайта «Миротворец». Блогер известна своими психологическими разборами российских знаменитостей на YouТube-канале, аудитория которого превышает 3,17 млн подписчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году компания Tefal подала иск к Веронике Степановой из-за нарушения авторских прав.

    Несколькими днями ранее московский суд обязал двух блогерш удалить недостоверную информацию о стримерше Дарье Умновой.

    Летом судебная инстанция отклонила иск Виктории Бони к Авроре Кибе о защите чести и достоинства.

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    23 сентября 2026, 14:14 • Новости дня
    Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер подала на развод

    Актриса Зоя Бербер подала на развод с мужем Максимом Белбородовым

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер приняла решение расторгнуть брак с актером Максимом Белбородовым спустя два года после свадьбы.

    Актриса Зоя Бербер подала на развод с артистом Максимом Белбородовым. Соответствующее исковое заявление уже поступило мировому судье судебного участка № 177 района Раменки, пишет «Газета.ru».

    Причины, побудившие супругов расторгнуть брак, пока остаются неизвестными.

    Знаменитости поженились в феврале 2024 года. Летом того же года у пары родился сын, которого Зоя Бербер решила назвать в честь отца. Ранее Максим Белбородов признавался, что выбор супруги его удивил, однако он с ним согласился.

    Актриса рассказывала, что возлюбленный планировал сделать ей предложение спустя неделю после начала отношений, но друзья отговорили его от столь поспешного шага. В итоге кольцо было подарено через месяц, и Бербер ответила согласием, несмотря на стремительное развитие романа.

    У артистки также есть 10-летняя дочь Надежда от предыдущих отношений со сценаристом Александром Синегузовым, с которым она рассталась в 2020 году. Бывшие партнеры продолжают общаться ради воспитания общего ребенка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае суд удовлетворил иск актрисы Паулины Андреевой о разводе с режиссером Федором Бондарчуком.

    В прошлом году актер Андрей Мерзликин инициировал бракоразводный процесс со своей супругой Анной.

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    22 сентября 2026, 18:39 • Новости дня
    Суд в Москве оштрафовал Дудя за нарушение закона об иноагентах

    Суд в Москве оштрафовал Дудя на 40 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах

    Tекст: Денис Тельманов

    Лефортовский суд Москвы назначил штраф журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом в России) за непредставление сведений, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

    «Лефортовский районный суд города Москвы 21 сентября 2026 года рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Дудя Юрия Александровича по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы Мосгорсуда.

    Суд признал его виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента из-за непредставления сведений в уполномоченный орган. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября материалы нового административного дела в отношении журналиста поступили в столичную инстанцию.

    В ноябре прошлого года суд заочно приговорил блогера к одному году и десяти месяцам колонии за уклонение от обязанностей иноагента.

    В феврале 2025 года Кузьминский районный суд Москвы оштрафовал его на 40 тыс. рублей за отсутствие соответствующей маркировки.

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    22 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    Названа причина смерти актера из сериала «Тайны следствия» Ухова

    Причиной смерти актера из сериала «Тайны следствия» Ухова стал сердечный приступ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский актер и продюсер Тимофей Ухов скончался во сне в возрасте 54 лет от сердечного приступа, рассказали близкие артиста.

    «У него случился сердечный приступ, ушел во сне», – рассказала РИА «Новости» родственница умершего. Похороны Тимофея Ухова состоятся 24 сентября.

    Сначала пройдет кремация в Митинском крематории, прощание назначено на 11:30 мск. В тот же день прах захоронят на близлежащем кладбище.

    Тимофей Ухов родился в 1972 году. В 2011 году он окончил ВГИК, а в 2021 году прошел повышение квалификации. С 2012 года являлся членом Союза кинематографистов и Гильдии актеров кино России. За свою карьеру снялся более чем в 90 фильмах и сериалах.

    Напомним, известный по роли в сериале «Тайны следствия» артист Тимофей Ухов скончался в Москве 21 сентября.

    В середине сентября из жизни ушел другой актер этого детективного проекта Геннадий Спириденков.

    Месяцем ранее из-за проблем с сердцем умер 52-летний артист Валерий Степанов.

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    22 сентября 2026, 09:28 • Новости дня
    Названа причина смерти сына Синди Кроуфорд

    TMZ: Полиция рассматривает передозировку как причину смерти сына Синди Кроуфорд

    Tекст: Вера Басилая

    Смерть Пресли Гербера, сына известной супермодели Синди Кроуфорд, рассматривается полицией как возможный случай передозировки наркотиков, сообщает TMZ.

    По предварительной версии полиции, сын известной супермодели Синди Кроуфорд, 27-летний Пресли Гербер, скончался в реабилитационном центре Санта-Моники от передозировки наркотиков, передает «Царьград».

    На данный момент судебно-медицинская экспертиза уже завершена, однако официальное заключение о причинах гибели молодого человека еще не опубликовано. Правоохранительные органы подтвердили, что признаков насильственной смерти не обнаружено.

    Расследование обстоятельств случившегося продолжается. Ожидается, что окончательный вердикт будет вынесен после получения всех результатов исследований.

    Ранее сын американской супермодели Синди Кроуфорд скончался в реабилитационном центре Лос-Анджелеса в возрасте 27 лет.

    Американское Управление по борьбе с наркотиками подключилось к расследованию обстоятельств внезапной остановки сердца актрисы Хайден Панеттьери.

    Судмедэксперты установили причину смерти саудовского принца Абдуллы бин Фахада аль Сауда от наркотического коктейля.

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    22 сентября 2026, 16:21 • Новости дня
    К организаторам концерта Канье Уэста подали иск почти на 400 тыс. рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    Калининский суд Петербурга зарегистрировал иск о возврате средств за билеты на отмененное выступление американского рэпера Канье Уэста, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

    Взыскать с компании-организатора более 380 тыс. рублей требуют двое зрителей, передает ТАСС. «Анна и Сергей Еремеевы описывают в иске уже всем знакомую ситуацию: купили билеты на концерт Канье Уэста в Петербурге, заплатили деньги, возврата потребовали сразу же, как узнали о том, что площадка проведения не подтверждена, получили отказ, пришли в суд», – рассказала Лебедева.

    Истцы просят вернуть стоимость четырех билетов в размере 112 тыс. рублей и сервисные сборы. Также они рассчитывают получить две неустойки, компенсацию морального вреда на 200 тыс. рублей и штраф. Этот иск стал крупнейшим среди всех заявленных к организаторам мероприятия в стране.

    Ранее с аналогичным требованием в суд обратилась жительница Петербурга Алена Жгун, попросившая вернуть уплаченные средства за билет. Кроме того, заявления подали двое жителей Москвы и один поклонник из Воронежа. Суммы их претензий варьируются от 46 тыс. до 160 тыс. рублей.

    Выступления Канье Уэста на арене планировались 10 и 11 октября. Однако сейчас концерты в Петербурге исчезли из расписания на сайте артиста. Представители площадки позднее подтвердили отсутствие заключенного договора аренды с организаторами шоу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Выборгский районный суд Петербурга зарегистрировал первый иск к организаторам выступления Канье Уэста.

    Запланированные концерты на «Газпром арене» исчезли из расписания тура на официальном сайте американского рэпера.

    Ранее Роспотребнадзор вынес предостережение компании из-за жалоб покупателей билетов.

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    23 сентября 2026, 16:56 • Новости дня
    Мосгорсуд признал законным штраф рэперу Птахе за пропаганду наркотиков

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский городской суд отклонил апелляцию и оставил в силе денежное взыскание рэперу Давиду Нуриеву, известному как Птаха, за пропаганду запрещенных веществ в интернете.

    Столичная инстанция подтвердила июльское решение Никулинского суда Москвы о привлечении музыканта к административной ответственности, передает РИА «Новости». Исполнителю назначен штраф в размере 80 тыс. рублей. «Постановление судьи Никулинского районного суда Москвы оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения», – огласила решение судья.

    Адвокат Валентина Зайченко ранее указывала на процессуальные нарушения и отсутствие доказательств распространения материалов самим Нуриевым.

    Правоохранители обнаружили положительную оценку запрещенных веществ в композициях «Не поздно», «Не могу» и «Монолог», размещенных в социальной сети. Сам артист подчеркивал, что не обладает авторскими правами на данные треки и не получает доход от прослушиваний.

    По его словам, песни были опубликованы в стороннем сообществе, а к ответственности его привлекли за пиратские версии записей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Никулинский суд Москвы оштрафовал рэпера Птаху на 80 тыс. рублей за пропаганду наркотиков.

    В сентябре Центральный районный суд Оренбурга назначил штраф в размере 100 тыс. рублей первому осужденному по новой статье о пропаганде запрещенных веществ в интернете.

    Весной правоохранительные органы возбудили административное дело о незаконной рекламе наркотиков в отношении хип-хоп исполнителя Ганвеста.

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