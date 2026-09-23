Победителей конкурса «Моя страна – моя Россия» наградили в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

В этом году проект собрал 80 257 заявок из всех 89 регионов РФ и 10 зарубежных стран. Главной темой сезона стало «Единство народов моей страны», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Министр просвещения Сергей Кравцов направил участникам приветствие. «За каждым проектом стоят люди, которым важно будущее родного края. Вы видите, что можно изменить к лучшему, предлагаете решения и готовы брать на себя ответственность – именно с такой позиции начинаются перемены», – отметил он.

Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова передала слова благодарности от главы ведомства Валерия Фалькова. Она подчеркнула, что за 23 года конкурс превратился в масштабную экосистему возможностей для молодежи.

В 2026 году восемь финалистов в специальной номинации получили финансовую поддержку от Росмолодежи на общую сумму более 3 млн рублей. Награды вручили в 11 номинациях, а также присудили премию имени выдающегося лингвиста Людмилы Вербицкой за вклад в развитие русского языка.

В феврале текущего года организаторы анонсировали старт двадцать третьего сезона этого всероссийского конкурса.

Годом ранее на участие в проекте зарегистрировались более 74 тыс. человек из всех регионов страны.

В декабре 2024 года торжественная церемония награждения победителей двадцать первого сезона состоялась в Центре знаний «Машук».