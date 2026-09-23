МИД сообщил детали встречи Лаврова и Рубио в Нью-Йорке

МИД: Лавров и Рубио обсудили украинское урегулирование в Нью-Йорке

Tекст: Валерия Городецкая

Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня в развитие недавних контактов на высшем уровне, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Обсуждая украинское урегулирование, Лавров обратил внимание на тесную координацию между киевским режимом и его европейскими спонсорами. Министр предметно рассмотрел деструктивные действия Киева, который целенаправленно наносит удары по мирному населению и инфраструктуре, дестабилизируя мировые энергетические рынки. Российская сторона подтвердила безусловную приверженность целям специальной военной операции и политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

Среди международных тем дипломаты затронули ситуацию на Ближнем Востоке, в Закавказье, Латинской Америке и Карибском бассейне. Также обсуждалось противодействие нелегитимным практикам международных институтов и подготовка к предстоящим мероприятиям «Группы двадцати».

Москва подчеркнула необходимость скорейшего выправления двусторонних отношений согласно договоренностям президентов России и США. Это включает честный диалог об устранении «раздражителей», нормализацию работы дипломатических миссий и возвращение конфискованной российской собственности в США. Достигнута договоренность о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств.

Напомним, Сергей Лавров и Марко Рубио провели двусторонние переговоры на полях Генеральной ассамблеи ООН. Главы дипломатических ведомств двух стран общались в Нью-Йорке примерно один час.

Американское внешнеполитическое ведомство выпустило официальное коммюнике по итогам встречи.