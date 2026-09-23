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    23 сентября 2026, 19:24 • Новости дня

    МИД сообщил детали встречи Лаврова и Рубио в Нью-Йорке

    МИД: Лавров и Рубио обсудили украинское урегулирование в Нью-Йорке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудили украинский конфликт и восстановление двусторонних отношений, сообщил МИД.

    Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня в развитие недавних контактов на высшем уровне, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

    Обсуждая украинское урегулирование, Лавров обратил внимание на тесную координацию между киевским режимом и его европейскими спонсорами. Министр предметно рассмотрел деструктивные действия Киева, который целенаправленно наносит удары по мирному населению и инфраструктуре, дестабилизируя мировые энергетические рынки. Российская сторона подтвердила безусловную приверженность целям специальной военной операции и политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

    Среди международных тем дипломаты затронули ситуацию на Ближнем Востоке, в Закавказье, Латинской Америке и Карибском бассейне. Также обсуждалось противодействие нелегитимным практикам международных институтов и подготовка к предстоящим мероприятиям «Группы двадцати».

    Москва подчеркнула необходимость скорейшего выправления двусторонних отношений согласно договоренностям президентов России и США. Это включает честный диалог об устранении «раздражителей», нормализацию работы дипломатических миссий и возвращение конфискованной российской собственности в США. Достигнута договоренность о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств.

    Напомним, Сергей Лавров и Марко Рубио провели двусторонние переговоры на полях Генеральной ассамблеи ООН. Главы дипломатических ведомств двух стран общались в Нью-Йорке примерно один час.

    Американское внешнеполитическое ведомство выпустило официальное коммюнике по итогам встречи.

    23 сентября 2026, 09:41 • Новости дня
    Трамп послал Зеленского обсуждать использование Starlink с Маском

    Трамп отправил Зеленского обсуждать использование Starlink с Маском

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп посоветовал Владимиру Зеленскому напрямую договариваться с Илоном Маском об использовании системы Starlink для ударов вглубь российской территории, сообщила журналистка Найя Саджая.

    Саджая в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) сообщила, что президент США посоветовал Зеленскому обсуждать вопрос использования Starlink для ударов по России непосредственно с Маском, передает Lenta.ru.

    В ходе встречи Владимир Зеленский выразил готовность к энергетическому перемирию. При этом он вновь поднял тему использования Starlink для атак вглубь российской территории.

    «Вам нужно поговорить об этом с Илоном», – заявил американский президент Зеленскому.

    Ранее, 1 сентября, президент России Владимир Путин сообщил о поручениях Вооруженным силам. Российским военным были даны указания подготовить и нанести массированные удары по объектам топливно-энергетического комплекса на территории Украины в качестве ответной меры.

    Киев запросил у США разрешение на использование системы Starlink для наведения дронов.

    Маск отклонил просьбу украинских властей из-за риска эскалации конфликта.

    Позже издание Financial Times писало, что Маск якобы готов разрешить использование БПЛА со Starlink для ударов по России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в России найден способ подавления неуязвимой до последнего времени спутниковой системы Starlink.

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    23 сентября 2026, 08:52 • Новости дня
    США не объяснили отказ в визе замглавы МИД Алимову
    США не объяснили отказ в визе замглавы МИД Алимову
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Никто в США не хочет объяснить причину невыдачи визы заместителю главы МИД Александру Алимову для поездки на Генассамблею ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захарова, США отказались объяснить причину невыдачи визы для поездки в Нью-Йорк замглавы МИД Александру Алимову, курирующему направление ООН в российском дипведомстве, передает радио Sputnik.

    Заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову отказали в выдаче американской визы для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

    Глава МИД Сергей Лавров указал госсекретарю США на регулярные проблемы с допуском отечественных делегатов.

    Ранее делегация России во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии ГА ООН.

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    23 сентября 2026, 19:22 • Видео
    Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

    Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

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    22 сентября 2026, 22:15 • Новости дня
    Трамп не дал Зеленскому ответить на вопросы журналистов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп на открытой встрече с Владимиром Зеленским полностью перехватил инициативу, не дав ему возможности ответить на вопросы прессы.

    Президент США во время открытой встречи полностью лишил Владимира Зеленского возможности отвечать на вопросы журналистов, перехватив инициативу в беседе, передает РИА «Новости». Американский лидер начал мероприятие со вступительного слова, в котором пообещал искать пути урегулирования украинского конфликта.

    Зеленский выразил благодарность за поддержку и контакт, после чего Трамп заговорил о возможном достижении мира до зимы, слова благодарности стали единственными фразами Зеленского во время открытой части переговоров.

    Когда журналисты задали вопрос об ударах ВСУ по российским нефтяным объектам, Зеленский попытался вступить в диалог. Однако он остался безмолвным, пока Трамп рассуждал о ценах на дизельное топливо. В дальнейшем Зеленский лишь улыбался и кивал, а встреча завершилась менее чем через 10 минут.

    Накануне встречи Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду на завершение украинского конфликта до наступления зимы при поддержке США.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США намерен предложить Владимиру Зеленскому взаимно прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры во время встречи на полях Генассамблеи ООН.

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    23 сентября 2026, 18:17 • Новости дня
    США выразили надежду на участие Путина в саммите G20 в Майами

    Рубио: США надеются на участие Путина в саммите G20 в Майами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти рассчитывают на визит президента России Владимира Путина на предстоящую встречу Группы двадцати в Майами, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    Соединенные Штаты направили официальное приглашение Путину для участия в декабрьском саммите G20 в Майами. Об этом Рубио сообщил, отвечая на вопрос РИА «Новости».

    «Мы пригласили президента Путина на саммит G20. Мы считаем, что для него это возможность пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами. Мы надеемся, что он примет это приглашение», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.

    Рубио также отметил готовность к обсуждению глобальных конфликтов и не исключил вероятности личных переговоров Путина и президента США Дональда Трампа на полях саммита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона официально получила приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США.

    Позже посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев заявил о желании Вашингтона видеть Владимира Путина на этом мероприятии. Соединенные Штаты заранее приступили к подготовке возможного визита российского лидера в Майами.

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    23 сентября 2026, 18:29 • Новости дня
    Лавров пошутил над выкрикивающими вопросы журналистами США на Генассамблее ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией обратился на английском языке к американским журналистам, выкрикивавшим вопросы перед его встречей с госсекретарем США Марко Рубио.

    Журналисты из США громко выкрикивали вопросы по разным темам, включая Украину, перебивая друг друга. «Почему вы были такими тихими?», – спросил Лавров представителей прессы, передает РИА «Новости».

    Организаторы мероприятия заранее предупредили репортеров об отсутствии возможности задать вопросы. Однако представители СМИ проигнорировали это требование, что вызвало улыбку у встречающихся сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели двусторонние переговоры на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Главы дипломатических ведомств двух стран общались примерно один час.

    В ходе встречи стороны обсудили украинский конфликт и вопросы двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

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    23 сентября 2026, 14:34 • Новости дня
    В США предрекли Украине одиночество и разочарование в Западе

    American Conservative предрекло Украине одиночество и разочарование в Западе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После завершения конфликта Украина может оказаться ненужной западным союзникам, которые больше не захотят обременять себя поддержкой Киева, пишут американские СМИ.

    Украина после завершения конфликта окажется не нужна Западу. После урегулирования конфликта страна может оказаться брошенной западными союзниками, пишет издание American Conservative.

    «Когда этот день наконец настанет, Украина может обнаружить, что она превращается в страну… которой никто не хочет обременять себя… Украина может оказаться одна, брошенная Западом и разочарованная в нем», – подчеркивается в публикации.

    В материале отмечается высокая вероятность того, что в конечном счете государство не войдет ни в Европейский союз, ни в НАТО. Мечты об ускоренном вступлении в ЕС рухнули, а требования Владимира Зеленского о членстве к 2027 году были пересмотрены на более реалистичные сроки, такие как 2035 год, подчеркивают американские журналисты.

    Кроме того, обещания о членстве в НАТО оказались нереализованными, обращает внимание АС. Лидеры США и Европы неоднократно заявляли, что страна не готова к вступлению в альянс. В условиях закрытых дверей на Западе единственным жизнеспособным направлением для страны может стать восстановление отношений с Россией, считают эксперты American Conservative.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журнал The American Conservative назвал расширение Североатлантического альянса главной причиной украинского конфликта.

    Ранее обозреватели этого же издания констатировали невозможность возвращения Киевом утраченных территорий. А британский журнал Economist объявил амбиции Украины по вступлению в НАТО мертвыми.

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    23 сентября 2026, 05:37 • Новости дня
    FT: Белый дом поддержал инвестора из США Боэли в покупке активов «Лукойла»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Инвестор из Соединенных Штатов Тодд Боэли заручился поддержкой американского руководства и стран Персидского залива перед покупкой иностранных активов «Лукойла», пишут британские СМИ.

    Миллиардер Боэли смог получить поддержку правительства США и влиятельных лиц из Персидского залива, связанных с американским президентом Дональдом Трампом, чтобы выкупить активы «Лукойла», сообщили собеседники Financial Times, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что вот уже несколько месяцев он пытается заполучить права на активы нефтяной компании.

    В консорциум миллиардера, по данным издания, также включены представители агентства по финансированию международного развития, брат президента ОАЭ Тахнун бен Заид Аль Нахайян и несколько представителей семьи миллиардеров аль-Хайят из Катара.

    Пока сделка не получила окончательного одобрения.

    Ранее минфин США дал разрешение на проведение операций по продаже международных активов российской нефтяной компании Lukoil International GmbH.

    До этого «Лукойл» заявлял о заключении предварительного соглашения с инвестиционной компанией Carlyle по продаже 100% дочернего общества LUKOIL International GmbH.

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    23 сентября 2026, 03:28 • Новости дня
    Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Рубио в Нью-Йорке

    В Госдепе сообщили о встрече Лаврова и Рубио 23 сентября в Нью-Йорке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио 23 сентября в Нью-Йорке, говорится в рабочем графике Рубио, опубликованном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

    Переговоры между главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио состоятся в Нью-Йорке 23 сентября в 16:00 по московскому времени, передает ТАСС.

    «Рубио встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке», – говорится в публикации. Отмечается, что перед началом беседы дипломатов запланирована протокольная фото- и видеосъемка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов сообщил о запланированной на 23 сентября встрече.

    Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков анонсировал детальное обсуждение ситуации вокруг Украины.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил планы проведения беседы с американским коллегой.

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    23 сентября 2026, 16:24 • Новости дня
    Лавров и Рубио начали двусторонние переговоры в Нью-Йорке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали двусторонние переговоры на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Встреча с американским госсекретарем открыла рабочую программу российского министра на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает РИА «Новости». Лавров прибыл в Соединенные Штаты накануне для участия в неделе высокого уровня.

    Ранее глава МИД России отмечал, что планирует обсудить с Рубио позицию Вашингтона по украинскому кризису и посреднические усилия. В последние дни двусторонние отношения осложнились принятием в США закона о новых антироссийских санкциях.

    Этот документ предоставляет президенту США Дональду Трампу право вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа. Кроме того, закон допускает введение пошлин до 500% на российские товары, импортируемые в Соединенные Штаты. Предыдущая встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио состоялась в июле в Маниле.

    Напомним, российский МИД запланировал встречу дипломатов в Нью-Йорке на 23 сентября.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков анонсировал детальное обсуждение украинского кризиса на полях Генассамблеи ООН.

    Предыдущие переговоры Сергея Лаврова и Марко Рубио состоялись в июле на Филиппинах.

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    23 сентября 2026, 14:53 • Новости дня
    Стубб заявил о попытках США добиться перемирия на Украине до наступления зимы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что Соединенные Штаты предпринимают попытки достичь соглашения о частичном прекращении огня на Украине до наступления зимы.

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о попытках США добиться перемирия на Украине. «Они добиваются частичного прекращения огня к зиме», – заявил Стубб в интервью агентству Bloomberg, передает ТАСС.

    По мнению финского лидера, условием для такого перемирия может послужить взаимный отказ сторон от нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

    Кроме того, Стубб обратил внимание на недавние визиты в Москву высокопоставленных американских представителей. Среди них спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф. Эти поездки, как считает Стубб, указывают на стремление Дональда Трампа играть более активную роль в мирном урегулировании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона рассчитывает добиться прекращения боевых действий на Украине к зиме.

    Ранее Владимир Зеленский рассказал о планах Вашингтона по частичной деэскалации конфликта. А помощник президента России Юрий Ушаков назвал встречу Владимира Путина с американскими посланниками конструктивной.

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    23 сентября 2026, 17:38 • Новости дня
    Переговоры Лаврова и Рубио в Нью-Йорке завершились

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио завершили переговоры в Нью-Йорке.

    Главы дипломатических ведомств двух стран общались в Нью-Йорке примерно один час, передает РИА «Новости». Перед началом беседы американские журналисты пытались выкрикивать вопросы, однако министры лишь улыбнулись и не стали отвечать.

    Российскую сторону на переговорах также представляли постпред при ООН Василий Небензя и посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Кроме того, во встрече участвовали официальный представитель МИД Мария Захарова, директора департаментов Александр Гусаров и Алексей Дробинин.

    Ранее Лавров отмечал намерение выяснить у Рубио позицию Вашингтона по ситуации на Украине и возможным посредническим усилиям. Диалог состоялся в условиях недавнего принятия в США закона о новых антироссийских санкциях.

    Новый документ разрешает американскому президенту Дональду Трампу устанавливать дополнительные пошлины до 100% на продукцию из государств, входящих в пятерку главных покупателей российских нефти и газа. Также предусмотрено введение пошлин до 500% на отечественные товары, ввозимые на американскую территорию.

    Ранее глава российского МИД подтвердил планы провести встречу с американским коллегой на полях Генассамблеи ООН.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков анонсировал детальное обсуждение ситуации вокруг Украины.

    Пресс-служба Госдепартамента США опубликовала рабочий график Марко Рубио с точным временем переговоров.

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    23 сентября 2026, 12:48 • Новости дня
    Кремль сообщил об отсутствии конкретики по встрече Путина и Трампа

    Песков заявил о готовности Путина встретиться с Трампом

    Tекст: Вера Басилая

    Российский лидер Владимир Путин выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом, но конкретных планов и сроков переговоров пока нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин сохраняет готовность провести встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, однако конкретные сроки пока не определены, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что никаких решений по переговорам на высшем уровне в настоящее время нет.

    «По каким-то встречам на высшем уровне никакой конкретики нет. Если говорить о российско-американской встрече – готовность президента есть», – отметил представитель Кремля.

    Песков также напомнил, что в телефонных разговорах Владимир Путин и Дональд Трамп регулярно подтверждают намерение провести очную встречу при необходимости.

    При этом он подчеркнул, что любые переговоры по украинскому урегулированию, в том числе с участием президента США и Владимира Зеленского, требуют тщательной предварительной подготовки на уровне экспертов, иначе они станут пустой тратой времени.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что встреча президента Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина может состояться на ноябрьском саммите АТЭС в Китае при условии их личного присутствия.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров на саммите АТЭС.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина к беседе с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

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    23 сентября 2026, 18:11 • Новости дня
    Госдеп раскрыл тему переговоров Лаврова и Рубио

    Госдеп: Лавров и Рубио обсудили украинский конфликт и отношения России и США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили на встрече в Нью-Йорке украинский конфликт и вопросы двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, сообщили в американском Госдепартаменте.

    Встреча высокопоставленных дипломатов состоялась на полях ГА ООН в Нью-Йорке, передает РИА «Новости». Американское внешнеполитическое ведомство выпустило официальное коммюнике по итогам переговоров.

    «Госсекретарь Марко Рубио встретился сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи ООН. Госсекретарь обсудил российско-украинский конфликт и двусторонние отношения между США и Россией», – говорится в заявлении Госдепа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о проработке встречи дипломатов на полях Генассамблеи ООН.

    Позже пресс-служба американского внешнеполитического ведомства опубликовала рабочий график госсекретаря с точным временем переговоров. Встреча с Марко Рубио открыла рабочую программу российского министра в Нью-Йорке.

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    23 сентября 2026, 11:27 • Новости дня
    Посол США при НАТО Уитакер признал нежелание России воевать с альянсом

    Tекст: Вера Басилая

    Посол США при НАТО Мэттью Уитакер признал отсутствие у властей России намерений вступать в прямое вооруженное противостояние с Североатлантическим альянсом.

    «Путин не хочет конфликта с НАТО», – сказал он агентству Associated Press после панельной дискуссии в Де-Мойне, передает ТАСС.

    Дипломат призвал западные страны избегать чрезмерной реакции на инциденты с беспилотниками в Европе. По его мнению, попытки возложить ответственность на Москву играют на руку противникам Североатлантического альянса.

    В ходе выступления Уитакер обратил внимание на ослабление военного потенциала союзников США. Он пояснил, что многие члены НАТО оказались недееспособными из-за иллюзии безопасности, возникшей после распада СССР. Альянсу требуются более боеспособные партнеры с внушительными военными ресурсами, подчеркнул представитель Вашингтона.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слухи о подготовке России к конфликту с НАТО вымыслом.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе.

    Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

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    23 сентября 2026, 08:39 • Новости дня
    Захарова рассказала о программе Лаврова в Нью-Йорке

    Захарова анонсировала переговоры Лаврова с Рубио в Нью-Йорке

    Tекст: Вера Басилая

    Первым пунктом программы министра иностранных дел Сергея Лаврова в Нью-Йорке на Генассамблеи ООН станут переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, первые переговоры должны состояться рано утром по Нью-Йорку с госсекретарем США Рубио, передает радио Sputnik.

    В Госдепе сообщили, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио 23 сентября в Нью-Йорке.

    Ранее делегация России во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии ГА ООН.

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