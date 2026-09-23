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    23 сентября 2026, 19:08 • Новости дня

    Президент Аргентины назвал ООН бесполезной кормушкой для паразитов

    Президент Аргентины Милей назвал ООН бесполезной кормушкой для паразитов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Аргентины Хавьер Милей подверг критике Организацию Объединенных Наций, обвинив ее в обслуживании интересов бюрократов и неспособности решать глобальные конфликты.

    Выступая на Генеральной Ассамблее, аргентинский лидер выразил резкое недовольство работой международной структуры, передает ТАСС. «Она (ООН) превратилась в бесполезную организацию, которая служит лишь для того, чтобы кормить касту чудовищно высокомерных паразитов, маскирующихся под благонамеренных бюрократов», – заявил глава государства.

    Политик подчеркнул, что объединение перестало выполнять главную функцию – защиту суверенитета стран и мирное урегулирование конфликтов. Вместо поиска компромиссов структура стала указывать свободным нациям, как им следует жить.

    В качестве примера неэффективности Милей привел ситуацию вокруг Мальвинских островов. Британия до сих пор игнорирует резолюции с призывом обсудить статус спорных территорий, отметил президент.

    Ранее МИД Аргентины вызвал послов Британии и Израиля из-за планов добычи нефти у спорных Мальвинских островов.

    На фоне этой дипломатической эскалации Хавьер Милей отменил свой запланированный на октябрь визит в Лондон.

    В прошлом году президент США Дональд Трамп также упрекнул ООН в бездействии по вопросам урегулирования международных конфликтов.

    23 сентября 2026, 12:24 • Новости дня
    Такаити призвала ООН убрать статус Японии как «враждебного государства»
    Такаити призвала ООН убрать статус Японии как «враждебного государства»
    @ Frank Franklin II/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в своем первом выступлении на Генеральной Ассамблее ООН призвала исключить из Устава организации формулировки, определяющие Японию и Германию как «враждебные государства».

    Такаити отметила, что положения о «враждебных государствах» должны быть удалены незамедлительно в соответствии с резолюцией 2005 года, учитывая вклад Токио в работу ООН на протяжении 70 лет, пишет Bloomberg.

    Китайская делегация присутствовала при выступлении. Ранее Пекин использовал этот статус Японии в ООН для критики Токио на фоне напряженности вокруг Тайваня, называя Японию угрозой региональному миру. Такаити заявляла, что вторжение на Тайвань станет экзистенциальной угрозой для Японии.

    Перед выступлением Такаити встретилась с Дональдом Трампом, чтобы обсудить координацию по вопросам Китая и глобальные финансы. Стороны подтвердили намерение укреплять двусторонний альянс.

    Также японский премьер провела встречу с Владимиром Зеленским, заявив, что Токио продолжит поддерживать Украину и сохранит санкции против России. Отношения между Японией и РФ ухудшились после визита президента Владимира Путина на Курильские острова.

    В своей речи Такаити выразила поддержку Международному уголовному суду, президент которого Томоко Аканэ попала под санкции США, и предупредила об опасности военного сотрудничества КНДР и России. Япония также рассматривает увеличение расходов на оборону до 3,5% ВВП в течение 10 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай поддержал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о сохранении вражеского статуса Японии в Уставе ООН. В августе Лавров зачитал соответствующую статью из Устава ООН. В прошлом году Пекин напомнил Токио об особых правах государств – основателей всемирной организации.

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    22 сентября 2026, 21:59 • Новости дня
    Стубб заявил о намерении Финляндии войти в Совбез ООН

    Стубб: Финляндия будет баллотироваться в непостоянные члены Совбеза ООН

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Финская сторона намеревается побороться за место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период с 2029 по 2030 год, заявил президент страны Александр Стубб.

    «Моя страна, Финляндия, заинтересована в успехе Организации Объединенных Наций и будет продолжать активно участвовать в ее работе. Поэтому мы выдвигаем свою кандидатуру на выборах в Совет Безопасности на 2029-2030 годы», – заявил Стубб, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что республика намерена уделять первостепенное внимание вопросам поддержания мира, благополучию людей и развитию партнерских отношений.

    По его словам, финская сторона стремится к процветанию народов и твердо верит в необходимость диалога и международного сотрудничества.

    Ранее МИД России одобрил вхождение Киргизии в непостоянный пул Совета Безопасности ООН.

    В августе Стубб уклонился от прогноза по возобновлению диалога с Россией.

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    23 сентября 2026, 19:22 • Видео
    Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

    Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

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    23 сентября 2026, 03:36 • Новости дня
    МИД: Действия Гутерриша на посту генсека подорвали доверие к ООН
    МИД: Действия Гутерриша на посту генсека подорвали доверие к ООН
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Действия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша серьезно подорвали доверие к всемирной организации, сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в преддверии участия российской делегации в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

    По словам дипломата, на предстоящей встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова с генсеком ООН в Нью-Йорке российская сторона намерена указать на неудовлетворительные итоги работы Гутерриша. Вместо обмена мнениями Москва будет вынуждена акцентировать внимание на проблемах, передает ТАСС.

    «Работа португальца запомнится регулярными превышениями полномочий, отходом от соблюдения базовых норм и принципов Устава ООН, хранителем которых призван выступать генеральный секретарь», – подчеркнул Логвинов.

    Он добавил, что деятельность Гутерриша сопровождалась ангажированными политическими заявлениями и практическими шагами без консультаций с государствами-членами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел Александр Алимов пообещал активное участие Москвы в преобразовании ООН после ухода Антониу Гутерриша.

    Глава МИД России Сергей Лавров указал на противоречия в заявлениях генерального секретаря об инциденте в Буче.

    Ранее российский министр обвинил руководителя международной организации в откровенном подыгрывании западным странам.

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    23 сентября 2026, 09:46 • Новости дня
    Главы МИД Польши и Белоруссии провели первую встречу за десять лет

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и глава МИД Белоруссии Максим Рыженков провели двусторонние переговоры на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Встреча руководителей дипломатических ведомств стала первой за последние десять лет. По словам польского министра, стороны обсудили ситуацию на границе двух государств и вопросы региональной безопасности, передает ТАСС.

    Сикорский отметил готовность Варшавы поддержать улучшение и разморозку двусторонних отношений, назвав состоявшийся диалог «подснежником, который может расцвести». Кроме того, дипломат анонсировал скорое открытие нового здания польского посольства в Минске.

    В пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства подтвердили факт переговоров. Там уточнили, что министры оценили текущее состояние отношений между странами и наметили пути их дальнейшего развития в интересах народов, а также обменялись мнениями о ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала галоперидол сделавшему запасы на случай войны Сикорскому.

    Накануне сам министр рассказал о заготовленных рисе и варенье.

    В прошлом году глава польского ведомства попросил сограждан отказаться от поездок в Белоруссию.

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    23 сентября 2026, 15:56 • Новости дня
    Индия призвала реформировать ООН в интересах Глобального Юга

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил о необходимости реформирования структур ООН для вовлечения стран Глобального Юга в процесс принятия глобальных решений.

    Джайшанкар призвал реформировать ООН и механизмы многостороннего сотрудничества, передает РИА «Новости». По его словам, развивающиеся страны должны участвовать в обсуждении вопросов, напрямую касающихся их будущего.

    «Глобальный Юг должен участвовать в структурах принятия решений, которые обсуждают вопросы, напрямую касающиеся нашего будущего… Реформа ООН и многосторонности в целом необходима для того, чтобы учитывать приоритеты Глобального Юга», – заявил министр на встрече в рамках 81-й сессии Генассамблеи ООН.

    Политик отметил, что государства Глобального Юга часто первыми сталкиваются с глобальными кризисами, но остаются последними при принятии решений. Он подчеркнул беспрецедентную важность солидарности этих стран в текущих условиях.

    Джайшанкар добавил, что вместо необходимого многостороннего взаимодействия наблюдается его демонтаж. Международные организации, от которых ждали решений, сами стали проблемой. Министр призвал использовать существующие платформы для защиты интересов Глобального Юга.

    Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал незамедлительно провести реформу Совета Безопасности ООН.

    Президент России Владимир Путин предложил расширить состав Совбеза ООН за счет государств Глобального Юга.

    Участники недавнего саммита БРИКС закрепили в Делийской декларации ключевую роль развивающихся стран в преодолении международных кризисов.

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    23 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генассамблеи ООН
    Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генассамблеи ООН
    @ russiaun

    Tекст: Дарья Григоренко

    Делегация России во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

    Отмечается, что правительственный борт преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет всех стран за 12 часов 45 минут, передает ТАСС.

    Центральным событием визита станет выступление Лаврова на общеполитической дискуссии, которое запланировано на 26 сентября.

    Ранее в Госдепе сообщили, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио 23 сентября в Нью-Йорке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов сообщил о запланированной на 23 сентября встрече.

    Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков анонсировал детальное обсуждение ситуации вокруг Украины.

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    23 сентября 2026, 00:14 • Новости дня
    ООН: Гутерриш давно призывает завершить конфликт на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже долгое время выступает за урегулирование ситуации вокруг Украины, сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

    «Генеральный секретарь уже долгое время призывает к завершению конфликта на Украине в соответствии с резолюциями ООН, международным правом», – подчеркнул Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

    Такое заявление было сделано в ответ на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о сроках разрешения украинского кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил готовность организовать трехстороннюю встречу по Украине в Нью-Йорке.

    До этого он рассчитывал на возобновление диалога между Москвой и Киевом.

    В начале сентября глава всемирной организации призвал к немедленному прекращению огня.

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    23 сентября 2026, 09:59 • Новости дня
    Страны G4 признали неспособность Совбеза ООН поддерживать мир

    Индия, Бразилия, Германия и Япония призвали к срочной реформе Совбеза ООН

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совет Безопасности ООН в настоящее время не способен должным образом выполнять свою задачу по поддержанию мира и безопасности. Об этом заявили министры иностранных дел Индии, Бразилии, Германии и Японии (G4) по итогам встречи в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Министры иностранных дел Индии, Бразилии, Германии и Японии сделали совместное заявление на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что усложнение геополитической обстановки сделало реформу Совбеза крайне необходимой.

    «В настоящее время Совет Безопасности ООН не способен эффективно выполнять свою основную обязанность по поддержанию международного мира и безопасности», – подчеркнули дипломаты. Они добавили, что представительность, легитимность, авторитет и эффективность органа находятся под вопросом.

    Государства «четверки» объяснили недостатки Совбеза его устаревшей архитектурой, которая существует уже восемь десятилетий. По их словам, она не отражает современные геополитические реалии и мешает решать текущие и будущие проблемы.

    Представители четырех стран заявили, что расширение состава Совета Безопасности должно стать центральным элементом реформы. Они подчеркнули необходимость более широкого представительства стран Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Карибского бассейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на Генассамблее обвинил ООН в неспособности предотвращать вооруженные конфликты и решать ключевые международные задачи.

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    23 сентября 2026, 09:25 • Новости дня
    Россия и Белоруссия решили обсудить в ООН новую Евразийскую хартию

    МИД сообщил о встрече России и Белоруссии по Евразийской хартии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва и Минск созовут 25 сентября встречу в ООН по работе над Евразийской хартией многообразности и многополярности в XXI веке, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

    Россия и Белоруссия созовут 25 сентября встречу в ООН для работы над Евразийской хартией многообразности и многополярности в XXI веке, передает ТАСС.

    Мероприятие приурочено к Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

    «На 25 сентября мы и наши белорусские коллеги созываем встречу высокого уровня в целях реализации инициативы разработки Евразийской хартии многообразности и многополярности в XXI веке, что ознаменует собой официальный запуск работы над данным документом», – подчеркнул Логвинов.

    Российскую делегацию на Неделе высокого уровня в Нью-Йорке возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пять государств, включая Россию, приняли решение о начале совместных консультаций по созданию Евразийской хартии, строящейся по принципам многообразия и многополярности.

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    23 сентября 2026, 08:31 • Новости дня
    МИД: Выборы нового генсека ООН стали главной темой в кулуарах Генассамблеи

    В МИД назвали выбор нового генсека ООН ключевой темой Генассамблеи

    Tекст: Мария Иванова

    Директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов заявил, что вопрос выбора нового генерального секретаря ООН станет ключевой темой в кулуарах организации во время Недели высокого уровня.

    Формальных мероприятий, включая очередной раунд индикативных голосований в Совете Безопасности ООН, на текущей неделе не предусмотрено, передает ТАСС.

    По словам российского дипломата, неформальные обсуждения назначения кандидатов на пост генерального секретаря неизбежно состоятся в коридорах штаб-квартиры всемирной организации. Логвинов также не исключил встречи с возможными претендентами в рамках предстоящих мероприятий.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что по итогам трех прошедших раундов голосований в Совбезе ООН пока невозможно определить наиболее подходящего кандидата на эту должность из восьми выдвинутых претендентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН официально запустили процедуру выборов нового генерального секретаря.

    Год назад в МИД России объяснили причины начала этого процесса. В октябре прошлого года постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о намерении российской стороны инициировать выбор главы всемирной организации.

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    23 сентября 2026, 09:57 • Новости дня
    Президент Науру объявил о выходе страны из МУС

    Президент Науру Дэвид Адеанг объявил в ООН о выходе государства из МУС

    Tекст: Мария Иванова

    Тихоокеанское островное государство Науру выходит из Международного уголовного суда (МУС), заявил президент страны Дэвид Адеанг на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Адеанг подчеркнул, что МУС утратил актуальность для Науру. До отъезда из Нью-Йорка он намерен передать в депозитарий Римского статута документы о прекращении участия страны в деятельности суда, передает ТАСС.

    Накануне президент США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН призвал все страны выйти из МУС, назвав его «институтом-изгоем». К настоящему моменту о выходе из организации уже объявили Венесуэла, Чад, Буркина-Фасо, Мали и Нигер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Таджикистан запустил процесс выхода из Международного уголовного суда.

    Летом о начале выхода из МУС официально объявила Венесуэла.

    В прошлом году о выходе из Римского статута сообщили Буркина-Фасо, Мали и Нигер.

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    23 сентября 2026, 17:59 • Новости дня
    Лавров встретился с главой МИД Кубы в ООН

    Лавров встретился с главой МИД Кубы Родригесом в ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Кубы Бруно Родригесом на полях Генеральной ассамблеи ООН.

    Лавров и Родригес начали переговоры в рамках недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, передает РИА «Новости». Встреча стартовала с теплого приветствия дипломатов. Дальнейшее общение политиков проходит в закрытом формате.

    Напомним, российский министр начал рабочую программу на полях Генеральной ассамблеи ООН со встречи с госсекретарем США Марко Рубио.

    В мае Москва выразила готовность оказывать поддержку Гаване в требовании о прекращении американской экономической блокады.

    В феврале президент России Владимир Путин провел переговоры с Бруно Родригесом в Кремле.

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    23 сентября 2026, 20:32 • Новости дня
    Глава МИД Украины выслушал речь Лаврова в Совбезе ООН

    Глава МИД Украины Сибига выслушал речь Лаврова в Совбезе ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига присутствовал на заседании Совета Безопасности ООН во время доклада министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

    Сибига выслушал выступление Лаврова на заседании Совбеза ООН. Украинский дипломат находился в зале во время обсуждения кризиса на Украине, передает РИА «Новости».

    После завершения своей речи российский министр покинул помещение. Вслед за ним из зала Совета Безопасности на несколько минут вышел и Сибига. Вскоре руководитель украинского ведомства вернулся на свое место.

    Во время выступления Лавров напомнил о готовности Москвы к переговорам для достижения устойчивого мира на Украине. При этом дипломат подчеркнул, что Россия не намерена делать паузы в специальной военной операции на период диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России допустило возможность встречи с украинской делегацией на полях Генассамблеи ООН.

    Ранее Сергей Лавров уже исключал остановку специальной военной операции на время мирных переговоров. Напомним, в августе Верховная рада утвердила Андрея Сибигу на посту руководителя внешнеполитического ведомства Украины.

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    23 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    Лавров провел переговоры с главой МИД Египта в ООН

    Лавров провел переговоры с главой МИД Египта Абдельати в ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с египетским коллегой Бадром Абдельати на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

    Встреча глав внешнеполитических ведомств России и Египта состоялась в штаб-квартире ООН на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи, передает РИА «Новости».

    Перед началом переговоров Сергей Лавров, Бадр Абдельати и министр иностранных дел Кот-д'Ивуара Ниале Каба открыли мемориальную табличку. Она посвящена памяти скончавшихся постоянных представителей при ООН, включая советских и российских дипломатов Виталия Чуркина и Андрея Вышинского.

    Памятный знак установили в «тихой комнате» рядом с залом Совета Безопасности. Это помещение, интерьер которого подарило правительство Германии в 1978 году, члены Совбеза используют для конфиденциальных бесед и кулуарного общения.

    Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров приехал в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

    Месяцем ранее главы внешнеполитических ведомств России и Египта обсудили по телефону текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

    В июле дипломаты провели очную встречу на полях мероприятий АСЕАН в Маниле.

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    23 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    Лавров отверг возможность остановки спецоперации ради переговоров

    Лавров: Россия не будет делать паузу в СВО на время переговоров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, исключил возможность приостановки специальной военной операции на время мирных переговоров по Украине.

    Россия готова к переговорам о долгосрочном урегулировании украинского конфликта, но не планирует останавливать боевые действия на этот период, подчеркнул Лавров, передает РИА «Новости».

    «Россия, и это неоднократно подтверждал президент Владимир Путин, готова к переговорам для достижения именно такого устойчивого справедливого мира… Однако наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции», – заявил глава МИД.

    По словам министра, европейские страны стремятся добиться временного перемирия с единственной целью. Пауза нужна Европе для предоставления передышки киевским властям и восполнения истощенных военных арсеналов Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к возобновлению мирных переговоров с Киевом.

    На полях саммита БРИКС он назвал возможный приезд Владимира Зеленского в Россию значительным жестом доброй воли.

    При этом глава внешнеполитического ведомства исключил возможность прекращения боевых действий на время дипломатического диалога.

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